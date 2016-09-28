هل تذكر الفنان خالد الشيخ .. شاهد آخر صورة له.. مفاجأة لا تصدق!-صورة

صحيفة المرصد : نشر موقع العربية نت صور للفنان خالد الشيخ وهو بلحية بيضاء كثة، وهيئة أقرب إلى متصوف منها إلى فنان فاجأ المطرب البحريني خالد الشيخ الوسط الفني بآخر صورة له، بعد فترة غياب متقطعة عن المشهد شابها بعض الغموض.
و قال موقع العربية خالد الشيخ الذي بدا في اللقطة الأخير زاهداً و أقرب إلى وصفه بـ”الشيخ خالد”، أكد قبل فترة ليست بالبعيدة بأنه يمر بحالة إحباط ويفكر في ترك الوسط منذ 5 أعوام، وأجرأ ما قاله في ندوة فنية احتضنتها دبي بأنه بات “لا يطيق سماع الموسيقى، وابتعد عن كل ما يتعلق بالفن”.
ورفض حينها وصف ابتعاده بالاعتزال موضحاً: “ليس اعتزالاً بالتحديد إنه انسحاب تدريجي، ومن المهم الإشارة إلى أني لا أنسحب بسبب وازع أو الشعور بالقيام بشيء محرم، فقط لأني أعيش حالة من الإحباط الشديد”.
حالة الإحباط التي يمر بها المبدع قد تولد في نفسه اليأس مما حوله فيبدأ التصرف بطريقة أشبه بالانتقامية.
خالد الشيخ الذي ينحدر في الأساس من أسرة عارضت توجهه في البدايات، استطاع تغيير تخصصه سراً من السياسة إلى الموسيقى وسافر من الكويت إلى القاهرة للالتحاق بـ”المعهد العالي للموسيقى”، ثم تأبط عوده الذي اشتراه له زملاؤه الطلاب قادماً من فصول الدراسة بالقاهرة إلى أستوديوهات الكويت لتسجيل ألبومه الأول، الذي كان مبهجاً عبر مجموعة أغاني أشهرها “أبكي على البمبرة” و”كلما كنت بقربي”، واحتوت على ثيمات لحنية لم تتعودها الأغنية الخليجية، وله ألحان طرز بها حناجر الفنانين مثل “طائر الأشجان” مع عبدالمجيد عبدالله و”شويخ بأرض مكناس” مع أحمد الجميري، ويعتبر خالد الشيخ أحد المراحل المهمة في مسيرة الفنان عبدالمجيد عبدالله.
تعليقات ( 48 )
بن ملجم43- شقردي بطران كنت اعتقد والله انه بحريني توني ادري انه كويتي(ههههههههههه بحريني يالطيب وليس كويتي ههههههههه) درس في الكويت فقط اقرا صح ههههههه
سنونولا أدري نسميه خالد الشيخ ذلك الفنان الجميل الذي لطالما اطرب جيل الثمانينات و السبعينات ام نسميه الشيخ خالد رغم انه استبق ذلك بأن ذلك ليس تدين ،،،
راشد بن سعدالهدايه من الله، انك لاتهدي من احببت ولاكن الله يهدي من يشاء،، جزاك الله خير ياتعليق ٣٨ مراقب والله يرزقنا واياك الجنة
وقانقاالله يرحم ايام اغانيك تذكرنا بعهد اصرف مافي الجيب ياتيك مافي الغيب ابواسحاق-ماللموله-كبر حبك-ايوه على عينك-ضيعوك .... آآآه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرايام جميله زمن الطيبين، ابكي على البمبرة وأبكي على التينه وأدعي على من ذبح قلبي بسكينه البمبره تشتكي من فرقته إسنين حتى دمعها الخضر يبكي بليا عين
عدد التعليقات:105
شقردي بطرانكنت اعتقد والله انه بحريني توني ادري انه كويتي قرار شخصي وله اكن له كل التقدير .... الا وش هي البمبره ؟؟؟؟؟
سالمخالد الشيخ هذا من جيل الطيبين جيل الثمانينات والتسعينات جيل البساطه والإبداع
اسمرعبرتكبيييييير
بردقان (نايت شفت)وين ذاك الباحث النفسي يفسر لنا حالة صاحب البمبرة المبدع الوسيم، اخو محمد حسن ظبيب الاسنان صاحب (بان الصبح بان الطاير) المشهورة ف اوائل السبعينات !..
