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الشرطة البريطانية تلقي القبض على إمام مسجد اغتصب طفل

28 سبتمبر, 2016 , 15:28 م
الشرطة البريطانية تلقي القبض على إمام مسجد اغتصب طفل
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ترجمة صحيفة المرصد: أدانت محكمة بريطانية إمام مسجد بتهمة اغتصاب طفل في حمام المسجد بالسجن لمدة 6 سنوات.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على إمام مسجد في بريطانيا بعد أن أبلغت عائلة طفل عن اغتصاب ابنهم في حمام المسجد بواسطة الإمام بمنطقة “ووركشاير”، وذلك بعد عدة سنوات من قوع الحادثة، بحسب “الديلي ميل” البريطانية.

وتعود تفاصيل القصة إلى أن إمام المسجد الذي يدعى “نور واليلي” 38 عاما، بعد أن اغتصب طفلاً نصحه شيوخه بالخروج من بريطانيا ليتجنب السجن، خاصة أن الطفل لم يتحدث عن الحادثة.

وأدين “نور” بالسجن لمدة 6 سنوات بعد أن عاد سراً بعد الحادثة بسنوات ليمكث مع أهله وزوجته البريطانية، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه في مدينة “ليستر” بعد أن تحدث الطفل إلى محققي الشرطة.

وعزا “نور” فعلته إلى أن الشيطان تكمن منه ولم يستمع إلى صوت ضميره، معترفاً أنه مذنب وقال للمحكمة: “أنا آسف”.

وقال محامي الدفاع عن “نور” إنه ظل لسنوات إمام مسجد في منطقة ووركشاير ولم يشتكِ أحد منه أو يفعل أي فعل مخالف، إلا أن القاضي أبلغ “نور” أنه يشكل خطراً على المجتمع البريطاني وسيقضي مدة العقوبة مع الأشغال الشاقة.



تعليقات ( 27 )

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  1. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 17:00 م

    ويلو 511

    وش ***اللي تصنف على كيفها اخونجيه صوفيه قبل ان تنظر الا علمك اعرف جهلك عشان تعرف تسب الدين او تنتقص فيه وكأن الدين مشمول بالشخص هذا .***
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  2. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 16:50 م

    مظلوم مرق

    وش ذا العلم بس ماقلتولنا المفعول به انقليزي اشقر او من بني جلدته
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  3. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 16:46 م

    وجهة نظر

    لا تعليق
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  4. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 16:41 م

    بردقان

    ان هذا لشيء يراد !!.. هذا من نمونة أذناب الحكوماتات الغربية طاح ف شر اعماله ..وكما تدين تدان ، وكان ربك بالمرصاد ):
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  5. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 16:28 م

    خالد

    Ymhi mahbob و ابن الوطن قلم البهتان والكذب
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  6. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 16:21 م
    عدد التعليقات:2691

    ابن الوطن

    خررررروووووج لاتنسون مقاطعة النت
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  7. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 16:14 م

    البركان

    لعنة الله عليك في الدنيا ولأخره الشيطان تمكن منك ونت متزوج ولديك اطفال ياكلب الي مثلك شيطان بحد ذاته المشكله انك ببريطانيا لوكنت عندنا كان دهنك البيشي
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  8. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 16:14 م

    جنوبية..🌻🌻

    المفروض يسامحوه قال أنا آسف خلاص هو مرة ندمان على الي سواه ..ياعديم الإنسانية طفل يالي ماتخاف الله ايش عذرك عبايته مخصرة ومتبرج وفتنك لعنة الله عليك
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  9. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 16:03 م

    بربروسا

    وبعد خروجه من السجن***..وهو يعتقد بأنه سيغسل ذنوبه
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  10. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 16:00 م

    Ymhi mahbob

    يفكر انه بلحيته سيفر من العداله لعنه الله على الدواعش اينما وجدوا....
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  11. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 15:59 م

    Ymhi mahbob

    مخالف
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  12. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 15:57 م

    Ymhi mahbob

    لعنه الله عليه بس انا يوم شفت وجه هذا المعتوه غسلت يدي
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  13. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:2691

    ابن الوطن

    هذا حال الأخونجيه
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  14. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:13963

    قلم الحقيقه

    الله يرحم الشهيد كنق النظيم مارجع للتفحيط مرة أخرى وانسحابه من عند الأخونجية الا بعد أن شاهد لديهم مايشيب منه الرأس وأنهم ليس بمثل مايزعمون عن انفسهم
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  15. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 15:51 م

    بربروسا

    اعرف واحد كان اكبر ****في الحارة ..الان لحيته طولها متر وراكب BMW تعرف على شلة مطاوعه من ***ويستمثر اموالهم في عقارات الغربيه ..لعبها صح
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  16. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 15:43 م

    بربروسا

    البعض يطلق لحيته لاسباب دينيه ..والبعض يترزق بها ...والابعض الاخر بسبب ارتفاع اسعار امواس الحلاقة
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  17. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 15:42 م

    كيف الحال ؟؟؟

    من شكله *** بنمره وإستماره ...
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  18. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 15:41 م

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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  19. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 15:40 م
    عدد التعليقات:126

    فاااااهم

    لا يخلو رجل بامراه الا والشيطان ثالثهما >>> انت تفوقت على الشيطان >> عليك من الله ما تستحق
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  20. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 15:39 م
    عدد التعليقات:13963

    قلم الحقيقه

    والبعض من أشكال هذا الأخونجي المجرم اذا انقلب واحد بسيارته بعد مايفحط جوك يتراكضون يخطبون وينصحون وهم كذبة مردة. انصحو خويكم راعي الفاحشة.
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  21. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 15:38 م

    بربروسا

    سبق وانا شاهدنا ومسجل بصوت والصورة احدهم يقول لصديقة الملتحي ليتني لحقت عليك وانت صغير ....والاخر يقول لطفل مراهق (( يازينك على بطنك )) وهوامام مسجد
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  22. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 15:37 م

    ولد بلادي

    اكثر من يسيئ للاسلام والمسلمين وخاصه في الغرب هم بعص الاثرياء بتصرفاتهم وبذخهم الغير معقول وكذلك ممن يدعون الاسلام وهم بعيدين كل البعد عن مبادئه
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  23. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 15:36 م

    بربروسا

    يحدثني احد الثقات بأن ما يحدث في المخيامات الدعويه من امور ..تشيب لها الولدان ............ لذلك عزيزي الاب لا تغرك المظاهر واطفالم امانه في عنقك
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  24. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 15:33 م

    بربروسا

    قلنالكم اللحيه لاتعني الشرف والاستقامة .. لاتتركوا اطفالكم للغرباء لا امام مسجد ولاغيره
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  25. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 15:33 م
    عدد التعليقات:13963

    قلم الحقيقه

    سود الله وجهك يالأخونجي الملعون أبو الفواحش بل كل الأخونجية على سلوكك ومنهجك . قلنا لكم أفعاله فاحشة وأخلاقه كاذبة مخادع بثوب قصير وغتيرة حميرا.
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  26. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 15:32 م

    ارز 👊 نجد

    المعاصي والذنوب تحدث نعوذ بالله .. ومن نعمة الله علينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها احكام تطبق على الجميع .. اما في الغرب ماعندهم شرع
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  27. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 15:30 م

    اسمرعبر

    هو فيه شيطان في بريطانيا ؟؟ ترى قضاتهم غير مو اللي على خبرك لطش كم مليون وحطها بالجني
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