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خلفان لـ “العرب”: لديكم 22 دولة ومستكثرين على إسرائيل دولة واحدة.. “أما أنتم شياطين”

28 سبتمبر, 2016 , 16:31 م
خلفان لـ “العرب”: لديكم 22 دولة ومستكثرين على إسرائيل دولة واحدة.. “أما أنتم شياطين”
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صحيفة المرصد: شنّ ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي السابق، هجوماً على الدول العربية لرفضها بقاء الإسرائيليين المحتلين على أرض فلسطين.

ودافع خلفان عن اليهود في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “كان للرسول جارا يهوديا..وكان يعامله معاملة إنسانية رفيعة…فأشهر اليهودي إسلامه…دعونا ندفع بالتي هي أحسن”، وتابع: “أنا بصراحة لما اشوف مسلم يسب يهودي ازعل”.

وقال خلفان: “اليهود مساكين يا جماعة ما تريدون لهم دولة !!! ترى هم من الوطن العربي مش من أمريكا ولا اليابان أو روسيا..عاشوا في الأرض العربية أجدادهم”.

وأضاف: “خليكم يا عرب واقعيين عندكم 22 ما أدري 23 دولة عربية وشايفينها 1 دولة كثير على اليهود..أما أنتم شياطين”.

وواصل خلفان تغريداته المثيرة للجدل قائلاً: “أنا رأيي أن محمود عباس والشعب الفلسطيني يكونون جزء لا يتجزأ من إسرائيل العربية”.

وتابع: “يا جماعة اليهود مبدعين وأذكياء وعقول مخططة ومفكرة ويستحقون أن تكون لهم دولة بيننا بحكم انهم عيال عمنا معنا منذ الأزل”، وقال: “الطامة الكبرى أن اليهود يعلّمون الطالب في المدرسة بأن العربي عدوه ونحن نعلم الطالب بأن اليهودي عدوه رغم أننا على أرض واحدة وهذا خطأ مشترك”.

وأنهى خلفان تغريداته بقوله: “سيكون حتماً رئيس الدولة الإسرائيلية فلسطيني”، وقال: “خذوا سيناريو الحل الذي اطرحه أيها الفلسطينيون وثقوا اني لكم من الناصحين”.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 29
    28 سبتمبر, 2016 , 17:01 م

    البركان

    صراحه نحن شعب نحب التقميط فلسطين وفلسطين ناس خزقت اعينها بأيديها وش نسويلهم بعدين لاتنسون يوم تخلوا عنا في ازمة الخليج يالشعب الفاغر ها ولا نسيتم
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  2. 28
    28 سبتمبر, 2016 , 17:01 م
    عدد التعليقات:4270

    أنفااس مشتااق

    القضيه يا خلفان هو تدنيس أولى القبله وثالث الحرمين الشرفين هذا في المقام الأول ،،، و بناء أنبراطورية يهودية على أرض العرب بع أقصائهم منها 👈👈👈
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  3. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 17:01 م

    لله عظيم الحمد والثناء

    بخصوص اليهودي جار الرسول صلى عليه وسلم لم يرتكب جريمة كما هؤلاء اليهود الصعاليك الذين غص العالم بجرائمهم وفتنهم واضطراباتهم ( خذ هذه ياخلفان )
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  4. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 17:00 م

    خالد هليل

    اليس هناك رجل حكيم في الامارات ليسكت هذا ***
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  5. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 16:59 م

    البركان

    اقول خلوكم في حالكم الرجال كلامه صح . بعدين ودي اعرف انتم وش حشركم ولا ملاقيف يعني اهل الميت صبروا والمعزيه كفروا الفلسطينيين ساكتين ونتم ماغير بربره
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  6. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 16:58 م

    ابوالسعود

    **** لان اسرائيل صهيونية وليست يهودية
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  7. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 16:57 م

