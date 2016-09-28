بالفيديو : الاتحاد يقصي القادسية ويتأهل لدور الثمانية لكأس ولي العهد

صحيفة المرصد :تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس ولي العهد بعد فوزه على القادسية بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتقدم القادسية أولا عن طريق نايف هزازي في الدقيقة 12، قبل أن يسجل فيلانويفا للاتحاد في الدقيقة 30، فيما استمر التعادل حتى احتكم الفريقان لوقت إضافي ظلت فيه النتيجة على حالها، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الاتحاد بـ8-7.