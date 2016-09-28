وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق “شيمون بيريز”

صحيفة المرصد-أ ف ب:توفي الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز عن 93 عاما فجر اليوم الأربعاء بعد أسبوعين من إصابته بجلطة دماغية، كما أعلن طبيبه الخاص.

وقال رافي والدن طبيب بيريز وصهره في نفس الوقت في اتصال هاتفي “نعم بالفعل” ان الرئيس السابق فارق الحياة، مشيرا إلى أن الوفاة حصلت “في الساعة الثالثة فجرا” (00,00 ت غ)، ورفض والدن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن إعلاناً رسمياً بهذا الشأن سيصدر عن العائلة قرابة الساعة السابعة (04,00 ت غ) في مستشفى تل هاشومير بالقرب من تل أبيب الذي أدخل اليه قبل أسبوعين.