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“المرور” تضع شرطاً جديداً للحصول على رخصة القيادة !

28 سبتمبر, 2016 , 13:09 م
“المرور” تضع شرطاً جديداً للحصول على رخصة القيادة !
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صحيفة المرصد: كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، عن عزم الإدارة تطبيق نظام الفحص على المخدرات والعقاقير، كشرط أساسي للحصول على رخصة القيادة.

وأضاف الربيعان فحص المخدرات للحصول على رخصة القيادة يشكل عائقا إيجابيا لمتعاطي المخدرات وسيحد من تعاطيها في المجتمع، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تسعى لاستئصال خطر المخدرات الذي وصل إلى مراحل سيئة، بحسب قوله.

وأوضح أن الشباب السعودي مستهدف من الخارج ومن بعض الحاقدين في الداخل والفحص سيسهم في الحفاظ على أرواح الناس والمجتمع، وفقا لموقع “الوطن”.

وذكر العقيد الربيعان أن هناك خطة مدرجة لتضمين المواد التعليمية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة بالثقافة المرورية الصحيحة وسلوكيات القيادة الآمنة، مضيفا أن الإدارة العامة للمرور تسعى بكل جهد لإضافة الثقافة المرورية ضمن مادة “الوطنية” أو المواد التي تخص السلوكيات والثقافة.

ولفت إلى أن الخطة تعد مطلبا مجتمعيا لتعليم الأبناء منذ النشء على الاحترام والتقيد بالأنظمة في الطريق وخارجه، مبينا أن نشر الثقافة المرورية في المناهج التعليمية سيسهم في وعي المجتمع بشكل أوسع لأن القيادة روتين يومي يصطحبه خطر من جراء التجاوزات الخطيرة وتهور في القيادة من قبل الشباب.



تعليقات ( 47 )

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  1. 47
    28 سبتمبر, 2016 , 14:51 م

    طواني الهم ***

    نتمنى الكشف على الجميع طلاب المراحل المتوسطه والثانويه والجامعيه ومن يتقدمون للوظائف وللعسكريه وللزواج وللسفر وكل مناحي الحياة وليس للرخص فقط
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  2. 46
    28 سبتمبر, 2016 , 14:50 م

    يوسف

    قرار ممتاز وليته يطبق علي المدارس طلاب ومدرسين وسايقين الباصات
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  3. 45
    28 سبتمبر, 2016 , 14:37 م

    ماطر

    يجب أن يكون هذا الفحص الزاميا ومشددا عليه بالإضافة إلى الرخصة ، كذلك عقد الزواج ، والتوظيف ، والعوده من سفر الخارج لأي سبب كان السفر .....
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  4. 44
    28 سبتمبر, 2016 , 14:35 م

    محب الهيئه

    قرار حكيم ولو تطبق هذا القرار على الجميع وخاصة الطلاب من الابتدائي فهذا يحد من تناول المخدرات أو يقضي عليها بين الشباب. وسيفقد المروج بعدها العملاء.
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  5. 43
    28 سبتمبر, 2016 , 14:30 م

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    بيض الله وجوهكم صح عليكم مفروض من زمان ومفروض التجديد كذالك
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  6. 42
    28 سبتمبر, 2016 , 14:30 م

    ( Rima ريما ) 🍎

    ياقلم الحقيقة اين انت وين تعليقاتك الجميلة ننتظرها بشغف .
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  7. 41
    28 سبتمبر, 2016 , 14:23 م

    رجل الامن الاول

    قبل قراراتكم ذي ورؤية2030 يجب نخل رجال المرور حتى نميز الصالح من الطالح وتعيين رجال مرور وقيادات اكفاء اما على هالوضع اعتقد النظام محلك راوح فقط جبايه
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  8. 40
    28 سبتمبر, 2016 , 14:23 م

    خالد الجعيد

    وفق الله لمن وضع هذا الشرط
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  9. 39
    28 سبتمبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:620

    عاشق وطنه

    وإذا ثبت تعاطيه يسحب منه
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  10. 38
    28 سبتمبر, 2016 , 14:16 م
    عدد التعليقات:620

