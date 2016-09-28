بن سبعان: سلمان الملك رجل المرحلة.. ويكشف عن أبرز سماته

صحيفة المرصد: قال كاتب صحيفة المرصد الحصري، البروفيسور صالح بن سبعان، إن الصفات الطيبة تعددت في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وتجسدت فيه صفات قيادية، حيث يُعد من القادة القلائل الذين تمرسوا في جميع فنون القيادة التي تستلهم من موروث وتراث هذه الأمة، مع مزايا وصفات خاصة كشفت عن قدراته الفذة في إدارة شؤون البلاد.

ورصد بن سبعان أبرز صفات الملك السابع للدولة السعودية، والنجل الـ25 للملك المؤسس وهي أنه حازم، عميد للعائلة ومرجعية للحكم، وصاحب رؤية ثاقبة وذو اطلاع واسع.

أضاف البروفيسور أن الحنكة والدراية علاوة على التواضع والترفع تعتبر من أبرز صفات الملك، حفظه الله، إلى جانب أنه يتصف بقوة الذاكرة والذكاء المتّقد والانضباط والتنظيم.

وأشار بن سبعان إلى أن الملك سلمان هو رجل فكر ينتمي لمذهب الاعتدال والوسطية، لكنه في الوقت نفسه قوي الإيمان يلتزم بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، وينبذ العنصرية والفئوية، فضلاً عن التنوع الثقافي الذي يتميز به سموه وانفتاحه على المجتمع.