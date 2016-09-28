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“التحقيق والادعاء” تكشف عن عقوبة قاسية لمروجي الشائعات بالمملكة

28 سبتمبر, 2016 , 11:02 ص
“التحقيق والادعاء” تكشف عن عقوبة قاسية لمروجي الشائعات بالمملكة
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صحيفة المرصد: كتبت هيئة التحقيق والادّعاء العام على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تغريدة حذرت فيها من تداول أو ترويج الشائعات التي تمس بالنظام العام.

وغردت الهيئة، أمس، قائلة: “إنتاج أو إرسال الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام جريمة تصل عقوبتها للسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال”.



تعليقات ( 26 )

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  1. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 12:54 م

    ولي يقول للنصاب نصاب

    هل هذا قذف ام حماية للنصاب
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  2. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 12:54 م

    قلت

    علشان نتجنب الاشاعات يطلع متحدث رسمي يفند ويدحض الاشاعات بالحجة والبرهان وليس متحدث انفلب الى محامي ودفاع يعني(الشفافيههي مطلب الناس)
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  3. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 12:43 م

    راعي الثانيه

    اذا وجدت الشفافيه قلت الاشائعات .. اما بالعاميه. ==>علمونا وش يصير ماندور الاخبار من غيركم
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  4. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 12:37 م

    هلال

    اللهم أحفظنا وأهلك أعداءنا ومزقهم ياعزيز ياحكيم الذين بغوا وطغوا ومكروا وغدروا
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  5. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 12:34 م

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    ابداءو بالاعلام والله يقويكم
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  6. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 12:27 م

    رؤية 2060

    كلوا هوا عاد انتو مصدر وساس البلاء
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  7. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 12:11 م

    مشــعل

    ت 18 - محب للهيئة وتكذب - اذا كان المال لايعتبر سبيل للراحة فبماذا تشتري قوتك وبماذا أمّنت منزلك ؟
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  8. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 12:05 م

    مشــعل

    والله مما يسرنا ويسعدنا
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  9. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 12:02 م

    محب الهيئه

    اتمنى ذلك والأفضل إرسالهم لدول التي لا يعرف فيها الأمان ليعرف قيمة الأمن والإستقرار وهل العلاوه سبيل لراحة.
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  10. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 11:41 ص

    صرخة صمت

    قرار صائب يستاهل الي يسبب فتن ويروج الاشعات ويمس النظام والي يزعزع امن الوطن يستاهل اكثر من ذالك البلد ماهو ناقص يكفي اعدائنا الخارجين
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  11. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 11:35 ص

    خالد

    *** والكذب يدخل بمعرفات كثيرة ويروج الشائعات ويسبب فتنه ويكذب ان شاء الله يمسكونه ويسجنونة
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  12. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 11:33 ص

    عبدالله

    اعلب مروجي الشائعات بالمملكة هم الاجانب اعرف سوريين يشتغلون طباخين وخدامين بقصور الامراء لما يجمغون الجمعة عطله يطلعون اسرار القصور ويروجون الشائعات
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  13. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 11:27 ص
    عدد التعليقات:1926

    سهم

    الأمن هو عماد الحياة في اي مجتمع ، فغذا اختل ميزان الأمن ضاع كل شيء ، فحافظوا على أمنكم وبلادكم، واكشفوا العملاء والخونة ومروجي الإشاعات من حولكم .
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  14. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 11:27 ص

    ارز 👊 نجد

    نسأل الله العافية والسلامة
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  15. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 11:22 ص
    عدد التعليقات:13947

    قلم الحقيقه

    الاشاعةشجرة شيطان. منبتهاالشر وثمرها الفقر . لاتستوطن الا القلوب الحاقدة الحاسدة.
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  16. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 11:19 ص

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
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  17. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 11:16 ص

    ارز 👊 نجد

    الله الله ربي لا اشرك به شيئا
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  18. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 11:15 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    اللهم ربي أغفرلي وأرحمني لااله الاأنت اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  19. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 11:14 ص

    سلفي من الصحراء

    انا مستعد احلف على جميع الكتب السماوية والغير سماوية ان (ريما) ولد ماهو بنت فالبنت لا تطبل ولا تزمر هذه افعال ولد خايب
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  20. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 11:12 ص

    جابر مروان

    الله يحفظ بلدنا من كل مكروه وينصرنا على من أراد بنا سوء في الداخل والخارج
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  21. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 11:12 ص

    سلفي من الصحراء

    ( Rima ريما )🍎 والله أحسن و أحلى خبر سمعته (ههههههههههههه)
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  22. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 11:10 ص

    الحب في الله

    لاحول ولاقوة الابالله
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  23. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 11:09 ص

    ( Rima ريما )

    انتبه ***لا أحد يمسك من اذانيك . هههههههههه
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  24. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 11:08 ص

    ( Rima ريما )🍎

    والله أحسن و أحلى خبر سمعته .
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  25. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 11:08 ص

    تيمور لنك

    عليكم بأذناب المجوس والليبراليه آهل أشاعات
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  26. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:1

    Xx5halidxX

    مخالف للنشر
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