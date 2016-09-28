الكشف عن عمليات غسيل أموال بقيمة ملياري ريال والقبض على المتهمين

صحيفة المرصد: قالت مصادر إنه تم ضبط عمليات غسيل أموال قامت بها مؤسسات مصرفية وتجارية تجاوزت الملياري ريال، مضيفة أنه تم القبض على عدد من المتهمين المقيمين، علاوة على موظفي مصارف محلية تورطوا في تلك العمليات ضمن لائحة القضية.

وذكرت المصادر، بحسب “الوطن” أن مؤسسات كبرى تجارية ومصرفية تلقت توجيهات مشددة تتعلق بالتبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال في حال تم اكتشافها.

وشملت التوجيهات التأكيد على كشف العمليات المالية أو الحسابات التي توجد عليها شبهات غسل أموال أثناء زيارة أصحابها للبنوك أو للمؤسسات المصرفية.

من جهته، قال المحامي أحمد الغامدي إن قضايا غسل الأموال متعددة، ويدخل تحتها الكثير من التجاوزات التي حددتها لائحة مكافحة غسل الأموال التنفيذية، مضيفاً أن عقوبة جريمة غسل الأموال التي تقترن بارتكاب الجاني جريمة من خلال عصابة، أو استخدام الأسلحة والعنف، أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو مؤسسات مصرفية تكون السجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين ريال.