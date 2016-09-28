صحيفة المرصد : رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، “فيتو” إبطال نقض الرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون .
ويتطلب إلغاء نقض أوباما موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، فيما حذر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في وقت متأخر الجمعة الماضية حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ “جاستا”، معطلاً بذلك إقرار القانون بسلاسة إلا إذا جمع الكونغرس ثلثي الأصوات.
وقال أوباما إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.
وأضاف الرئيس الأميركي في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ “أتفهم رغبة عائلات الضحايا في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد”. لكنه أوضح أن التوقيع على هذا القانون “سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وبتوقيعه على الفيتو، دخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من خمسين يوماً لانتهاء ولايته.
لكنه من النادر جداً أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك، فإنه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له.
يذكر أن أوباما استخدم الفيتو الرئاسي 11 مرة حتى الآن، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها، وهي ثلثا أعضاء الكونغرس.
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض فيتو أوباما حول قانون مقاضاه المملكة
صحيفة المرصد : رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، “فيتو” إبطال نقض الرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون .
تعليقات ( 48 )
متابع المرصد(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )..(يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون)
بن ملجمامريكا تبي فلوس مابعد الحرب فيها اعمار وفلوس انا بشرب شاي حياكم
عدد التعليقات:1838
توووووونسيةتريدون نهبها وتدميرها ترضية لأيرأن العدوة الأولى لنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم اللهم فكك امريكا ودمر إيران أن سبب البلاء الذي نعيشه هم
زائرابوفوازانابوفواز لايهمونك لامريكان ياسعودي وانا حصل شي هم الخسرانين
عدد التعليقات:1838
توووووونسيةفككتونا من أيام الاستعمار عملتو منا دويلات بدل دولة عظمى أصبحنا ندخل نحن العرب لبعض بالتاشيرات ماذا تريدون أكثر منا الآن ..لأن المملكة بلد التوحيد
نتمنى التحرك بقوة في هذا الملفيجب التأني والتروي وحلحلة الموضوع بمخ سياسي . ويجب التحرك بقضية قوية ضد أمريكا من الليلة . الموضع مش سهل حتى نندفع بشكل غير مبرر او غير محسوب
عدد التعليقات:1838
توووووونسيةبعض مسؤلين مصر هناك من فضحتهم وسجل لهم أطماع في ما يخص الرز لكن هم من يسجل لهم وكل هدفهم الرز
محمد الفضلياقسم بالله هم الامريكان اصل الارهاب وهم الذينا اخترعوا الارهاب وغذوة بسياساتهم الاجرامية فكيف يقاضون دول تحارب الارهاب مثل السعوديه هذا اعتداء علينا
عدي 88قتلو مليون مدني في العراق واشعلو حرب الطائفية التي مازال الناس تموت بسببها ونهبو ثروة العراق مقابل الغذاء وارجعو العراق للقرون الوسطى يجب محاكمتهم
ابو امتنانمع الأخ الذي قال يجب تجهيز ملفات جرايم أمريكا ويجب مقاضات المسؤولين فيها
عدد التعليقات:1838
توووووونسيةام ان الأمريكان بشر والعرب لا على أهالي الضحايا في العراق أن تطالب بحقها تعويضعن شهدائها أن كنتم دولة عدل عوض انتم أولا والا سيكون طلبكم هذا وباء علي
اخي تعليق 29كيف فك الارتباط بعملة قوية مثل الدولار وسحب ارصدة وخرابط مالها معنى . تعليق 30 كلامك واقعي
عدد التعليقات:1838
توووووونسيةطيب اوكي تعوض ابسعودية عن قتلى 11سبتمبر ذنبها الوحيد ان بعض من هاجم من جنسبتها لكن بالمقابل تعوض انتم عن ملايين القتلى بالعراق الي قتلهم الإرهابي بوش
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦المفروض من زمان مسوين فك الارتباط بالدولار💵 لأن لو حصل لاقدر الله وصدر القانون في امر الواقع سوف ينهار اقتصادنا وسوف يؤثر علينا لامحاله لي سنيين
زائر70محكمة العدل الدوليه هي التي تحكم في الموضوع ولاتستعجلو
عليمادري احس بالموضوع شئ مريب كانهم متفقين مسبقا ويخترعون زوبعةالفيتو لذر الغبار بالاعين وان كان بعض الظن اثم وكفانا الله شرهم وحفظ البلد وحكامه
زائرابوفوازطاش ماطش ماطش طاش طاش طاش
احسن شينرسل لهم ضاحي خلفان
الحكمة ضالة المؤمن ( وبعدين هاذي قضية مضاء عليها 15 عاميجب علينا ان ندرس هذا الموضوع بتاني وعدم اندفاع . نحن جزء من العالم وليس من كوكب اخر . يجب رفع قضية مقابل قضيتهم . نحن قوم نعرف من اين توكل الكتف .
