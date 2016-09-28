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مجلس الشيوخ الأميركي يرفض فيتو أوباما حول قانون مقاضاه المملكة

28 سبتمبر, 2016 , 20:10 م
مجلس الشيوخ الأميركي يرفض فيتو أوباما حول قانون مقاضاه المملكة
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صحيفة المرصد : رفض مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، “فيتو” إبطال نقض الرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون .
ويتطلب إلغاء نقض أوباما موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، فيما حذر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في وقت متأخر الجمعة الماضية حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ “جاستا”، معطلاً بذلك إقرار القانون بسلاسة إلا إذا جمع الكونغرس ثلثي الأصوات.
وقال أوباما إن القانون المذكور يضر بالمصالح الأميركية ويقوض مبدأ الحصانة السيادية.
وأضاف الرئيس الأميركي في رسالة وجهها إلى مجلس الشيوخ “أتفهم رغبة عائلات الضحايا في تحقيق العدالة، وأنا عازم على مساعدتهم في هذا الجهد”. لكنه أوضح أن التوقيع على هذا القانون “سيكون له تأثير ضار على الأمن القومي للولايات المتحدة”.
وبتوقيعه على الفيتو، دخل أوباما في مواجهة شرسة مع الكونغرس الذي سيحاول، بغالبيته الجمهورية، توجيه ضربة سياسية قوية إلى الرئيس الأميركي قبل أقل من خمسين يوماً لانتهاء ولايته.
لكنه من النادر جداً أن يلجأ الكونغرس إلى تجاوز فيتو رئاسي، لكن في حال نجح في ذلك، فإنه سيكشف مدى ضعف البيت الأبيض في الوقت الذي يسعى فيه أوباما إلى إنجاز ما تبقى على جدول أعماله في الأيام الأخيرة المتبقية له.
يذكر أن أوباما استخدم الفيتو الرئاسي 11 مرة حتى الآن، دون أن يتم جمع الأصوات المطلوبة لتجاوزها، وهي ثلثا أعضاء الكونغرس.



تعليقات ( 48 )

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  1. 48
    28 سبتمبر, 2016 , 21:00 م

    متابع المرصد

    (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين )..(يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويابى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون)
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  2. 47
    28 سبتمبر, 2016 , 20:59 م

    بن ملجم

    امريكا تبي فلوس مابعد الحرب فيها اعمار وفلوس انا بشرب شاي حياكم
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  3. 46
    28 سبتمبر, 2016 , 20:58 م
    عدد التعليقات:1838

    توووووونسية

    تريدون نهبها وتدميرها ترضية لأيرأن العدوة الأولى لنا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم اللهم فكك امريكا ودمر إيران أن سبب البلاء الذي نعيشه هم
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  4. 45
    28 سبتمبر, 2016 , 20:58 م

    زائرابوفواز

    انابوفواز لايهمونك لامريكان ياسعودي وانا حصل شي هم الخسرانين
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  5. 44
    28 سبتمبر, 2016 , 20:56 م
    عدد التعليقات:1838

    توووووونسية

    فككتونا من أيام الاستعمار عملتو منا دويلات بدل دولة عظمى أصبحنا ندخل نحن العرب لبعض بالتاشيرات ماذا تريدون أكثر منا الآن ..لأن المملكة بلد التوحيد
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  6. 43
    28 سبتمبر, 2016 , 20:56 م

    نتمنى التحرك بقوة في هذا الملف

    يجب التأني والتروي وحلحلة الموضوع بمخ سياسي . ويجب التحرك بقضية قوية ضد أمريكا من الليلة . الموضع مش سهل حتى نندفع بشكل غير مبرر او غير محسوب
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  7. 42
    28 سبتمبر, 2016 , 20:52 م
    عدد التعليقات:1838

    توووووونسية

    بعض مسؤلين مصر هناك من فضحتهم وسجل لهم أطماع في ما يخص الرز لكن هم من يسجل لهم وكل هدفهم الرز
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  8. 41
    28 سبتمبر, 2016 , 20:51 م

    محمد الفضلي

    اقسم بالله هم الامريكان اصل الارهاب وهم الذينا اخترعوا الارهاب وغذوة بسياساتهم الاجرامية فكيف يقاضون دول تحارب الارهاب مثل السعوديه هذا اعتداء علينا
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  9. 40
    28 سبتمبر, 2016 , 20:49 م

