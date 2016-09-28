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بالفيديو: الفنانة وعد تبكي وتوجه رسالة إلى إدارة مهرجان الجنادرية !

28 سبتمبر, 2016 , 17:57 م
بالفيديو: الفنانة وعد تبكي وتوجه رسالة إلى إدارة مهرجان الجنادرية !
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صحيفة المرصد : كشفت الفنانة السعودية وعد عن استيائها من ادارة مهرجان الجنادرية، بعدما تم استبعادها عن اوبريت اليوم الوطني السعودي.

واستعانت الادارة بفنّانات غير سعوديّات، كالفنانة الللبنانية يارا، والفنانة المغربية فدوى المالكي، ما أثار استياء وعد، التي ظهر عليها الحزن، وهي تعاتب لجنة المهرجان.

وقالت والدموع تملأ عينيها: “اذا المسألة مسألة موهبة عندي موهبة او صوت الحمد لله في صوت. خفت احكي في الموضوع يقولوا غيرانة من المطربات. لا والله ففدوى المالكي صديقتي وأختي وصورتها جميل، ويارا فنّانة جميلة وصوتها حلو. لكن فعلاً أشعر بالغيرة على وطني ووطنيتي لأنّه من المفروض نحنا نغني أغانينا.”وفقا لمجلة لها



تعليقات ( 41 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 41
    28 سبتمبر, 2016 , 19:02 م

    ( ريما Rima )🍎

    كان فيه حمام زاجل ينقل الرسائل💌 لكن لو جته عاصفة رياح امطار راح يختفي الحمام الزاجل هو ورسالته □ معاناة□■
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  2. 40
    28 سبتمبر, 2016 , 18:58 م

    ( ريما Rima )🍎

    🐪سبحان الله وشلون الأجداد عاشو بدون جوال وشلون يتصل على الشخص اللي سافر ويسأل عن أخباره وهل وصل او_لا_■□
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  3. 39
    28 سبتمبر, 2016 , 18:56 م

    محبة السنة

    قلم الحقيقه والعكس هو الصحيح يذكرني بدشتي الكويت يلعب على الحبلين جاب العيد ويمدح امير الكويت تقيه والعرب في سبات عميق اللهم عليك بالمجوس واذنابهم
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  4. 38
    28 سبتمبر, 2016 , 18:54 م

    ( ريما Rima )🍎

    وأيضا الأجداد وسائل مواصلاتهم🐪🐪ويقطعون مدن ودول على جمل معاناة لكن مبسوطين
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  5. 37
    28 سبتمبر, 2016 , 18:53 م

    الخطاب

    تقدّم المرأة بالحجاب وحضارتها بالعفاف**********
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  6. 36
    28 سبتمبر, 2016 , 18:52 م

    زوداني

    مخالف للنشر
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  7. 35
    28 سبتمبر, 2016 , 18:50 م

    ( ريما Rima )🍎

    اي والله صدقت تاركه وطنها وتبكي وماتذكرته إلا يوم بغت تغني ❗
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  8. 34
    28 سبتمبر, 2016 , 18:49 م

    ( ريما Rima )🍎

    اللي ماله ماضي ماله حاضر__التراث رووووووعة و🌄و⛺ والأواني المنزلية القديمة وبيوت الطين روعة تعلمنا ماذا كان عليه الأجداد من البساطة والوناسه 😍
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  9. 33
    28 سبتمبر, 2016 , 18:48 م

    والله اني لا اسمع لها ولا اتابعها

    اعرف من الخبار ان وعد فنانه سعودية . لكن كلامها صدق . ليه هضم حق المواطن حتى في الغنا . وين وزارت ترفيهكم .. والله الظاهر اني الأمور محوله على وجهها
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  10. 32
    28 سبتمبر, 2016 , 18:48 م

    77

    وطنك الي تاركته
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  11. 31
    28 سبتمبر, 2016 , 18:44 م

    ( ريما Rima )🍎

    بكائك من الغناء يجيب الحزن والكآبة
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  12. 30
    28 سبتمبر, 2016 , 18:42 م

    ( ريما Rima )🍎

    والله العظيم مادريت أنهن غنن □وين غنن__الله يرحم أيام زمان مابه نساء يغنن
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  13. 29
    28 سبتمبر, 2016 , 18:42 م

    المزن

    🌸مهرجان الجنادرية!! وهل سيقام مهرجان ؟والناس قررت اعلان حالة التقشف بعد إلغاء البدلات والمكافئات ولم يبقى الا نصف الراتب اتكلم عن المواطن البسيط ! 🌸
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  14. 28
    28 سبتمبر, 2016 , 18:41 م

    ترامب

    شبعنا تراث وماضي... الحاضر اهم
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  15. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 18:41 م

    ( ريما Rima )🍎

    😂😂 الناس تهوى الجمال او الشكل او البياض
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  16. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 18:38 م

    محب صدام حسين

    توقعتها تبكي على*** ، الحمدلله على نعمة العقل ، المفروض تبكين على عمرك اللي قضيتيه بالغناء
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  17. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 18:36 م

    وتلك الايام....

