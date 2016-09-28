خفض مكافآت «الشورى» ورواتب الوزراء يوفر 29 مليون سنويا

صحيفة المرصد: كشفت صحيفة محلية عن تقارير أوضحت فيها أن الأوامر الملكية الخاصة بالوزراء وأعضاء مجلس الشورى، ستوفر نحو 28.8 مليون ريال سنويا على ميزانية الدولة، حيث كان إجمالي رواتب الوزراء ومكافات أعضاء مجلس الشورى نحو 162.7 مليون ريال سنويا، فيما أصبحت حاليا نحو 133.8 مليون ريال.

و بحسب صحيفة “الإقتصادية” ,كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر أمس الأول، مجموعة من الأوامر الملكية، تقضي بتخفيض راتب الوزير ومن في مرتبته بنسبة 20 في المائة، وتخفيض مكافأة عضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة.

كما جرى تخفيض الإعانة السنوية لأعضاء مجلس الشورى لأغراض السكن والتأثيث بنسبة 15 في المائة، إضافة إلى تخفيض المبلغ المقطوع الذي يصرف لعضو مجلس الشورى بنسبة 15 في المائة، الذي يشمل قيمة السيارة التي تؤمن للعضو وما تتطلبه من قيادة وصيانة ومحروقات خلال فترة العضوية المحددة بأربع سنوات.

فيما يبلغ عدد الوزراء ومن في مراتبهم 143 وزيرا، فيما يبلغ عدد أعضاء مجلس الشورى 150 عضوا، وسينخفض راتب الوزير ومن في مرتبته من 51.750 ريالا شهريا إلى 41.400 ريال، بينما ستنخفض مكافأة عضو مجلس الشورى الشهرية من 26.450 ريالا إلى 22.483 ريالا. وكان مجموع رواتب الوزراء ومن في مراتبهم نحو 88.8 مليون ريال سنويا قبل خفض رواتبهم، فيما أصبح 71 مليون ريال بعد الخفض لتنخفض بنحو 17.8 مليون ريال.

وكان مجموع مكافآت أعضاء مجلس الشورى نحو 73.9 مليون ريال سنويا قبل الخفض، فيما أصبح 62.8 مليون ريال بعد الخفض لتنخفض بنحو 11.1 مليون ريال.

ولا تشمل الأرقام المذكورة بعض الأوامر الملكية الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين لعدم توافر بيانات لحسابها، وهي الأوامر الملكية الخاصة بإيقاف تأمين السيارات لكبار مسؤولي الدولة إلى نهاية السنة المالية (1438 / 1439 هـ). وذلك إضافة إلى الأمر الملكي الخاص بأن يتحمل الوزير ومن في مرتبته – أو ما يعادلها – المستحقات المترتبة على تأمين الهواتف الثابتة والمتنقلة المخصصة له من الدولة، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 / 1 / 1438 هـ. وبشأن تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس الشورى التي تم تخفيضها 15 في المائة هي المكافأة الشهرية وكانت 26.450 ريال شهريا، إضافة إلى إعانة سنوية للسكن والتأثيث قيمتها 100.000 ريال بما يعادل 8333 ريالا شهريا، ثالثا بلغ مقطوع كبدل سيارة وصيانتها ومحروقاتها بقيمة 300,000 ريال عن الدورة الكاملة أربع سنوات، بما يعادل 75.000 ريال سنويا، و6.250 ريالا شهريا.

فيما بعد الخفض أصبحت المكافأة الشهرية 22.483 ريال شهريا، والإعانة السنوية للسكن والتأثيث أصبحت قيمتها 85.000 ريال بما يعادل 7.083 ريالا شهريا، كما انخفض المبلغ المقطوع كبدل سيارة وصيانتها ومحروقاتها إلى 255.000 ريال عن الدورة الكاملة أربع سنوات، بما يعادل 63.750 ريالا سنويا 5.313 ريالا شهريا.