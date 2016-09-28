هل تخفيض الرواتب يشمل أمراء المناطق ووزراء الداخلية والدفاع والحرس؟!

صحيفة المرصد: قال المستشار والمحكّم القضائي يحيى بن محمد الشهراني إن الأمر الملكي الذي صدر أمس الأول بشأن تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20 %، يشمل أيضًا أمراء المناطق ونوابهم من أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء.
وأوضح: “الأمر الملكي الكريم بتخفيض الرواتب عشرين في المئة يشمل جميع الأمراء من الوزراء، بمن فيهم وزراء الداخلية والحرس والدفاع”، بحسب “سبق”.
وقال: “الأمر الملكي يشمل أيضًا رؤساء بعض الأجهزة الحكومية والهيئات وبعض رؤساء الجامعات من شاغلي مرتبة وزير، ومن ذلك – على سبيل المثال – رؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة مكافحة الفساد، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”.
وأشار الشهراني إلى أن الأمر الملكي الكريم بتخفيض الرواتب عشرين في المئة يشمل كذلك رؤساء بعض الأجهزة العدلية، ومن ذلك رئيس ديوان المظالم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.
تعليقات ( 44 )
ابوسجىمخالف للنشر
ابوسجىمخالف للنشر
زمان الصمتمخالف للنشر
ابوسجىمخالف للنشر
ولدالبلد @astp.كومطيب والمخصصات
عدد التعليقات:6934
الحرمانمبدي المساوه شي طيب لكن علمت اليوم طلاب تكافل. بصراحه خصم من ٨٠٠ الي ٥٠٠ مع اني ما اعرف وشي تكافل لكن عموم الطلاب يحتاجون الوقوف معهم تكافل او غيره
A.awadاللي حصل ان الجميع سارو مثل المتقاعدين لاعلاوات ولا انتدابات..... ولا ولا ولا.... يعني المتقاعدتحت البلاط تمرالسنه ولايزيدعنده قرش والأسعارنار..؟؟
شمس و قمرمخالف للنشر
خالدمخالف للنشر
محب صدام حسينالى تعليق 28 ما أتوقع يشملهم القرار لانه *** الله يستر لا يوصلنا الدور .
مسلم وكفىما هذا !!!الي يقول اخصمو على الأمراء والي يقول والمدرسين الاخوة الاعزاء ولاة الامر يعملون ليل نهار في ادارة الوضع....وفي مثل هذه المواقف يعرف الرجال
شاعر ومجنوووناللهم انصرنا على الحوثي وعفاااش انشوفهم يارب في وسط الانعااااش
( ريما Rima )🍎اخر تعليق لي رقم 16وهو المساكين والله اللي رواتبهم لم تصل ل3000 ريال أقسم بالله العظيم خروج نهائي □■
violetyمخالف للنشر
شاعر **مخالف للنشر
سمير جعجعوالله ياربع اني اتوقع ان يكون هذا القرار تمهيد لقرار قادم يشمل جميع الموظفين. . أتمنى أن أكون مخطىء ولا وش رأيكم 😮
عبدالله التميميطيب والامراء اصحاب المخصصات هل يشملهم
شقرانمالهم حل
ااذا انخصم من راتبي شي راح اعلن افلاسي البنك ياخذ نصف الراتب ووكاله السيارات وشركه التايفات وبنك التسليف وبنك العقاري مشكله
عبدالرحمن الشهريداااااام عزك ياوطن الله ينصر ويعين ولاة امرنا على ما يحب ويرضى . وبتزين الامور وتبشرون بالخير إن شاء الله
قلتشئ ابي تفسير له مثلا يكون وزير و عضو وكان راتبه 61الف وخفض من راتبه 2000ريال وتحس ليس لديه رضى طيب مصرفات ابنائه الخاصه اكثر بكثير من 2000 المستقطعه
душмандарыالله المستعان ازمه وتعدي باذن الله
دوا كحهيعني اللي راتبه كان مليون بيروح منه 200الف ..مساكين ماعندهم مصدر دخل تغطي العجز
محمدماقتنعت لانو رواتبهم موش كثير اكيد زينا ابو 4000
خاالدتكفون زودو المتقاعدين ولله استلم ٢٨٨٦ ريال ومستاجر ١٩ الف .. طبعا قرضين واحد للعربي الوطني وواحد للتسليف
( Rima ريما ) 🍎أحبك ياملك الحزم بس لاتزود رواتب المتقاعدين عندهم خير كثير .
مسمارطبعا الكل سواسيه الفرق فقط في الرصيد اللي رصيده مايبتستم الا نهاية الشهر غير اللي رصيده مبتسم ع طووووول
душмандарыمخالف للنشر
( ريما Rima )🍎المساكين والله اللي رواتبهم لم تصل 3000 ريال
العتيبيذولي احنا عارفين اخر همهم الراتب جاءاو ماجاء
( ريما Rima )🍎شكرا للملك سلمان قرارات ناجحة 👍□ليت تزودون رواتب رجال الأمن والمتقاعدين
مزارع من أرض الطيبينالله المستعان
( ريما Rima )🍎جزاك الله كل خير ياملك الحزم والعزم سلمان
خلك بعيد حبك يزيد 😊ممتاز النظام على الجميع مو ناس وناس لا .
البركانبعدين المثل يقول ياجبل مايهزك ريح
جنوبية..🌻🌻مساكين كان الله يعونهم 😒
البركانخلاص عرفنا وفهمنا ***
مالكم غيرمخالف للنشر
المستوردمالكم غير وطني الحبيب
طيبمخالف للنشر
الصراحة فيهمخالف للنشر
متابعياقلب لاتحزن
وطني حبيبيمتى خصم ساند يطبق ياجماعة الخير
عدد التعليقات:3189
ولدالشيوخشده وتزول..