وصفة من أوراق الجوافة تُوقف تساقط الشعر 100٪ وتجعله ينمو بشكل “جنونيّ”!

صحيفة المرصد:تعتبر المكسيك وأمريكا الوسطى والجنوبية، الموطن الأصلي لفاكهة الجوافة، ولا شكّ أن هذه الفاكهة تحتوي عدة عناصر مهمة لجسم الإنسان وهي فيتامين (C) والبوتاسيوم، الألياف، فيتامين (أ)، والليكوبين.

وفي هذا السياق، قدّم موقع dailyhealthpost وصفة طبيعية من أوراق الجوافة، لمنع تساقط الشعر، وزيادة نموّه بشكل “جنوني”. إذ إن وجود فيتامين (ب) في أوراق الجوافة يمكن أن يمنع تساقط الشعر ويعزز نموه.

الطريقة:

1-تغلى حفنة من أوراق الجوافة في لتر من الماء لمدة 20 دقائق، ثم يرفع عن النار، ويترك ليبرد إلى درجة حرارة الغرفة.

2-تخلّص من أوراق الجوافة من الماء.

3-يتم تدليك فروة الرأس مما حصلنا عليه من شاي أوراق الجوافة.

4-يُترك لمدة ساعتين أو أكثر، ثم شطف.

ويؤكد الموقع كما ترجم وطن عنه أن هذه الوصفة الطبيعية تساعد أولئك الذين يعانون من مشكلة تساقط الشعر والشعر المتقصف القصير في الحصول على شعر كثيف، وزياد نموه بشكل مضمون.