  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

الكشف عن عمليات غسيل أموال بقيمة ملياري ريال والقبض على المتهمين

28 سبتمبر, 2016 , 14:02 م
الكشف عن عمليات غسيل أموال بقيمة ملياري ريال والقبض على المتهمين
  • 1٬837
  • 21
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: قالت مصادر إنه تم ضبط عمليات غسيل أموال قامت بها مؤسسات مصرفية وتجارية تجاوزت الملياري ريال، مضيفة أنه تم القبض على عدد من المتهمين المقيمين، علاوة على موظفي مصارف محلية تورطوا في تلك العمليات ضمن لائحة القضية.

وذكرت المصادر، بحسب “الوطن” أن مؤسسات كبرى تجارية ومصرفية تلقت توجيهات مشددة تتعلق بالتبليغ الفوري عن العمليات المشبوهة التي تدخل تحت طائلة غسل الأموال في حال تم اكتشافها.

وشملت التوجيهات التأكيد على كشف العمليات المالية أو الحسابات التي توجد عليها شبهات غسل أموال أثناء زيارة أصحابها للبنوك أو للمؤسسات المصرفية.

من جهته، قال المحامي أحمد الغامدي إن قضايا غسل الأموال متعددة، ويدخل تحتها الكثير من التجاوزات التي حددتها لائحة مكافحة غسل الأموال التنفيذية، مضيفاً أن عقوبة جريمة غسل الأموال التي تقترن بارتكاب الجاني جريمة من خلال عصابة، أو استخدام الأسلحة والعنف، أو ارتكاب الجريمة من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو مؤسسات مصرفية تكون السجن 15 عاما والغرامة 7 ملايين ريال.



تعليقات ( 21 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 14:56 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    ت 18 ..... روح حرر و طنك من الفرس و تعال بتأشيرة حج او عمره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 14:56 م

    خاالد

    وكالعاده ماتدري منهم ولا جنسياتهم ... للااسف حتى الانظمه تتستر عليهم طالما هذا نهجكم خلوهم يغسلون الاموال .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 14:55 م

    الغرامة المالية لا تقارن بمبلغ الجريمة

    حتى انها تمثا اقل من واح في المئة من مبلغ الجريمة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 14:45 م

    ....

    ابن الوطن حنبوقه المقيم ارهان على بقاك في البلد 6اشهر قرارات بإذن تكسر ظهروكم وتعطي كل صاحب حق حقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 14:41 م

    ولد بلادي

    لو اول العقاب تشهير بالصور والاسم الرباعي للخائن للوطن ومصادرة جميع امواله وابعاد الاجنبي بلا رجعه لارتدع المجرمون ولكن الطيبه تؤخذ بمعنى سذاجه للاسف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 14:40 م

    ابو يحيى

    اللامي10 2 مليار ريال وش ذا الغسيل/مساء الخير حبيبي اللامي طمنى عنك واخبارك .اقول ابي الف ريال لو غسيل عادي قسم بالله ما أحد يكشفه اسدد فاتورةالكهرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 14:38 م

    اقول على شحمه

    ت 12 انت اكتب اسمك بالعربي بعدين تعال فسر .. حنا نقصد في عهد الملك فهد ماحد يقدر يحول فلوس بالساهل فهمة ولا نكرر عليك .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 14:38 م

    عزوزكو

    وماخفي أعظم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 14:30 م

    اغلب سكان الرياض يعرف شارع اسمه شارع ابلس

    وهذي من اصغر الجرائم التي كان الأجانب يعملوها في هذا الشارع . فمبالك بغسيل الأموال . أقول الله يقوي حكومتنا في تنظيف البلد وتعديل حاله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 14:28 م

    دونيس البيشي

    اللي يقول بنرجع لعهد الملك فهد وش يحس فيه؟؟!! كلهم فيهم الخير والبركه فهد وعبدالله وسلمان لكن لكل وقت ظروفه لانصير جاحدين وننسى انجازات الملك عبدالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 14:28 م

    لحمدلله رب العالمين الحين ويش دخل ام رقيبة ولابل في الموضوع

    يقول الخبر تم القبض على عدد من المتهمين المقيمين، علاوة على موظفي مصارف . وانا أقوله بصراحة ال 15 سنه الماضية لعبوا الوافدين في البلد بجميع الجرائم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 14:18 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    طيب متى سباق مزآيين أم رقيبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  13. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 14:18 م
    عدد التعليقات:8360

    اللامي10

    2 مليار ريال وش ذا الغسيل؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    غسيل اموال غسيل بطيخ غسيل فجل

    عطوني منها رزمة وانا ادعيلكم لليل نهار .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 14:17 م

    بيع الجمال و الأغنام وكذلك الطيور التي تخطا أسعارها مئات الألوف بل وصلت الى الملايين ،، ايش نسميه غسيل اموال بدون كوي 😩😫
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 14:17 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    هههه ليش المحامين يطلعون في مثل هذه الأمور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 14:15 م
    عدد التعليقات:1

    ابن الوطن

    مياري ريال ابو شكيم وراء كل فساد و غسيل اموال في طرق ملتويه وانتم في سبات
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 14:13 م

    غسيل الأموال على اشدة و أصبح يشاهد علني و الرقابة ضعيفة من جهة البنوك ، تخيل عامل على باب الله يدخل كل بعد ثلاثة ايام مبالغ تقدر ٢٠ الف ريال و البنك 😴
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 14:09 م

    أكيد غسيل الاموال في سوقنا من أمس والغسالة ما وقفت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 14:08 م

    الحمدلله شكرا حكومتنا

    عندي إحساس قوي سنرجع لعصر الملك فهد الله يرحمة . ان شاء الله هذي بداية الإصلاح الداخلي . صح بيكون الإصلاح بداية صعبه لكن يجب ان نتحمل حتى يتعدل الحال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 14:06 م

    777

    الله يرحم مزنه كانت تحب اهل الحاره وماتقول لهم شي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم