صحيفة المرصد: وضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول ما نشر في أحد الصحف الإلكترونية عن مطالبة والد الطالب ريان بن مطر بن حسين الحربي لوزير التعليم بالنظر في مشكلته الذي رفض من قبل جامعة الملك سعود في عدة تغريدات مفادها جاء كالتالي:
وبحسب صحيفة المدينة حول ماورد في خبر الطالب المتفوق توضح الوزارة الآتي :
1 -تقدم الطالب عبربوابة القبول الموحد للطلاب وتم قبوله وفقا ًلمعدله ورغباته في جامعة الإمام محمد بن سعود مسار العلوم التطبيقية الفصل الأول.
2-وكانت رغباته الثلاث الأولى: ١-الكليات الصحية بجامعة الملك سعود ٢-الكليات الصحية جامعة الحرس ٣-الكليات العلمية جامعة الملك سعود.
3-وقد اطلع الطالب على هذه النتيجة ووافق على هذا الترشيح وفق بيانات البوابة. النسبة المكافئة 87.67% النسبة المركبة : 80.54%
4-ولم يحقق الحد الأدنى للقبول في المسار الصحي أو المسار العلمي لجامعة الملك سعود. وقدم جامعة الإمام محمد بن سعود في المسار الإنساني.
المتحدث الرسمي لوزارة التعليم يكشف سبب عدم قبول الطالب المتفوق في جامعة الملك سعود
صحيفة المرصد: وضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول ما نشر في أحد الصحف الإلكترونية عن مطالبة والد الطالب ريان بن مطر بن حسين الحربي لوزير التعليم بالنظر في مشكلته الذي رفض من قبل جامعة الملك سعود في عدة تغريدات مفادها جاء كالتالي:
تعليقات ( 16 )
عيصوجامعة الملك سعود مترهله اداريا ..... ولن تصل مستوى جامعة البترول هناك طلاب بنسب اعلى ولم يفبلوا !!! بحجة انهم من خارج الرياض هل هذا منطق ؟؟
إلى سعد بن فهدويدفونهم المدرسين علشان ما يبتلشون فيهم هههه وناسه ،، سقى الله ايامنا ننام 12 ونقوم الفجر نذاكر للإختبار ودرجة وحده ما تشمها لو تسقط
....ليش التعجيز ؟ اش تبغون اكثر من هذه النسبة .. على المعيار العالمي يعتبر هذا الطالب عبقري
إلى سعد بن فهدلعلمك طلاب الليلي في مدارس كثيرة يدخلون الإختبار بالكتاب ،،،،، خلنا ساكتين بس ترى الفضايح كثير والشق أكبر من الرقعه
سعد بن فهدانتها زمن التفوق لا مساعدة ولا شي تبي تنجح شد حيلك اما الحين يدفونهم وينجحوهم عشان يتخرجون
سعد بن فهدللاسف ثانوية اهلية تدفع فلوس تنجح ونسبة عالية بدون جهد وتفوق وثانوية حكومية اخر السنه يدفونهم وين التفوق عند الشباب والبنات اذا هاذي المدارس تنجحهم
ولد زهرانيابلادى وصلى والله معاكي****
قاسم المسعرينريد قنوات تعليمية مثل قنوات مصر وسوريا والعراق والسودان وغيرها من الدول مثلا سوريا برغم الحرب إلا أن قناتها التعليمية لا تزال تعمل
ينبع البحرويأتي طالب غير متفوق ويتم قبوله ، قولوا مستحيل لا يحصل هذا !!!!!!!!! هيا قولوها إذا فيكم خير
[email protected]المتفوق ماطلع متفوق
عدد التعليقات:14043
هيفاء @ياقلبي ريح أعصااابك كذا طبع الزمن قااسي