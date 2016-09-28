الشرطة البريطانية تلقي القبض على إمام مسجد اغتصب طفل

ترجمة صحيفة المرصد: أدانت محكمة بريطانية إمام مسجد بتهمة اغتصاب طفل في حمام المسجد بالسجن لمدة 6 سنوات.
وألقت الشرطة البريطانية القبض على إمام مسجد في بريطانيا بعد أن أبلغت عائلة طفل عن اغتصاب ابنهم في حمام المسجد بواسطة الإمام بمنطقة “ووركشاير”، وذلك بعد عدة سنوات من قوع الحادثة، بحسب “الديلي ميل” البريطانية.
وتعود تفاصيل القصة إلى أن إمام المسجد الذي يدعى “نور واليلي” 38 عاما، بعد أن اغتصب طفلاً نصحه شيوخه بالخروج من بريطانيا ليتجنب السجن، خاصة أن الطفل لم يتحدث عن الحادثة.
وأدين “نور” بالسجن لمدة 6 سنوات بعد أن عاد سراً بعد الحادثة بسنوات ليمكث مع أهله وزوجته البريطانية، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه في مدينة “ليستر” بعد أن تحدث الطفل إلى محققي الشرطة.
وعزا “نور” فعلته إلى أن الشيطان تكمن منه ولم يستمع إلى صوت ضميره، معترفاً أنه مذنب وقال للمحكمة: “أنا آسف”.
وقال محامي الدفاع عن “نور” إنه ظل لسنوات إمام مسجد في منطقة ووركشاير ولم يشتكِ أحد منه أو يفعل أي فعل مخالف، إلا أن القاضي أبلغ “نور” أنه يشكل خطراً على المجتمع البريطاني وسيقضي مدة العقوبة مع الأشغال الشاقة.
تعليقات ( 27 )
ويلو 511وش ***اللي تصنف على كيفها اخونجيه صوفيه قبل ان تنظر الا علمك اعرف جهلك عشان تعرف تسب الدين او تنتقص فيه وكأن الدين مشمول بالشخص هذا .***
مظلوم مرقوش ذا العلم بس ماقلتولنا المفعول به انقليزي اشقر او من بني جلدته
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بردقانان هذا لشيء يراد !!.. هذا من نمونة أذناب الحكوماتات الغربية طاح ف شر اعماله ..وكما تدين تدان ، وكان ربك بالمرصاد ):
خالدYmhi mahbob و ابن الوطن قلم البهتان والكذب
عدد التعليقات:2691
ابن الوطنخررررروووووج لاتنسون مقاطعة النت
البركانلعنة الله عليك في الدنيا ولأخره الشيطان تمكن منك ونت متزوج ولديك اطفال ياكلب الي مثلك شيطان بحد ذاته المشكله انك ببريطانيا لوكنت عندنا كان دهنك البيشي
جنوبية..🌻🌻المفروض يسامحوه قال أنا آسف خلاص هو مرة ندمان على الي سواه ..ياعديم الإنسانية طفل يالي ماتخاف الله ايش عذرك عبايته مخصرة ومتبرج وفتنك لعنة الله عليك
بربروساوبعد خروجه من السجن***..وهو يعتقد بأنه سيغسل ذنوبه
Ymhi mahbobيفكر انه بلحيته سيفر من العداله لعنه الله على الدواعش اينما وجدوا....
Ymhi mahbobمخالف
Ymhi mahbobلعنه الله عليه بس انا يوم شفت وجه هذا المعتوه غسلت يدي
عدد التعليقات:2691
ابن الوطنهذا حال الأخونجيه
عدد التعليقات:13963
قلم الحقيقهالله يرحم الشهيد كنق النظيم مارجع للتفحيط مرة أخرى وانسحابه من عند الأخونجية الا بعد أن شاهد لديهم مايشيب منه الرأس وأنهم ليس بمثل مايزعمون عن انفسهم
بربروسااعرف واحد كان اكبر ****في الحارة ..الان لحيته طولها متر وراكب BMW تعرف على شلة مطاوعه من ***ويستمثر اموالهم في عقارات الغربيه ..لعبها صح
بربروساالبعض يطلق لحيته لاسباب دينيه ..والبعض يترزق بها ...والابعض الاخر بسبب ارتفاع اسعار امواس الحلاقة
كيف الحال ؟؟؟من شكله *** بنمره وإستماره ...
عدد التعليقات:126
فاااااهملا يخلو رجل بامراه الا والشيطان ثالثهما >>> انت تفوقت على الشيطان >> عليك من الله ما تستحق
عدد التعليقات:13963
قلم الحقيقهوالبعض من أشكال هذا الأخونجي المجرم اذا انقلب واحد بسيارته بعد مايفحط جوك يتراكضون يخطبون وينصحون وهم كذبة مردة. انصحو خويكم راعي الفاحشة.
بربروساسبق وانا شاهدنا ومسجل بصوت والصورة احدهم يقول لصديقة الملتحي ليتني لحقت عليك وانت صغير ....والاخر يقول لطفل مراهق (( يازينك على بطنك )) وهوامام مسجد
ولد بلادياكثر من يسيئ للاسلام والمسلمين وخاصه في الغرب هم بعص الاثرياء بتصرفاتهم وبذخهم الغير معقول وكذلك ممن يدعون الاسلام وهم بعيدين كل البعد عن مبادئه
بربروسايحدثني احد الثقات بأن ما يحدث في المخيامات الدعويه من امور ..تشيب لها الولدان ............ لذلك عزيزي الاب لا تغرك المظاهر واطفالم امانه في عنقك
بربروساقلنالكم اللحيه لاتعني الشرف والاستقامة .. لاتتركوا اطفالكم للغرباء لا امام مسجد ولاغيره
عدد التعليقات:13963
قلم الحقيقهسود الله وجهك يالأخونجي الملعون أبو الفواحش بل كل الأخونجية على سلوكك ومنهجك . قلنا لكم أفعاله فاحشة وأخلاقه كاذبة مخادع بثوب قصير وغتيرة حميرا.
ارز 👊 نجدالمعاصي والذنوب تحدث نعوذ بالله .. ومن نعمة الله علينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها احكام تطبق على الجميع .. اما في الغرب ماعندهم شرع
اسمرعبرهو فيه شيطان في بريطانيا ؟؟ ترى قضاتهم غير مو اللي على خبرك لطش كم مليون وحطها بالجني