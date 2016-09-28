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بالفيديو : شاهد.. سرقة قسم الآشعة بمستشفى وادي الدواسر

28 سبتمبر, 2016 , 22:07 م
بالفيديو : شاهد.. سرقة قسم الآشعة بمستشفى وادي الدواسر
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صحيفة المرصد:أوضح مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة بمستشفى وادي الدواسر لحظة سرقة قسم الآشعة بالمستشفى .
حيث بين الفيديو شخصًا قادماً من قسم الإسعاف في ساعات الفجر، ولاحظ انشغال الموظف أثناء أداء عمله، في حين وجدَ حاجز الكاونتر الخاص بالآشعة قصيرًا ما دفع به لسرقة جهاز الطابعة، والهرب بها لمركبته التي أوقفها أمام مبنى الطوارئ بوضع التشغيل.
هذا ومازال البحث جاري عن السارق ، وفقاً لموقع سبق .



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 22:49 م

    ابومحمد

    يسرق طابعه رغم ان سعرها اقل من 300 ريال في مكتبة جرير
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  2. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    اسمرعبر

    هذا اللي أخذناه من تظليل السيارات ! حشيش وسرقات وحتى الشاص تحصله مسروق وبدون لوحات .. المخدرات ضيعت شبابنا للاسف
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  3. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 22:31 م

    راي عام

    والله هذه حركات جديده في مجتمعنا بركات 2030
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  4. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 22:29 م
    عدد التعليقات:9

    أول الليل اولول واخر الليل ابلبل

    ما هقيتها من اهل الوادي يسرقون طابعة
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  5. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 22:29 م

    عباس

    للحصول على الأشياء هناك طريقتين ، طريقة المرسلين وطريقة الشياطين ، إستفيدوا من طريقة المرسلين وابتعدوا عن طريقة الشياطين
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  6. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 22:22 م

    معه جيب جديد يقدر يشتري تمر أو جح أو خضار ويبيعها جمله للبائع بالسوق
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  7. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 22:21 م

    أكثر هذه الاشكال القذره التافهه تجدها غنيه عندهم خير لكن العرق الفاسد دساس
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  8. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 22:15 م

    حموودي

    رجال الامن لهم بالمرصاد ..الله يديم الامن والامان
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  9. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 22:13 م

    قلت

    اتعبت نفسك الاانكان الجهاز فيه سجلات او معلومات خفيه اويريدلان السرقه لاتحمل ذات اهميه لان الجاز قديم لافيه سر للسرقه وشخص واره سر
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