    عدي 88

    قتلو مليون مدني في العراق واشعلو حرب الطائفية التي مازال الناس تموت بسببها ونهبو ثروة العراق مقابل الغذاء وارجعو العراق للقرون الوسطى يجب محاكمتهم
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  10. 39
    28 سبتمبر, 2016 , 20:48 م

    ابو امتنان

    مع الأخ الذي قال يجب تجهيز ملفات جرايم أمريكا ويجب مقاضات المسؤولين فيها
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  11. 38
    28 سبتمبر, 2016 , 20:48 م
    عدد التعليقات:1838

    توووووونسية

    ام ان الأمريكان بشر والعرب لا على أهالي الضحايا في العراق أن تطالب بحقها تعويضعن شهدائها أن كنتم دولة عدل عوض انتم أولا والا سيكون طلبكم هذا وباء علي
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  12. 37
    28 سبتمبر, 2016 , 20:47 م

    اخي تعليق 29

    كيف فك الارتباط بعملة قوية مثل الدولار وسحب ارصدة وخرابط مالها معنى . تعليق 30 كلامك واقعي
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  13. 36
    28 سبتمبر, 2016 , 20:46 م
    عدد التعليقات:1838

    توووووونسية

    طيب اوكي تعوض ابسعودية عن قتلى 11سبتمبر ذنبها الوحيد ان بعض من هاجم من جنسبتها لكن بالمقابل تعوض انتم عن ملايين القتلى بالعراق الي قتلهم الإرهابي بوش
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  14. 35
    28 سبتمبر, 2016 , 20:44 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    المفروض من زمان مسوين فك الارتباط بالدولار💵 لأن لو حصل لاقدر الله وصدر القانون في امر الواقع سوف ينهار اقتصادنا وسوف يؤثر علينا لامحاله لي سنيين
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  15. 34
    28 سبتمبر, 2016 , 20:43 م

    زائر70

    محكمة العدل الدوليه هي التي تحكم في الموضوع ولاتستعجلو
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  16. 33
    28 سبتمبر, 2016 , 20:43 م

    علي

    مادري احس بالموضوع شئ مريب كانهم متفقين مسبقا ويخترعون زوبعةالفيتو لذر الغبار بالاعين وان كان بعض الظن اثم وكفانا الله شرهم وحفظ البلد وحكامه
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  17. 32
    28 سبتمبر, 2016 , 20:42 م

    زائرابوفواز

    طاش ماطش ماطش طاش طاش طاش
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  18. 31
    28 سبتمبر, 2016 , 20:41 م

    احسن شي

    نرسل لهم ضاحي خلفان
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  19. 30
    28 سبتمبر, 2016 , 20:40 م

    الحكمة ضالة المؤمن ( وبعدين هاذي قضية مضاء عليها 15 عام

    يجب علينا ان ندرس هذا الموضوع بتاني وعدم اندفاع . نحن جزء من العالم وليس من كوكب اخر . يجب رفع قضية مقابل قضيتهم . نحن قوم نعرف من اين توكل الكتف .
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  20. 29
    28 سبتمبر, 2016 , 20:40 م

    ابو امتنان

    يجب وقفه حزامه من أمريكا ومن مجلس الشيوخ ويجب فك ارتباط الريال السعودي بالدولار وكذلك سحب الودائع من عندهم وهؤلاء الأمان لهم رايس ضعيف وإلا له هيبه
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  21. 28
    28 سبتمبر, 2016 , 20:39 م

    جبال سدير

    يجب تجهيز ملف جرائم ومجازر امريكاء في بلاد المسلمين فورا مادون الحلق الى اليدين ابتزاز عيني عينك وهم يعرفون ان ايران هي التي خلف هجمات 11سبتمبر
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  22. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 20:38 م

    مبتعث

    بعض التعليقات تدل على سطحية في التفكير احدهم يقول قاطعوهم والثاني يتوعدهم بالافلاس يبدو ان ثقافتهم لا تتعدى لوحة المفاتيح
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  23. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 20:36 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    هم ينتقمون منا ليس السبب ضحايا سبتمبر انما هناك حكومة غير ادارة اوباما والكونقرس تسمى حكومة الظل مجموعة صهاينه لي اننا حطمنا اسطورة النفط الصخري
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  24. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 20:36 م

    عناد

    قوة موسكو وسيطرتها وتفرعنها سبب ظهور امريكا على حقيقتها لله دره
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  25. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 20:35 م

