المحكمة الإدارية الكويتية تلغي قرار رفع سعر البنزين

صحيفة المرصد:قضت المحكمة الإدارية الكويتية في جلستها العلنية اليوم الأربعاء بإلغاء قرار الحكومة زيادة سعر الوقود، والذي جرى تطبيقه اعتباراً من مطلع سبتمبر.
وأعلنت المحكمة بحسب صحيفة القبس الكويتية، أن منطوق الحكم في جلسة علنية حضرها عدد من المواطنين والمحامين ووسائل إعلامية مختلفة، وأوضحت المحكمة، أن قرار رفع سعر البنزين تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة أسعار البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة .
يذكر أن حكم المحكمة بشأن إلغاء القرار لم يتضمن وقفاً مستعجلاً، وهو ما يعني استمرار الأسعار الحالية كما هي. من جانبه، أعلن محامي الحكومة عن تقديم طلب بوقف نفاذ حكم المحكمة الإدارية الذي قضى بإلغاء زيادة أسعار البنزين.
تعليقات ( 15 )
عدد التعليقات:6927
الحرمانيعني المحكمه تلغي قرر حكومه !
الرأي العامالكويت اكثر تطورا مشاركة في القرارات الهامة
ابو سارةمساكين ما عندهم رؤية 2030
بن ملجموالله الكويت بلد عز وخير ونعمة وشعبها طيب ويستاهلون كل خير سلام على شعب الكويت سلام
اطياف راحلةالكويت دولة ديمقراطية ومجلس الشورى حقهم فعال
جنوبية..🌻🌻مشاء الله عقبالنا وربي مساكين الرجال يتحملون ايه ولا ايه كنت بفصل من عملي لأن زواجي بعد أسبوعين بس الحين خلاص بستمر أساعد زوجي عسكري 💔
دحوم1نقول اللي مو عاجبه العيش في بلاد الحرمين الله يحفظها ويحفظ حكامها ويديم امنها يسلم اقامته وبطاقة زاير ويروح يحرر بلاده من ايران والشيعه
slmlmهذي ديمقرطيه الكاذبه.يعني بيطالب بوقف نفاذ حكم المحكمة وبعدها بيرفعون لمجلس البترول بعدين يوافق ..بعدها المحكمه بتوافق على رفع الاسعار.وين اذنك ياجحا
[email protected]وحنا بالقوه
بن ملجمكفو على اهل الكويت والله مالها غير رجالها يوم تقل الرجال
رقع يا مرقع ـ انا باقيلي اكثر من شهرين في باقة انترنت مفتوح من يعوضنيعندنا كل شي بالمشعاب تنفذ يعني تنفذ . اخرتها بقات الانترنت تم الغائها بدون استشارت أي احد . وتم اكل مال الناس بالباطل.
حمدواحنا بالغصب
يا عالم والله هناك قصور في الاعلاميجب أن تستوعب شعوب الخليج بأن بقاء الحال من المحال وأنه يجب أن نغير من طرق معيشتنا التي فيها بعض الاسراف. لا بد أن نتغير ونعيش الواقع حتى لو كان صعبا.
مع الخيل ياشقرالا بعد يطلعون لك فتوى ومعها ملف علاقي واثنين شهود