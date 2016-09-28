عضو شورى: لا مبرر للقلق

صحيفة المرصد:لا يجد عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، الدكتور محمد آل ناجي، أي مبرر نحو القلق تجاه قرارات ترشيد الإنفاق التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الأول وما تبعها من 4 أوامر ملكية، معتبرا أنها «ستساعد على مواجهة المتطلبات والمسؤوليات التي تنهض بها السعودية في سبيل استتباب الأمن وحماية الوطن من كل طامع».
وبدا آل ناجي فخورا بأن أتيحت له الفرصة ولزملائه بأن يسهموا بجزء من مكافآتهم الشهرية في مجلس الشورى، خدمة لهذا الوطن.
وبحسب صحيفة مكة دعا العضو آل ناجي المواطنين، وخصوصا من استقبل تلك القرارات بشيء من القلق بإزالة الخوف عنهم.
وقال: «لقد مررنا بتجارب أصعب من هذه التي نعيشها هذه الأيام، وتجاوزناها أكثر قوة ونهضة وتنمية»، لافتا إلى أن الأزمات السابقة أثبتت أن كل القرارات التي اتخذت في حينها «ناجحة وسليمة».
واعتبر آل ناجي أن قرارات الترشيد الصادرة أول من أمس، عبارة عن «تضحية بسيطة»، وقال «نحن جاهزون لأي عمل أو تضحية يراها ولي أمرنا».
وعن رؤيته للموعد المتوقع بأن تزول فيه الظروف المؤدية إلى قرارات الترشيد، بدا عضو الشورى مقتنعا بأن الإجابة عن ذلك لا يمكن فيها تجاوز الخطط المبكرة التي بدأتها القيادة منذ انخفاض أسعار النفط، وما تم الإعداد له من برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية السعودية 2030، في إطار رؤية وبرامج وطنية، ترسم ملامح مستقبل مزهر للسعودية، بما تمتلكه من مقومات النهضة والاستقرار السياسي والأمن والموارد البشرية والمكانة المرموقة، فضلا عن احتضانها للحرمين الشريفين وخدمتها لهما، مدعوما بالإصلاحات التي تم إدخالها على القطاع الحكومي، من مدونة السلوك الوظيفي، وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، والتي يعول عليها في تعزيز إنتاجية الأداء الحكومي ومشاركته في دعم الناتج المحلي للدولة.
تعليقات ( 22 )
عكسلماذا تفرض هذه الأمور في شهر ورسوم الأراضي التي في مصلحت المواطن تأخذ سنة ودراسات وتمر بتعقيدات ولم تفعل بعد !!
مشــعل((فخورا بأن أتيحت له الفرصة ولزملائه بأن يسهموا بجزء من مكافآتهم الشهرية في مجلس الشورى)) .... يعني اخذوا رأيك بالمساهمة
المنضبطيعني اخذوا منك 4000 فقط وتعتبرها تضحية . اجل وش نسمي المرابطين على الحد الجنوبي . أطالب بأن تكون مكافأتك فقط 10000 لأن راتبك الأصلي في جهة عملك لم يمس
صبحيمخالف
مزارع مخضرملااحد يزايد احد في حب الوطن ابداً عن نفسي والله انة مسني الضر من رفع الديزل انا مزارع من 25 سنة ووظيفتي المزرعة فقط كل شي طار سعرة نطلب من الله العون
عباسنستغفر الله الواحد القهار الرب المتعالي العزيز الغفار . وسبحان الله وبحمده . عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشة ومداد كلماته .
فنان شعبي قديممخالف
فنان شعبي قديموبدا آل ناجي فخورا بأن أتيحت له الفرصة ولزملائه بأن يسهموا بجزء من مكافآتهم الشهرية في مجلس الشورى، خدمة لهذا الوطن.... ههههه أاااااه ياقلبي
البانكيميونيعني على العكس!
88الوضع ليس بالسوء الذي يتصور البعض بس لو توقف الحكومه المشاريع هذا يوفر على الدوله 500 مليار على الاقل
رؤية 20602020 اكيد افلاس + 2030 اكيد بنهاجر الى اوربا سوف نرجع الى قبل 2000 سنة وراء
فواز2012هههه الي يده في الماء غير الي يده في النار لو من ضمن القرارات شالو نصف راتبك اول من راح يقلق و يبلبل هم مجلس الشورى لكن نقول عسا في الامر خيره
77خلاص اغير انت تامر
77تعليق 4 خل 77 حقتي قلت الارقام يعني!! ولاترشيد بعد
77يامنصف ما بلبلنا نحن اكثر الشعوب مسالمه وانقياد لولي الامر. نحن فقط نفكر بصوت مسموع ونحاول ايجاد حلول بديله لنقص الراتب الشهري كقابل ارتفاع الم
77وحنا ضحينا بالعلاوت السنويه وبالبدلات كلها وبنشوف حل في الاقساط يانبيع بيوتنا يا سياراتنا
77لانعاش الاقتصاد يجب التركيز على تعزيز إنتاجية الأداء الحكومي ومشاركته في دعم الناتج المحلي للدولة بتدريب الموظفين خارج المملكه و السير على خطى دبي
77اعانة تأثيث وسكن شهري سياره ومصروف صيانتها ومحروقاتها اتصالات مجانيه وخفضوها عليكم.من جد تضحيه الله يعينكم
شوربةيححمدون الله انها 15% و المفروض 50%
عدد التعليقات:10312
إنسان منصفأحسنت ,,لا داعي,,للبلبله,,,فنحن,,,مع ,,قائدنا,,,خادم الحرمين,,,وفقه الله