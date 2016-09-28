صحيفة المرصد:أوضح مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة بمستشفى وادي الدواسر لحظة سرقة قسم الآشعة بالمستشفى .
حيث بين الفيديو شخصًا قادماً من قسم الإسعاف في ساعات الفجر، ولاحظ انشغال الموظف أثناء أداء عمله، في حين وجدَ حاجز الكاونتر الخاص بالآشعة قصيرًا ما دفع به لسرقة جهاز الطابعة، والهرب بها لمركبته التي أوقفها أمام مبنى الطوارئ بوضع التشغيل.
هذا ومازال البحث جاري عن السارق ، وفقاً لموقع سبق .
بالفيديو : شاهد.. سرقة قسم الآشعة بمستشفى وادي الدواسر
صحيفة المرصد:أوضح مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة بمستشفى وادي الدواسر لحظة سرقة قسم الآشعة بالمستشفى .
تعليقات ( 9 )
ابومحمديسرق طابعه رغم ان سعرها اقل من 300 ريال في مكتبة جرير
اسمرعبرهذا اللي أخذناه من تظليل السيارات ! حشيش وسرقات وحتى الشاص تحصله مسروق وبدون لوحات .. المخدرات ضيعت شبابنا للاسف
راي عاموالله هذه حركات جديده في مجتمعنا بركات 2030
عدد التعليقات:9
أول الليل اولول واخر الليل ابلبلما هقيتها من اهل الوادي يسرقون طابعة
عباسللحصول على الأشياء هناك طريقتين ، طريقة المرسلين وطريقة الشياطين ، إستفيدوا من طريقة المرسلين وابتعدوا عن طريقة الشياطين
حمووديرجال الامن لهم بالمرصاد ..الله يديم الامن والامان
قلتاتعبت نفسك الاانكان الجهاز فيه سجلات او معلومات خفيه اويريدلان السرقه لاتحمل ذات اهميه لان الجاز قديم لافيه سر للسرقه وشخص واره سر