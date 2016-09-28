  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

المحكمة الإدارية الكويتية تلغي قرار رفع سعر البنزين

28 سبتمبر, 2016 , 13:36 م
المحكمة الإدارية الكويتية تلغي قرار رفع سعر البنزين
  • 994
  • 15
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:قضت المحكمة الإدارية الكويتية في جلستها العلنية اليوم الأربعاء بإلغاء قرار الحكومة زيادة سعر الوقود، والذي جرى تطبيقه اعتباراً من مطلع سبتمبر.

وأعلنت المحكمة بحسب صحيفة القبس الكويتية، أن منطوق الحكم في جلسة علنية حضرها عدد من المواطنين والمحامين ووسائل إعلامية مختلفة، وأوضحت المحكمة، أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة .

يذكر أن حكم المحكمة بشأن إلغاء القرار لم يتضمن وقفاً مستعجلاً، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية كما هي. من جانبه، أعلن محامي الحكومة عن تقديم طلب بوقف نفاذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلغاء زيادة أسعار البنزين.



تعليقات ( 15 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 14:55 م
    عدد التعليقات:6927

    الحرمان

    يعني المحكمه تلغي قرر حكومه !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 14:35 م

    الرأي العام

    الكويت اكثر تطورا مشاركة في القرارات الهامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 14:22 م

    ابو سارة

    مساكين ما عندهم رؤية 2030
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  4. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 14:21 م

    بن ملجم

    والله الكويت بلد عز وخير ونعمة وشعبها طيب ويستاهلون كل خير سلام على شعب الكويت سلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 14:19 م

    اطياف راحلة

    الكويت دولة ديمقراطية ومجلس الشورى حقهم فعال
    لا يعجبني(0) اعجبني(16)
  6. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 14:14 م

    جنوبية..🌻🌻

    مشاء الله عقبالنا وربي مساكين الرجال يتحملون ايه ولا ايه كنت بفصل من عملي لأن زواجي بعد أسبوعين بس الحين خلاص بستمر أساعد زوجي عسكري 💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  7. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 14:11 م

    دحوم1

    نقول اللي مو عاجبه العيش في بلاد الحرمين الله يحفظها ويحفظ حكامها ويديم امنها يسلم اقامته وبطاقة زاير ويروح يحرر بلاده من ايران والشيعه
    لا يعجبني(23) اعجبني(1)
  8. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    slmlm

    هذي ديمقرطيه الكاذبه.يعني بيطالب بوقف نفاذ حكم المحكمة وبعدها بيرفعون لمجلس البترول بعدين يوافق ..بعدها المحكمه بتوافق على رفع الاسعار.وين اذنك ياجحا
    لا يعجبني(17) اعجبني(0)
  9. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 14:02 م

    [email protected]

    وحنا بالقوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  10. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 14:01 م

    بن ملجم

    كفو على اهل الكويت والله مالها غير رجالها يوم تقل الرجال
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  11. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 13:53 م

    رقع يا مرقع ـ انا باقيلي اكثر من شهرين في باقة انترنت مفتوح من يعوضني

    عندنا كل شي بالمشعاب تنفذ يعني تنفذ . اخرتها بقات الانترنت تم الغائها بدون استشارت أي احد . وتم اكل مال الناس بالباطل.
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  12. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 13:52 م

    حمد

    واحنا بالغصب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  13. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 13:51 م

    يا عالم والله هناك قصور في الاعلام

    يجب أن تستوعب شعوب الخليج بأن بقاء الحال من المحال وأنه يجب أن نغير من طرق معيشتنا التي فيها بعض الاسراف. لا بد أن نتغير ونعيش الواقع حتى لو كان صعبا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 13:39 م

    مع الخيل ياشقرا

    لا بعد يطلعون لك فتوى ومعها ملف علاقي واثنين شهود
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 13:39 م

    بعد ما يخلص النفط راح تنتهي القضيه مش بكيفها المحكمه هذا سوق عالمي وليس محلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم