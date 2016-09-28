الداعية المصري خالد الجندي يوضح حقيقة صورة متداولة تجمعه بجانب عروس غير محجبة

صحيفة المرصد : كشف الداعية المصري خالد الجندي حقيقة الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مع عروس غير محجبة، والتي تداولها البعض على أنها صورة لزفاف الداعية خالد الجندي، قائلا: “أنا جد وعندي أحفاد، وأطرف تعليق سمعته أن تلك الفتاة هي عروس خالد الجندي الأجنبية التى تزوجها في الخارج ” . و أشار الجندي ساخرا من تلك الشائعات قائلا: “هذه التعليقات رفعت من روحي المعنوية، وأنهم جعلوني عريسًا”.
وتابع الجندى: “أنا كاتب كتاب نص عرايس مصر، ولا أتقاضى أجرًا، أنا بتصور مع أي حد كان ومهما كان لبسه، وهذا من باب التواضع ومن تواضع لله رفعه”.يذكر أن الصورة المتداولة للداعية خالد الجندي، التقطت خلال حفل زفاف نجل الكابتن مجدي عبد الغني، لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على ابنة رجل الأعمال أحمد العتال، الأحد الماضي، مع العروس، إلا أنه تم تداولها بشكل خاطئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تعليقات ( 6 )
واسلاماهمخالف للنشر
عدد التعليقات:13972
قلم الحقيقهوالحقيقه يمكن البعض عنده *****
غزالغريبة .. الشيخ خالد أرى أنه أقرب الدعاة إلى منهج الله وطرحه قريب من طرح علمائنا الأجلاء..الغريب كيف يدع هذه الغريبة أن تمسه..ظننته أنه سيقول فوتوشوب.
عدد التعليقات:13972
قلم الحقيقهدعاة يشترون شقق ودعاة يقنصون حمام ناعم. وبعدها واحد يخرج على التلفزيون والثاني من فوق منبره.ياطيري طيري ياحمامة.
عدد التعليقات:13972
قلم الحقيقهخلك من خرابيطك وأكاذيبك يالأخواني ياصاحب تركيا سردادي مردادي.قال رقع يامرقع قال شيء يترقع وشيء مايترقع.كل شيء واضح من صورته وعنوانه.لاوشابك اليد باليد
مرجوج ومصفوقدي مش متحقبه وبس ياحق .. دي لابسه من غير هدوم