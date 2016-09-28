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ميلاد أول “طفل من ثلاثة أشخاص” لأسرة أردنية باستخدام طريقة جديدة

28 سبتمبر, 2016 , 13:53 م
ميلاد أول “طفل من ثلاثة أشخاص” لأسرة أردنية باستخدام طريقة جديدة
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صحيفة المرصد: ولد أول طفل في العالم باستخدام تقنية خصوبة جديدة لـ “ثلاثة أشخاص”، حسب مجلة “نيو ساينتست” العلمية. ويحمل الصبي البالغ من العمر خمسة أشهر الحمض النووي الطبيعي لأمه وأبيه، بالإضافة إلى قدر قليل من الشفرة الوراثية للمتبرع. واتخذ أطباء أمريكيون خطوة غير مسبوقة لضمان ألا يكون للطفل نفس الحالة الوراثية التي تحملها والدته الأردنية في جيناتها. ويقول خبراء إن هذه الخطوة تبشر بعهد جديد في الطب ويمكن أن تساعد الأسر الأخرى ذات الحالات الوراثية النادرة.
لكنهم يحذرون من أن هناك حاجة إلى مراجعة دقيقة لهذه التكنولوجيا الجديدة والمثيرة للجدل، والتي يطلق عليها اسم “تبرع الميتوكوندريا”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها العلماء في تخليق طفل لديه الحمض النووي لثلاثة أشخاص – بدأت تلك الطفرة في أواخر التسعينيات – لكن الطريقة هذه المرة جديدة ومختلفة تماما.

أطفال من ثلاثة أطفال
الميتوكوندريا هي أجزاء صغيرة توجد داخل كل خلية من خلايا الجسم وتعمل على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام. تعاني بعض النساء من عيوب وراثية في الميتوكوندريا يمكن أن تنتقل إلى الأطفال. وفي حالة الأسرة الأردنية، كان هناك خلل يطلق عليه اسم “متلازمة لي” ثبت أنه قاتل لأي طفل يعاني منه.

وابتكر العلماء عددا من الطرق للتغلب على هذه المشكلة.
واستخدم الفريق الأمريكي، الذي سافر إلى المكسيك للقيام بهذا الإجراء لأنه لا توجد هناك قوانين تحظر ذلك، الأسلوب الذي يأخذ كل الحمض النووي الحيوي من بويضة الأم بالإضافة إلى الميتوكوندريا السليمة من بويضات المتبرع لتكوين بويضة جديدة سليمة يمكن إخصابها بالحيوانات المنوية للأب.
وتستخدم هذه التقنية بويضة سليمة من المتبرع لتوفير الميتوكوندريا السليمة.
وتكون النتيجة هي أن يحمل الطفل 0.1 في المئة من حمضه النووي من المتبرع (الحمض النووي للميتوكوندريا) وجميع الشفرة الوراثية لصفات مثل الشعر ولون العين من الأم والأب.

BBC



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 14:53 م

    بن ملجم

    نعم العلم نور غصب عن كل انف واذا الناس قبلت بشروط العلم هم حرين مالكم ومالهم دام العملية ناجحة واصحابها موافقين عليها ماحد له دخل غير اصحاب الشأن
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  2. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 14:44 م

    عبدالله

    حراام
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  3. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 14:42 م

    أبو صيتة

    إذا لم يضبط العلم بالضوابط الدينية والأخلاقية فالنتائج كارثية
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  4. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 14:33 م

    العابر

    تعليق-2 - ....العلم نور .......العلم نور للي يفهم ما يقرأ و يسمع ويتعلم
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  5. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 14:18 م

    ابو احمد

    الاخ ( العلم نور ) قمة العلم والنور ان المراه تقوم بتغطية وجهها بس الظاهر الحجاب ما صار يعجبك الله يهديك ويفقك لما تحب من خير
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  6. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 14:14 م
    عدد التعليقات:234

    الديدحان

    حرام جملة وتفصيلا . قبحكم وقاتلكم الله .
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  7. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 14:10 م
    عدد التعليقات:8360

    اللامي10

    أن يؤخذ المني من غير الزوج ليحقن في زوجة الرجل فهذا محرم بإجماع المسلمين هذا من جنس الزنا كونها تأخذ ماءا من غير زوجها__الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه
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  8. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 14:08 م

    اللهم احفظنا من الفتن ماظهر منها ومابطن

    عند التدقيق في الخبر نجد أن الأمر فيه اختلاط للنسب ولايغرنا قول الغير بأنه علم وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان .. ألا يوجد حمض نووي ثالث لمتبرع!!
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  9. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 14:05 م

    سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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  10. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    معليش حتى الان مصدوم من الموضوع

    انا والله غير مركز احس ان الموضوع تعدي على القيم الدينية الإنسانية . يمكن نتبرع بالأعضاء . لكن ليس الى هذا الحد الذي ينتج أطفال من 3 اشخاص .
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  11. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 14:04 م

    حرام كيف طرف ثالث
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  12. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 14:03 م
    عدد التعليقات:8360

    اللامي10

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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  13. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 14:01 م

    ليه

    ميتوزنادريا
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  14. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 14:00 م

    العلم نور

    هذا العلم وانواره مو ربع تغطي يامره
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  15. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 13:58 م

    أفريقي

    فرق شاسع بين أخبار المهتمين بصحة الإنسان وأخبار داعش وإهتماماتهم
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