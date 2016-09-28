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بالفيديو: نساء يعترفن بتعرضهن للتعنيف والضرب.. ومواطنة تكشف: فكّرت في الانتحار لهذا السبب !!

28 سبتمبر, 2016 , 13:45 م
بالفيديو: نساء يعترفن بتعرضهن للتعنيف والضرب.. ومواطنة تكشف: فكّرت في الانتحار لهذا السبب !!
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صحيفة المرصد: كشفت مواطنة عن تفكيرها في الانتحار لأنها “سئمت” حياتها، بحسب قولها، بسبب تأذيها نفسياً وجسدياً من زوجها وأولاده ومعاناتها معهم.

وقالت المواطنة التي تدعى أم عبدالرحمن، خلال تقرير أعدّه برنامج “الثامنة” على فضائية “إم بي سي” إن أولاد زوجها قاموا بضربها وطردوها من البيت، وأضافت: “زوجي ما يصرف عليّ نهائياً”.

ولم يقتصر التقرير على المواطنة أم عبدالرحمن بل شمل نساء أخريات من بعض الدول العربية، فقالت أم بدر، كويتية الجنسية إن العنف الذي حدث لها هو التخويف والتهديد والضرب، مضيفة أنها تعرضت للضرب من زوجها لمدة يومين متتاليين.

وقالت أخرى كويتية الجنسية تدعى أم سارة إن العنف الذي مارسه زوجها معها كان نفسياً أكثر منه جسدياً، لأنه قطع علاقته بها فور علمه بأنه حامل.

أما هنادي، بحرينية الجنسية، فقالت إنها تعرضت لعنف أسري من أبيها وأمها وقالت إنهم كانوا يطردونها في الشوارع باستمرار، ففكرت في الزواج للهرب من جحيم أبويها، إلا أن زوجها “الخليجي” مارس معها عنفاً أكبر من الذي كانت تتعرض له على يد أسرتها، بحسب قولها.



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 15:00 م

    بن ملجم

    اضربوهن بصيغة الامر (لا تبربر يامن لا اسم لك)
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  2. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 14:57 م

    بن ملجم

    ترى ضرب عن ضرب يفرق(لا تبرر الاية صريحة ماقال الله فيها ضرب عن ضرب قال اضربوهن وبس حتى يطيعون يعني ممكن توصل لتكسير) هيا روح بعيد
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  3. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 14:51 م

    إلى مغربيه حره

    كود يفهم رحالنا ولا يروحون يدورون عليكن ويذلون انفسهم
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  4. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 14:49 م

    إلى بن ملجم اللي مايدري وين الله حاطه

    ترى ضرب عن ضرب يفرق بعدين افتح معجم المعاني 16 معنى للضرب
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  5. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 14:42 م

    صرخة صمت

    بعض الحريم الله يهديهم تحب تعيش بالذل كيف تعيشي مع واحد اهانك ومد ايده عليك انفصلي عنه واطلبي الطلاق فورآ هذا مايحترمك كيف تعيش معه الكرامة غاليه
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  6. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 14:40 م

    إلى مغربيه حره

    غير لائق
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  7. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 14:35 م

    بن ملجم

    قال تعالى(والاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضـربـوهـن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا) هذا كلام الله
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  8. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 14:32 م

    مغربية حرة

    إحنآلمغربيات ناخذ حقنا بإيدينا ويا ويل إلي يلعب أو يدوس على طرف مغربية
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  9. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 14:29 م

    مغربية حرة

    الله يكسر إيدي كل واحد يضرب زوجته الرجل العربي مايعرف إلاالعنف
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  10. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 14:28 م

    مغربية حرة

    الله يكسر إيدي كل واحد يضرب زوجته الرجل العربي مايعرف إلاالعنف
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  11. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 14:20 م

    جنوبية..🌻🌻

    بعض الرجال أسد في بيته وعند الرجال دجاجة المفروض اول مايمد يده تكسرين رأسه الخربان بالعجره خليه عظة وعبرة لي أشباه الرجال وجع لهم أن شاء الله
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  12. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    منطقي

    ربعنا مهتمين بالسورياات والعراقيات والمغربيات ويدافعون عن حقوق السوريات والمغربيات..لكن عن حقوق نساء وبنات الوطن لا..بل يستهزئون ويسخرون من نساء البلد
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  13. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    للاسف

    ماذا تركتوا للغرب من ممارسات ضد الانسانية بحق المراة؟؟هل أنتم فعلا مسلمون؟؟اين أنتم من قوله صلى الله عليه وسلم:استوصوا بالنساء خيرا؟؟ورفقا بالقوارير؟؟
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  14. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 14:01 م

    عم شنبو

    العنف في هذا الزمن أصبح على الرجال أكثر منه على النساء بسبب تمرد المرأة وعدم تحملها أدنى مسئولية ووجود مؤسسات تناصرها حتى لو كانت ظالمة
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  15. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:8360

    اللامي10

    قال النبيِ صلى اللَّه عليه وسلم ( اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا )
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  16. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 14:00 م

    العنزي

    حسبي الله هذا غير الاغتصاب والدليل انتحار العنود العيسى
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  17. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:13955

    قلم الحقيقه

    الأخونجي المتشدد والمتصحر المتحجر هم الذين يكرهون النساء كره العمى ولايطيقون مجرد رؤيتهم ويعتبرونهم خائنات متمردات لايثقون بهم ويجلبون العار لهم.
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  18. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 13:59 م

    صورة بدون تحية

    المراة في المجتمع الخليجي عموما والسعودي خصوصا مظلومة وحقوقها وكرامتها مسلوبة اتمنى نزع الولاية الذكورية وان تصبح المراة ولية نفسها بعيدا عن الظلم
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  19. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 13:57 م

    زينب...

    العنف موجود يالشريان حتى عند الغرب الكافر؟ والقناة نفسها محذوفه للز. .....!
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  20. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 13:55 م
    عدد التعليقات:8360

    اللامي10

    _رفقـا بالقــوارير_
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  21. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 13:54 م

    زمن أغبر

    بعض النساء في مجتمعنا وضعهن مزري والبعض من الذكور الذين هم ضد حقوق المراة يكذبون لإخفاء الحقائق المؤلمه عن وضع المراة السعودية-كم ام عبد الرحمن عندنا؟
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  22. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 13:52 م

    صور مع تحيه

    طيب وشو المطلب
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  23. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 13:50 م

    فواز

    اجل هذه المواطنة السعودية الملكة المدلله الي كل نساء الغرب حاسدينها 🤔
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  24. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 13:50 م

    راعي الاوله

    البعد عن الله سبب الانتحار
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  25. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 13:47 م
    عدد التعليقات:39

    Xx5halidxX

    العشره ما تهون الا على ابن الحـــــــرام
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