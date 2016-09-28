الشرطة البريطانية تلقي القبض على إمام مسجد اغتصب طفل

ترجمة صحيفة المرصد: أدانت محكمة بريطانية إمام مسجد بتهمة اغتصاب طفل في حمام المسجد بالسجن لمدة 6 سنوات.

وألقت الشرطة البريطانية القبض على إمام مسجد في بريطانيا بعد أن أبلغت عائلة طفل عن اغتصاب ابنهم في حمام المسجد بواسطة الإمام بمنطقة “ووركشاير”، وذلك بعد عدة سنوات من قوع الحادثة، بحسب “الديلي ميل” البريطانية.

وتعود تفاصيل القصة إلى أن إمام المسجد الذي يدعى “نور واليلي” 38 عاما، بعد أن اغتصب طفلاً نصحه شيوخه بالخروج من بريطانيا ليتجنب السجن، خاصة أن الطفل لم يتحدث عن الحادثة.

وأدين “نور” بالسجن لمدة 6 سنوات بعد أن عاد سراً بعد الحادثة بسنوات ليمكث مع أهله وزوجته البريطانية، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه في مدينة “ليستر” بعد أن تحدث الطفل إلى محققي الشرطة.

وعزا “نور” فعلته إلى أن الشيطان تكمن منه ولم يستمع إلى صوت ضميره، معترفاً أنه مذنب وقال للمحكمة: “أنا آسف”.

وقال محامي الدفاع عن “نور” إنه ظل لسنوات إمام مسجد في منطقة ووركشاير ولم يشتكِ أحد منه أو يفعل أي فعل مخالف، إلا أن القاضي أبلغ “نور” أنه يشكل خطراً على المجتمع البريطاني وسيقضي مدة العقوبة مع الأشغال الشاقة.