    لله عظيم الحمد والثناء

    ايه بالنسبه لسكان الارض ؛ نعم سكان الارض مستكثرين عليهم دوله ؛ سأل يسأل : ليه : لان لديهم سوابق بارتكاب جرائم بشريه عبر تاريخهم الفاشل ( شبهات )
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  8. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 16:57 م

    77

    **** طيب دامك تحبهم وشايل همهم ومعجب فيهم
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  9. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 16:55 م

    خبیر

    رأي انهزامي****.
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  10. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 16:54 م

    ( ريما Rima )🍎

    والغرب كم دوله ياجلفان__بفلسطين القدس المسجد الأقصى مايبيع أرضه إلا الخائن ومايبيع القدس إلا اللي مايحب أرض الإسراء والمعراج ولايهمه المسجدالأقصى
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  11. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 16:54 م
    عدد التعليقات:4270

    أنفااس مشتااق

    مخالف للنشر
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  12. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 16:53 م

    ابو وليد

    حسبنا الله ونعم الوكيل فيك .. وفي آراءك الصهيونية لماذا لا تعطيهم جزء من *** وكأنك وصي على دولة فلسطين والفلسطينيين خلك حارس على ماوكلت عليه
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  13. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 16:50 م

    المسير

    والله اني عارف ياخلفان من مطامرك في تويتر وغيره انك بتجيب الطامه !في نفس الوقت محرج لبعض للدول العربيه !
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  14. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 16:50 م

    آبك آبك آبك آبك آبك آبك

    مخالف للنشر
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  15. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:252

    &بدر الصاعدي&

    لله يسعد مسائكم ..لي احباب كثر في صحيفة المرصد مدري لازالوا ام رحلوا.....!
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  16. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 16:47 م

    بردقان

    عين العقل !! .. . كلام حق اريد به باطل ..ترو ماهيب هروجه , انشد عن اللي مسهرينه للصبح ):
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  17. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 16:45 م

    خبیر

    مخالف للنشر
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  18. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 16:45 م

    الى ضاحي ***

    أجل خل دولتهم في ***ما دامك زعلان عليهم
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  19. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 16:45 م
    عدد التعليقات:252

    &بدر الصاعدي&

    شعب الامارات شعب طيب ولكن خربوا عليهم ؤشوهوا سمعتهم شوية مغردين ....المشكله انها هي الدوله الوحيده التي عندها قانون التمييز والكراهيه..
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  20. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 16:45 م

    الشهري

    الرسول اجلاهم قبلنا وامر بقتلهم لانهم خونه ومفسدين نحن على سنته صلى الله عليه وسلم
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  21. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 16:43 م

    ابو زهرة

    عيال عمه .. خخخخخ .. انصحك بمراجعه طبيب نفسي .. ولماذا اجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينه .. اجب ياخلفان ..
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  22. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 16:40 م

    الشهري

    الكفار دولهم اكثر منا ورى مايعطونهم وحده منها يا بياع.
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  23. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 16:39 م

    احمد

    عليك من الله ما تستحق نسيت ان رسولنا الكريم قاتلهم وطردهم شر طرده لأنهم قوم باغون اليهود اخذوا ارض غيرهم واحتلوها كيف تعطيهم الشرعيه وباي حق
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  24. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 16:39 م
    عدد التعليقات:252

    &بدر الصاعدي&

    اعوذبالله من الخبث والخبائث....!
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  25. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 16:39 م

    شمعون بن فاحي

    هو صادق خلونا نعمل صداقه معهم ضد الشيطان الأكبر إيران والحوثي والشيعه
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  26. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 16:38 م

    دايما متعوده

    *** فكيف لك أن تدرك ماحدث من ٧٠ عام ما أخذ بالقوه لا يرجع الا بالقوه
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  27. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 16:35 م

    خبیر

    قالها القذافي قبلک إسراطين تجمع إسرائيل وفلسطين !
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  28. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 16:34 م

    المعلم

    عيال عمك انت وليس نحن
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  29. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 16:34 م

    خالد

    مخالف للنشر
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