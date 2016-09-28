وفاة سيدة و أطفالها الخمسة حرقاً بالرياض – صور

صحيفة المرصد : تسبب حريق في وفاة سيدة وأطفالها الخمسة ( من جنسية عربية ) إثر حريق اندلع مساء أمس في سكنهم في ملحق على سطح بناية بحي الجرادية بالرياض.
ووفقا لصحيفة الرياض أوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني الرائد محمد الحمادي أن غرفة التوجيه والتحكم بالادارة العامة للدفاع المدني بالرياض تلقت عند الساعه ٣،١٧ من مساء اليوم الأربعاء، بلاغا يفيد بمشاهدة أدخنة والسنة لهب من أسطح احدى العمائر السكنية بحي الجرادية، وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني لموقع البلاغ حيث اتضح اندلاع حريق في ملحق علوي من الزنك بسطح عمارة سكنية وقد كان الباب الوحيد للملحق من الحديد مغلقا من الداخل، والأدخنة الكثيفة تملأ المكان، وقام رجال الدفاع المدني بتحطيم الباب واخراج ست حالات، حالة واحدة متوفاة بالموقع وخمس حالات كانت حرجة لأطفال نقلت للمستشفى، وقد فارقوا الحياة.
تعليقات ( 7 )
لا حول ولا قوة الا باللهالله يرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته . والله فاجعه ام وخمسة أطفال . لكن السؤال هل كانوا متخلفين ام ماذا كيف فوق السطح ملحق من زنك ؟؟؟ وخمسة أطفال ؟؟
شيماء الأنيقةالله يرحمهم يغفر لهم
محب الجميعالله يرحمهم
مراقبلاحول ولا قوة الا بالله
عنادفي ملحق بالسطح ! اسأل الله ان تغشاهم رحمته ومن سكان جنته
عدد التعليقات:104
شقردي بطرانالله يغفر لهم ويرحمهم
خاالدمخالف للنشر