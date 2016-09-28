بالفيديو: الفنانة وعد تبكي وتوجه رسالة إلى إدارة مهرجان الجنادرية !

صحيفة المرصد : كشفت الفنانة السعودية وعد عن استيائها من ادارة مهرجان الجنادرية، بعدما تم استبعادها عن اوبريت اليوم الوطني السعودي.

واستعانت الادارة بفنّانات غير سعوديّات، كالفنانة الللبنانية يارا، والفنانة المغربية فدوى المالكي، ما أثار استياء وعد، التي ظهر عليها الحزن، وهي تعاتب لجنة المهرجان.

وقالت والدموع تملأ عينيها: “اذا المسألة مسألة موهبة عندي موهبة او صوت الحمد لله في صوت. خفت احكي في الموضوع يقولوا غيرانة من المطربات. لا والله ففدوى المالكي صديقتي وأختي وصورتها جميل، ويارا فنّانة جميلة وصوتها حلو. لكن فعلاً أشعر بالغيرة على وطني ووطنيتي لأنّه من المفروض نحنا نغني أغانينا.”وفقا لمجلة لها