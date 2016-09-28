بالفيديو: نساء يعترفن بتعرضهن للتعنيف والضرب.. ومواطنة تكشف: فكّرت في الانتحار لهذا السبب !!

صحيفة المرصد: كشفت مواطنة عن تفكيرها في الانتحار لأنها “سئمت” حياتها، بحسب قولها، بسبب تأذيها نفسياً وجسدياً من زوجها وأولاده ومعاناتها معهم.
وقالت المواطنة التي تدعى أم عبدالرحمن، خلال تقرير أعدّه برنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي” إن أولاد زوجها قاموا بضربها وطردوها من البيت، وأضافت: “زوجي ما يصرف عليّ نهائياً”.
ولم يقتصر التقرير على المواطنة أم عبدالرحمن بل شمل نساء أخريات من بعض الدول العربية، فقالت أم بدر، كويتية الجنسية إن العنف الذي حدث لها هو التخويف والتهديد والضرب، مضيفة أنها تعرضت للضرب من زوجها لمدة يومين متتاليين.
وقالت أخرى كويتية الجنسية تدعى أم سارة إن العنف الذي مارسه زوجها معها كان نفسياً أكثر منه جسدياً، لأنه قطع علاقته بها فور علمه بأنه حامل.
أما هنادي، بحرينية الجنسية، فقالت إنها تعرضت لعنف أسري من أبيها وأمها وقالت إنهم كانوا يطردونها في الشوارع باستمرار، ففكرت في الزواج للهرب من جحيم أبويها، إلا أن زوجها “الخليجي” مارس معها عنفاً أكبر من الذي كانت تتعرض له على يد أسرتها، بحسب قولها.
تعليقات ( 25 )
بن ملجماضربوهن بصيغة الامر (لا تبربر يامن لا اسم لك)
بن ملجمترى ضرب عن ضرب يفرق(لا تبرر الاية صريحة ماقال الله فيها ضرب عن ضرب قال اضربوهن وبس حتى يطيعون يعني ممكن توصل لتكسير) هيا روح بعيد
إلى مغربيه حرهكود يفهم رحالنا ولا يروحون يدورون عليكن ويذلون انفسهم
إلى بن ملجم اللي مايدري وين الله حاطهترى ضرب عن ضرب يفرق بعدين افتح معجم المعاني 16 معنى للضرب
صرخة صمتبعض الحريم الله يهديهم تحب تعيش بالذل كيف تعيشي مع واحد اهانك ومد ايده عليك انفصلي عنه واطلبي الطلاق فورآ هذا مايحترمك كيف تعيش معه الكرامة غاليه
إلى مغربيه حرهغير لائق
بن ملجمقال تعالى(والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضـربـوهـن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا) هذا كلام الله
مغربية حرةإحنآلمغربيات ناخذ حقنا بإيدينا ويا ويل إلي يلعب أو يدوس على طرف مغربية
مغربية حرةالله يكسر إيدي كل واحد يضرب زوجته الرجل العربي مايعرف إلاالعنف
مغربية حرةالله يكسر إيدي كل واحد يضرب زوجته الرجل العربي مايعرف إلاالعنف
جنوبية..🌻🌻بعض الرجال أسد في بيته وعند الرجال دجاجة المفروض اول مايمد يده تكسرين رأسه الخربان بالعجره خليه عظة وعبرة لي أشباه الرجال وجع لهم أن شاء الله
منطقيربعنا مهتمين بالسورياات والعراقيات والمغربيات ويدافعون عن حقوق السوريات والمغربيات..لكن عن حقوق نساء وبنات الوطن لا..بل يستهزئون ويسخرون من نساء البلد
للاسفماذا تركتوا للغرب من ممارسات ضد الانسانية بحق المراة؟؟هل أنتم فعلا مسلمون؟؟اين أنتم من قوله صلى الله عليه وسلم:استوصوا بالنساء خيرا؟؟ورفقا بالقوارير؟؟
عم شنبوالعنف في هذا الزمن أصبح على الرجال أكثر منه على النساء بسبب تمرد المرأة وعدم تحملها أدنى مسئولية ووجود مؤسسات تناصرها حتى لو كانت ظالمة
عدد التعليقات:8360
اللامي10قال النبيِ صلى اللَّه عليه وسلم ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا )
العنزيحسبي الله هذا غير الاغتصاب والدليل انتحار العنود العيسى
عدد التعليقات:13955
قلم الحقيقهالأخونجي المتشدد والمتصحر المتحجر هم الذين يكرهون النساء كره العمى ولايطيقون مجرد رؤيتهم ويعتبرونهم خائنات متمردات لايثقون بهم ويجلبون العار لهم.
صورة بدون تحيةالمراة في المجتمع الخليجي عموما والسعودي خصوصا مظلومة وحقوقها وكرامتها مسلوبة اتمنى نزع الولاية الذكورية وان تصبح المراة ولية نفسها بعيدا عن الظلم
زينب...العنف موجود يالشريان حتى عند الغرب الكافر؟ والقناة نفسها محذوفه للز. .....!
عدد التعليقات:8360
اللامي10_رفقـا بالقــوارير_
زمن أغبربعض النساء في مجتمعنا وضعهن مزري والبعض من الذكور الذين هم ضد حقوق المراة يكذبون لإخفاء الحقائق المؤلمه عن وضع المراة السعودية-كم ام عبد الرحمن عندنا؟
صور مع تحيهطيب وشو المطلب
فوازاجل هذه المواطنة السعودية الملكة المدلله الي كل نساء الغرب حاسدينها 🤔
راعي الاولهالبعد عن الله سبب الانتحار
عدد التعليقات:39
Xx5halidxXالعشره ما تهون الا على ابن الحـــــــرام