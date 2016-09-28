داعش يجلد عراقياً بسبب أغنية لـ”الجسمي” وسط الحويجة في العراق

صحيفة المرصد:أفاد مصدر عراقي محلي في محافظة كركوك، اليوم الأربعاء، بأن تنظيم داعش قام بجلد مدني وسط قضاء الحويجة جنوب غرب كركوك، بسبب أغنية للفنان حسين الجسمي، مشيراً إلى أن التنظيم يحظر سماع الأغاني ويجري عمليات تفتيش مفاجئة لهواتف المدنيين.

ووفقاً لما أوردته “السومرية” العراقية، قال المصدر للقناة “إن تنظيم داعش عثر اليوم، أثناء عمليات تفتيش مفاجئ في الهواتف النقالة للمدنيين بحاجز أمني وسط قضاء الحويجة جنوب غرب ب‍عقوبة على أغنية (كلنا العراق) للفنان حسين الجسمي”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الأغنية أثارت غضب وامتعاض مسلحي داعش ما دفعهم إلى اعتقال المدني ونقله لمركز احتجاز، قبل أن يصدر قرارا بجلده 20 جلدة عقاباً على ذلك”.

وأشار المصدر إلى أن “التنظيم يحظر سماع الأغاني بشكل عام ويجري عمليات تفتيش مفاجئة لهواتف المدنيين بين الحين والأخر”.

ويسيطر تنظيم داعش على قضاء الحويجة إحدى الأقضية الرئيسية في كركوك منذ يونيو (حزيران) 2014.