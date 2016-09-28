بعد القرار الملكي الوزراء يتجاهلون «التغريد» عن خفض رواتبهم في «تويتر»

صحيفة المرصد: فيما خيم الصمت على حسابات الوزراء السعوديين بعد مضي نحو 24 ساعة من الأمر الملكي القاضي بخفض 20% من رواتبهم وتقليص مميزات وبدلات كانوا يحصلون عليها في السابق على غير العادة، يؤكد الاختصاصي النفسي جمال الطويرقي في حديثه : أنها رد فعل طبيعي بعد أن تم خفض رواتبهم، مشدداً على أن علم النفس يؤكد أن الصمت بعد فقدان امتيازات سابقة، لا يخرج عن السياق الطبيعي.
وبحسب صحيفة “عكاظ” ,جرت العادة أن لا يتوانى الوزراء عن التغريد عن صدور أوامر ملكية وقرارات عن مجلس الوزراء، إضافة إلى ما يتعلق بمهمات وزاراتهم ونشاطاتهم عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» للتعبير عن الشكر إلى المقام السامي، أو إعادة تغريدات تبثها وكالة الأنباء السعودية (واس) تتسق مع توجيهات بإسناد مهمات أو توجيهات تحثهم على تنفيذ أو متابعة الأعمال المناطة بهم، بيد أن الصمت أثار الاستغراب من عدم تفاعل الوزراء عبر حساباتهم كالعادة في مثل هذه الأوامر والقرارات.
تعليقات ( 36 )
العملاقنزول الأسهم في الوقت الذي تم فيه صدور الأوامر الملكية ليس مصادفة بل هو دليل على السيطرة على سلع أخرى مثل العقار والسيارات وقطع الغيار والتموين
وشك وشكاي قرار سابق يتسابقون يحطون وجيههم ...الحين ( كفايه دلع )
عدد التعليقات:13941
قلم الحقيقهصمتهم عدم رضائهم .
سعد الفهدممكن الوزراء مدرو ع القرار يستنا اجازه مكرميه لكى يحلق بعيدا عنكم
سلطانيعني المهم تغريدة الوزير ! طيب المواطن له أسبوع يغرد ومو يغرد بس الا يصيح ؟
دام عزك ياوطنالقرارات صدرت وآنتهى الأمر والتحدث عنها بكثرة يثير الناس ويخدم أعداء البلد وللأسف يوجد من يضع الدسائس ويسعى لإثارة الرأى العام حسبي الله عليهم ...
مبروكبداية 2017 زيادة أسعار ورفع سعر البنزين كملت
مهندقالوا لهم لا تظهرون إعلاميا ولا تغردون سووا نفسكم زعلانين علشان تنحبك الطبخة
عباسالحمد لله هؤلاء كلهم جنود للوطن ولو طلب منهم أن يعملوا بدون رواتب لما إمتنعوا ، وطاعة إمام المسلمين والإستجابة لأوامره تجلب للأمة منافع عظيمة .
أضف 2 ريال اذا تبي زياده قهوه يطّلع عليك الكوب ب 17 بسكوب القهوه ب 15 ريال اشتري وإلا لا هاه نبي الصمله
زائروزير و ساكن إجار وش بقاله من مرتبه طيب؟؟؟؟؟ عمركم رايتم موظف بصيط ساكن إجار لا اكيد ساكن قصر 2 كيلو فى 2 كيلو وجواته مسبح ولا مسكر شاوارع جليل الحيا
.لن .على حساب متدني الدخل اذا تركت الامور بهذا الشكل دون تدخل او معالجة فوربة فان الرؤيا ضبابية يتخللها غبار واتربة نتيجة لشح الامطار !!!
.لن .ي.الزام التجار بتحدبد اسعار تناسب معا التكلفة الحقيفة للسلعة وليس نهش المواطن برفعها اكثر من مية بالمية من تكلفتها الحقيفة وخدف التاجر الثراء الفاحش .
زيزوعليهم أن يهتتموا بحقوق المواطن وتأدية دورهم المؤتمنين عليه حتى لا يزيل الله عنهم باقي النعم.
38 سنه وراتب 5700 وعزوبي الى متى انتظر الترقيه والزواجصار لي سنتين بدون علاوه وهي 100 ريال يعني 1200 بالسنه يعني 24 الف راحت علي والثالثة ثابته اجل غياب اليوم وبكرا والويكند جسر المعلق او البحرين وطنش ...
.لن .ي.الغائها وجميع الموظفين والعسكريين يعملون ذالك ولكن المتاثرين هم الناس الصغار لذلك وين محاسبة التجار واصحاب الملايين المشبوهة والعمالة والشركات ....
قهريعني راتبه الجاي ينزل 41 الف وانا نفس الراتب 4000
.لن .الوزراء اولا واخيرا موظغون في الدولة ولن يعترضون على ارادة ملكية فيها مصلحة الوطن ثم ان البدلات معروفة نظاما انها ليست بند تياسي من الراتب بل يمكن الغ
الله يرحمك يابو متعبالضرار على المواطن المسكين أما الوزراء مافكروا بالراتب لأنه حبر على ورق الشرهات والامتيازات الأخرى موجودة
يجب ايقاف جميع الحفلات التي ترهق الميزانيةبعض الجهات يجب عليها ايقاف التبذير والحفلات والمهرجانات الغنائية التي ينفق عليها من الميزانيه العامه للدولة مثل الجنادرية وغيرها
أ د صالح بن سبعانيقول احدهم اصلاً الراتب بالنسه لنا كوزراء مصاريف نثريه !!! من يقول إننا عايشين على الراتب !
sar-al-saاذاكانت العروس سكوتها علامه رضاها بالعريس فهنا السكوت يعني علامه عدم الرضاء والسكوت افضل
صبحيخفضوا ولا ماخفضو كلها خراط في خراط
قلم من ذهبالسكوت علامة الرضى خجلا
SAMIRوعسي ان تكرهوا شيئا وهو خيرا لكم السمع والطاعة بيعنكم على الرخاء والشدة ولا نستقيل هذه البيعة ونقيلها .... حمى الله ملكنا وولاة عهده وأيدهم فيما يحب و
SAMIR367 الله يطول عمرك يا والدنا سلمان واولياء عهدك ، نحن مع كل قرار يصدر لمصلحة الوطن ،
حملة شعبيه على الشركات والتجار خفضو الاسعارعلى الوزراء ان يسعون لتخفيض الاسعار والضغط على الشركات والتجار حتى يشارك الجميع ويقف مع الوطن الذي قدم لهم الكثير والكثير
SAMIRبقي الدور على التجار ، والضغط على هوامير التراب
SAMIRالله يوفقك ويحفظك ويطول في عمرك ي مليكنا الغالي قرارات سليمه
طلولأن الخبر مجرد ذر رماد في العيون ولن يطبق
عدد التعليقات:14043
هيفاء @المفروض من زمااان تتخفض بداية موفقه للجمييع بس باقي الموظفين مالهم ذنب رواتبهم ضعيفه أصلن الله يرزقهم ويعينهم كلها فتره وتعدي على خير ويرجع كل شي
ابو نجوىوهل هو يعرف كم راتبه اصلا يعني انها لن تؤثر عليه سواء زاد او نقص فهو لا ينظر للراتب ولا ينتظر اخر الشهر مثل بقية الموظفين
عدد التعليقات:3187
ولدالشيوخقرارات سليمه.. نحن في حالة حرب كفايه دلع. كفايه تخمه..
الكنقاصبحنا واصبح الملك لله .. لاحول ولاقوة الا بالله