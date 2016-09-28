بالفيديو.. “حسن الراهب” يكشف هل سيوقع للهلال أم سيجدّد للنصر ؟!

صحيفة المرصد: كشف لاعب نادي النصر، حسن الراهب، عن دخوله فترة الانتقال الحر في شهر يناير المقبل، وهي الفترة التي تسمح له بالتوقيع لأي نادي آخر طالما لم يوقع مع ناديه الأصلي.
وأضاف الراهب خلال لقاء مع برنامج “أكشن يا دوري” أن هناك مفاوضات رسمية مع نادي النصر، كاشفاً عن عدم الوصول لاتفاق مع إدارة النصر حتى الوقت الحالي.
وقال: “من الممكن أن أذهب للعب مع نادي الهلال، ليش لأ فأنا في النهاية لاعب محترف”
تعليقات ( 4 )
عزيزعلى أساس الهلال يبي يأخذه الحين !!! ههههههه حسن الراهب لاعب منتهي .... ميزته الوحيده التمثيل
يا سماجة بعض المذيعينالمذيع شوي يدخل في صدر الاعب . حتى امس احد المعلقين على احدى مبارايات يوم امس للأسف ترك المباراه وجالس يسولف في مواضيع ليس لها علاقة بالمجال الرياضي.
والله اجانبالهلال يفشلون . صراحة الإدارة الله يهيدها ضيعة بعض المبالغ في صفقات للأسف غير ناجحة . حتى الاعب الرويلي حتى الان مختفي تماما .
يوسفالمذيع متحمس جابله هرجه مابقي غير يجلس في حظنه. تبي تروح الهلال مع السلامه لاعب عادي