خلفان لـ “العرب”: لديكم 22 دولة ومستكثرين على إسرائيل دولة واحدة.. “أما أنتم شياطين”

صحيفة المرصد: شنّ ضاحي خلفان، نائب قائد شرطة دبي السابق، هجوماً على الدول العربية لرفضها بقاء الإسرائيليين المحتلين على أرض فلسطين.
ودافع خلفان عن اليهود في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلا: “كان للرسول جارا يهوديا..وكان يعامله معاملة إنسانية رفيعة…فأشهر اليهودي إسلامه…دعونا ندفع بالتي هي أحسن”، وتابع: “أنا بصراحة لما اشوف مسلم يسب يهودي ازعل”.
وقال خلفان: “اليهود مساكين يا جماعة ما تريدون لهم دولة !!! ترى هم من الوطن العربي مش من أمريكا ولا اليابان أو روسيا..عاشوا في الأرض العربية أجدادهم”.
وأضاف: “خليكم يا عرب واقعيين عندكم 22 ما أدري 23 دولة عربية وشايفينها 1 دولة كثير على اليهود..أما أنتم شياطين”.
وواصل خلفان تغريداته المثيرة للجدل قائلاً: “أنا رأيي أن محمود عباس والشعب الفلسطيني يكونون جزء لا يتجزأ من إسرائيل العربية”.
وتابع: “يا جماعة اليهود مبدعين وأذكياء وعقول مخططة ومفكرة ويستحقون أن تكون لهم دولة بيننا بحكم انهم عيال عمنا معنا منذ الأزل”، وقال: “الطامة الكبرى أن اليهود يعلّمون الطالب في المدرسة بأن العربي عدوه ونحن نعلم الطالب بأن اليهودي عدوه رغم أننا على أرض واحدة وهذا خطأ مشترك”.
وأنهى خلفان تغريداته بقوله: “سيكون حتماً رئيس الدولة الإسرائيلية فلسطيني”، وقال: “خذوا سيناريو الحل الذي اطرحه أيها الفلسطينيون وثقوا اني لكم من الناصحين”.
كان للرسول جارا يهوديا..وكان يعامله معاملة إنسانية رفيعة…فأشهر اليهودي إسلامه… دعونا ندفع بالتي هي أحسن.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
انا بصراحة لما اشوف مسلم يسب يهودي ازعل 😎😎😆😆
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
اليهود مساكين يا جماعة ما تريدون لهم دولة !!! ترى هم من الوطن العربي مش من امريكا والا اليابان أو روسيا..عاشوا في الأرض العربية أجدادهم
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
خليكم يا عرب واقعيين عندكم 22 ما ادري 23 دولة عربية وشايفينها 1 دولة كثير على اليهود..أما أنتم شياطين
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
انا رأيي أن محمود عباس والشعب الفلسطيني يكونون جزء لا يتجزأ من إسرائيل العربية
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
يا جماعة اليهود مبدعين واذكياء وعقول مخططه ومفكرة ويستحقون أن تكون لهم دولة بيننا بحكم انهم عيال عمنا معنا منذ الأزل .
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
انتم في قرارة أنفسكم كلكم تعرفون ان اليهود من ايام ابو الأنبياء ابراهيم وهم في إلارض العربية..تنكرونهم ليش ؟؟
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
ما زاد من حدود عن قرار 48 يعتبر جزء للعرب محتل…وليس لنا كل فلسطين لنا ما أقر في 48
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
اللي بيرميهم في البحر واللي يسميهم قطعان واللي ينفي أن لهم حق واللي يهددهم بزوالهم…الخ
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
الطامة الكبرى أن اليهود يعلمون الطالب في المدرسة بأن العربي عدوه ونحن نعلم الطالب بأن اليهودي عدوه رغم أننا على أرض واحدة وهذا خطأ مشترك
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
رفض اليهود لحل الدولتين يخدم العرب واليهود.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
اتمنى ان حل الدولتين يفشل لأن حل الدولة المشتركة عربيا ويهوديا يعتبر الحل المثالي للقضية الفلسطينية.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
سيكون حتما رئيس الدولة الإسرائيلية فلسطيني.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
اندماج العرب واليهود في دولة بفلسطين حل رائع صدقوني.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
خذوا سيناريو الحل الذي اطرحه أيها الفلسطينيون وثقوا اني لكم من الناصحين.
— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) September 28, 2016
تعليقات ( 29 )
البركانصراحه نحن شعب نحب التقميط فلسطين وفلسطين ناس خزقت اعينها بأيديها وش نسويلهم بعدين لاتنسون يوم تخلوا عنا في ازمة الخليج يالشعب الفاغر ها ولا نسيتم
عدد التعليقات:4270
أنفااس مشتااقالقضيه يا خلفان هو تدنيس أولى القبله وثالث الحرمين الشرفين هذا في المقام الأول ،،، و بناء أنبراطورية يهودية على أرض العرب بع أقصائهم منها 👈👈👈
لله عظيم الحمد والثناءبخصوص اليهودي جار الرسول صلى عليه وسلم لم يرتكب جريمة كما هؤلاء اليهود الصعاليك الذين غص العالم بجرائمهم وفتنهم واضطراباتهم ( خذ هذه ياخلفان )
خالد هليلاليس هناك رجل حكيم في الامارات ليسكت هذا ***
البركاناقول خلوكم في حالكم الرجال كلامه صح . بعدين ودي اعرف انتم وش حشركم ولا ملاقيف يعني اهل الميت صبروا والمعزيه كفروا الفلسطينيين ساكتين ونتم ماغير بربره
ابوالسعود**** لان اسرائيل صهيونية وليست يهودية
لله عظيم الحمد والثناءايه بالنسبه لسكان الارض ؛ نعم سكان الارض مستكثرين عليهم دوله ؛ سأل يسأل : ليه : لان لديهم سوابق بارتكاب جرائم بشريه عبر تاريخهم الفاشل ( شبهات )
77**** طيب دامك تحبهم وشايل همهم ومعجب فيهم
خبیررأي انهزامي****.
( ريما Rima )🍎والغرب كم دوله ياجلفان__بفلسطين القدس المسجد الأقصى مايبيع أرضه إلا الخائن ومايبيع القدس إلا اللي مايحب أرض الإسراء والمعراج ولايهمه المسجدالأقصى
عدد التعليقات:4270
أنفااس مشتااقمخالف للنشر
ابو وليدحسبنا الله ونعم الوكيل فيك .. وفي آراءك الصهيونية لماذا لا تعطيهم جزء من *** وكأنك وصي على دولة فلسطين والفلسطينيين خلك حارس على ماوكلت عليه
المسيروالله اني عارف ياخلفان من مطامرك في تويتر وغيره انك بتجيب الطامه !في نفس الوقت محرج لبعض للدول العربيه !
آبك آبك آبك آبك آبك آبكمخالف للنشر
عدد التعليقات:252
&بدر الصاعدي&لله يسعد مسائكم ..لي احباب كثر في صحيفة المرصد مدري لازالوا ام رحلوا.....!
بردقانعين العقل !! .. . كلام حق اريد به باطل ..ترو ماهيب هروجه , انشد عن اللي مسهرينه للصبح ):
خبیرمخالف للنشر
الى ضاحي ***أجل خل دولتهم في ***ما دامك زعلان عليهم
عدد التعليقات:252
&بدر الصاعدي&شعب الامارات شعب طيب ولكن خربوا عليهم ؤشوهوا سمعتهم شوية مغردين ....المشكله انها هي الدوله الوحيده التي عندها قانون التمييز والكراهيه..
الشهريالرسول اجلاهم قبلنا وامر بقتلهم لانهم خونه ومفسدين نحن على سنته صلى الله عليه وسلم
ابو زهرةعيال عمه .. خخخخخ .. انصحك بمراجعه طبيب نفسي .. ولماذا اجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينه .. اجب ياخلفان ..
الشهريالكفار دولهم اكثر منا ورى مايعطونهم وحده منها يا بياع.
احمدعليك من الله ما تستحق نسيت ان رسولنا الكريم قاتلهم وطردهم شر طرده لأنهم قوم باغون اليهود اخذوا ارض غيرهم واحتلوها كيف تعطيهم الشرعيه وباي حق
عدد التعليقات:252
&بدر الصاعدي&اعوذبالله من الخبث والخبائث....!
شمعون بن فاحيهو صادق خلونا نعمل صداقه معهم ضد الشيطان الأكبر إيران والحوثي والشيعه
دايما متعوده*** فكيف لك أن تدرك ماحدث من ٧٠ عام ما أخذ بالقوه لا يرجع الا بالقوه
خبیرقالها القذافي قبلک إسراطين تجمع إسرائيل وفلسطين !
المعلمعيال عمك انت وليس نحن
خالدمخالف للنشر