    يارب يلغونه مصاريف وعلوم مالها داعي ....شبعنا تراث وماضي... الحاضر اهم كيف تمسك قرشك ليومك الاسود.....
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  18. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 18:35 م

    جنوبية..🌻🌻

    بعيد عن حكم حرمة الغناء كلامها صحيح دامهم بيجبون مغنيات هي أولى من غيرها واذا مرة مايبغونها يجيبون خليجية مثل نوال وأحلام مو يارا اللبنانية
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  19. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 18:32 م

    الخطاب

    مخالف للنشر
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  20. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 18:32 م

    تعليق ٩ الوطنية في كل شي حتى الملابس

    كيف ايش دخل الوطنية في الغناء ، انت مثلا لو كنت شاعر وسار مناسبه عند ربعك القريبين ، وجابو لهم شاعر من بعيد ،، تزعل ولا لا ، لذلك خليك واقعي .
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  21. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 18:31 م
    عدد التعليقات:13972

    قلم الحقيقه

    الضرر من خلال استقدامهم للفنانات العربيات يغنون أو ينشدون ويتوكلون من وقته خارج الحدود . بينما السعودية سوف يجعلون منها الأخونجية قصة مالها آآآآآآخر.
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  22. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:13972

    قلم الحقيقه

    معروف مقدمآ لماذا لم يسمحو لهذه الفنانة السعودية الرائعة وعد بالغناء.خافو من **** أن تهاجمهم بأن سمحو لسعودية بالغناء داخل وطنها. عملو أخف
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  23. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 18:29 م

    أين سيكتب الغناء في الحسنات أم في السيئات

    ناس تبكي على الحلال ماهي لاقيته وناس تبكي على ***
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  24. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 18:26 م

    قلت

    مخالف للنشر
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  25. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 18:25 م

    الخطاب

    مخالف للنشر
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  26. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 18:23 م

    لا والله ما هي غيره

    لأكن يحز في النفس لما تتم مصادرت وطنيتي واعطائها للغير . ويش المشكله لو خلوها تشارك وتغني .
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  27. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 18:19 م
    عدد التعليقات:13972

    قلم الحقيقه

    أنتي ياوعد تمثلين صوت لوطنك ووطن كل المخلص له يعيش التواقين المشتاقين للحياة والحرية والجمال بداخله من خلال غنائك ليصبح شمس نور وقمر ضياء وصوت حرية.
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  28. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 18:18 م

    ايش نسوي يا وعد

    ٣٠ مليون سعودي ما نقدر حتى نغني لازم نجيب اجنبي ، لذلك لا تحزنيين يا وعد الله يزينها . سارو العالم يضحكون علينا مانقدر نسوي شي لازم نجيب اجنبي .
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  29. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 18:17 م

    اوبالالا

    مايصحش كده
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  30. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 18:16 م

    بليز

    نبي نجوى كرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 18:14 م

    1+1=2030

    لازم يكون عندك روؤيه يا وعد
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  32. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 18:14 م

    صالح

    لقد كدت ابكي من هذا الفديو الحزين جدن جدى
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  33. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 18:12 م

    لحظه من فضلك

    وش دخل الوطنيه بالغناء
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  34. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 18:09 م
    عدد التعليقات:13972

    قلم الحقيقه

    لايهمك ياوعد غني ياعشق الوطن واخلاصه في دبي في القاهرة في بيروت في كل مكان .غني ونحن نردد وراك نعشقك ياوطننا العزيز رغم كل مآسينا ونكباتنا وأحزاننا.
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  35. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    زامر الحي لا يُطرب
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  36. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 18:08 م

    ابوفيصل

    اول شي انتي متزوجه واحد من خارج البلد يعني غير سعودي وايضآ عايشه ومستقره خارج الوطن .... فاكيف تبينهم ينادونك في الاوبريت يافنانه على قولتك انك فنانه
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  37. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 18:07 م

    تأبط خيرا

    كلامها صحيح مية في المية .. حتى احتفالات وطننا يدخلوا فيها الأجانب والله عيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  38. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 18:07 م

    المسألة ليست صوت فقط

    صوتك جميل ولكن ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    محمد الغامدي

    الله لا يوفقك ولا يوفق المطربات المشاركات. ا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 18:04 م
    عدد التعليقات:13972

    قلم الحقيقه

    دموع فنانة سعودية غالية تبكي حرقة على عدم مشاركتها أفراح وطنها والنشيد والغناء بداخله. وهو دلالة على وطنية واخلاص وعظمة كل سعودية فنانة أو غير ذلك.
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  41. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 18:04 م

    أبو محمد

    مشاء اللة الوطنى السعودى والوطن الاسلامى كم هو محتاج لكن أيتها الوطني نعم الأوطان تحتاج لكم أيتها الموهوب لتردي لهو وحينها نصبح أفضل الأوطان
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