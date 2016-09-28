صحيفة المرصد:قضت محكمة الجنايات غيابياً اليوم، ببراءة النائب عبدالحميد دشتي في قضية أمن دولة «الإساءة للسعودية» وذلك وفقاً لصحيفة”القبس الكويتية” .والجدير بالذكر أن الجنايات قد أصدرت أحكاما تصل إلى الحبس 14 سنة ضد النائب دشتي.وكانت النيابة أسندت إلى دشتي أنه أساء للسعودية، وقامت برفع ثلاث قضايا ضده.
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حكم غيابي ببراءة النائب عبد الحميد دشتي من تهمة «الإساءة للسعودية»
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تعليقات ( 33 )
( ريما Rima )🍎الصفحة عن اذناب إيران ■لعنك الله يادشتي شفنا بسوريا تسيء لنا وتدعوا لضربنا وشفناك بأكثر من قناة ويطلعونه بريء القضاة اكيد أنهم من ........ ❗
الحرفيدولة ألأنون هي اعطت الضؤ الاخضر لأصدار هذا القرار من شان تبني عليه وتقول تم الاعفاء ونحن عارفين القرار فقط امتصاص الغضب وكل شي معروف من عصاريه ولناظريه قريب والله الموفق والسلام0000
( ريما Rima )🍎لو فيه أحد اساء لكم ياأهل الكويت وماعقبناه وطلع بريء وهو مو بريء كان نسمع اصواتكم ب📺____لكن مو السعودية اللي تسوي كذا بل تعاقب المسيء قانونيا
ابو فهدت27 لعنة الله على ادناب ايران وا ادناب الدواعش والقاعده وافغانستان كلهم دمار للبشريه وحطب جهنم
( ريما Rima )🍎لعنة الله على اذناب إيران خونه يعطونك من الكلام المعسول وقلوبهم مع العدو✏
( ريما Rima )🍎احذرو من اذناب إيران يا أهل الكويت لاتعطونهم مناصب لأنهم خونه
الطائر الأزرققلم مصر فرحان ببراءة دشتي ولا همه دعوة دشتي لضرب السعودية
( ريما Rima )مخالف للنشر
( ريما Rima )مخالف للنشر
راع الجبلالكويتيون النخبة مثقفون أغنياء هواهم ايراني ولهم سطوة في كل مفاصل الدولة.
( ريما Rima )🍎دشتي اسائته للسعودية مسجلة وشلون يطلع بريء ❗❗❗❗❗❗❗❗
( ريما Rima )🍎إذا فسد القضاء تنتهي الدولة ____ فأحذرو ياأهل الكويت ❗
عدد التعليقات:13963
قلم الحقيقهالسلام مهم وبلادنا تسعى اليه لكن العدو الحوثي والمخلوع يماطلون في اعادة الشرعية للحكومة اليمنية بقيادة عبدربه هادي منصور الرئيس الشرعي لليمن.شكرآ كويت
بردقاناسكندرية رايح جاي .. .
عدد التعليقات:13963
قلم الحقيقهالكويت جزاهاالله خير تدعو اليوم الى رجوع أطراف الحرب اليمنية اليها لاجراء المفاوضات بينهم مرة أخرى.دائمآ تسعى للسلام وطرد الشر من منطقة خليجنا العربية
زائرابوفوازستقوى شوكت غيره بعد هذا القرار ولايام المقبله توقعو اشيا لاتخطر لكم على بال
عدد التعليقات:2691
ابن الوطنخله يرجع الكويت و بعد فيه حديث اخر
سابقمخالف للنشر
سابقمنا نتوقع ذلك في ظل أمن مخترق ومسرحية هزلية ايران لن تنفعكم والتاريخ سيعيد نفسه وان غدا لناظره قريب
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراللوبي الصفوي متمكن وما دليل خليه العبدلي والاسلحه والمتفجرات الا سيطرتهم على المفاصل ولولا الله ثم خوف اللوبي من السعوديه الا يسيطرون بالكامل
صرخة صمتخبر غير صادم قبلة تم تهريب ياسر الحبيب من السجن كيف مايدرون وهربوه للندن والشيعة عندهم نفوذ قوي بالحكومة الكويتية والسبب الاخر خافو من الفتنه الداخلية
علي العمريههههههه لو. مواطن. هنا اسا. للكويت. ًوربي يعطوه. الف سنه. سجن. بس. الكويت. مش. حولنا. وربي
ابو منصوروهل صدقتم أن الحكم السابق سينفذ عليه، ضغط ايران وجهات أخرى له دور كبير. حكم الادانة السابق كان لذر الرماد في العيون.والدليل أنه بقي يسيء للملكةحتى بعد
ابو طلاللا يصير ولي السفيه في قم له دور في التأثير على قرار المحكمة بالبراءه. دشتي او مشتي او بشتي او او صفوي مجوسي من اتباع الهالك الخميني
حسين السبيعيلو انه اساء*** كان ماطلع براءة ولا اساءته للسعودية ماهم محكمتهم.
خاالدالكويت ترتعد خوفا من ايران
ابو طلاللا يصير ولي السفيه في قم له دور
خلود لعنزيشكرا يا كويت لقد رددت الجميل واكثر بعد ان تتطاول هذا القذر علي السعودية والبحرين ورموزهما حفظهم الله ما كان هذا العشم وتذكري يا كويت فألدنيا تدور.
عدد التعليقات:622
عاشق وطنهوالله اخرطي محاكمات آخر الزمان اكيد دخلت إيران وهددتهم بعدين هذا سب ولعن وشتم بالعلن شلون ياخذ براءه الله ياخذكم لعبة جهال هي
عزواثق بعدله القضاء الكويتي اذا هذا برئ فصدام كان بري من الغزو
محسنافاااااا
Ace Feeما فهمنا ياحبايبنا الكوايته. دخل راشد وخرج راشد. مره مدان ومره بريئ. شلون كيف