    عاشق وطنه

    نتمنى كذلك يسري هذا النظام على استمارة السيارة وبطاقة الأحوال والجوازات وكل ما يستخرج من الداخليه يكون هناك فحص كل ثلاثة شهور عن المخدرات
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  11. 37
    28 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    القناص2

    نتمنى من المرور النزول الى الشوارع العامه وتطبيق مخلفات التجاوزات وقطع الاشاره اصبحت ملفته لنظر حوادث عماله وافده لاتحسن القياده كيف منحو الرخصه ؟
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  12. 36
    28 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    القناص2

    نتمنى من المرور النزول الى الشوارع العامه وتطبيق مخلفات التجاوزات وقطع الاشاره اصبحت ملفته لنظر حوادث عماله وافده لاتحسن القياده كيف منحو الرخصه ؟
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  13. 35
    28 سبتمبر, 2016 , 14:02 م

    زائر عابر

    القات ليس من المخدرات واترك عنك الاستهزاء بالمناطق وأهلها
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  14. 34
    28 سبتمبر, 2016 , 13:57 م

    الحارثي

    احسن شي اعجبني العنوان المرور (( تضع )) ......الخ
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  15. 33
    28 سبتمبر, 2016 , 13:56 م

    بدر

    هههههههه وان شاء الله مصدقين انه بيتطبق على صيع الشوارع اللي عندهم مية واسطه وواسطه علشان يحصلون على الرخصه وهم بالسرير نايمين جاي تقولي فحص روح يا
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  16. 32
    28 سبتمبر, 2016 , 13:56 م

    بن ملجم

    القصد ادفع بالتي هي احسن بس هذا كل السالفة اعباء جديدة
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  17. 31
    28 سبتمبر, 2016 , 13:53 م

    مفقود

    المخدرات كثيرة ولا يمكن يحصونها ولو احصوها كلها بتكون كلفة عالية جدا, تبدا من القات وانت طالع, يعني افلقني اذا احد خذا رخصة بجيزان مثلا
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  18. 30
    28 سبتمبر, 2016 , 13:51 م

    بن ملجم

    بعلمكم الزبدة لاني فاهم والفاهمين قليل راعي المخدرات وجهه ماهو وجه رخصة او غيرها والاحساس عنده صفر المسكر يمكن بس الفحص يكون وهو توه شارب يعني فهمتوا؟
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  19. 29
    28 سبتمبر, 2016 , 13:48 م

    صور مع تحيه

    مابقي لما ندخل دورة الميه تسون لانا فحص شعب مدمن
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  20. 28
    28 سبتمبر, 2016 , 13:45 م

    ام راكان

    عساكم على القوه دوم
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  21. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 13:45 م

    خالد الزهراني

    قرار طيب بس وفروا العيادات في المرور
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  22. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 13:44 م

    طلال الحربي

    اذا الفحص مجانا فا النيه صالحه لمصلحة الوطن اما اذا الفحص مادي فتأكد ان اللي بيطلع رخصه بيوقف يومين عن التعاطي لاجل التحليل وهذا مايخفاكم وانما؟
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  23. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 13:43 م
    عدد التعليقات:170

    الصميل

    قرار حكيم
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  24. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 13:43 م

    احساس العالم

    قرار جيد ونتمنى تركيب كاميرات وجهاز تسجيل في سيارات المرور للحفاظ على حقوق الطرفين
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  25. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 13:42 م
    عدد التعليقات:39

    Xx5halidxX

    الحين البنات اكثر من الشباب في استخدام المخدرات للاسف :)
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  26. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 13:42 م

    كلام فاضي

    من الاخير كلام فاضي لن يطبق والقرار بيد مجلس الشورى وليس المرور
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  27. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 13:41 م

    وسيط خير

    قرارات ممتازة تصدر كل فترة ونستبشر بها خير لاكن بعضها مايطبق على الوجه المطلوب او تدخل فيها الواسطات ثم يفشل تطبيق القرار
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  28. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 13:40 م

    زائر 11

    تابعو طريقة فصائل الدم عند دلة السلي ادفع فلوس في المكاتب الي خارج دله ولافحص ولاشي أي فصيلة انت تكتبها قمة الفساد عند الباب وداخل دلة يعرضون لك
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  29. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 13:39 م

    فيصل

    و بعدين
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  30. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 13:37 م

    بن ملجم

    عندي سؤال الحين الاحول والاعور يعطونهم رخص مافي مشكلة يعني لاني كثير اشوف من هالعينات ولا ادري هم نظاميين او مخالفين؟
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  31. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 13:35 م

    المفروض .

