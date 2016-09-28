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مصارف السعودية خارج أكثر 10 بنوك أمانا بالمنطقة

28 سبتمبر, 2016 , 12:04 م
مصارف السعودية خارج أكثر 10 بنوك أمانا بالمنطقة
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صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية خلت قائمة البنوك الـ 10 الأكثر أمانا في الشرق الأوسط لعام 2016، من المصارف والبنوك السعودية، في حين احتلت الصدارة 3 بنوك خليجية الأول إماراتي والثاني قطري والثالث كويتي، بحسب مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية.

و بحسب صحيفة مكة كانت قائمة عام 2015 تضمنت 6 بنوك سعودية هي: مجموعة سامبا المالية التي جاءت بالمرتبة الرابعة والبنك الأهلي التجاري في المرتبة الخامسة، تلاه مصرف الراجحي بالمرتبة السادسة وبنك الرياض في السابعة ثم البنك السعودي الفرنسي بالمرتبة التاسعة والبنك السعودي البريطاني «ساب» بالعاشرة.

أما العام الحالي فتوزعت القائمة التي تشتمل على أكثر 10 بنوك أمانا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بين 6 بنوك إماراتية و3 بنوك كويتية وبنك واحد قطري، وتصدرها بنك أبوظبي الوطني تلاه بنك قطر الوطني في المركز الثاني، ثم البنك الوطني الكويتي في المرتبة الثالثة.

ويتم اختيار البنوك من خلال تقييمها على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى من قبل وكالات التصنيف العالمية موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز، بالإضافة إلى إجمالي الأصول.

وتأسست مجلة جلوبال فاينانس المتخصصة بالشأن الاقتصادي والمالي في 1987 وتقدم مقالات وتحليلات مالية واقتصادية لجميع دول العالم. وتعتبر مصدرا لـ192 دولة.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 12:38 م

    طير شلوى

    من أفضل البنوك في المملكة مجموعة سامبا للإدخار ر والإستثمار ، أسوأ بنك في العالم الراجحي
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  2. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 12:29 م

    خاالد

    الظاهر بنوكنا واقتصادنا فقاعة صابون
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  3. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 12:25 م

    88

    الى فى الصوره حرمه كبيره مو بنت
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  4. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 12:12 م
    عدد التعليقات:10312

    إنسان منصف

    البنت اللي بالصوره الرمزيه ,,,أصابع يدها ,,,طويله,,,تنفع ,,,شوكه ,,,لأكل,,,المكرونيا
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  5. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 12:09 م

    ترامب

    هذا يدل على ان تصريحات وزير المالية و وزير التخطيط كلها تصريحات هلامية ومجرد ذر الرماد في العيون
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  6. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 12:07 م

    77

    ويتم اختيار البنوك من خلال تقييمها على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى من قبل وكالات التصنيف العالمية موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز، بالإضافة إلى إ
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