“المرور” تضع شرطاً جديداً للحصول على رخصة القيادة !

صحيفة المرصد: كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، عن عزم الإدارة تطبيق نظام الفحص على المخدرات والعقاقير، كشرط أساسي للحصول على رخصة القيادة.
وأضاف الربيعان فحص المخدرات للحصول على رخصة القيادة يشكل عائقا إيجابيا لمتعاطي المخدرات وسيحد من تعاطيها في المجتمع، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تسعى لاستئصال خطر المخدرات الذي وصل إلى مراحل سيئة، بحسب قوله.
وأوضح أن الشباب السعودي مستهدف من الخارج ومن بعض الحاقدين في الداخل والفحص سيسهم في الحفاظ على أرواح الناس والمجتمع، وفقا لموقع “الوطن”.
وذكر العقيد الربيعان أن هناك خطة مدرجة لتضمين المواد التعليمية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة بالثقافة المرورية الصحيحة وسلوكيات القيادة الآمنة، مضيفا أن الإدارة العامة للمرور تسعى بكل جهد لإضافة الثقافة المرورية ضمن مادة “الوطنية” أو المواد التي تخص السلوكيات والثقافة.
ولفت إلى أن الخطة تعد مطلبا مجتمعيا لتعليم الأبناء منذ النشء على الاحترام والتقيد بالأنظمة في الطريق وخارجه، مبينا أن نشر الثقافة المرورية في المناهج التعليمية سيسهم في وعي المجتمع بشكل أوسع لأن القيادة روتين يومي يصطحبه خطر من جراء التجاوزات الخطيرة وتهور في القيادة من قبل الشباب.
تعليقات ( 47 )
طواني الهم ***نتمنى الكشف على الجميع طلاب المراحل المتوسطه والثانويه والجامعيه ومن يتقدمون للوظائف وللعسكريه وللزواج وللسفر وكل مناحي الحياة وليس للرخص فقط
يوسفقرار ممتاز وليته يطبق علي المدارس طلاب ومدرسين وسايقين الباصات
ماطريجب أن يكون هذا الفحص الزاميا ومشددا عليه بالإضافة إلى الرخصة ، كذلك عقد الزواج ، والتوظيف ، والعوده من سفر الخارج لأي سبب كان السفر .....
محب الهيئهقرار حكيم ولو تطبق هذا القرار على الجميع وخاصة الطلاب من الابتدائي فهذا يحد من تناول المخدرات أو يقضي عليها بين الشباب. وسيفقد المروج بعدها العملاء.
انشر التعليقبيض الله وجوهكم صح عليكم مفروض من زمان ومفروض التجديد كذالك
( Rima ريما ) 🍎ياقلم الحقيقة اين انت وين تعليقاتك الجميلة ننتظرها بشغف .
رجل الامن الاولقبل قراراتكم ذي ورؤية2030 يجب نخل رجال المرور حتى نميز الصالح من الطالح وتعيين رجال مرور وقيادات اكفاء اما على هالوضع اعتقد النظام محلك راوح فقط جبايه
خالد الجعيدوفق الله لمن وضع هذا الشرط
عدد التعليقات:620
عاشق وطنهوإذا ثبت تعاطيه يسحب منه
عدد التعليقات:620
عاشق وطنهنتمنى كذلك يسري هذا النظام على استمارة السيارة وبطاقة الأحوال والجوازات وكل ما يستخرج من الداخليه يكون هناك فحص كل ثلاثة شهور عن المخدرات
القناص2نتمنى من المرور النزول الى الشوارع العامه وتطبيق مخلفات التجاوزات وقطع الاشاره اصبحت ملفته لنظر حوادث عماله وافده لاتحسن القياده كيف منحو الرخصه ؟
القناص2نتمنى من المرور النزول الى الشوارع العامه وتطبيق مخلفات التجاوزات وقطع الاشاره اصبحت ملفته لنظر حوادث عماله وافده لاتحسن القياده كيف منحو الرخصه ؟
زائر عابرالقات ليس من المخدرات واترك عنك الاستهزاء بالمناطق وأهلها
الحارثياحسن شي اعجبني العنوان المرور (( تضع )) ......الخ
بدرهههههههه وان شاء الله مصدقين انه بيتطبق على صيع الشوارع اللي عندهم مية واسطه وواسطه علشان يحصلون على الرخصه وهم بالسرير نايمين جاي تقولي فحص روح يا
بن ملجمالقصد ادفع بالتي هي احسن بس هذا كل السالفة اعباء جديدة
مفقودالمخدرات كثيرة ولا يمكن يحصونها ولو احصوها كلها بتكون كلفة عالية جدا, تبدا من القات وانت طالع, يعني افلقني اذا احد خذا رخصة بجيزان مثلا
