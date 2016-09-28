مغردون يشبهون مريم حسين بـ”ناقة مواطن” بعد وضعها ذهب على وجهها … فيديو

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية مريم حسين و هي تضع ماسك تجميلي من الذهب الخالص على وجهها .
و جاءت تعليقات المغردين على مقطع الفيديو ساخرة و اعتبروه نوعا من الهياط في الوقت الذي لا يجد فيه أحد هذا المعدن الثمين , فغرد أحدهم : لم تأت بجديد فلدينا ناقة فعلت مثلك , في إشارة إلى ناقة قام مواطن بتزيينها بالذهب الخالص .
تعليقات ( 12 )
اسمرعبرماسك الذهب في عيادات التجميل الجلسة بـ١٠٠٠ ريال لانه يعطي نظارة واشراقة للبشرة فورية والتشبيه بينها وبين الناقة فيه ظلم للناقة اللي تسوى ملايين
عدد التعليقات:13976
قلم الحقيقهمسكينة تحاول تتعامل مع الذهب للحاق بالذهب الحقيقي الذي صفاته وأصالته سعودية لامغربية.أما الناقة المذهبة فهي ناقة أخونجية خاصة بالمتصحر الأخونجي.
الصارمحرام عليكم الناقه الله كرمها غير أهل العفن والساقطين من المجتماعات، أهل العفن هم حثالة المجتمع حتى ولو كان فيهم شيء من الجمال النسبي.
عدد التعليقات:3199
ولدالشيوخالناقه 🐪.. اطيب ويستفاد من لحومها والبانها. وبعض البشر لا يستفاد منه خالص خالص..
عدد التعليقات:3199
ولدالشيوخ🐵..😂😂😂😂😂😂..🐵
شيهانة💤💧خل عنك المزيونة عطايا الله غير ويش جاب لجاب؟
التاريخسبحان الله لله في خلقة شؤون بعض البشر اشغال حيز على كوكب الارض واستهلاك بعض الاوكسجين واكل ونوم فقط يعني مالة لزوم بهذة الدنيا الكسبان من اتعض من غيرة
قاهرهمانا ماني فاهم ليه معطينها اكثر من حجمها ولا مقهورين منها
منى ~ياشين الرجال اللي يتدخل بمواضيع النسوان قرف .. اتركوها بحالها خلاص تفاهه
عبدالمحسن ال احمدقسم بالله الشعب السعودي أدبها تأديب وتاهيل لكن لا فائدة. وهذي وحدة من مليون يازين ***
عبدالسلامبلا مبالغه ماسك الذهب يباع بخمس وعشرون ريال وهو من تبر الذهب اوغبار الذهب وعادة يكون رخيص ويستخدم في مساحيق وكريمات التجميل بنسب محدده لتحييدالشوارد
الله يعز الناقة اسمها مذكور في القرانالناقة تعتبر من حمر النعم . اما مريم حسين فلا لنا دخل فيها . والمفروض ان صاحب الناقة يرفع قضية على صاحب المقطع . مريم حسين وذهبها مايسوى خف الناقة .