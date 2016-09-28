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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

28 سبتمبر, 2016 , 10:23 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
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1

الجزيرة-رشيد السليم

2

الجزيرة-سعود الماضي

3

الجزيرة-منال محمد

4

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

6

الجزيرة-مفرح الزيادي

7

الجزيرة-طلال الشعشاع

8

الجزيرة-محمود الهمزاني

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الرياض-كاريكاتير

 



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 10:58 ص

    شايف العجائب

    لايهمك لايهمك .. شانئيك ،، مايضرك من نبح وأنت بسماك ،، شاعرك في كل ساعه يحتريك ،، يرتوي لامن سقيته من شفاك .... (شايف)
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  2. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 10:58 ص

    شايف العجائب

    ياسمو النفس انا من معجبيك ،، في سموك وفي حروفك وفي لقاك ،، في جمال الحرف وحدك لاشريك ،، ولاشبيه ولا نظير بمستواك ...... (شايف)
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  3. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 10:54 ص

    شايف العجائب

    ليتك تعرف اني عن النوم ممنوع ،، حبك صدر امره عليه اجباري ....... (شايف)
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  4. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 10:51 ص

    شايف العجائب

    انا والليل وذكرياتك ،، ورابعنا الجوال ،، احدثهم عنك ،، واكتبك وقرأك فيهم ،، بس تصدق ،، حبوك مثلي ،، حتى غرت منهم ،، وطردتهم ،، وجلست وحدي.......(شايف
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  5. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 10:49 ص

    شايف العجائب

    حبي لك مااحد يتصوره ،، اي وربي ،، حبي لك مو حب جسد ،، حب فكر ،، حب ادب ،، حب سمو وقدر ..... (شايف)
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