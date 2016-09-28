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هل تخفيض الرواتب يشمل أمراء المناطق ووزراء الداخلية والدفاع والحرس؟!

28 سبتمبر, 2016 , 17:20 م
هل تخفيض الرواتب يشمل أمراء المناطق ووزراء الداخلية والدفاع والحرس؟!
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صحيفة المرصد: قال المستشار والمحكّم القضائي يحيى بن محمد الشهراني إن الأمر الملكي الذي صدر أمس الأول بشأن تخفيض رواتب الوزراء بنسبة 20 %، يشمل أيضًا أمراء المناطق ونوابهم من أصحاب السمو الملكي وأصحاب السمو الأمراء.

وأوضح: “الأمر الملكي الكريم بتخفيض الرواتب عشرين في المئة يشمل جميع الأمراء من الوزراء، بمن فيهم وزراء الداخلية والحرس والدفاع”، بحسب “سبق”.

وقال: “الأمر الملكي يشمل أيضًا رؤساء بعض الأجهزة الحكومية والهيئات وبعض رؤساء الجامعات من شاغلي مرتبة وزير، ومن ذلك – على سبيل المثال – رؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، وهيئة حقوق الإنسان، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة مكافحة الفساد، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية”.

وأشار الشهراني إلى أن الأمر الملكي الكريم بتخفيض الرواتب عشرين في المئة يشمل كذلك رؤساء بعض الأجهزة العدلية، ومن ذلك رئيس ديوان المظالم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة العليا.



تعليقات ( 44 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 44
    28 سبتمبر, 2016 , 19:00 م

    ابوسجى

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  2. 43
    28 سبتمبر, 2016 , 18:59 م

    ابوسجى

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  3. 42
    28 سبتمبر, 2016 , 18:56 م

    زمان الصمت

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  4. 41
    28 سبتمبر, 2016 , 18:55 م

    ابوسجى

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  5. 40
    28 سبتمبر, 2016 , 18:55 م

    ولدالبلد @astp.كوم

    طيب والمخصصات
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  6. 39
    28 سبتمبر, 2016 , 18:46 م
    عدد التعليقات:6934

    الحرمان

    مبدي المساوه شي طيب لكن علمت اليوم طلاب تكافل. بصراحه خصم من ٨٠٠ الي ٥٠٠ مع اني ما اعرف وشي تكافل لكن عموم الطلاب يحتاجون الوقوف معهم تكافل او غيره
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  7. 38
    28 سبتمبر, 2016 , 18:44 م

    A.awad

    اللي حصل ان الجميع سارو مثل المتقاعدين لاعلاوات ولا انتدابات..... ولا ولا ولا.... يعني المتقاعدتحت البلاط تمرالسنه ولايزيدعنده قرش والأسعارنار..؟؟
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  8. 37
    28 سبتمبر, 2016 , 18:43 م

    شمس و قمر

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  9. 36
    28 سبتمبر, 2016 , 18:34 م

    خالد

    مخالف للنشر
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  10. 35
    28 سبتمبر, 2016 , 18:27 م

    محب صدام حسين

    الى تعليق 28 ما أتوقع يشملهم القرار لانه *** الله يستر لا يوصلنا الدور .
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  11. 34
    28 سبتمبر, 2016 , 18:24 م

    مسلم وكفى

    ما هذا !!!الي يقول اخصمو على الأمراء والي يقول والمدرسين الاخوة الاعزاء ولاة الامر يعملون ليل نهار في ادارة الوضع....وفي مثل هذه المواقف يعرف الرجال
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  12. 33
    28 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    شاعر ومجنووون

    اللهم انصرنا على الحوثي وعفاااش انشوفهم يارب في وسط الانعااااش
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  13. 32
    28 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    ( ريما Rima )🍎

    اخر تعليق لي رقم 16وهو المساكين والله اللي رواتبهم لم تصل ل3000 ريال أقسم بالله العظيم خروج نهائي □■
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  14. 31
    28 سبتمبر, 2016 , 18:15 م

    violety

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  15. 30
    28 سبتمبر, 2016 , 18:13 م

