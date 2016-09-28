مصارف السعودية خارج أكثر 10 بنوك أمانا بالمنطقة

صحيفة المرصد: قالت صحيفة محلية خلت قائمة البنوك الـ 10 الأكثر أمانا في الشرق الأوسط لعام 2016، من المصارف والبنوك السعودية، في حين احتلت الصدارة 3 بنوك خليجية الأول إماراتي والثاني قطري والثالث كويتي، بحسب مجلة جلوبال فاينانس الأمريكية.

و بحسب صحيفة مكة كانت قائمة عام 2015 تضمنت 6 بنوك سعودية هي: مجموعة سامبا المالية التي جاءت بالمرتبة الرابعة والبنك الأهلي التجاري في المرتبة الخامسة، تلاه مصرف الراجحي بالمرتبة السادسة وبنك الرياض في السابعة ثم البنك السعودي الفرنسي بالمرتبة التاسعة والبنك السعودي البريطاني «ساب» بالعاشرة.

أما العام الحالي فتوزعت القائمة التي تشتمل على أكثر 10 بنوك أمانا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بين 6 بنوك إماراتية و3 بنوك كويتية وبنك واحد قطري، وتصدرها بنك أبوظبي الوطني تلاه بنك قطر الوطني في المركز الثاني، ثم البنك الوطني الكويتي في المرتبة الثالثة.

ويتم اختيار البنوك من خلال تقييمها على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى من قبل وكالات التصنيف العالمية موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز، بالإضافة إلى إجمالي الأصول.

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