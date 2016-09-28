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عضو شورى: لا مبرر للقلق

28 سبتمبر, 2016 , 11:58 ص
عضو شورى: لا مبرر للقلق
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صحيفة المرصد:لا يجد عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، الدكتور محمد آل ناجي، أي مبرر نحو القلق تجاه قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الأول وما تبعها من 4 أوامر ملكية، معتبرا أنها «ستساعد على مواجهة المتطلبات والمسؤوليات التي تنهض بها السعودية في سبيل استتباب الأمن وحماية الوطن من كل طامع».

وبدا آل ناجي فخورا بأن أتيحت له الفرصة ولزملائه بأن يسهموا بجزء من مكافآتهم الشهرية في مجلس الشورى، خدمة لهذا الوطن.

وبحسب صحيفة مكة دعا العضو آل ناجي المواطنين، وخصوصا من استقبل تلك القرارات بشيء من القلق بإزالة الخوف عنهم.

وقال: «لقد مررنا بتجارب أصعب من هذه التي نعيشها هذه الأيام، وتجاوزناها أكثر قوة ونهضة وتنمية»، لافتا إلى أن الأزمات السابقة أثبتت أن كل القرارات التي اتخذت في حينها «ناجحة وسليمة».

واعتبر آل ناجي أن قرارات الترشيد الصادرة أول من أمس، عبارة عن «تضحية بسيطة»، وقال «نحن جاهزون لأي عمل أو تضحية يراها ولي أمرنا».

وعن رؤيته للموعد المتوقع بأن تزول فيه الظروف المؤدية إلى قرارات الترشيد، بدا عضو الشورى مقتنعا بأن الإجابة عن ذلك لا يمكن فيها تجاوز الخطط المبكرة التي بدأتها القيادة منذ انخفاض أسعار النفط، وما تم الإعداد له من برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، في إطار رؤية وبرامج وطنية، ترسم ملامح مستقبل مزهر للسعودية، بما تمتلكه من مقومات النهضة والاستقرار السياسي والأمن والموارد البشرية والمكانة المرموقة، فضلا عن احتضانها للحرمين الشريفين وخدمتها لهما، مدعوما بالإصلاحات التي تم إدخالها على القطاع الحكومي، من مدونة السلوك الوظيفي، وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، والتي يعول عليها في تعزيز إنتاجية الأداء الحكومي ومشاركته في دعم الناتج المحلي للدولة.



تعليقات ( 22 )

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  1. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 12:55 م

    عكس

    لماذا تفرض هذه الأمور في شهر ورسوم الأراضي التي في مصلحت المواطن تأخذ سنة ودراسات وتمر بتعقيدات ولم تفعل بعد !!
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  2. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 12:54 م

    مشــعل

    ((فخورا بأن أتيحت له الفرصة ولزملائه بأن يسهموا بجزء من مكافآتهم الشهرية في مجلس الشورى)) .... يعني اخذوا رأيك بالمساهمة
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  3. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 12:53 م

    المنضبط

    يعني اخذوا منك 4000 فقط وتعتبرها تضحية . اجل وش نسمي المرابطين على الحد الجنوبي . أطالب بأن تكون مكافأتك فقط 10000 لأن راتبك الأصلي في جهة عملك لم يمس
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  4. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 12:47 م

    صبحي

    مخالف
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  5. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 12:45 م

    مزارع مخضرم

    لااحد يزايد احد في حب الوطن ابداً عن نفسي والله انة مسني الضر من رفع الديزل انا مزارع من 25 سنة ووظيفتي المزرعة فقط كل شي طار سعرة نطلب من الله العون
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  6. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 12:37 م

    عباس

    نستغفر الله الواحد القهار الرب المتعالي العزيز الغفار . وسبحان الله وبحمده . عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشة ومداد كلماته .
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  7. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 12:32 م

    فنان شعبي قديم

    مخالف
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  8. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 12:29 م

    فنان شعبي قديم

    وبدا آل ناجي فخورا بأن أتيحت له الفرصة ولزملائه بأن يسهموا بجزء من مكافآتهم الشهرية في مجلس الشورى، خدمة لهذا الوطن.... ههههه أاااااه ياقلبي
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  9. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 12:29 م

    البانكيميون

    يعني على العكس!
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  10. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 12:29 م

    غير لائق
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  11. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 12:27 م

    88

    الوضع ليس بالسوء الذي يتصور البعض بس لو توقف الحكومه المشاريع هذا يوفر على الدوله 500 مليار على الاقل
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  12. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 12:22 م

    رؤية 2060

    2020 اكيد افلاس + 2030 اكيد بنهاجر الى اوربا سوف نرجع الى قبل 2000 سنة وراء
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  13. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 12:22 م

    فواز2012

    هههه الي يده في الماء غير الي يده في النار لو من ضمن القرارات شالو نصف راتبك اول من راح يقلق و يبلبل هم مجلس الشورى لكن نقول عسا في الامر خيره
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  14. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 12:20 م

    مخالف
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  15. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 12:12 م

    77

    خلاص اغير انت تامر
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  16. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 12:10 م

    77

    تعليق 4 خل 77 حقتي قلت الارقام يعني!! ولاترشيد بعد
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  17. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 12:08 م

    77

    يامنصف ما بلبلنا نحن اكثر الشعوب مسالمه وانقياد لولي الامر. نحن فقط نفكر بصوت مسموع ونحاول ايجاد حلول بديله لنقص الراتب الشهري كقابل ارتفاع الم
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  18. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 12:06 م

    77

    وحنا ضحينا بالعلاوت السنويه وبالبدلات كلها وبنشوف حل في الاقساط يانبيع بيوتنا يا سياراتنا
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  19. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 12:05 م

    77

    لانعاش الاقتصاد يجب التركيز على تعزيز إنتاجية الأداء الحكومي ومشاركته في دعم الناتج المحلي للدولة بتدريب الموظفين خارج المملكه و السير على خطى دبي
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  20. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 12:05 م

    77

    اعانة تأثيث وسكن شهري سياره ومصروف صيانتها ومحروقاتها اتصالات مجانيه وخفضوها عليكم.من جد تضحيه الله يعينكم
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  21. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 12:04 م

    شوربة

    يححمدون الله انها 15% و المفروض 50%
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  22. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 12:02 م
    عدد التعليقات:10312

    إنسان منصف

    أحسنت ,,لا داعي,,للبلبله,,,فنحن,,,مع ,,قائدنا,,,خادم الحرمين,,,وفقه الله
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