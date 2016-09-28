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حكم غيابي ببراءة النائب عبد الحميد دشتي من تهمة «الإساءة للسعودية»

28 سبتمبر, 2016 , 15:37 م
حكم غيابي ببراءة النائب عبد الحميد دشتي من تهمة «الإساءة للسعودية»
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صحيفة المرصد:قضت محكمة الجنايات غيابياً اليوم، ببراءة النائب عبدالحميد دشتي في قضية أمن دولة «الإساءة للسعودية» وذلك وفقاً لصحيفة”القبس الكويتية” .والجدير بالذكر أن الجنايات قد أصدرت أحكاما تصل إلى الحبس 14 سنة ضد النائب دشتي.وكانت النيابة أسندت إلى دشتي أنه أساء للسعودية، وقامت برفع ثلاث قضايا ضده.



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 33
    28 سبتمبر, 2016 , 16:46 م

    ( ريما Rima )🍎

    الصفحة عن اذناب إيران ■لعنك الله يادشتي شفنا بسوريا تسيء لنا وتدعوا لضربنا وشفناك بأكثر من قناة ويطلعونه بريء القضاة اكيد أنهم من ........ ❗
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  2. 32
    28 سبتمبر, 2016 , 16:44 م

    الحرفي

    دولة ألأنون هي اعطت الضؤ الاخضر لأصدار هذا القرار من شان تبني عليه وتقول تم الاعفاء ونحن عارفين القرار فقط امتصاص الغضب وكل شي معروف من عصاريه ولناظريه قريب والله الموفق والسلام0000
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  3. 31
    28 سبتمبر, 2016 , 16:43 م

    ( ريما Rima )🍎

    لو فيه أحد اساء لكم ياأهل الكويت وماعقبناه وطلع بريء وهو مو بريء كان نسمع اصواتكم ب📺____لكن مو السعودية اللي تسوي كذا بل تعاقب المسيء قانونيا
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  4. 30
    28 سبتمبر, 2016 , 16:40 م

    ابو فهد

    ت27 لعنة الله على ادناب ايران وا ادناب الدواعش والقاعده وافغانستان كلهم دمار للبشريه وحطب جهنم
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  5. 29
    28 سبتمبر, 2016 , 16:37 م

    ( ريما Rima )🍎

    لعنة الله على اذناب إيران خونه يعطونك من الكلام المعسول وقلوبهم مع العدو✏
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  6. 28
    28 سبتمبر, 2016 , 16:36 م

    ( ريما Rima )🍎

    احذرو من اذناب إيران يا أهل الكويت لاتعطونهم مناصب لأنهم خونه
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  7. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 16:35 م

    الطائر الأزرق

    قلم مصر فرحان ببراءة دشتي ولا همه دعوة دشتي لضرب السعودية
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  8. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 16:34 م

    ( ريما Rima )

    مخالف للنشر
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  9. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 16:31 م

    ( ريما Rima )

    مخالف للنشر
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  10. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 16:31 م

    راع الجبل

    الكويتيون النخبة مثقفون أغنياء هواهم ايراني ولهم سطوة في كل مفاصل الدولة.
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  11. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 16:29 م

    ( ريما Rima )🍎

    دشتي اسائته للسعودية مسجلة وشلون يطلع بريء ❗❗❗❗❗❗❗❗
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  12. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 16:28 م

    ( ريما Rima )🍎

    إذا فسد القضاء تنتهي الدولة ____ فأحذرو ياأهل الكويت ❗
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  13. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 16:25 م
    عدد التعليقات:13963

    قلم الحقيقه

    السلام مهم وبلادنا تسعى اليه لكن العدو الحوثي والمخلوع يماطلون في اعادة الشرعية للحكومة اليمنية بقيادة عبدربه هادي منصور الرئيس الشرعي لليمن.شكرآ كويت
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  14. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 16:22 م

    بردقان

    اسكندرية رايح جاي .. .
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  15. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 16:21 م
    عدد التعليقات:13963

    قلم الحقيقه

    الكويت جزاهاالله خير تدعو اليوم الى رجوع أطراف الحرب اليمنية اليها لاجراء المفاوضات بينهم مرة أخرى.دائمآ تسعى للسلام وطرد الشر من منطقة خليجنا العربية
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  16. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 16:21 م

    زائرابوفواز

    ستقوى شوكت غيره بعد هذا القرار ولايام المقبله توقعو اشيا لاتخطر لكم على بال
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  17. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 16:10 م
    عدد التعليقات:2691

    ابن الوطن

    خله يرجع الكويت و بعد فيه حديث اخر
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  18. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 16:09 م

    سابق

    مخالف للنشر
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  19. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 16:04 م

    سابق

    منا نتوقع ذلك في ظل أمن مخترق ومسرحية هزلية ايران لن تنفعكم والتاريخ سيعيد نفسه وان غدا لناظره قريب
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  20. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 16:02 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اللوبي الصفوي متمكن وما دليل خليه العبدلي والاسلحه والمتفجرات الا سيطرتهم على المفاصل ولولا الله ثم خوف اللوبي من السعوديه الا يسيطرون بالكامل
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  21. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 15:59 م

    مخالف
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  22. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 15:53 م

    صرخة صمت

    خبر غير صادم قبلة تم تهريب ياسر الحبيب من السجن كيف مايدرون وهربوه للندن والشيعة عندهم نفوذ قوي بالحكومة الكويتية والسبب الاخر خافو من الفتنه الداخلية
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  23. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 15:52 م

    علي العمري

    ههههههه لو. مواطن. هنا اسا. للكويت. ًوربي يعطوه. الف سنه. سجن. بس. الكويت. مش. حولنا. وربي
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  24. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 15:52 م

    ابو منصور

    وهل صدقتم أن الحكم السابق سينفذ عليه، ضغط ايران وجهات أخرى له دور كبير. حكم الادانة السابق كان لذر الرماد في العيون.والدليل أنه بقي يسيء للملكةحتى بعد
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  25. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 15:50 م

    ابو طلال

    لا يصير ولي السفيه في قم له دور في التأثير على قرار المحكمة بالبراءه. دشتي او مشتي او بشتي او او صفوي مجوسي من اتباع الهالك الخميني
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  26. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 15:49 م

    حسين السبيعي

    لو انه اساء*** كان ماطلع براءة ولا اساءته للسعودية ماهم محكمتهم.
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  27. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 15:48 م

    خاالد

    الكويت ترتعد خوفا من ايران
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  28. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 15:47 م

    ابو طلال

    لا يصير ولي السفيه في قم له دور
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  29. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 15:47 م

    خلود لعنزي

    شكرا يا كويت لقد رددت الجميل واكثر بعد ان تتطاول هذا القذر علي السعودية والبحرين ورموزهما حفظهم الله ما كان هذا العشم وتذكري يا كويت فألدنيا تدور.
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  30. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 15:46 م
    عدد التعليقات:622

    عاشق وطنه

    والله اخرطي محاكمات آخر الزمان اكيد دخلت إيران وهددتهم بعدين هذا سب ولعن وشتم بالعلن شلون ياخذ براءه الله ياخذكم لعبة جهال هي
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  31. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 15:46 م

    عزو

    اثق بعدله القضاء الكويتي اذا هذا برئ فصدام كان بري من الغزو
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  32. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 15:41 م

    محسن

    افاااااا
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  33. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 15:41 م

    Ace Fee

    ما فهمنا ياحبايبنا الكوايته. دخل راشد وخرج راشد. مره مدان ومره بريئ. شلون كيف
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