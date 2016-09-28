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«المالية»: إيقاف العلاوات المرتبطة بتجديد العقود والترقية

28 سبتمبر, 2016 , 7:02 ص
«المالية»: إيقاف العلاوات المرتبطة بتجديد العقود والترقية
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صحيفة المرصد: نشرت صحيفة محلية تأكيد المدير العام للعلاقات العامة في وزارة المالية عبدالله الحقباني ,بأن قرار إيقاف العلاوة السنوية الصادر أمس الأول (الإثنين) سيشمل كافة العلاوات بما فيها العلاوة السنوية الرسمية للموظفين خلال ميزانية عام 1438، وليس فقط العلاوة المتعلقة بتجديد العقود، أو الإضافية حسب ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي.
و بحسب صحيفة “عكاظ”,ذكر الحقباني أن العلاوة السنوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء يقصد بها العلاوة السنوية التي يحصل عليها الموظف بشكل آلي سنويا، لافتا إلى أن الإيقاف لها سيكون لعام واحد وهو عام 1438، وستعود في عام 1439 بناء على القرار الصادر، مؤكداً أن النوع الآخر من العلاوات هو المرتبط بتجديد العقود والترقية وغيرها فهذه ألغيت بشكل دائم. إذ تقرر عدم منح العلاوة السنوية في عام 1438 وأي زيادة عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة.



تعليقات ( 30 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 30
    28 سبتمبر, 2016 , 8:54 ص

    زهموري

    ياخذون نص الراتب حلال عليهم ماعندي مشكلة لكن يضبطون الشوارع المحفرة والدوائر الحكومية المتهالكة وأنظمتها البدائية والمستشفيات والمدارس وغيرها الكثير
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  2. 29
    28 سبتمبر, 2016 , 8:52 ص

    .لن .

    ي.لذلك تلاحظ استنزاف ورفع اسعار خيالي وحولات بالمليارات للخارج تبغي تقنعني مافيه ناس لها شركات ومؤسسات تتبع لحزب اللات وغيرهم واهل الملايين المشبوهة!!
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  3. 28
    28 سبتمبر, 2016 , 8:49 ص

    .لن .

    ي.ليه ما تحدد تكلفة السلعة ويفرض حد على نسبة ربح التاجر وليس تدبيلها مية ظعف الناس اللي تظع اسمها واجهه وصاحب النشاط اجنبي وربما جهه استخبارية بعد عدو
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  4. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 8:45 ص

    .لن .

    خلونا واضحين يعني بتقنعني سنة وحدة بتعوض كل شي ماله داعي التعتيم كم بتطلع مليار ٢٠٠مليار ولا تسوي شي التجار الواجهات بالاسم ليه ما يفرض عليهم ظرايب ؟!
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  5. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 8:37 ص

    مواطن ولكن ،،،،

    لا ماهو واضح ياليالي نجد ،،، السنه القادمه هل يعطونك علاوة 1438 و1439 والا 1439 فقط
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  6. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 8:30 ص
    عدد التعليقات:368

    ♨ليالي نجد ♨

    القرار واضح ولكن الناس يفسرونه على ما يتمنون
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  7. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 8:24 ص

    فقراوي

    كيس الرز 5 كيلو بدون تسمية النوع من 50 إلى 62 في غضون شهرين بلا حسيب ولا رقيب سندويش بيض مسلوق من البوفية من ريال إلى ريالين والادوية والنيدو والطحين
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  8. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 8:08 ص

    ناصر البدراني

    مخالف للنشر
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  9. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 8:05 ص

    كل شهر راتب كفايه

    المفروض عام بدون راتب ليش التبذير
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  10. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 7:51 ص

    بدر

    ***انا اعتقد بعض الخصومات مستحقه مثل بدل النقل في الاجازات ليش يصرف نعم المفروض يخصم من اول
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  11. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 7:48 ص

    حملة شعبيه على الشركات والتجار خفضو الاسعار

    ان شاءالله يتم تخفيض الاسعار تماشين مع الدولة على التجار المشاركة مع وطنهم
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  12. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 7:43 ص

