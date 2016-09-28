صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية تأكيد المدير العام للعلاقات العامة في وزارة المالية عبدالله الحقباني ,بأن قرار إيقاف العلاوة السنوية الصادر أمس الأول (الإثنين) سيشمل كافة العلاوات بما فيها العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 1438، وليس فقط العلاوة المتعلقة بتجديد العقود، أو الإضافية حسب ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي.
و بحسب صحيفة “عكاظ”,ذكر الحقباني أن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء يقصد بها العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنويا، لافتا إلى أن الإيقاف لها سيكون لعام واحد وهو عام 1438، وستعود في عام 1439 بناء على القرار الصادر، مؤكداً أن النوع الآخر من العلاوات هو المرتبط بتجديد العقود والترقية وغيرها فهذه ألغيت بشكل دائم. إذ تقرر عدم منح العلاوة السنوية في عام 1438 وأي زيادة عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة.
«المالية»: إيقاف العلاوات المرتبطة بتجديد العقود والترقية
صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية تأكيد المدير العام للعلاقات العامة في وزارة المالية عبدالله الحقباني ,بأن قرار إيقاف العلاوة السنوية الصادر أمس الأول (الإثنين) سيشمل كافة العلاوات بما فيها العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 1438، وليس فقط العلاوة المتعلقة بتجديد العقود، أو الإضافية حسب ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات ( 30 )
زهموريياخذون نص الراتب حلال عليهم ماعندي مشكلة لكن يضبطون الشوارع المحفرة والدوائر الحكومية المتهالكة وأنظمتها البدائية والمستشفيات والمدارس وغيرها الكثير
.لن .ي.لذلك تلاحظ استنزاف ورفع اسعار خيالي وحولات بالمليارات للخارج تبغي تقنعني مافيه ناس لها شركات ومؤسسات تتبع لحزب اللات وغيرهم واهل الملايين المشبوهة!!
.لن .ي.ليه ما تحدد تكلفة السلعة ويفرض حد على نسبة ربح التاجر وليس تدبيلها مية ظعف الناس اللي تظع اسمها واجهه وصاحب النشاط اجنبي وربما جهه استخبارية بعد عدو
.لن .خلونا واضحين يعني بتقنعني سنة وحدة بتعوض كل شي ماله داعي التعتيم كم بتطلع مليار ٢٠٠مليار ولا تسوي شي التجار الواجهات بالاسم ليه ما يفرض عليهم ظرايب ؟!
مواطن ولكن ،،،،لا ماهو واضح ياليالي نجد ،،، السنه القادمه هل يعطونك علاوة 1438 و1439 والا 1439 فقط
عدد التعليقات:368
♨ليالي نجد ♨القرار واضح ولكن الناس يفسرونه على ما يتمنون
فقراويكيس الرز 5 كيلو بدون تسمية النوع من 50 إلى 62 في غضون شهرين بلا حسيب ولا رقيب سندويش بيض مسلوق من البوفية من ريال إلى ريالين والادوية والنيدو والطحين
ناصر البدرانيمخالف للنشر
كل شهر راتب كفايهالمفروض عام بدون راتب ليش التبذير
بدر***انا اعتقد بعض الخصومات مستحقه مثل بدل النقل في الاجازات ليش يصرف نعم المفروض يخصم من اول
حملة شعبيه على الشركات والتجار خفضو الاسعاران شاءالله يتم تخفيض الاسعار تماشين مع الدولة على التجار المشاركة مع وطنهم
حملة شعبيه على الشركات والتجار خفضو الاسعاريجب تخفض اسعار جميع المؤاد الغذائية والطبية والعقارات والسيارات وتذاكر الطيران والخطوط الحديديه والجوية والاتصالات
حملة شعبيه على الشركات والتجار خفضو الاسعاراين التجار الذينا يرفعون اسعارهم مع كل زياده بالراتب هل يخفضون اسعارهم اليوم
انشر التعليقبتاريخ ٢٥ / ١ /١٤٣٨ تبان الامور ونرى رؤيتنا كيف
حملة شعبيه على الشركات لتخفيض الاسعارالشعب لايريد زياده بالراتب يريد تخفيض الاسعار 50% على جميع الشركات والتجار تخفيض الاسعار او المقاطعه
أجامل أياميكلنا مع الوطن في جميع الأحوال وأي تأثرأومشكلة يجب أن يتساوى فيها الكبيرقبل الصغير وليس الصغيريتأثروالكبيرفي برجه العاجي شي غيرمعقول
أجامل أياميكلنا مع الوطن في جميع الأحوال وأي تأثرأومشكلة يجب أن يتساوى فيها الكبيرقبل الصغير وليس الصغيريتأثروالكبيرفي برجه العاجي شي غيرمعقول
المطلوب الان تخفيض جميع الاسعار التجار كان كل مارتفع راتب المواطن رفعو الاسعار الان هل يخفضون الاسعار مع انخفاض الرواتبيجب تخفيض الاسعار اين الشركات التي ترفع مع كل زياده براتب المواطن اليوم انخفض الراتب هل يخفضون الاسعار
المطلوب الان تخفيض جميع الاسعار التجار كان كل مارتفع راتب المواطن رفعو الاسعار الان هل يخفضون الاسعار مع انخفاض الرواتبيجب تخفيض الاسعار فورآ ***
أجامل أياميالسؤال هل فتحت الوكالات وسويت مراقبة للموادالاستهلاكية وللأسعار وللاجارات حتى تتطمن إنهامتوافقة مع الراتب ولادرعمه بس
المطلوب الان تخفيض جميع الاسعارمطلوب تخفيض الاسعار فورآ من جميع القطاعات التجارية بدون تردد
المطلوب الان تخفيض جميع الاسعارعلى جميع التجار والشركات تخفيض جميع الاسعار تماشين مع الدولة
عدد التعليقات:10305
إنسان منصفنحن الشعب,,,نوافق,,,,ونؤيد,,,كل ماصدر من قرارات,,,لأننا نعلم علم اليقين,,,أنها في صالح الوطن والمواطن
محمد محمدايش رايكم تاخذون ال15% الي امر فيها المرحوم غفر الله له ابومتعب
طلالالعلاوه عند الترقيه وليس السنويه
الحمدلله حنا بخيربيني وبينكم شويه عليك ياوطن عام واحد انا أقول بشكل دائم ليش علاوه كل عام كفايه علاوه ودلع وفشخره والمفروض الاجازه السنويه بدون راتب ليش يستلم وهو نايم
عدد التعليقات:3187
ولدالشيوخحسبنا الله على الفرس المجوس.. وعلى الحوثي وعلى عفاش ومن عاونهم. حسبنا الله ونعم الوكيل نشوف فيكم يوم جميعا..
هههههمبروك والى الامام يا 2030 ماتبون تأخذون بدل النقل خلاص بعت السياره