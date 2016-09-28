المتحدث الرسمي لوزارة التعليم يكشف سبب عدم قبول الطالب المتفوق في جامعة الملك سعود

صحيفة المرصد: وضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حول ما نشر في أحد الصحف الإلكترونية عن مطالبة والد الطالب ريان بن مطر بن حسين الحربي لوزير التعليم بالنظر في مشكلته الذي رفض من قبل جامعة الملك سعود في عدة تغريدات مفادها جاء كالتالي:

وبحسب صحيفة المدينة حول ماورد في خبر الطالب المتفوق توضح الوزارة الآتي :

1 -تقدم الطالب عبربوابة القبول الموحد للطلاب وتم قبوله وفقا ًلمعدله ورغباته في جامعة الإمام محمد بن سعود مسار العلوم التطبيقية الفصل الأول.

2-وكانت رغباته الثلاث الأولى: ١-الكليات الصحية بجامعة الملك سعود ٢-الكليات الصحية جامعة الحرس ٣-الكليات العلمية جامعة الملك سعود.

3-وقد اطلع الطالب على هذه النتيجة ووافق على هذا الترشيح وفق بيانات البوابة. النسبة المكافئة 87.67% النسبة المركبة : 80.54%

4-ولم يحقق الحد الأدنى للقبول في المسار الصحي أو المسار العلمي لجامعة الملك سعود. وقدم جامعة الإمام محمد بن سعود في المسار الإنساني.