    الجمل مايشوف عوج رقبته

    يوجد ملايين من العائلات حول العالم تم قتل أبنائهم بسببكم ياراسماليين يامصلحجيه
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  26. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 20:34 م

    قلت

    اغلاق او نقل المساكن التي داخل الاحياء التي تسمى كام بوند كفى ضايقت الشوارع واغلقت طرق وحواري وعطلت مشاريع لسنيين طويله رد بسيط على تهديدهم بمقاضاتنا
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  27. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 20:34 م

    بس ودي اعرف

    ايش بيفيدنا مجلش الشورى بعالموضوع غير ان لا يقلقو
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  28. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 20:33 م

    عناد

    امريكا حاست صافي الماء بين العرب وخلت اوطانهم على كف عفريت زرعت الفتنه والحروب والاختلافات والانشقاقات والفتت بالغدر على حلفائها وترامب يصخن ...الخ
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  29. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 20:31 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اذا صدر قانونهم نقيم دعوى على ايران بالمحاكم الامريكيه عن تفجير الخبر والرياض وايضا العراق وايضا افغنستان واليابان وفيتنام يقمون دعاوي ضدامريكاههههههه
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  30. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 20:30 م

    خاالد

    هذي نتيجة صداقة امريكا لابوها لابو من خلفها ...
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  31. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 20:30 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    وضحايا الحرب في العراق وافغانستان من المسلمين بعني مايحق لنا مقاضتهم وتقديم جورج بوش للعداله ومحاكمته في محكمة العدل الدولية مع ادارته بقتل المسلمين
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  32. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 20:29 م

    عبدالعزيز//

    لن يستطيعوا لانهم يعرفون العواقب المترتبه عليهم ويعلمون من هي السعودية مجرد مناورة
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  33. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 20:28 م

    ابن بالبلد

    ايران تسعى بقضها وقضيضها وعملائها في امريكا للاضرار بالمملكه ولكن الله لهم بالمرصاد
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  34. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 20:27 م

    ابو سعود

    يقاف الاستيراد من امريكا ومقاطعة منتجاتها ..... تجيك تركع مثل ***
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  35. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 20:25 م

    ربما و عندما

    التوقف عن شراء المنتجات الامريكية 🤔
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  36. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 20:25 م

    بدر

    لو ربعنا ياخذون قرار صح وحازم ضدهم والله ان تركع امريكا وجد امريكا ونلجم بعض كلاب ايران كان حنا بخير
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  37. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 20:24 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    كل دولة تحمي مواطنينها واذا قصرت هي المسؤله عن هذا الاهمال بالامن ،،ايش دخل الدول في مايحدث من ارهاب او جرايم بامريكا لسنا مسؤلين عن الامن الداخلي
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  38. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 20:24 م

    بدر

    خطه ايرانيه روسيه امريكيه بعض دول عربيه ضد المملكه لكن ان شاء الله كيدهم في نحورهم ولن نركع الا لله سبحانه ودي اسمع بعض المشايخ وش يعلقون فيه
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  39. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 20:24 م

    اذكار الصباح والمساء

    تذكير بقراء خواتيم سورة البقرة
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  40. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 20:23 م

    عناد

    هذي امريكا على حقيقتها في الماضي مع الملك فيصل وفي الحاضر والله العالم بالجاي .
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  41. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 20:22 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
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  42. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 20:22 م

    عندما يكون الوطن

    فكلنا سلمان وبدون مراجعة!
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  43. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 20:21 م

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفار والتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
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  44. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 20:19 م

    مسمار

    هالخال منسم حتى الفيتو حقه طيرووه
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  45. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 20:15 م

    ا

    ارواحنا فدا لهذا الوطن الغالي
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  46. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 20:15 م

    تنسوا ان سبق وان ادانت امريكا ايران بتمويل ايران احداث ١١/٩وربما هذا سبب فيتو اوباما!!!!

    إيران غاضبة بعد حكم أمريكي بغرامة 10 مليار دولار في تعويضات لهجمات 11 سبتمبر CNN 14 March 2016
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  47. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 20:14 م

    ا

    لو نسحب المبتعثين راح تفلس الجامعات الامريكيه ورح يعرفون ثقل السعوديه
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  48. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 20:13 م

    ا

    السعوديه معها الله ولن يضرها نبح الكلاب
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