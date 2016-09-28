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رئيس النصر: عبدالغني أحق بالقيادة ياماجد

28 سبتمبر, 2016 , 7:47 ص
رئيس النصر: عبدالغني أحق بالقيادة ياماجد
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صحيفة المرصد: جدد رئيس النصر الأمير ‏فيصل بن تركي، ثقة إدارته في المدرب زوران ماميتش، ورفض حديث المهاجم السابق ماجد عبدالله، حول تحديد اسم قائد الفريق في الملعب وقال بعد فوز فريقه على الوطني 3-1: “حققنا الأهم امام الوطني وساعدتنا المشاركة في دورة تبوك الدولية في التأقلم على ملعب المباراة‬، وكان مستوى الفريق في الشوط الأول أفضل، وثقتنا كبيرة في عمل الجهاز الفني ولم نفقد الثقة أصلاً لنُجددها، وتم إستبعاد المهاجم نايف هزازي عن المباراة كان بقرار فني”.
وبحسب صحيفة “الرياض”, قال: “نحترم رأي ماجد عبدالله‬ في حسين عبدالغني ونتقبل آراء الجميع، لكن نحن الموجودين في النادي حالياً، والأقدر على اختيار القائد وهناك تسلسل في هذا الموضوع فبعد عبدالغني يأتي المهاجم محمد السهلاوي ولاعب الوسط إبراهيم غالب وكل اللاعبين في الفريق مؤهلين لذلك”.
‏واستدرك رئيس النصر‬: “حسين عبدالغني قائد النصر من أوّل يوم له في النادي، وكان قائدا للمنتخب الأول والأهلي‬، وهو مستمر في الملاعب منذ 17 عام، وهناك جهاز فني وإداري في النادي يملك جميع الصلاحيات ومايراه مناسباً للفريق ككل”.
من جهته اعترف المهاجم حسن الراهب بصعوبة مباراة الوطني وقال: “المهم هو التأهل في مثل هذه المباريات، والتركيز العالي في الشوط الأول ساهم في تقدمنا بالنتيجة، والفريق دخل المباراة بغيابات كبيرة، ولكن البديل الجاهز موجود في النصر، وتوقعنا صعوبة الوطني، وخوض المباراة بكل حماس وهو ماحدث وقابلناه بالاحترام والتركيز”.
وقال المهاجم ربيع السفياني: “نبارك لجماهير النصر هذا التأهل، وفوز مهم قبل مرحلة التوقف لإعادة ترتيب الأوراق قبل الدوري، ودائما بطولات الكؤوس تكون صعبة على جميع الفرق، وبإذن الله سنكون مستعدين أكثر في الفترة المقبلة، بعد اكتمال صفوف الفريق”.



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 8:54 ص

    ابو سلطان

    فيه جمهور يا كحيلان اسمه الجمهور الماجدي حذاري تقرب لشخص اسمه ماجد احمد عبدالله
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  2. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 8:48 ص
    عدد التعليقات:32

    Xx5halidxX

    يا شيخ اتبرع بكل ما املك لو فاز النصر في بطوله هالسنه دام هذا كلامه
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  3. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 8:44 ص

    نصراوي تائب

    خلي عبدالغني ينفعكم😊😄😂
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  4. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 8:43 ص

    نصراوي شرقاوي

    ماجد يملك فكر
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  5. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 8:32 ص

    عبدالعزيز الخالدي

    حسين من شانه يدفع ياماجد ولا مافيه صفات القائد .
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  6. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 8:29 ص

    الكنق

    حسين عبد الغني غاسل راس الرئيس غسل ,, لاحول ولاقوة الا بالله
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  7. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 8:26 ص

    ماجد احمد عبدالله

    افضل منكما اخلاقا وخبرة وفهم
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  8. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 8:15 ص

    غير متابع للكورة ولله الحمد
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  9. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 8:13 ص

    ام عبدالعزيز

    يامرحباالف ثم الف فيك ياكحلان
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  10. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 8:13 ص

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  11. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 8:13 ص

    ابو عسرة

    ماجد احق منك ومنه بلا هياط فاضي
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  12. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 7:54 ص

    عبد الله

    المسألة ليس احق بها بل الكفاءة هي المعيار . هذه هي المشكلة تفكرون في الاحقية وليس الكفاءة يعني تفكرون بعقول حقي اباً عن جد .هذا العبث متى ينتهي ؟؟؟
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