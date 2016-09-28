شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 5 )
شايف العجائبلايهمك لايهمك .. شانئيك ،، مايضرك من نبح وأنت بسماك ،، شاعرك في كل ساعه يحتريك ،، يرتوي لامن سقيته من شفاك .... (شايف)
شايف العجائبياسمو النفس انا من معجبيك ،، في سموك وفي حروفك وفي لقاك ،، في جمال الحرف وحدك لاشريك ،، ولاشبيه ولا نظير بمستواك ...... (شايف)
شايف العجائبليتك تعرف اني عن النوم ممنوع ،، حبك صدر امره عليه اجباري ....... (شايف)
شايف العجائبانا والليل وذكرياتك ،، ورابعنا الجوال ،، احدثهم عنك ،، واكتبك وقرأك فيهم ،، بس تصدق ،، حبوك مثلي ،، حتى غرت منهم ،، وطردتهم ،، وجلست وحدي.......(شايف
شايف العجائبحبي لك مااحد يتصوره ،، اي وربي ،، حبي لك مو حب جسد ،، حب فكر ،، حب ادب ،، حب سمو وقدر ..... (شايف)