العراق: خلل في حزام ناسف يفجر 33 داعشياً خلال اجتماع لهم في كركوك

صحيفة المرصد-رويترز:أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك العراقية اليوم الأربعاء بأن 16 من عناصر داعش قتلوا جراء تفجير انتحاري وقع نتيجة خلل بحزام ناسف خلال اجتماع لهم في الحويجة جنوب غربي المحافظة.
وقال المصدر في تصريح لـ”السومرية نيوز” إن “تفجيراً انتحارياً وقع، اليوم الأربعاء، وسط تجمع كبير لعناصر تنظيم داعش، في قرية المحاوس التابعة لقضاء الحويجة (55 كلم جنوب غربي كركوك)”، مبيناً أن التفجير أسفر عن مقتل 16 من التنظيم بينهم قيادات كبيرة وإصابة 16 آخرين.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “مجموعة ممن كانوا حاضرين في التجمع كانوا يرتدون أحزمة ناسفة”، مضيفاً أن “التجمع كان يهدف للتخطيط للهجوم على مواقع القوات الأمنية في جبال حمرين ومنطقة الزوية وعجيل النفطية التابعة لمحافظة صلاح الدين”.
تعليقات ( 3 )
صرخة صمتسبحان الله رد الله كيدهم في نحورهم يمكورون ويمكر الله وحوش القرن ارادو قتل الابرياء انقلب السحر على الساحر الله يقتص منكم وياخذ حق الي قتلتموهم ظلم
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قلم الحقيقهالى جهنم وبئس المصير.هؤلاء الكفار الأوغاد الأوباش خنازير البغدادي الارهابيين.
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ابن الوطنو قال المصدر عدم ذكر اسمه وكالة فارس لتدريب