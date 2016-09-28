مغردون يشبهون مريم حسين بـ”ناقة مواطن” بعد وضعها ذهب على وجهها … فيديو

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية مريم حسين و هي تضع ماسك تجميلي من الذهب الخالص على وجهها .

و جاءت تعليقات المغردين على مقطع الفيديو ساخرة و اعتبروه نوعا من الهياط في الوقت الذي لا يجد فيه أحد هذا المعدن الثمين , فغرد أحدهم : لم تأت بجديد فلدينا ناقة فعلت مثلك , في إشارة إلى ناقة قام مواطن بتزيينها بالذهب الخالص .