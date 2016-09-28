الأسهم السعودية لليوم الثاني على التوالي تغلق بانخفاض حاد وتتكبد خسائر بـنحو 200 نقطة

صحيفة المرصد : هبط مؤشر سوق الأسهم اليوم الأربعاء على تراجع بنسبة 3.4 % عند 5534 نقطة لأول مرة منذ 8 أشهر، عند نقطة 196 وسط تداولات بلغت نحو أربعة مليارات ريال. وبهذا التراجع يعمق مؤشر السوق خسائره لتصل في جلستين فقط الى أكثر من 400 نقطة مايعادل 7.1 %.
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تعليقات ( 8 )
سار888ألله قدم ألمال على ألنفس في ألجهاد وهاولاء يجاهدون باموالهم في تدمير ألاقتصاد وقت ألحرب ...على الدوله ألنظر لمن يبيع الان أين تذهب أمواله
سار888في مثل هذا الاوقات الحرجه يجب على ألدوله استدعاء ألهوامير وسوالهم عن سبب ألبيع ألجائر وهل من ألوطنيه أن تهرب بمالك اثناء هجوم الاعداء على وطنك
من حائلمخالف للنشر
زيادكملت وحنا ناقصين من هنا وهناك ..الحمد لله على كل حال
اسمرعبرلو واحد باع على طول سياسة القطيع نشوفها الكل يرتعد ويبيع ثم يجون الهوامير ياخذونها بأسعار متدنية .. الأسهم للاستثمار وليست للمضاربة للصغار
علي العمريسوق. ابو. ريالين.
المجدحسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
ولسه ؟؟؟ولسه كمان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ماشفتوا شي ... كله مدحدر