محمد الشهريبيني وبينه بحر والسفر آش طوله 🌍فديتك وفديت روحك آه آه يا دنيا صدفة تحس نفسك متعلقة بشخص ما تعرفه ؟ نعم اغنية قمة في كل شيء من فنان قمة ملحن وعازف
مراقبالله يهديه وهذاالتصرف السليم لن ينفعه الفن يوم لاينفع مال ولا بنون ويوم تفر المرضعة عما ارضعت الفن طريق الانحراف عن الدين ولا يجتمع دين مع غناء ومعارف
أبو عبد الله الغامديالله يزيدك ثبات يا خالد الشيخ .
حسينالا تسمع صوت الكمنجه الله ياداك الزمان
همساتالكسب
همساتيارب يثبته على طريق الحق واسوأ المسب ماكان من الغناء
أبوهشامسبحان الله لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان دوام الحال من المحال أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً
إلى aliالله يشفيك وين قلم الحقيقه ما علق
قلتمحد يبقى على حاله وين ذيك الوسامه طلع كنه حسن يوسف
إمرأهبيني وبينه بحر والسفر اش طوله 💔😭 بكيت... كنا أطفال وهذي بالذات لي معها موقف
عدد التعليقات:6
Hawaiاقرب الى التصوف هاه.... إن شاء الله انه تاب و انه على منهج اهل السنة و الجماعة
Aاحسن م سوى مع انه فنان رائع.
بن ملجمكلمات الاغنية يبدو لي انها خليجية لا اعتقد السعوديين يفهمون معنى كلمات الاغنية لانها خليجية صرف
شيهانة💤💧لايغرك لايح الشيب في عرض اللحى \ اللحى تكرم بأهلها حسب (وزن العقول) !! كم صبي توّه صغير وجهه م التحى \ بس (لاجات للصمايل) يعد من الزحول!
إستشاري صحالإنسان حر في نفسه ...الله يتوب علينا وعليه ...وليست غريبة هو مسلم من بلد مسلم ...والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل ...تبغونه يموت وهو يدندن .
مفتاح علبة قشطهأحب الفنان خالد الشيخ الله يزيدة هداية
شيهانة💤💧صغار سن شابت عوارضهم ولحاهم من الدنيا وصواديفها.
شايب بروح الشبابياجماعة الخير ,إذاالرجال تاب لربه من الغناء وعالم الطرب ومافيه من فتن,فخلوه بحاله وشجعوه وادعوا له بالثبات على النظافه والطهر. ابعدوا شياطين الإنس.
aliصدق من قال عنكم: قص وتلزيق, وانا أزيد: قص ولزق بحماقة وقلة أدب وعدم مراعاة شعور الآخرين وترك بعض الحمقى يعلق على كيفه مثل قلم الخنبقة.
شيهانة💤💧ومن يحول بينك وبين العودة إلى الطريق الصحيح ؟
.لن .فنان جميل لكن الدنيا لا تدوم وكل انسان له ظروفه الله ييسر امره ويفرج همه.
ابو فهدصار يشبه زميره
تركيهذا هو حال المحبين 💔
احب الفن والموسيقي وكل الاغانيالفنان انسان يملك من الاحساس المرهف والعاطفة الشيء الكثير فهو لايستحق ان يجرح شعورة احداو يسبب له الأحباط يجب رفع معنويات الفنان حتى يعودللفن من جديد
خالد الزهرانيدوام الحال من المحال
ابو عنادالفن مهنه نهايتها مؤلمه يمكن الله كاتبله خير
مسحب الجوالينلذع شكله كثر
سبحان الله ..وجهه مايوحي بكبر سن لكن لحيته بظاء . الله يعين على هذي الحياة وتكاليفها
أستغفر الله العظيميوجد فرق شاسع بين جلسة الغناء ومشاكلها_وبين تحفيظ كلام الله القرآن وحسناته
555اقراء في وجهه الصدق انه لايطيق سماع المعازف
جحدر بن ثعلبهما يبقى الا الله
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦وهل💗 يعود❤️ زمان💙طاب💚ماضيه✍🏼
حمووديلا تعليق
himaالله يستر.
جحدر بن ثعلبهاطلق اللحيه الرجال اه على ذيك الأيام ايام الطيبين....
aliغير لائق
خالد الزهرانيسبحان مغير الاحوال ياحبي لها الفنان وعزفه ع العود
القناصكمنجه