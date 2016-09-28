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بعد القرار الملكي الوزراء يتجاهلون «التغريد» عن خفض رواتبهم في «تويتر»

28 سبتمبر, 2016 , 7:29 ص
بعد القرار الملكي الوزراء يتجاهلون «التغريد» عن خفض رواتبهم في «تويتر»
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صحيفة المرصد: فيما خيم الصمت على حسابات الوزراء السعوديين بعد مضي نحو 24 ساعة من الأمر الملكي القاضي بخفض 20% من رواتبهم وتقليص مميزات وبدلات كانوا يحصلون عليها في السابق على غير العادة، يؤكد الاختصاصي النفسي جمال الطويرقي في حديثه : أنها رد فعل طبيعي بعد أن تم خفض رواتبهم، مشدداً على أن علم النفس يؤكد أن الصمت بعد فقدان امتيازات سابقة، لا يخرج عن السياق الطبيعي.
وبحسب صحيفة “عكاظ” ,جرت العادة أن لا يتوانى الوزراء عن التغريد عن صدور أوامر ملكية وقرارات عن مجلس الوزراء، إضافة إلى ما يتعلق بمهمات وزاراتهم ونشاطاتهم عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتعبير عن الشكر إلى المقام السامي، أو إعادة تغريدات تبثها وكالة الأنباء السعودية (واس) تتسق مع توجيهات بإسناد مهمات أو توجيهات تحثهم على تنفيذ أو متابعة الأعمال المناطة بهم، بيد أن الصمت أثار الاستغراب من عدم تفاعل الوزراء عبر حساباتهم كالعادة في مثل هذه الأوامر والقرارات.

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تعليقات ( 36 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 36
    28 سبتمبر, 2016 , 8:57 ص

    العملاق

    نزول الأسهم في الوقت الذي تم فيه صدور الأوامر الملكية ليس مصادفة بل هو دليل على السيطرة على سلع أخرى مثل العقار والسيارات وقطع الغيار والتموين
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  2. 35
    28 سبتمبر, 2016 , 8:54 ص

    وشك وشك

    اي قرار سابق يتسابقون يحطون وجيههم ...الحين ( كفايه دلع )
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  3. 34
    28 سبتمبر, 2016 , 8:54 ص
    عدد التعليقات:13941

    قلم الحقيقه

    صمتهم عدم رضائهم .
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  4. 33
    28 سبتمبر, 2016 , 8:44 ص

    سعد الفهد

    ممكن الوزراء مدرو ع القرار يستنا اجازه مكرميه لكى يحلق بعيدا عنكم
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  5. 32
    28 سبتمبر, 2016 , 8:43 ص

    سلطان

    يعني المهم تغريدة الوزير ! طيب المواطن له أسبوع يغرد ومو يغرد بس الا يصيح ؟
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  6. 31
    28 سبتمبر, 2016 , 8:40 ص

    دام عزك ياوطن

    القرارات صدرت وآنتهى الأمر والتحدث عنها بكثرة يثير الناس ويخدم أعداء البلد وللأسف يوجد من يضع الدسائس ويسعى لإثارة الرأى العام حسبي الله عليهم ...
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  7. 30
    28 سبتمبر, 2016 , 8:39 ص

    مبروك

    بداية 2017 زيادة أسعار ورفع سعر البنزين كملت
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  8. 29
    28 سبتمبر, 2016 , 8:39 ص

    مهند

    قالوا لهم لا تظهرون إعلاميا ولا تغردون سووا نفسكم زعلانين علشان تنحبك الطبخة
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  9. 28
    28 سبتمبر, 2016 , 8:34 ص

    عباس

    الحمد لله هؤلاء كلهم جنود للوطن ولو طلب منهم أن يعملوا بدون رواتب لما إمتنعوا ، وطاعة إمام المسلمين والإستجابة لأوامره تجلب للأمة منافع عظيمة .
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  10. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 8:34 ص

    أضف 2 ريال اذا تبي زياده قهوه يطّلع عليك الكوب ب 17 بس

    كوب القهوه ب 15 ريال اشتري وإلا لا هاه نبي الصمله
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  11. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 8:34 ص

    زائر

    وزير و ساكن إجار وش بقاله من مرتبه طيب؟؟؟؟؟ عمركم رايتم موظف بصيط ساكن إجار لا اكيد ساكن قصر 2 كيلو فى 2 كيلو وجواته مسبح ولا مسكر شاوارع جليل الحيا
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  12. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 8:32 ص

    .لن .

    على حساب متدني الدخل اذا تركت الامور بهذا الشكل دون تدخل او معالجة فوربة فان الرؤيا ضبابية يتخللها غبار واتربة نتيجة لشح الامطار !!!
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  13. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 8:29 ص

    .لن .

