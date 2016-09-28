الكشف عن عمليات غسيل أموال بقيمة ملياري ريال والقبض على المتهمين

صحيفة المرصد: قالت مصادر إنه تم ضبط عمليات غسيل أموال قامت بها مؤسسات مصرفية وتجارية تجاوزت الملياري ريال، مضيفة أنه تم القبض على عدد من المتهمين المقيمين، علاوة على موظفي مصارف محلية تورطوا في تلك العمليات ضمن لائحة القضية.
وذكرت المصادر، بحسب “الوطن” أن مؤسسات كبرى تجارية ومصرفية تلقت توجيهات مشددة تتعلق بالتبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال في حال تم اكتشافها.
وشملت التوجيهات التأكيد على كشف العمليات المالية أو الحسابات التي توجد عليها شبهات غسل أموال أثناء زيارة أصحابها للبنوك أو للمؤسسات المصرفية.
من جهته، قال المحامي أحمد الغامدي إن قضايا غسل الأموال متعددة، ويدخل تحتها الكثير من التجاوزات التي حددتها لائحة مكافحة غسل الأموال التنفيذية، مضيفاً أن عقوبة جريمة غسل الأموال التي تقترن بارتكاب الجاني جريمة من خلال عصابة، أو استخدام الأسلحة والعنف، أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو مؤسسات مصرفية تكون السجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين ريال.
تعليقات ( 21 )
عدد التعليقات:1
ابن الوطنت 18 ..... روح حرر و طنك من الفرس و تعال بتأشيرة حج او عمره
خاالدوكالعاده ماتدري منهم ولا جنسياتهم ... للااسف حتى الانظمه تتستر عليهم طالما هذا نهجكم خلوهم يغسلون الاموال .....
الغرامة المالية لا تقارن بمبلغ الجريمةحتى انها تمثا اقل من واح في المئة من مبلغ الجريمة.
....ابن الوطن حنبوقه المقيم ارهان على بقاك في البلد 6اشهر قرارات بإذن تكسر ظهروكم وتعطي كل صاحب حق حقه
ولد بلاديلو اول العقاب تشهير بالصور والاسم الرباعي للخائن للوطن ومصادرة جميع امواله وابعاد الاجنبي بلا رجعه لارتدع المجرمون ولكن الطيبه تؤخذ بمعنى سذاجه للاسف
ابو يحيىاللامي10 2 مليار ريال وش ذا الغسيل/مساء الخير حبيبي اللامي طمنى عنك واخبارك .اقول ابي الف ريال لو غسيل عادي قسم بالله ما أحد يكشفه اسدد فاتورةالكهرب
اقول على شحمهت 12 انت اكتب اسمك بالعربي بعدين تعال فسر .. حنا نقصد في عهد الملك فهد ماحد يقدر يحول فلوس بالساهل فهمة ولا نكرر عليك .
عزوزكووماخفي أعظم
اغلب سكان الرياض يعرف شارع اسمه شارع ابلسوهذي من اصغر الجرائم التي كان الأجانب يعملوها في هذا الشارع . فمبالك بغسيل الأموال . أقول الله يقوي حكومتنا في تنظيف البلد وتعديل حاله .
دونيس البيشياللي يقول بنرجع لعهد الملك فهد وش يحس فيه؟؟!! كلهم فيهم الخير والبركه فهد وعبدالله وسلمان لكن لكل وقت ظروفه لانصير جاحدين وننسى انجازات الملك عبدالله
لحمدلله رب العالمين الحين ويش دخل ام رقيبة ولابل في الموضوعيقول الخبر تم القبض على عدد من المتهمين المقيمين، علاوة على موظفي مصارف . وانا أقوله بصراحة ال 15 سنه الماضية لعبوا الوافدين في البلد بجميع الجرائم
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ابن الوطنطيب متى سباق مزآيين أم رقيبه
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اللامي102 مليار ريال وش ذا الغسيل؟؟
غسيل اموال غسيل بطيخ غسيل فجلعطوني منها رزمة وانا ادعيلكم لليل نهار .
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ابن الوطنهههه ليش المحامين يطلعون في مثل هذه الأمور
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ابن الوطنمياري ريال ابو شكيم وراء كل فساد و غسيل اموال في طرق ملتويه وانتم في سبات
الحمدلله شكرا حكومتناعندي إحساس قوي سنرجع لعصر الملك فهد الله يرحمة . ان شاء الله هذي بداية الإصلاح الداخلي . صح بيكون الإصلاح بداية صعبه لكن يجب ان نتحمل حتى يتعدل الحال
777الله يرحم مزنه كانت تحب اهل الحاره وماتقول لهم شي