ابو امتنانيجب وقفه حزامه من أمريكا ومن مجلس الشيوخ ويجب فك ارتباط الريال السعودي بالدولار وكذلك سحب الودائع من عندهم وهؤلاء الأمان لهم رايس ضعيف وإلا له هيبه
جبال سديريجب تجهيز ملف جرائم ومجازر امريكاء في بلاد المسلمين فورا مادون الحلق الى اليدين ابتزاز عيني عينك وهم يعرفون ان ايران هي التي خلف هجمات 11سبتمبر
مبتعثبعض التعليقات تدل على سطحية في التفكير احدهم يقول قاطعوهم والثاني يتوعدهم بالافلاس يبدو ان ثقافتهم لا تتعدى لوحة المفاتيح
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦هم ينتقمون منا ليس السبب ضحايا سبتمبر انما هناك حكومة غير ادارة اوباما والكونقرس تسمى حكومة الظل مجموعة صهاينه لي اننا حطمنا اسطورة النفط الصخري
عنادقوة موسكو وسيطرتها وتفرعنها سبب ظهور امريكا على حقيقتها لله دره
الجمل مايشوف عوج رقبتهيوجد ملايين من العائلات حول العالم تم قتل أبنائهم بسببكم ياراسماليين يامصلحجيه
قلتاغلاق او نقل المساكن التي داخل الاحياء التي تسمى كام بوند كفى ضايقت الشوارع واغلقت طرق وحواري وعطلت مشاريع لسنيين طويله رد بسيط على تهديدهم بمقاضاتنا
بس ودي اعرفايش بيفيدنا مجلش الشورى بعالموضوع غير ان لا يقلقو
عنادامريكا حاست صافي الماء بين العرب وخلت اوطانهم على كف عفريت زرعت الفتنه والحروب والاختلافات والانشقاقات والفتت بالغدر على حلفائها وترامب يصخن ...الخ
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراذا صدر قانونهم نقيم دعوى على ايران بالمحاكم الامريكيه عن تفجير الخبر والرياض وايضا العراق وايضا افغنستان واليابان وفيتنام يقمون دعاوي ضدامريكاههههههه
خاالدهذي نتيجة صداقة امريكا لابوها لابو من خلفها ...
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦وضحايا الحرب في العراق وافغانستان من المسلمين بعني مايحق لنا مقاضتهم وتقديم جورج بوش للعداله ومحاكمته في محكمة العدل الدولية مع ادارته بقتل المسلمين
عبدالعزيز//لن يستطيعوا لانهم يعرفون العواقب المترتبه عليهم ويعلمون من هي السعودية مجرد مناورة
ابن بالبلدايران تسعى بقضها وقضيضها وعملائها في امريكا للاضرار بالمملكه ولكن الله لهم بالمرصاد
ابو سعوديقاف الاستيراد من امريكا ومقاطعة منتجاتها ..... تجيك تركع مثل ***
ربما و عندماالتوقف عن شراء المنتجات الامريكية 🤔
بدرلو ربعنا ياخذون قرار صح وحازم ضدهم والله ان تركع امريكا وجد امريكا ونلجم بعض كلاب ايران كان حنا بخير
سعودي💚🇸🇦💚وافتخركل دولة تحمي مواطنينها واذا قصرت هي المسؤله عن هذا الاهمال بالامن ،،ايش دخل الدول في مايحدث من ارهاب او جرايم بامريكا لسنا مسؤلين عن الامن الداخلي
بدرخطه ايرانيه روسيه امريكيه بعض دول عربيه ضد المملكه لكن ان شاء الله كيدهم في نحورهم ولن نركع الا لله سبحانه ودي اسمع بعض المشايخ وش يعلقون فيه
اذكار الصباح والمساءتذكير بقراء خواتيم سورة البقرة
عنادهذي امريكا على حقيقتها في الماضي مع الملك فيصل وفي الحاضر والله العالم بالجاي .
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبةوتذكر ان الله يعلم السر واخفى
عندما يكون الوطنفكلنا سلمان وبدون مراجعة!
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبةوتذكر ان الله يعلم السر واخفى
مسمارهالخال منسم حتى الفيتو حقه طيرووه
اارواحنا فدا لهذا الوطن الغالي
تنسوا ان سبق وان ادانت امريكا ايران بتمويل ايران احداث ١١/٩وربما هذا سبب فيتو اوباما!!!!إيران غاضبة بعد حكم أمريكي بغرامة 10 مليار دولار في تعويضات لهجمات 11 سبتمبر CNN 14 March 2016
الو نسحب المبتعثين راح تفلس الجامعات الامريكيه ورح يعرفون ثقل السعوديه
االسعوديه معها الله ولن يضرها نبح الكلاب