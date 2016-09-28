كاميرا مراقبة ترصد مراهقين كتبوا كلمات غير لائقة على جدران مدرسة بالخرمة – فيديو

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة في مدرسة الشاطبي المتوسطة بمحافظة الخرمة كتابة 3 مراهقين كلمات غير لائقة داخل فناء المدرسة وقت إغلاقه.

وقد فوجئت إدارة المدرسة صباح اليوم الأربعاء بكتابة عناوين حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد الرجوع لكاميرات المراقبة بالمدرسة، تبيّن ما قام به المراهقون أثناء تواجدهم داخل المدرسة والكتابة على الجدران.

وقامت إدارة المدرسة باستدعاء الجهات المختصة بالخرمة وإبلاغها بما حدث، كما تم نسخ مقطع الفيديو الذي ظهر فيه المراهقون وإعطائه لجهات التحقيق لاستكمال البحث والتحري.