    حملة شعبيه على الشركات والتجار خفضو الاسعار

    يجب تخفض اسعار جميع المؤاد الغذائية والطبية والعقارات والسيارات وتذاكر الطيران والخطوط الحديديه والجوية والاتصالات
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  13. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 7:39 ص

    حملة شعبيه على الشركات والتجار خفضو الاسعار

    اين التجار الذينا يرفعون اسعارهم مع كل زياده بالراتب هل يخفضون اسعارهم اليوم
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  14. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 7:38 ص

    انشر التعليق

    بتاريخ ٢٥ / ١ /١٤٣٨ تبان الامور ونرى رؤيتنا كيف
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  15. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 7:37 ص

    حملة شعبيه على الشركات لتخفيض الاسعار

    الشعب لايريد زياده بالراتب يريد تخفيض الاسعار 50% على جميع الشركات والتجار تخفيض الاسعار او المقاطعه
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  16. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 7:36 ص

    أجامل أيامي

    كلنا مع الوطن في جميع الأحوال وأي تأثرأومشكلة يجب أن يتساوى فيها الكبيرقبل الصغير وليس الصغيريتأثروالكبيرفي برجه العاجي شي غيرمعقول
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  17. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 7:35 ص

    أجامل أيامي

    كلنا مع الوطن في جميع الأحوال وأي تأثرأومشكلة يجب أن يتساوى فيها الكبيرقبل الصغير وليس الصغيريتأثروالكبيرفي برجه العاجي شي غيرمعقول
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 7:33 ص

    المطلوب الان تخفيض جميع الاسعار التجار كان كل مارتفع راتب المواطن رفعو الاسعار الان هل يخفضون الاسعار مع انخفاض الرواتب

    يجب تخفيض الاسعار اين الشركات التي ترفع مع كل زياده براتب المواطن اليوم انخفض الراتب هل يخفضون الاسعار
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 7:32 ص

    المطلوب الان تخفيض جميع الاسعار التجار كان كل مارتفع راتب المواطن رفعو الاسعار الان هل يخفضون الاسعار مع انخفاض الرواتب

    يجب تخفيض الاسعار فورآ ***
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  20. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 7:31 ص

    أجامل أيامي

    السؤال هل فتحت الوكالات وسويت مراقبة للموادالاستهلاكية وللأسعار وللاجارات حتى تتطمن إنهامتوافقة مع الراتب ولادرعمه بس
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  21. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 7:30 ص

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  22. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 7:27 ص

    المطلوب الان تخفيض جميع الاسعار

    مطلوب تخفيض الاسعار فورآ من جميع القطاعات التجارية بدون تردد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 7:24 ص

    المطلوب الان تخفيض جميع الاسعار

    على جميع التجار والشركات تخفيض جميع الاسعار تماشين مع الدولة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 7:23 ص
    عدد التعليقات:10305

    إنسان منصف

    نحن الشعب,,,نوافق,,,,ونؤيد,,,كل ماصدر من قرارات,,,لأننا نعلم علم اليقين,,,أنها في صالح الوطن والمواطن
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  25. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 7:21 ص

    محمد محمد

    ايش رايكم تاخذون ال15% الي امر فيها المرحوم غفر الله له ابومتعب
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  26. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 7:19 ص

    طلال

    العلاوه عند الترقيه وليس السنويه
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  27. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 7:15 ص

    الحمدلله حنا بخير

    بيني وبينكم شويه عليك ياوطن عام واحد انا أقول بشكل دائم ليش علاوه كل عام كفايه علاوه ودلع وفشخره والمفروض الاجازه السنويه بدون راتب ليش يستلم وهو نايم
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  28. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 7:14 ص
    عدد التعليقات:3187

    ولدالشيوخ

    حسبنا الله على الفرس المجوس.. وعلى الحوثي وعلى عفاش ومن عاونهم. حسبنا الله ونعم الوكيل نشوف فيكم يوم جميعا..
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  29. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 7:12 ص

    ههههه

    مبروك والى الامام يا 2030 ماتبون تأخذون بدل النقل خلاص بعت السياره
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  30. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 7:04 ص

    مبروك
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