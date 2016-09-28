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هل تذكر الفنان خالد الشيخ .. شاهد آخر صورة له.. مفاجأة لا تصدق!-صورة

28 سبتمبر, 2016 , 21:32 م
هل تذكر الفنان خالد الشيخ .. شاهد آخر صورة له.. مفاجأة لا تصدق!-صورة
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صحيفة المرصد : نشر موقع العربية نت صور للفنان خالد الشيخ وهو بلحية بيضاء كثة، وهيئة أقرب إلى متصوف منها إلى فنان فاجأ المطرب البحريني خالد الشيخ الوسط الفني بآخر صورة له، بعد فترة غياب متقطعة عن المشهد شابها بعض الغموض.

و  قال موقع العربية  خالد الشيخ الذي بدا في اللقطة الأخير زاهداً و أقرب إلى وصفه بـ”الشيخ خالد”، أكد قبل فترة ليست بالبعيدة بأنه يمر بحالة إحباط ويفكر في ترك الوسط منذ 5 أعوام، وأجرأ ما قاله في ندوة فنية احتضنتها دبي بأنه بات “لا يطيق سماع الموسيقى، وابتعد عن كل ما يتعلق بالفن”.

ورفض حينها وصف ابتعاده بالاعتزال موضحاً: “ليس اعتزالاً بالتحديد إنه انسحاب تدريجي، ومن المهم الإشارة إلى أني لا أنسحب بسبب وازع أو الشعور بالقيام بشيء محرم، فقط لأني أعيش حالة من الإحباط الشديد”.

 

حالة الإحباط التي يمر بها المبدع قد تولد في نفسه اليأس مما حوله فيبدأ التصرف بطريقة أشبه بالانتقامية.

خالد الشيخ الذي ينحدر في الأساس من أسرة عارضت توجهه في البدايات، استطاع تغيير تخصصه سراً من السياسة إلى الموسيقى وسافر من الكويت إلى القاهرة للالتحاق بـ”المعهد العالي للموسيقى”، ثم تأبط عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادماً من فصول الدراسة بالقاهرة إلى أستوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول، الذي كان مبهجاً عبر مجموعة أغاني أشهرها “أبكي على البمبرة” و”كلما كنت بقربي”، واحتوت على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، وله ألحان طرز بها حناجر الفنانين مثل “طائر الأشجان” مع عبدالمجيد عبدالله و”شويخ بأرض مكناس” مع أحمد الجميري، ويعتبر خالد الشيخ أحد المراحل المهمة في مسيرة الفنان عبدالمجيد عبدالله.

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تعليقات ( 48 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 48
    28 سبتمبر, 2016 , 22:54 م

    بن ملجم

    43- شقردي بطران كنت اعتقد والله انه بحريني توني ادري انه كويتي(ههههههههههه بحريني يالطيب وليس كويتي ههههههههه) درس في الكويت فقط اقرا صح ههههههه
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  2. 47
    28 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    سنونو

    لا أدري نسميه خالد الشيخ ذلك الفنان الجميل الذي لطالما اطرب جيل الثمانينات و السبعينات ام نسميه الشيخ خالد رغم انه استبق ذلك بأن ذلك ليس تدين ،،،
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  3. 46
    28 سبتمبر, 2016 , 22:49 م

    راشد بن سعد

    الهدايه من الله، انك لاتهدي من احببت ولاكن الله يهدي من يشاء،، جزاك الله خير ياتعليق ٣٨ مراقب والله يرزقنا واياك الجنة
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  4. 45
    28 سبتمبر, 2016 , 22:46 م

    وقانقا

    الله يرحم ايام اغانيك تذكرنا بعهد اصرف مافي الجيب ياتيك مافي الغيب ابواسحاق-ماللموله-كبر حبك-ايوه على عينك-ضيعوك .... آآآه
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  5. 44
    28 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    ايام جميله زمن الطيبين، ابكي على البمبرة وأبكي على التينه وأدعي على من ذبح قلبي بسكينه البمبره تشتكي من فرقته إسنين حتى دمعها الخضر يبكي بليا عين
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  6. 43
    28 سبتمبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:105

    شقردي بطران

    كنت اعتقد والله انه بحريني توني ادري انه كويتي قرار شخصي وله اكن له كل التقدير .... الا وش هي البمبره ؟؟؟؟؟
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  7. 42
    28 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    سالم

    خالد الشيخ هذا من جيل الطيبين جيل الثمانينات والتسعينات جيل البساطه والإبداع
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  8. 41
    28 سبتمبر, 2016 , 22:38 م

    اسمرعبر

    تكبيييييير
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  9. 40
    28 سبتمبر, 2016 , 22:36 م

    بردقان (نايت شفت)

    وين ذاك الباحث النفسي يفسر لنا حالة صاحب البمبرة المبدع الوسيم، اخو محمد حسن ظبيب الاسنان صاحب (بان الصبح بان الطاير) المشهورة ف اوائل السبعينات !..
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  10. 39
    28 سبتمبر, 2016 , 22:35 م

    محمد الشهري

    بيني وبينه بحر والسفر آش طوله 🌍فديتك وفديت روحك آه آه يا دنيا صدفة تحس نفسك متعلقة بشخص ما تعرفه ؟ نعم اغنية قمة في كل شيء من فنان قمة ملحن وعازف
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  11. 38
    28 سبتمبر, 2016 , 22:32 م

    مراقب

    الله يهديه وهذاالتصرف السليم لن ينفعه الفن يوم لاينفع مال ولا بنون ويوم تفر المرضعة عما ارضعت الفن طريق الانحراف عن الدين ولا يجتمع دين مع غناء ومعارف
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  12. 37
    28 سبتمبر, 2016 , 22:21 م

