هل تخفيض الرواتب يشمل أمراء المناطق ووزراء الداخلية والدفاع والحرس؟!

صحيفة المرصد: قال المستشار والمحكّم القضائي يحيى بن محمد الشهراني إن الأمر الملكي الذي صدر أمس الأول بشأن تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20 %، يشمل أيضًا أمراء المناطق ونوابهم من أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء.

وأوضح: “الأمر الملكي الكريم بتخفيض الرواتب عشرين في المئة يشمل جميع الأمراء من الوزراء، بمن فيهم وزراء الداخلية والحرس والدفاع”، بحسب “سبق”.

وقال: “الأمر الملكي يشمل أيضًا رؤساء بعض الأجهزة الحكومية والهيئات وبعض رؤساء الجامعات من شاغلي مرتبة وزير، ومن ذلك – على سبيل المثال – رؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة مكافحة الفساد، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”.

وأشار الشهراني إلى أن الأمر الملكي الكريم بتخفيض الرواتب عشرين في المئة يشمل كذلك رؤساء بعض الأجهزة العدلية، ومن ذلك رئيس ديوان المظالم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.