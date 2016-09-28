بالفيديو : شاهد.. سرقة قسم الآشعة بمستشفى وادي الدواسر

صحيفة المرصد:أوضح مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة بمستشفى وادي الدواسر لحظة سرقة قسم الآشعة بالمستشفى .

حيث بين الفيديو شخصًا قادماً من قسم الإسعاف في ساعات الفجر، ولاحظ انشغال الموظف أثناء أداء عمله، في حين وجدَ حاجز الكاونتر الخاص بالآشعة قصيرًا ما دفع به لسرقة جهاز الطابعة، والهرب بها لمركبته التي أوقفها أمام مبنى الطوارئ بوضع التشغيل.

هذا ومازال البحث جاري عن السارق ، وفقاً لموقع سبق .