بن ملجمبعلمكم الزبدة لاني فاهم والفاهمين قليل راعي المخدرات وجهه ماهو وجه رخصة او غيرها والاحساس عنده صفر المسكر يمكن بس الفحص يكون وهو توه شارب يعني فهمتوا؟
صور مع تحيهمابقي لما ندخل دورة الميه تسون لانا فحص شعب مدمن
ام راكانعساكم على القوه دوم
خالد الزهرانيقرار طيب بس وفروا العيادات في المرور
طلال الحربياذا الفحص مجانا فا النيه صالحه لمصلحة الوطن اما اذا الفحص مادي فتأكد ان اللي بيطلع رخصه بيوقف يومين عن التعاطي لاجل التحليل وهذا مايخفاكم وانما؟
عدد التعليقات:170
الصميلقرار حكيم
احساس العالمقرار جيد ونتمنى تركيب كاميرات وجهاز تسجيل في سيارات المرور للحفاظ على حقوق الطرفين
عدد التعليقات:39
Xx5halidxXالحين البنات اكثر من الشباب في استخدام المخدرات للاسف :)
كلام فاضيمن الاخير كلام فاضي لن يطبق والقرار بيد مجلس الشورى وليس المرور
وسيط خيرقرارات ممتازة تصدر كل فترة ونستبشر بها خير لاكن بعضها مايطبق على الوجه المطلوب او تدخل فيها الواسطات ثم يفشل تطبيق القرار
زائر 11تابعو طريقة فصائل الدم عند دلة السلي ادفع فلوس في المكاتب الي خارج دله ولافحص ولاشي أي فصيلة انت تكتبها قمة الفساد عند الباب وداخل دلة يعرضون لك
فيصلو بعدين
بن ملجمعندي سؤال الحين الاحول والاعور يعطونهم رخص مافي مشكلة يعني لاني كثير اشوف من هالعينات ولا ادري هم نظاميين او مخالفين؟
المفروض .لا تمنح الرخصة لمن هب ودب . اقسم بالله فيه ناس وخاصة من الجانب يجي البلد بفيزة سائق ويتعلم أسبوع ويروح المرور ويصدر رخصة . وتعال شوف السواقه
يارب ستركاللهم احفظهم وصبر امهاتهم وعيالهم وزوجاتهم ورجع العسكر اللي على الحدود وعلى البحر وحفظهم النشامه وحفظ المرور والشرطه والدفاع المدني يارب امين
مفقودهذا على اساس انه في كل شارع دورية مرور, من يتحمل قيمة الفحص؟ فحص المخدرات لا يقل عن 500 ريال
يارب ستركقرار حكيم اللهم حفظ رجال الامن وحفظ سلاح الحدود البري والبحري والبحريه والبواخر وحفظ اصدقاي جميع العسكر اللهم امين وارحم ميتهم وصبر اهاليم والله رجال
عدد التعليقات:13955
قلم الحقيقهياليت هذا النظام الخاص بالفحص عن المخدرات والعقاقير يشمل أيضآ الأخونجية بعد خروجهم من السجون وزعمهم أنهم تابو وأصبحو مؤذنين وأئمة وخطباء مساجد .
منصوراللهم احفظ ابنائنامن كيدالكائدين
مسماربارك الله في جهودكم فانتم سد منيع ضد مايحاك ضد البلد الامين وشبابه واتمنى اي قرارات وانظمه تصدر حتى ع الاجانب فاغلبهم عبأ ع البلد امنيا واقتصاديا
العاشقاليش ميكون تعليم في الراحل الابتدائي عن اضرار المخدرات بهذ يكون الشباب عندعم وعي منها
ابو عنادالمفحطين والدرباويه اصحاب الونيتات المعدله والحمضيات حقين مخدرات اتمنى تحللو للمفحطين حل القبض عليه تكفى يت صاحب القرار تفشت المخدرات في الشباب
شنب07ويش دخل السائقين .... شوفوا مين يدخلها واقطعوا يده ولا يده قوية 😆 .. 😂😂😂
راعي الثانيهعين العقل المفروض من زمان وليت تحطون تفاتيش والي شاكين فيهم تاخذون عينه ورقم اثباته ولا طلعت النتيجه عمومو عليه سنه وما يبقا ولا مدمن
عدد التعليقات:6927
الحرمانحلو ممكن يتركه اسبوع مع انه تبين لفتره انقطاع اطول لكن اذا تركها اسبوع ممكن تروح الاعراض النسحابيه ويبطل
ابوسالمتماااااام بس الخوف من الواااااسطة
مواطن محب لوطنهيجب فحص المخدرات لكل موظف عسكرى او مدنى .عندالتوظيف وعندالترقية ولكل طالب عنددخول اي جامعةاوكليه اوزواج
marاحسن قرار وياليت يطبق على تجديد الرخصه والاستماره
سائق تم اعطائه رخصة من دلة بريدةاقسم بالله في اسبوع واحد عمل ست حوادث مما استدعاني الى سحب رخصته الغريبة وتشغيله كحارس بعد موافقته. بذمتكم هل لديكم شروط للأجانب ام نحن من يدفع الثمن.
محب الوطنايوا شدوا على الشباب صح اشوفهم فلتوا انا الحمد لله عاقل