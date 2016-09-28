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الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي تغلق بانخفاض حاد وتتكبد خسائر بـنحو 200 نقطة

28 سبتمبر, 2016 , 15:53 م
الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي تغلق بانخفاض حاد وتتكبد خسائر بـنحو 200 نقطة
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صحيفة المرصد : هبط مؤشر سوق الأسهم اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 3.4 % عند 5534 نقطة لأول مرة منذ 8 أشهر، عند نقطة 196 وسط تداولات بلغت نحو أربعة مليارات ريال. وبهذا التراجع يعمق مؤشر السوق خسائره لتصل في جلستين فقط الى أكثر من 400 نقطة مايعادل 7.1 %.



تعليقات ( 8 )

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  1. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 16:32 م

    سار888

    ألله قدم ألمال على ألنفس في ألجهاد وهاولاء يجاهدون باموالهم في تدمير ألاقتصاد وقت ألحرب ...على الدوله ألنظر لمن يبيع الان أين تذهب أمواله
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  2. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 16:29 م

    سار888

    في مثل هذا الاوقات الحرجه يجب على ألدوله استدعاء ألهوامير وسوالهم عن سبب ألبيع ألجائر وهل من ألوطنيه أن تهرب بمالك اثناء هجوم الاعداء على وطنك
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  3. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 16:25 م

    من حائل

    مخالف للنشر
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  4. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 16:07 م

    زياد

    كملت وحنا ناقصين من هنا وهناك ..الحمد لله على كل حال
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  5. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 16:06 م

    اسمرعبر

    لو واحد باع على طول سياسة القطيع نشوفها الكل يرتعد ويبيع ثم يجون الهوامير ياخذونها بأسعار متدنية .. الأسهم للاستثمار وليست للمضاربة للصغار
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  6. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 16:05 م

    علي العمري

    سوق. ابو. ريالين.
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  7. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 15:59 م

    المجد

    حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
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  8. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 15:57 م

    ولسه ؟؟؟

    ولسه كمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ماشفتوا شي ... كله مدحدر
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