خلفان لـ “العرب”: لديكم 22 دولة ومستكثرين على إسرائيل دولة واحدة.. “أما أنتم شياطين”

صحيفة المرصد: شنّ ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي السابق، هجوماً على الدول العربية لرفضها بقاء الإسرائيليين المحتلين على أرض فلسطين.

ودافع خلفان عن اليهود في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “كان للرسول جارا يهوديا..وكان يعامله معاملة إنسانية رفيعة…فأشهر اليهودي إسلامه…دعونا ندفع بالتي هي أحسن”، وتابع: “أنا بصراحة لما اشوف مسلم يسب يهودي ازعل”.

وقال خلفان: “اليهود مساكين يا جماعة ما تريدون لهم دولة !!! ترى هم من الوطن العربي مش من أمريكا ولا اليابان أو روسيا..عاشوا في الأرض العربية أجدادهم”.

وأضاف: “خليكم يا عرب واقعيين عندكم 22 ما أدري 23 دولة عربية وشايفينها 1 دولة كثير على اليهود..أما أنتم شياطين”.

وواصل خلفان تغريداته المثيرة للجدل قائلاً: “أنا رأيي أن محمود عباس والشعب الفلسطيني يكونون جزء لا يتجزأ من إسرائيل العربية”.

وتابع: “يا جماعة اليهود مبدعين وأذكياء وعقول مخططة ومفكرة ويستحقون أن تكون لهم دولة بيننا بحكم انهم عيال عمنا معنا منذ الأزل”، وقال: “الطامة الكبرى أن اليهود يعلّمون الطالب في المدرسة بأن العربي عدوه ونحن نعلم الطالب بأن اليهودي عدوه رغم أننا على أرض واحدة وهذا خطأ مشترك”.

وأنهى خلفان تغريداته بقوله: “سيكون حتماً رئيس الدولة الإسرائيلية فلسطيني”، وقال: “خذوا سيناريو الحل الذي اطرحه أيها الفلسطينيون وثقوا اني لكم من الناصحين”.

كان للرسول جارا يهوديا..وكان يعامله معاملة إنسانية رفيعة…فأشهر اليهودي إسلامه… دعونا ندفع بالتي هي أحسن. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

انا بصراحة لما اشوف مسلم يسب يهودي ازعل 😎😎😆😆 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

اليهود مساكين يا جماعة ما تريدون لهم دولة !!! ترى هم من الوطن العربي مش من امريكا والا اليابان أو روسيا..عاشوا في الأرض العربية أجدادهم — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

خليكم يا عرب واقعيين عندكم 22 ما ادري 23 دولة عربية وشايفينها 1 دولة كثير على اليهود..أما أنتم شياطين — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

انا رأيي أن محمود عباس والشعب الفلسطيني يكونون جزء لا يتجزأ من إسرائيل العربية — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

يا جماعة اليهود مبدعين واذكياء وعقول مخططه ومفكرة ويستحقون أن تكون لهم دولة بيننا بحكم انهم عيال عمنا معنا منذ الأزل . — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

انتم في قرارة أنفسكم كلكم تعرفون ان اليهود من ايام ابو الأنبياء ابراهيم وهم في إلارض العربية..تنكرونهم ليش ؟؟ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

ما زاد من حدود عن قرار 48 يعتبر جزء للعرب محتل…وليس لنا كل فلسطين لنا ما أقر في 48 — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

اللي بيرميهم في البحر واللي يسميهم قطعان واللي ينفي أن لهم حق واللي يهددهم بزوالهم…الخ — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

الطامة الكبرى أن اليهود يعلمون الطالب في المدرسة بأن العربي عدوه ونحن نعلم الطالب بأن اليهودي عدوه رغم أننا على أرض واحدة وهذا خطأ مشترك — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

رفض اليهود لحل الدولتين يخدم العرب واليهود. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

اتمنى ان حل الدولتين يفشل لأن حل الدولة المشتركة عربيا ويهوديا يعتبر الحل المثالي للقضية الفلسطينية. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

سيكون حتما رئيس الدولة الإسرائيلية فلسطيني. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016

اندماج العرب واليهود في دولة بفلسطين حل رائع صدقوني. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016