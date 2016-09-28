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وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق “شيمون بيريز”

28 سبتمبر, 2016 , 10:37 ص
وفاة الرئيس الإسرائيلي السابق “شيمون بيريز”
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صحيفة المرصد-أ ف ب:توفي الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريز عن 93 عاما فجر اليوم الأربعاء بعد أسبوعين من إصابته بجلطة دماغية، كما أعلن طبيبه الخاص.

وقال رافي والدن طبيب بيريز وصهره في نفس الوقت في اتصال هاتفي “نعم بالفعل” ان الرئيس السابق فارق الحياة، مشيرا إلى أن الوفاة حصلت “في الساعة الثالثة فجرا” (00,00 ت غ)، ورفض والدن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيرا إلى أن إعلاناً رسمياً بهذا الشأن سيصدر عن العائلة قرابة الساعة السابعة (04,00 ت غ) في مستشفى تل هاشومير بالقرب من تل أبيب الذي أدخل اليه قبل أسبوعين.



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 10:58 ص

    الراصد

    كلب وفطس الى نارجهنم ان شاءالله يالهودي اللعين
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  2. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 10:58 ص

    زينب....

    الله يحاسبك على كل نفس مؤمنه ازهقتها "
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  3. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 10:56 ص

    متابع

    موت الكلب جهنم وبس المصير
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  4. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 10:53 ص

    قلت

    كل ماعليها فان ويبقى وجه ربك ذوالجلال ولالكرام مسلم مسيحي يهودي كلهم ميتون ويبقى مقدمو
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  5. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 10:51 ص

    متابع بصمت

    في اللعنة هذا الحقير
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  6. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 10:50 ص

    سلفي من الصحراء

    مخالف للنشر
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  7. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 10:50 ص

    أبو ريان

    الله يبشركم بالجنة .
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  8. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 10:49 ص

    محب الهيئه

    إلى جهنم وبئس المصير.
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  9. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 10:49 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    سفاح وقاتل الأطفال لعنة الله عليه وعلى الصرصور الداعشي وينك عن هالمجرم
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  10. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 10:47 ص
    عدد التعليقات:34

    NSMA

    جهنم وبئس الالى مصير
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  11. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 10:45 ص
    عدد التعليقات:34

    NSMA

    الى جهنم
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  12. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 10:41 ص

    محب آل البيت

    اللهم أهلك جميع المجرمين من اليهود والرافضة وداعش وبوتين وبشار النعجة
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  13. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 10:40 ص

    ارز 👊 نجد

    عندما تبطل الدخان سيرتفع دخلك الشهري
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