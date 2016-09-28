وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق “شيمون بيريز”

صحيفة المرصد-أ ف ب:توفي الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز عن 93 عاما فجر اليوم الأربعاء بعد أسبوعين من إصابته بجلطة دماغية، كما أعلن طبيبه الخاص.
وقال رافي والدن طبيب بيريز وصهره في نفس الوقت في اتصال هاتفي “نعم بالفعل” ان الرئيس السابق فارق الحياة، مشيرا إلى أن الوفاة حصلت “في الساعة الثالثة فجرا” (00,00 ت غ)، ورفض والدن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن إعلاناً رسمياً بهذا الشأن سيصدر عن العائلة قرابة الساعة السابعة (04,00 ت غ) في مستشفى تل هاشومير بالقرب من تل أبيب الذي أدخل اليه قبل أسبوعين.
تعليقات ( 13 )
الراصدكلب وفطس الى نارجهنم ان شاءالله يالهودي اللعين
زينب....الله يحاسبك على كل نفس مؤمنه ازهقتها "
متابعموت الكلب جهنم وبس المصير
قلتكل ماعليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال ولالكرام مسلم مسيحي يهودي كلهم ميتون ويبقى مقدمو
متابع بصمتفي اللعنة هذا الحقير
سلفي من الصحراءمخالف للنشر
أبو ريانالله يبشركم بالجنة .
محب الهيئهإلى جهنم وبئس المصير.
مزارع من أرض الطيبينسفاح وقاتل الأطفال لعنة الله عليه وعلى الصرصور الداعشي وينك عن هالمجرم
عدد التعليقات:34
NSMAجهنم وبئس الالى مصير
عدد التعليقات:34
NSMAالى جهنم
محب آل البيتاللهم أهلك جميع المجرمين من اليهود والرافضة وداعش وبوتين وبشار النعجة
ارز 👊 نجدعندما تبطل الدخان سيرتفع دخلك الشهري