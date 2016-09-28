“التحقيق والادعاء” تكشف عن عقوبة قاسية لمروجي الشائعات بالمملكة

صحيفة المرصد: كتبت هيئة التحقيق والادّعاء العام على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة حذرت فيها من تداول أو ترويج الشائعات التي تمس بالنظام العام.
وغردت الهيئة، أمس، قائلة: “إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال”.
انتاج أو أرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال
م ٦ جرائم معلوماتية
— هيئةالتحقيق والادعاء (@bip_ksa) September 27, 2016
تعليقات ( 26 )
ولي يقول للنصاب نصابهل هذا قذف ام حماية للنصاب
قلتعلشان نتجنب الاشاعات يطلع متحدث رسمي يفند ويدحض الاشاعات بالحجة والبرهان وليس متحدث انفلب الى محامي ودفاع يعني(الشفافيههي مطلب الناس)
راعي الثانيهاذا وجدت الشفافيه قلت الاشائعات .. اما بالعاميه. ==>علمونا وش يصير ماندور الاخبار من غيركم
هلالاللهم أحفظنا وأهلك أعداءنا ومزقهم ياعزيز ياحكيم الذين بغوا وطغوا ومكروا وغدروا
انشر التعليقابداءو بالاعلام والله يقويكم
رؤية 2060كلوا هوا عاد انتو مصدر وساس البلاء
مشــعلت 18 - محب للهيئة وتكذب - اذا كان المال لايعتبر سبيل للراحة فبماذا تشتري قوتك وبماذا أمّنت منزلك ؟
مشــعلوالله مما يسرنا ويسعدنا
محب الهيئهاتمنى ذلك والأفضل إرسالهم لدول التي لا يعرف فيها الأمان ليعرف قيمة الأمن والإستقرار وهل العلاوه سبيل لراحة.
صرخة صمتقرار صائب يستاهل الي يسبب فتن ويروج الاشعات ويمس النظام والي يزعزع امن الوطن يستاهل اكثر من ذالك البلد ماهو ناقص يكفي اعدائنا الخارجين
خالد*** والكذب يدخل بمعرفات كثيرة ويروج الشائعات ويسبب فتنه ويكذب ان شاء الله يمسكونه ويسجنونة
عبداللهاعلب مروجي الشائعات بالمملكة هم الاجانب اعرف سوريين يشتغلون طباخين وخدامين بقصور الامراء لما يجمغون الجمعة عطله يطلعون اسرار القصور ويروجون الشائعات
عدد التعليقات:1926
سهمالأمن هو عماد الحياة في اي مجتمع ، فغذا اختل ميزان الأمن ضاع كل شيء ، فحافظوا على أمنكم وبلادكم، واكشفوا العملاء والخونة ومروجي الإشاعات من حولكم .
ارز 👊 نجدنسأل الله العافية والسلامة
عدد التعليقات:13947
قلم الحقيقهالاشاعةشجرة شيطان. منبتهاالشر وثمرها الفقر . لاتستوطن الا القلوب الحاقدة الحاسدة.
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبةوتذكر ان الله يعلم السر واخفى
ارز 👊 نجدالله الله ربي لا اشرك به شيئا
وماكان الله معذبهم وهم يستغفروناللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
سلفي من الصحراءانا مستعد احلف على جميع الكتب السماوية والغير سماوية ان (ريما) ولد ماهو بنت فالبنت لا تطبل ولا تزمر هذه افعال ولد خايب
جابر مروانالله يحفظ بلدنا من كل مكروه وينصرنا على من أراد بنا سوء في الداخل والخارج
سلفي من الصحراء( Rima ريما )🍎 والله أحسن و أحلى خبر سمعته (ههههههههههههه)
الحب في اللهلاحول ولاقوة الابالله
( Rima ريما )انتبه ***لا أحد يمسك من اذانيك . هههههههههه
( Rima ريما )🍎والله أحسن و أحلى خبر سمعته .
تيمور لنكعليكم بأذناب المجوس والليبراليه آهل أشاعات
عدد التعليقات:1
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