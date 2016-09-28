المحكمة الإدارية الكويتية تلغي قرار رفع سعر البنزين

صحيفة المرصد:قضت المحكمة الإدارية الكويتية في جلستها العلنية اليوم الأربعاء بإلغاء قرار الحكومة زيادة سعر الوقود، والذي جرى تطبيقه اعتباراً من مطلع سبتمبر.

وأعلنت المحكمة بحسب صحيفة القبس الكويتية، أن منطوق الحكم في جلسة علنية حضرها عدد من المواطنين والمحامين ووسائل إعلامية مختلفة، وأوضحت المحكمة، أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة .

يذكر أن حكم المحكمة بشأن إلغاء القرار لم يتضمن وقفاً مستعجلاً، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية كما هي. من جانبه، أعلن محامي الحكومة عن تقديم طلب بوقف نفاذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلغاء زيادة أسعار البنزين.