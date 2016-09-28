بالصور: تعرف على أطول فتاة في العالم، رميساء من تركيا

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا لمعاناة أطول شابة في العالم، تدعى رميساء جيلجي 19 عام من مدينة صغير شمال تركيا، و التي يبلغ طولها أكثر من 7 قدم مما يجعل قدميها غير قادرتان على حمل جسدها ولذلك فهي مقعدة على كرسي متحرك و تتحرك على به و تقول انها تعاني دوما من نظرات الناس إليها كونها مختلفة، و حالتها هذه واحدة من 20 حالة فقط على مستوى العالم لمرض يدعى “ويفر سيندروم” وهو ما يجعل جسدها منذ ولادتها ينمو بشكل سريع مصاحبا بضعف بالمفاصل و خاصة منطقة الركبة مما يجعل تحركها أمرا شاقا للغاية. تقول والدتها أنها ولدت رميساء قي الشهر السابع حيث لاحظ الطبيب نمو الطفلة الغير طبيعي و ولدت طفلة ذات حجم كبير، و أردفت قائلة علمنا جميعا أنها لن تحيى حياة طبيعية و تقبلنا ذلك كما تقبلته هي أيضا ولم تشعر لحظة بأنها تعيسة حتى وان كانت تعتمد و بشكل كلي على والديها في جميع أمور حياتها نظرا لحالتها الصحية.