بالفيديو: الفنانة وعد تبكي وتوجه رسالة إلى إدارة مهرجان الجنادرية !

صحيفة المرصد : كشفت الفنانة السعودية وعد عن استيائها من ادارة مهرجان الجنادرية، بعدما تم استبعادها عن اوبريت اليوم الوطني السعودي.
واستعانت الادارة بفنّانات غير سعوديّات، كالفنانة الللبنانية يارا، والفنانة المغربية فدوى المالكي، ما أثار استياء وعد، التي ظهر عليها الحزن، وهي تعاتب لجنة المهرجان.
وقالت والدموع تملأ عينيها: “اذا المسألة مسألة موهبة عندي موهبة او صوت الحمد لله في صوت. خفت احكي في الموضوع يقولوا غيرانة من المطربات. لا والله ففدوى المالكي صديقتي وأختي وصورتها جميل، ويارا فنّانة جميلة وصوتها حلو. لكن فعلاً أشعر بالغيرة على وطني ووطنيتي لأنّه من المفروض نحنا نغني أغانينا.”وفقا لمجلة لها
تعليقات ( 41 )
( ريما Rima )🍎كان فيه حمام زاجل ينقل الرسائل💌 لكن لو جته عاصفة رياح امطار راح يختفي الحمام الزاجل هو ورسالته □ معاناة□■
( ريما Rima )🍎🐪سبحان الله وشلون الأجداد عاشو بدون جوال وشلون يتصل على الشخص اللي سافر ويسأل عن أخباره وهل وصل او_لا_■□
محبة السنةقلم الحقيقه والعكس هو الصحيح يذكرني بدشتي الكويت يلعب على الحبلين جاب العيد ويمدح امير الكويت تقيه والعرب في سبات عميق اللهم عليك بالمجوس واذنابهم
( ريما Rima )🍎وأيضا الأجداد وسائل مواصلاتهم🐪🐪ويقطعون مدن ودول على جمل معاناة لكن مبسوطين
الخطابتقدّم المرأة بالحجاب وحضارتها بالعفاف**********
زودانيمخالف للنشر
( ريما Rima )🍎اي والله صدقت تاركه وطنها وتبكي وماتذكرته إلا يوم بغت تغني ❗
( ريما Rima )🍎اللي ماله ماضي ماله حاضر__التراث رووووووعة و🌄و⛺ والأواني المنزلية القديمة وبيوت الطين روعة تعلمنا ماذا كان عليه الأجداد من البساطة والوناسه 😍
والله اني لا اسمع لها ولا اتابعهااعرف من الخبار ان وعد فنانه سعودية . لكن كلامها صدق . ليه هضم حق المواطن حتى في الغنا . وين وزارت ترفيهكم .. والله الظاهر اني الأمور محوله على وجهها
77وطنك الي تاركته
( ريما Rima )🍎بكائك من الغناء يجيب الحزن والكآبة
( ريما Rima )🍎والله العظيم مادريت أنهن غنن □وين غنن__الله يرحم أيام زمان مابه نساء يغنن
المزن🌸مهرجان الجنادرية!! وهل سيقام مهرجان ؟والناس قررت اعلان حالة التقشف بعد إلغاء البدلات والمكافئات ولم يبقى الا نصف الراتب اتكلم عن المواطن البسيط ! 🌸
ترامبشبعنا تراث وماضي... الحاضر اهم
( ريما Rima )🍎😂😂 الناس تهوى الجمال او الشكل او البياض
محب صدام حسينتوقعتها تبكي على*** ، الحمدلله على نعمة العقل ، المفروض تبكين على عمرك اللي قضيتيه بالغناء
وتلك الايام....يارب يلغونه مصاريف وعلوم مالها داعي ....شبعنا تراث وماضي... الحاضر اهم كيف تمسك قرشك ليومك الاسود.....
جنوبية..🌻🌻بعيد عن حكم حرمة الغناء كلامها صحيح دامهم بيجبون مغنيات هي أولى من غيرها واذا مرة مايبغونها يجيبون خليجية مثل نوال وأحلام مو يارا اللبنانية
الخطابمخالف للنشر
تعليق ٩ الوطنية في كل شي حتى الملابسكيف ايش دخل الوطنية في الغناء ، انت مثلا لو كنت شاعر وسار مناسبه عند ربعك القريبين ، وجابو لهم شاعر من بعيد ،، تزعل ولا لا ، لذلك خليك واقعي .
عدد التعليقات:13972
قلم الحقيقهالضرر من خلال استقدامهم للفنانات العربيات يغنون أو ينشدون ويتوكلون من وقته خارج الحدود . بينما السعودية سوف يجعلون منها الأخونجية قصة مالها آآآآآآخر.
عدد التعليقات:13972
قلم الحقيقهمعروف مقدمآ لماذا لم يسمحو لهذه الفنانة السعودية الرائعة وعد بالغناء.خافو من **** أن تهاجمهم بأن سمحو لسعودية بالغناء داخل وطنها. عملو أخف
أين سيكتب الغناء في الحسنات أم في السيئاتناس تبكي على الحلال ماهي لاقيته وناس تبكي على ***
قلتمخالف للنشر
الخطابمخالف للنشر
لا والله ما هي غيرهلأكن يحز في النفس لما تتم مصادرت وطنيتي واعطائها للغير . ويش المشكله لو خلوها تشارك وتغني .
عدد التعليقات:13972
قلم الحقيقهأنتي ياوعد تمثلين صوت لوطنك ووطن كل المخلص له يعيش التواقين المشتاقين للحياة والحرية والجمال بداخله من خلال غنائك ليصبح شمس نور وقمر ضياء وصوت حرية.
ايش نسوي يا وعد٣٠ مليون سعودي ما نقدر حتى نغني لازم نجيب اجنبي ، لذلك لا تحزنيين يا وعد الله يزينها . سارو العالم يضحكون علينا مانقدر نسوي شي لازم نجيب اجنبي .
اوبالالامايصحش كده
بليزنبي نجوى كرم
1+1=2030لازم يكون عندك روؤيه يا وعد
صالحلقد كدت ابكي من هذا الفديو الحزين جدن جدى
لحظه من فضلكوش دخل الوطنيه بالغناء
عدد التعليقات:13972
قلم الحقيقهلايهمك ياوعد غني ياعشق الوطن واخلاصه في دبي في القاهرة في بيروت في كل مكان .غني ونحن نردد وراك نعشقك ياوطننا العزيز رغم كل مآسينا ونكباتنا وأحزاننا.
ابوفيصلاول شي انتي متزوجه واحد من خارج البلد يعني غير سعودي وايضآ عايشه ومستقره خارج الوطن .... فاكيف تبينهم ينادونك في الاوبريت يافنانه على قولتك انك فنانه
تأبط خيراكلامها صحيح مية في المية .. حتى احتفالات وطننا يدخلوا فيها الأجانب والله عيب
المسألة ليست صوت فقطصوتك جميل ولكن ....
محمد الغامديالله لا يوفقك ولا يوفق المطربات المشاركات. ا
عدد التعليقات:13972
قلم الحقيقهدموع فنانة سعودية غالية تبكي حرقة على عدم مشاركتها أفراح وطنها والنشيد والغناء بداخله. وهو دلالة على وطنية واخلاص وعظمة كل سعودية فنانة أو غير ذلك.
أبو محمدمشاء اللة الوطنى السعودى والوطن الاسلامى كم هو محتاج لكن أيتها الوطني نعم الأوطان تحتاج لكم أيتها الموهوب لتردي لهو وحينها نصبح أفضل الأوطان