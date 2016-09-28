الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي تغلق بانخفاض حاد وتتكبد خسائر بـنحو 200 نقطة

صحيفة المرصد : هبط مؤشر سوق الأسهم اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 3.4 % عند 5534 نقطة لأول مرة منذ 8 أشهر، عند نقطة 196 وسط تداولات بلغت نحو أربعة مليارات ريال. وبهذا التراجع يعمق مؤشر السوق خسائره لتصل في جلستين فقط الى أكثر من 400 نقطة مايعادل 7.1 %.