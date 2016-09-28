الداخلية تصدر بيانا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة رفحاء

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمحافظة رفحاء، وفيما يلي نص البيان.

أقدم / صقر بن شاوي بن مخلف السعدي الصلبي – سعودي الجنسية – على قتل / طلال بن سعد بن فرحان السعدي – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ صقر بن شاوي بن مخلف السعدي الصلبي ـ سعودي الجنسية ـ يوم الأربعاء الموافق 26 / 12 / 1437هـ بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية.