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بالصور: تعرف على أطول فتاة في العالم، رميساء من تركيا

28 سبتمبر, 2016 , 22:13 م
بالصور: تعرف على أطول فتاة في العالم، رميساء من تركيا
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صورا لمعاناة أطول شابة في العالم، تدعى رميساء جيلجي 19 عام من مدينة صغير شمال تركيا، و التي يبلغ طولها أكثر من 7 قدم مما يجعل قدميها غير قادرتان على حمل جسدها ولذلك فهي مقعدة على كرسي متحرك و تتحرك على به و تقول انها تعاني دوما من نظرات الناس إليها كونها مختلفة، و حالتها هذه واحدة من 20 حالة فقط على مستوى العالم لمرض يدعى “ويفر سيندروم” وهو ما يجعل جسدها منذ ولادتها ينمو بشكل سريع مصاحبا بضعف بالمفاصل و خاصة منطقة الركبة مما يجعل تحركها أمرا شاقا للغاية. تقول والدتها أنها ولدت رميساء قي الشهر السابع حيث لاحظ الطبيب نمو الطفلة الغير طبيعي و ولدت طفلة ذات حجم كبير، و أردفت قائلة علمنا جميعا أنها لن تحيى حياة طبيعية و تقبلنا ذلك كما تقبلته هي أيضا ولم تشعر لحظة بأنها تعيسة حتى وان كانت تعتمد و بشكل كلي على والديها في جميع أمور حياتها نظرا لحالتها الصحية.

Rumeysa Gelgi, 19, from Turkey, pictured with her parents, is the world's tallest female teenager, standing at seven foot tall 

Rumeysa needs to rely on a wheelchair to get around as a lack of knee and elbow extension makes walking very difficult 

Rumeysa is pushed in her wheelchair by her father. She credits her parents with helping her cope with her condition by always making her feel special 

The teenager pictured with her doctor, experienced rapid growth before she was even born because of an extremely rare condition - Weaver Syndrome 

Rumeysa was proud to be named the world's tallest female teenager by Guinness World Records in 2014 



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