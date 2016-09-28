بالفيديو.. “حسن الراهب” يكشف هل سيوقع للهلال أم سيجدّد للنصر ؟!

صحيفة المرصد: كشف لاعب نادي النصر، حسن الراهب، عن دخوله فترة الانتقال الحر في شهر يناير المقبل، وهي الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادي آخر طالما لم يوقع مع ناديه الأصلي.

وأضاف الراهب خلال لقاء مع برنامج “أكشن يا دوري” أن هناك مفاوضات رسمية مع نادي النصر، كاشفاً عن عدم الوصول لاتفاق مع إدارة النصر حتى الوقت الحالي.

وقال: “من الممكن أن أذهب للعب مع نادي الهلال، ليش لأ فأنا في النهاية لاعب محترف”