    ي.الزام التجار بتحدبد اسعار تناسب معا التكلفة الحقيفة للسلعة وليس نهش المواطن برفعها اكثر من مية بالمية من تكلفتها الحقيفة وخدف التاجر الثراء الفاحش .
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  14. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 8:27 ص

    زيزو

    عليهم أن يهتتموا بحقوق المواطن وتأدية دورهم المؤتمنين عليه حتى لا يزيل الله عنهم باقي النعم.
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  15. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 8:24 ص

    38 سنه وراتب 5700 وعزوبي الى متى انتظر الترقيه والزواج

    صار لي سنتين بدون علاوه وهي 100 ريال يعني 1200 بالسنه يعني 24 الف راحت علي والثالثة ثابته اجل غياب اليوم وبكرا والويكند جسر المعلق او البحرين وطنش ...
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  16. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 8:23 ص

    .لن .

    ي.الغائها وجميع الموظفين والعسكريين يعملون ذالك ولكن المتاثرين هم الناس الصغار لذلك وين محاسبة التجار واصحاب الملايين المشبوهة والعمالة والشركات ....
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  17. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 8:21 ص

    قهر

    يعني راتبه الجاي ينزل 41 الف وانا نفس الراتب 4000
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  18. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 8:20 ص

    .لن .

    الوزراء اولا واخيرا موظغون في الدولة ولن يعترضون على ارادة ملكية فيها مصلحة الوطن ثم ان البدلات معروفة نظاما انها ليست بند تياسي من الراتب بل يمكن الغ
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  19. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 8:19 ص

    الله يرحمك يابو متعب

    الضرار على المواطن المسكين أما الوزراء مافكروا بالراتب لأنه حبر على ورق الشرهات والامتيازات الأخرى موجودة
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  20. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 8:18 ص

    يجب ايقاف جميع الحفلات التي ترهق الميزانية

    بعض الجهات يجب عليها ايقاف التبذير والحفلات والمهرجانات الغنائية التي ينفق عليها من الميزانيه العامه للدولة مثل الجنادرية وغيرها
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  21. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 8:05 ص

    أ د صالح بن سبعان

    يقول احدهم اصلاً الراتب بالنسه لنا كوزراء مصاريف نثريه !!! من يقول إننا عايشين على الراتب !
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  22. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 8:03 ص

    الوزراء لا يشيدون بقرارات إلا إذا كانت تمس مصلحة الغير عند مصلحتهم يلوذون بالصمت والندم .
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  23. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 8:00 ص

    sar-al-sa

    اذاكانت العروس سكوتها علامه رضاها بالعريس فهنا السكوت يعني علامه عدم الرضاء والسكوت افضل
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  24. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 8:00 ص

    صبحي

    خفضوا ولا ماخفضو كلها خراط في خراط
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  25. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 7:56 ص

    قلم من ذهب

    السكوت علامة الرضى خجلا
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  26. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 7:56 ص

    SAMIR

    وعسي ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم السمع والطاعة بيعنكم على الرخاء والشدة ولا نستقيل هذه البيعة ونقيلها .... حمى الله ملكنا وولاة عهده وأيدهم فيما يحب و
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  27. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 7:53 ص

    SAMIR

    367 الله يطول عمرك يا والدنا سلمان واولياء عهدك ، نحن مع كل قرار يصدر لمصلحة الوطن ،
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  28. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 7:52 ص

    حملة شعبيه على الشركات والتجار خفضو الاسعار

    على الوزراء ان يسعون لتخفيض الاسعار والضغط على الشركات والتجار حتى يشارك الجميع ويقف مع الوطن الذي قدم لهم الكثير والكثير
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  29. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 7:51 ص

    SAMIR

    بقي الدور على التجار ، والضغط على هوامير التراب
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  30. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 7:49 ص

    SAMIR

    الله يوفقك ويحفظك ويطول في عمرك ي مليكنا الغالي قرارات سليمه
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  31. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 7:49 ص

    طلو

    لأن الخبر مجرد ذر رماد في العيون ولن يطبق
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  32. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 7:44 ص
    عدد التعليقات:14043

    هيفاء @

    المفروض من زمااان تتخفض بداية موفقه للجمييع بس باقي الموظفين مالهم ذنب رواتبهم ضعيفه أصلن الله يرزقهم ويعينهم كلها فتره وتعدي على خير ويرجع كل شي
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  33. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 7:41 ص

    ابو نجوى

    وهل هو يعرف كم راتبه اصلا يعني انها لن تؤثر عليه سواء زاد او نقص فهو لا ينظر للراتب ولا ينتظر اخر الشهر مثل بقية الموظفين
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  34. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 7:39 ص
    عدد التعليقات:3187

    ولدالشيوخ

    قرارات سليمه.. نحن في حالة حرب كفايه دلع. كفايه تخمه..
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  35. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 7:38 ص

    الكنق

    اصبحنا واصبح الملك لله .. لاحول ولاقوة الا بالله
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  36. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 7:32 ص

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وصلى الله على نبينا محمد
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