    شاعر **

    مخالف للنشر
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  16. 29
    28 سبتمبر, 2016 , 18:12 م

    سمير جعجع

    والله ياربع اني اتوقع ان يكون هذا القرار تمهيد لقرار قادم يشمل جميع الموظفين. . أتمنى أن أكون مخطىء ولا وش رأيكم 😮
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  17. 28
    28 سبتمبر, 2016 , 18:05 م

    عبدالله التميمي

    طيب والامراء اصحاب المخصصات هل يشملهم
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  18. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    شقران

    مالهم حل
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  19. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 18:01 م

    ا

    اذا انخصم من راتبي شي راح اعلن افلاسي البنك ياخذ نصف الراتب ووكاله السيارات وشركه التايفات وبنك التسليف وبنك العقاري مشكله
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  20. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 18:00 م

    عبدالرحمن الشهري

    داااااام عزك ياوطن الله ينصر ويعين ولاة امرنا على ما يحب ويرضى . وبتزين الامور وتبشرون بالخير إن شاء الله
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  21. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 17:59 م

    قلت

    شئ ابي تفسير له مثلا يكون وزير و عضو وكان راتبه 61الف وخفض من راتبه 2000ريال وتحس ليس لديه رضى طيب مصرفات ابنائه الخاصه اكثر بكثير من 2000 المستقطعه
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  22. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 17:56 م

    душмандары

    الله المستعان ازمه وتعدي باذن الله
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  23. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 17:55 م

    دوا كحه

    يعني اللي راتبه كان مليون بيروح منه 200الف ..مساكين ماعندهم مصدر دخل تغطي العجز
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  24. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 17:52 م

    محمد

    ماقتنعت لانو رواتبهم موش كثير اكيد زينا ابو 4000
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  25. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 17:52 م

    خاالد

    تكفون زودو المتقاعدين ولله استلم ٢٨٨٦ ريال ومستاجر ١٩ الف .. طبعا قرضين واحد للعربي الوطني وواحد للتسليف
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  26. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 17:51 م

    ( Rima ريما ) 🍎

    أحبك ياملك الحزم بس لاتزود رواتب المتقاعدين عندهم خير كثير .
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  27. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 17:51 م

    مسمار

    طبعا الكل سواسيه الفرق فقط في الرصيد اللي رصيده مايبتستم الا نهاية الشهر غير اللي رصيده مبتسم ع طووووول
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  28. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 17:49 م

    душмандары

    مخالف للنشر
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  29. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    ( ريما Rima )🍎

    المساكين والله اللي رواتبهم لم تصل 3000 ريال
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  30. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 17:44 م

    العتيبي

    ذولي احنا عارفين اخر همهم الراتب جاءاو ماجاء
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  31. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 17:43 م

    ( ريما Rima )🍎

    شكرا للملك سلمان قرارات ناجحة 👍□ليت تزودون رواتب رجال الأمن والمتقاعدين
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  32. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 17:42 م

    مزارع من أرض الطيبين

    الله المستعان
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  33. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 17:42 م

    ( ريما Rima )🍎

    جزاك الله كل خير ياملك الحزم والعزم سلمان
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  34. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 17:41 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    ممتاز النظام على الجميع مو ناس وناس لا .
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  35. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    البركان

    بعدين المثل يقول ياجبل مايهزك ريح
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  36. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 17:39 م

    جنوبية..🌻🌻

    مساكين كان الله يعونهم 😒
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  37. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 17:38 م

    البركان

    خلاص عرفنا وفهمنا ***
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  38. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 17:36 م

    مالكم غير

    مخالف للنشر
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  39. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 17:35 م

    المستورد

    مالكم غير وطني الحبيب
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  40. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 17:32 م

    طيب

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  41. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 17:27 م

    الصراحة فيه

    مخالف للنشر
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  42. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 17:27 م

    متابع

    ياقلب لاتحزن
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  43. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 17:24 م

    وطني حبيبي

    متى خصم ساند يطبق ياجماعة الخير
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  44. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 17:22 م
    عدد التعليقات:3189

    ولدالشيوخ

    شده وتزول..
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