“المرور” تضع شرطاً جديداً للحصول على رخصة القيادة !

صحيفة المرصد: كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العقيد طارق الربيعان، عن عزم الإدارة تطبيق نظام الفحص على المخدرات والعقاقير، كشرط أساسي للحصول على رخصة القيادة.

وأضاف الربيعان فحص المخدرات للحصول على رخصة القيادة يشكل عائقا إيجابيا لمتعاطي المخدرات وسيحد من تعاطيها في المجتمع، مشيراً إلى أن الجهات الأمنية تسعى لاستئصال خطر المخدرات الذي وصل إلى مراحل سيئة، بحسب قوله.

وأوضح أن الشباب السعودي مستهدف من الخارج ومن بعض الحاقدين في الداخل والفحص سيسهم في الحفاظ على أرواح الناس والمجتمع، وفقا لموقع “الوطن”.

وذكر العقيد الربيعان أن هناك خطة مدرجة لتضمين المواد التعليمية للمرحلة الابتدائية والمتوسطة بالثقافة المرورية الصحيحة وسلوكيات القيادة الآمنة، مضيفا أن الإدارة العامة للمرور تسعى بكل جهد لإضافة الثقافة المرورية ضمن مادة “الوطنية” أو المواد التي تخص السلوكيات والثقافة.

ولفت إلى أن الخطة تعد مطلبا مجتمعيا لتعليم الأبناء منذ النشء على الاحترام والتقيد بالأنظمة في الطريق وخارجه، مبينا أن نشر الثقافة المرورية في المناهج التعليمية سيسهم في وعي المجتمع بشكل أوسع لأن القيادة روتين يومي يصطحبه خطر من جراء التجاوزات الخطيرة وتهور في القيادة من قبل الشباب.