    أبو عبد الله الغامدي

    الله يزيدك ثبات يا خالد الشيخ .
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  13. 36
    28 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    حسين

    الا تسمع صوت الكمنجه الله ياداك الزمان
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  14. 35
    28 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    همسات

    الكسب
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  15. 34
    28 سبتمبر, 2016 , 22:18 م

    همسات

    يارب يثبته على طريق الحق واسوأ المسب ماكان من الغناء
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 33
    28 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    أبوهشام

    سبحان الله لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان دوام الحال من المحال أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً
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  17. 32
    28 سبتمبر, 2016 , 22:09 م

    إلى ali

    الله يشفيك وين قلم الحقيقه ما علق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 31
    28 سبتمبر, 2016 , 22:07 م

    قلت

    محد يبقى على حاله وين ذيك الوسامه طلع كنه حسن يوسف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 30
    28 سبتمبر, 2016 , 22:06 م

    إمرأه

    بيني وبينه بحر والسفر اش طوله 💔😭 بكيت... كنا أطفال وهذي بالذات لي معها موقف
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  20. 29
    28 سبتمبر, 2016 , 22:05 م
    عدد التعليقات:6

    Hawai

    اقرب الى التصوف هاه.... إن شاء الله انه تاب و انه على منهج اهل السنة و الجماعة
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  21. 28
    28 سبتمبر, 2016 , 22:00 م

    A

    احسن م سوى مع انه فنان رائع.
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  22. 27
    28 سبتمبر, 2016 , 21:59 م

    بن ملجم

    كلمات الاغنية يبدو لي انها خليجية لا اعتقد السعوديين يفهمون معنى كلمات الاغنية لانها خليجية صرف
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  23. 26
    28 سبتمبر, 2016 , 21:57 م

    شيهانة💤💧

    لايغرك لايح الشيب في عرض اللحى \ اللحى تكرم بأهلها حسب (وزن العقول) !! كم صبي توّه صغير وجهه م التحى \ بس (لاجات للصمايل) يعد من الزحول!
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  24. 25
    28 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    إستشاري صح

    الإنسان حر في نفسه ...الله يتوب علينا وعليه ...وليست غريبة هو مسلم من بلد مسلم ...والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ...تبغونه يموت وهو يدندن .
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  25. 24
    28 سبتمبر, 2016 , 21:56 م

    مفتاح علبة قشطه

    أحب الفنان خالد الشيخ الله يزيدة هداية
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  26. 23
    28 سبتمبر, 2016 , 21:53 م

    شيهانة💤💧

    صغار سن شابت عوارضهم ولحاهم من الدنيا وصواديفها.
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  27. 22
    28 سبتمبر, 2016 , 21:51 م

    شايب بروح الشباب

    ياجماعة الخير ,إذاالرجال تاب لربه من الغناء وعالم الطرب ومافيه من فتن,فخلوه بحاله وشجعوه وادعوا له بالثبات على النظافه والطهر. ابعدوا شياطين الإنس.
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  28. 21
    28 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    ali

    صدق من قال عنكم: قص وتلزيق, وانا أزيد: قص ولزق بحماقة وقلة أدب وعدم مراعاة شعور الآخرين وترك بعض الحمقى يعلق على كيفه مثل قلم الخنبقة.
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  29. 20
    28 سبتمبر, 2016 , 21:50 م

    شيهانة💤💧

    ومن يحول بينك وبين العودة إلى الطريق الصحيح ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 21:49 م

    .لن .

    فنان جميل لكن الدنيا لا تدوم وكل انسان له ظروفه الله ييسر امره ويفرج همه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 21:48 م

    ابو فهد

    صار يشبه زميره
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  32. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 21:46 م

    تركي

    هذا هو حال المحبين 💔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 21:44 م

    احب الفن والموسيقي وكل الاغاني

    الفنان انسان يملك من الاحساس المرهف والعاطفة الشيء الكثير فهو لايستحق ان يجرح شعورة احداو يسبب له الأحباط يجب رفع معنويات الفنان حتى يعودللفن من جديد
    لا يعجبني(3) اعجبني(6)
  34. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 21:43 م

    خالد الزهراني

    دوام الحال من المحال
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  35. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 21:43 م

    ابو عناد

    الفن مهنه نهايتها مؤلمه يمكن الله كاتبله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 21:42 م

    مسحب الجوالين

    لذع شكله كثر
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  37. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 21:42 م

    سبحان الله ..

    وجهه مايوحي بكبر سن لكن لحيته بظاء . الله يعين على هذي الحياة وتكاليفها
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  38. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 21:42 م

    أستغفر الله العظيم

    يوجد فرق شاسع بين جلسة الغناء ومشاكلها_وبين تحفيظ كلام الله القرآن وحسناته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 21:40 م

    555

    اقراء في وجهه الصدق انه لايطيق سماع المعازف
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 21:40 م

    جحدر بن ثعلبه

    ما يبقى الا الله
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  41. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 21:40 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    وهل💗 يعود❤️ زمان💙طاب💚ماضيه✍🏼
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    ياجماعة الخير .. الغناء وسماع الأغاني مافيها فائدة وخير .. هموم ذنوب حزن وضيقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    حموودي

    لا تعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    hima

    الله يستر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 21:39 م

    جحدر بن ثعلبه

    اطلق اللحيه الرجال اه على ذيك الأيام ايام الطيبين....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 21:37 م

    ali

    غير لائق
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  47. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 21:35 م

    خالد الزهراني

    سبحان مغير الاحوال ياحبي لها الفنان وعزفه ع العود
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  48. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 21:34 م

    القناص

    كمنجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

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