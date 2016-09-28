بعد القرار الملكي الوزراء يتجاهلون «التغريد» عن خفض رواتبهم في «تويتر»

صحيفة المرصد: فيما خيم الصمت على حسابات الوزراء السعوديين بعد مضي نحو 24 ساعة من الأمر الملكي القاضي بخفض 20% من رواتبهم وتقليص مميزات وبدلات كانوا يحصلون عليها في السابق على غير العادة، يؤكد الاختصاصي النفسي جمال الطويرقي في حديثه : أنها رد فعل طبيعي بعد أن تم خفض رواتبهم، مشدداً على أن علم النفس يؤكد أن الصمت بعد فقدان امتيازات سابقة، لا يخرج عن السياق الطبيعي.

وبحسب صحيفة “عكاظ” ,جرت العادة أن لا يتوانى الوزراء عن التغريد عن صدور أوامر ملكية وقرارات عن مجلس الوزراء، إضافة إلى ما يتعلق بمهمات وزاراتهم ونشاطاتهم عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتعبير عن الشكر إلى المقام السامي، أو إعادة تغريدات تبثها وكالة الأنباء السعودية (واس) تتسق مع توجيهات بإسناد مهمات أو توجيهات تحثهم على تنفيذ أو متابعة الأعمال المناطة بهم، بيد أن الصمت أثار الاستغراب من عدم تفاعل الوزراء عبر حساباتهم كالعادة في مثل هذه الأوامر والقرارات.