صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن تنفيذ حكم القصاص بحق «العاملة الإثيوبية» زمزم عبد الله بوريك قاتلة الطفلة لميس، أشاع سحابة من الارتياح بين أفراد الأسرة، إذ استقبل والد الضحية المهنيئين بتنفيذ حكم الإقتصاص من «القاتلة».
و بحسب صحيفة “عكاظ” ,قال محمد آل سلمان والد الطفلة المغدورة لميس: إنه بعد تنفيذ حكم القصاص بقاتلة طفلته، استقبل في منزله في محافظة حوطة بني تميم الأهل والأصدقاء، الذين هنأوه بتنفيذ الحكم في القاتلة، إضافة إلى أنه تلقى اتصالات من جميع فئات المجتمع السعودي تهنئه بالقصاص من القاتله.
وأضاف والد الطفلة المغدورة «بقدر ما كنت أتلقى الاتصالات وأستقبل المهنئين وأتحدث مع من حولي ولكن مشهد ابنتي لميس وذكرياتها وألعابها باقية في وجداني». وبين آل سلمان، أنه انتقل من منزله الذي قتلت فيه طفلته إلى منزل آخر. وقال: «ودعنا غرفة لميس بما فيها من ذكريات، إلا أن ضحكاتها ومواقفها ما زالت عالقة في أذهان كل من عرفها».
والد لميس: انتقلت إلى بيت جديد.. وودعت غرفة «لميس» وذكرياتها
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية أن تنفيذ حكم القصاص بحق «العاملة الإثيوبية» زمزم عبد الله بوريك قاتلة الطفلة لميس، أشاع سحابة من الارتياح بين أفراد الأسرة، إذ استقبل والد الضحية المهنيئين بتنفيذ حكم الإقتصاص من «القاتلة».
تعليقات ( 7 )
مستشاركلاحول ولا قوة الله بالله انا لله وانا اليه راجعون يجب ايقاف الاستقدام خاصه اللي في غير المدن
صرخة صمتوالد لميس خيرآ فعلت حتى لا تلاحقكم ذكرياتها في البيت الله يجعلكم من الصابرين المحتسبين ويرزقكم بيت الحمد بالجنه وان يبارك لكم في بقية ابنائكم يارب
الحقبانيعلم كلام حكيم علم زائر إحتسب الاجر عند الله ... وحاول أن لاتربط سعادتك بها ... فالدنيا كلها كدر ونكد .... ولو انها دار سعاده لصفت للانبياء والرسل ...
صرخة صمتياقلبي انا ان شاء الله طير من طيور الجنة لاحول ولا قوه الابالله الله يصبر اهلها ويصبر امها ويجعلها من الصابرين وان يرزقها بيت الحمد ويربط على قلبها
الحقبانيعلم خلاص انتهاء وتم تنفيذ حكم الله***
عدد التعليقات:14035
هيفاء @لو تطلعون من الديره كلها مسستحيل تنسون قطعه من قلووبكم الله يصبرررركم ويربط على قلوووبكم أكيد من الداخل قلوبكم محروقه الله يزيدكم دين وصبررر
زائرإحتسب الاجر عند الله ... وحاول أن لاتربط سعادتك بها ... فالدنيا كلها كدر ونكد .... ولو انها دار سعاده لصفت للانبياء والرسل ... ولكن هي دار شقاء ومتحان