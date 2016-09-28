“التحقيق والادعاء” تكشف عن عقوبة قاسية لمروجي الشائعات بالمملكة

صحيفة المرصد: كتبت هيئة التحقيق والادّعاء العام على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة حذرت فيها من تداول أو ترويج الشائعات التي تمس بالنظام العام.

وغردت الهيئة، أمس، قائلة: “إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال”.