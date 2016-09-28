  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

مغردون يشبهون مريم حسين بـ”ناقة مواطن” بعد وضعها ذهب على وجهها … فيديو

28 سبتمبر, 2016 , 21:19 م
مغردون يشبهون مريم حسين بـ”ناقة مواطن” بعد وضعها ذهب على وجهها … فيديو
  • 2٬173
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية مريم حسين و هي تضع ماسك تجميلي من الذهب الخالص على وجهها .

و جاءت تعليقات المغردين على مقطع الفيديو ساخرة و اعتبروه نوعا من الهياط في الوقت الذي لا يجد فيه أحد هذا المعدن الثمين , فغرد أحدهم : لم تأت بجديد فلدينا ناقة فعلت مثلك , في إشارة إلى ناقة قام مواطن بتزيينها بالذهب الخالص .



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 22:51 م

    اسمرعبر

    ماسك الذهب في عيادات التجميل الجلسة بـ١٠٠٠ ريال لانه يعطي نظارة واشراقة للبشرة فورية والتشبيه بينها وبين الناقة فيه ظلم للناقة اللي تسوى ملايين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 22:32 م
    عدد التعليقات:13976

    قلم الحقيقه

    مسكينة تحاول تتعامل مع الذهب للحاق بالذهب الحقيقي الذي صفاته وأصالته سعودية لامغربية.أما الناقة المذهبة فهي ناقة أخونجية خاصة بالمتصحر الأخونجي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 22:14 م

    الصارم

    حرام عليكم الناقه الله كرمها غير أهل العفن والساقطين من المجتماعات، أهل العفن هم حثالة المجتمع حتى ولو كان فيهم شيء من الجمال النسبي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 22:06 م
    عدد التعليقات:3199

    ولدالشيوخ

    الناقه 🐪.. اطيب ويستفاد من لحومها والبانها. وبعض البشر لا يستفاد منه خالص خالص..
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  5. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 21:46 م
    عدد التعليقات:3199

    ولدالشيوخ

    🐵..😂😂😂😂😂😂..🐵
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  6. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    شيهانة💤💧

    خل عنك المزيونة عطايا الله غير ويش جاب لجاب؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    التاريخ

    سبحان الله لله في خلقة شؤون بعض البشر اشغال حيز على كوكب الارض واستهلاك بعض الاوكسجين واكل ونوم فقط يعني مالة لزوم بهذة الدنيا الكسبان من اتعض من غيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 21:32 م

    قاهرهم

    انا ماني فاهم ليه معطينها اكثر من حجمها ولا مقهورين منها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 21:31 م

    منى ~

    ياشين الرجال اللي يتدخل بمواضيع النسوان قرف .. اتركوها بحالها خلاص تفاهه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 21:30 م

    عبدالمحسن ال احمد

    قسم بالله الشعب السعودي أدبها تأديب وتاهيل لكن لا فائدة. وهذي وحدة من مليون يازين ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 21:25 م

    عبدالسلام

    بلا مبالغه ماسك الذهب يباع بخمس وعشرون ريال وهو من تبر الذهب اوغبار الذهب وعادة يكون رخيص ويستخدم في مساحيق وكريمات التجميل بنسب محدده لتحييدالشوارد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 21:25 م

    الله يعز الناقة اسمها مذكور في القران

    الناقة تعتبر من حمر النعم . اما مريم حسين فلا لنا دخل فيها . والمفروض ان صاحب الناقة يرفع قضية على صاحب المقطع . مريم حسين وذهبها مايسوى خف الناقة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم