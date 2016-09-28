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المتحدث الرسمي لوزارة التعليم يكشف سبب عدم قبول الطالب المتفوق في جامعة الملك سعود

28 سبتمبر, 2016 , 7:20 ص
المتحدث الرسمي لوزارة التعليم يكشف سبب عدم قبول الطالب المتفوق في جامعة الملك سعود
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صحيفة المرصد: وضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول ما نشر في أحد الصحف الإلكترونية عن مطالبة والد الطالب ريان بن مطر بن حسين الحربي لوزير التعليم بالنظر في مشكلته الذي رفض من قبل جامعة الملك سعود في عدة تغريدات مفادها جاء كالتالي:
وبحسب صحيفة المدينة حول ماورد في خبر الطالب المتفوق توضح الوزارة الآتي :
1 -تقدم الطالب عبربوابة القبول الموحد للطلاب وتم قبوله وفقا ًلمعدله ورغباته في جامعة الإمام محمد بن سعود مسار العلوم التطبيقية الفصل الأول.
2-وكانت رغباته الثلاث الأولى: ١-الكليات الصحية بجامعة الملك سعود ٢-الكليات الصحية جامعة الحرس ٣-الكليات العلمية جامعة الملك سعود.
3-وقد اطلع الطالب على هذه النتيجة ووافق على هذا الترشيح وفق بيانات البوابة. النسبة المكافئة 87.67% النسبة المركبة : 80.54%
4-ولم يحقق الحد الأدنى للقبول في المسار الصحي أو المسار العلمي لجامعة الملك سعود. وقدم جامعة الإمام محمد بن سعود في المسار الإنساني.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 8:50 ص

    عيصو

    جامعة الملك سعود مترهله اداريا ..... ولن تصل مستوى جامعة البترول هناك طلاب بنسب اعلى ولم يفبلوا !!! بحجة انهم من خارج الرياض هل هذا منطق ؟؟
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  2. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 8:36 ص

    إلى سعد بن فهد

    ويدفونهم المدرسين علشان ما يبتلشون فيهم هههه وناسه ،، سقى الله ايامنا ننام 12 ونقوم الفجر نذاكر للإختبار ودرجة وحده ما تشمها لو تسقط
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  3. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 8:34 ص

    ....

    ليش التعجيز ؟ اش تبغون اكثر من هذه النسبة .. على المعيار العالمي يعتبر هذا الطالب عبقري
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  4. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 8:30 ص

    إلى سعد بن فهد

    لعلمك طلاب الليلي في مدارس كثيرة يدخلون الإختبار بالكتاب ،،،،، خلنا ساكتين بس ترى الفضايح كثير والشق أكبر من الرقعه
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  5. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 8:25 ص

    سعد بن فهد

    انتها زمن التفوق لا مساعدة ولا شي تبي تنجح شد حيلك اما الحين يدفونهم وينجحوهم عشان يتخرجون
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  6. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 8:22 ص

    سعد بن فهد

    للاسف ثانوية اهلية تدفع فلوس تنجح ونسبة عالية بدون جهد وتفوق وثانوية حكومية اخر السنه يدفونهم وين التفوق عند الشباب والبنات اذا هاذي المدارس تنجحهم
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  7. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 8:20 ص

    ولد زهران

    يابلادى وصلى والله معاكي****
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  8. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 8:18 ص

    قاسم المسعري

    نريد قنوات تعليمية مثل قنوات مصر وسوريا والعراق والسودان وغيرها من الدول مثلا سوريا برغم الحرب إلا أن قناتها التعليمية لا تزال تعمل
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  9. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 7:34 ص

    يتحكمون في رغبات الطلاب على كيفهم
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  10. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 7:34 ص

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  11. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 7:32 ص

    ينبع البحر

    ويأتي طالب غير متفوق ويتم قبوله ، قولوا مستحيل لا يحصل هذا !!!!!!!!! هيا قولوها إذا فيكم خير
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  12. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 7:30 ص

    تصدق لأنه*** بدون تردد
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  13. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 7:30 ص

    [email protected]

    المتفوق ماطلع متفوق
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  14. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 7:29 ص

    المحسوبية و الواسطات لعبت في المجتمع
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  15. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 7:25 ص
    عدد التعليقات:14043

    هيفاء @

    ياقلبي ريح أعصااابك كذا طبع الزمن قااسي
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  16. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 7:24 ص

    نفس طريقة معاملة ابني معدله في السنه التحضيرية ٤،٣٨ و لم يقبل في تخصصه الذي يرغبه علما بانه يوجد مقاعد خاليه
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