    لا تمنح الرخصة لمن هب ودب . اقسم بالله فيه ناس وخاصة من الجانب يجي البلد بفيزة سائق ويتعلم أسبوع ويروح المرور ويصدر رخصة . وتعال شوف السواقه
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  32. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 13:34 م

    يارب سترك

    اللهم احفظهم وصبر امهاتهم وعيالهم وزوجاتهم ورجع العسكر اللي على الحدود وعلى البحر وحفظهم النشامه وحفظ المرور والشرطه والدفاع المدني يارب امين
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  33. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 13:33 م

    مفقود

    هذا على اساس انه في كل شارع دورية مرور, من يتحمل قيمة الفحص؟ فحص المخدرات لا يقل عن 500 ريال
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  34. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 13:31 م

    يارب سترك

    قرار حكيم اللهم حفظ رجال الامن وحفظ سلاح الحدود البري والبحري والبحريه والبواخر وحفظ اصدقاي جميع العسكر اللهم امين وارحم ميتهم وصبر اهاليم والله رجال
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  35. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 13:27 م
    عدد التعليقات:13955

    قلم الحقيقه

    ياليت هذا النظام الخاص بالفحص عن المخدرات والعقاقير يشمل أيضآ الأخونجية بعد خروجهم من السجون وزعمهم أنهم تابو وأصبحو مؤذنين وأئمة وخطباء مساجد .
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  36. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 13:23 م

    منصور

    اللهم احفظ ابنائنامن كيدالكائدين
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  37. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 13:23 م

    مسمار

    بارك الله في جهودكم فانتم سد منيع ضد مايحاك ضد البلد الامين وشبابه واتمنى اي قرارات وانظمه تصدر حتى ع الاجانب فاغلبهم عبأ ع البلد امنيا واقتصاديا
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  38. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 13:20 م

    العاشق

    اليش ميكون تعليم في الراحل الابتدائي عن اضرار المخدرات بهذ يكون الشباب عندعم وعي منها
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  39. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 13:20 م

    ابو عناد

    المفحطين والدرباويه اصحاب الونيتات المعدله والحمضيات حقين مخدرات اتمنى تحللو للمفحطين حل القبض عليه تكفى يت صاحب القرار تفشت المخدرات في الشباب
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  40. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 13:18 م

    شنب07

    ويش دخل السائقين .... شوفوا مين يدخلها واقطعوا يده ولا يده قوية 😆 .. 😂😂😂
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  41. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 13:18 م

    راعي الثانيه

    عين العقل المفروض من زمان وليت تحطون تفاتيش والي شاكين فيهم تاخذون عينه ورقم اثباته ولا طلعت النتيجه عمومو عليه سنه وما يبقا ولا مدمن
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  42. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 13:16 م
    عدد التعليقات:6927

    الحرمان

    حلو ممكن يتركه اسبوع مع انه تبين لفتره انقطاع اطول لكن اذا تركها اسبوع ممكن تروح الاعراض النسحابيه ويبطل
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  43. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 13:16 م

    ابوسالم

    تماااااام بس الخوف من الواااااسطة
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  44. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 13:15 م

    مواطن محب لوطنه

    يجب فحص المخدرات لكل موظف عسكرى او مدنى .عندالتوظيف وعندالترقية ولكل طالب عنددخول اي جامعةاوكليه اوزواج
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  45. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 13:15 م

    mar

    احسن قرار وياليت يطبق على تجديد الرخصه والاستماره
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  46. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 13:14 م

    سائق تم اعطائه رخصة من دلة بريدة

    اقسم بالله في اسبوع واحد عمل ست حوادث مما استدعاني الى سحب رخصته الغريبة وتشغيله كحارس بعد موافقته. بذمتكم هل لديكم شروط للأجانب ام نحن من يدفع الثمن.
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  47. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 13:10 م

    محب الوطن

    ايوا شدوا على الشباب صح اشوفهم فلتوا انا الحمد لله عاقل
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