حكم غيابي ببراءة النائب عبد الحميد دشتي من تهمة «الإساءة للسعودية»

صحيفة المرصد:قضت محكمة الجنايات غيابياً اليوم، ببراءة النائب عبدالحميد دشتي في قضية أمن دولة «الإساءة للسعودية» وذلك وفقاً لصحيفة”القبس الكويتية” .والجدير بالذكر أن الجنايات قد أصدرت أحكاما تصل إلى الحبس 14 سنة ضد النائب دشتي.وكانت النيابة أسندت إلى دشتي أنه أساء للسعودية، وقامت برفع ثلاث قضايا ضده.