صحيفة المرصد :تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس ولي العهد بعد فوزه على القادسية بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتقدم القادسية أولا عن طريق نايف هزازي في الدقيقة 12، قبل أن يسجل فيلانويفا للاتحاد في الدقيقة 30، فيما استمر التعادل حتى احتكم الفريقان لوقت إضافي ظلت فيه النتيجة على حالها، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الاتحاد بـ8-7.
بالفيديو : الاتحاد يقصي القادسية ويتأهل لدور الثمانية لكأس ولي العهد
صحيفة المرصد :تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس ولي العهد بعد فوزه على القادسية بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
تعليقات ( 42 )
مفتاح علبة قشطهكيف ما أحبك ي مرعب منافسيك ... وكيف ما افتخر بيك نعم انت الفخر كله ي عميد. ....قشوووط 🌷
مفتاح علبة قشطهالحصان الجيد عند انطلاق المضمار تراه في الأخير ... بس الموعد معه عند نقطت النهاية يقلب موازين كل المراهنين نعم ي آتي هو انت
مفتاح علبة قشطهفعلأ أن أرد المتعه الرياضية ... كن اتحاديأ عميدأ نمرأ مع النمور. .......قشوووط 🌷
مفتاح علبة قشطهأحبك أحبك أحبك ي آتي آتي آتي ... ي عميد عميد عميد انت فعلأ أتحاد مع قلوب مشجعينك
مفتاح علبة قشطهفيني نوم ي آتي بس فرحة الفوز ... الذذذ من لذة النوووم .......قشوووط 🌷
مفتاح علبة قشطهلااااا نتدخل في شئون الغير ... ولاااا نسمح للغير في التدخل في شؤوننا ي عميد. ......قشوووط 🌷
مفتاح علبة قشطهأحبك أحبك أحبك ي أتحاد ... ي كهرباء موضيئه في أرض الملاعب. .......قشوووط 🌷
مفتاح علبة قشطهأحبك أحبك أحبك ي عميد ... والفوز حليفك ي بطل .......قشوووط 🌷
مفتاح علبة قشطهحسسسادك والله مادرينا عنهم ي عميد ... العب وري الخلايق فنك ي فنان .....قشوووط 🌷
مفتاح علبة قشطهمن أراد أن يعشق نادي ... فل يعشق الاتحاد النمور الكاسره .......قشوووط 🌷
صفخــهللامانه اللاعب عمر السومه يجبرك ان تحترمه من اخلاقه.... يسجد لله شاكرا بعد الهدف وغيره يتنطنط ... لاعب لمساته للكوره غير عاديه ..الجمهور كله يحترمه
مفتاح علبة قشطهانا بعد اغيب عنك ي عميد ... من أجل تششتاق لي وتسر على الفوز بكل جدارة واجيك وقول لك أحبك أحبك أحبك ي أتي ........قشوووط
مفتاح علبة قشطهسمعتم عن المثل اللي يقول من غاب جاب الغنائم ... هذا هو الاتحاد يغيب بس يجيك ب قوة صارمة. ......قشوووط 🌷
شبابيتذكر الوطني زين اذا كنت اهلاوي صحيح 5. 3 انا اتذكرها اقولك سسو لها بحث وشوفها زين فاز عليكم في ركلات ترجيح تصبح على خير وجميع الاخوان
مفتاح علبة قشطهألف مليوووووون ترليوووووون مبروووك للاتحاد ولجميع عشششاقة هذا الفوز الكبير
جاسممتى ياشبابي ياضفعان يبدو انك لاتلم بالرياضة تذكر التعاون ٤/٠ ولا اذكرك يابو مكياج
عدد التعليقات:3203
ولدالشيوخماذا عن المبارات الاخرى..
قدساوي شرقاويتعليق ٢٢ انقلب النمر الى بسه قال نمور يارجال الله يخلي الحكم لو حسب بلنتيات القادسية كان برا انت وفريق الغفلة تهمدي تفوزي هرام اليكي تغششي هكم فلوسي
شبابي21 جسومه تعرف نادي الوطني من تبوك يوم فاز عليكم ههههههه بس متى تحقق الاسيوية
ابو عزوزبرافو كوماندوز قادســيه ضييعو اكاشه وطفو الكهرباء والخواجى ولكن للأسف الشديد في غمضة عين حارس القادســيه ضييع مجهود زملائه رجله معطوبة يخلوه يشوت!!!
اتي 8متعة الكورة والرياضة في بلادي الاتحاد الف مبروك لكل اتحادي والى الامام يانمور وفالكم جميع البطولات باذن الله
جاسمتعليق ٢٠ يضل الملكي تاج راسك يالبروست يابو ١٠ نَفَر نادي المكياج نسيت الباطن يوم هزمكم الله يفشلكم توه جاي للممتاز هزأكم وخذاكم شوارع تعرف عايض
شبابيت 1 ويش عرفك بالكورة تعرف الشباب زين متى تحققون الاسيوية
💎⭐️عهود⭐️💎عمر مبروك الفوز 🎉🎉🌷🎉🎉🌷🎉🎉🌷👍
ظامي اليلالقادسيه كان الاجدر باالفوز.
( Rima ريما ) dعمر السميري مبروك الفوز
deletedالاتحاد متصدر الدوري الى الان قوه قوه يا اتحاد
deletedالاهلي فاز ببلنتيات غير صحيحه والاتحاد حرم اربعه بلنتيات صحيحه
جاسمعمر السميري خليك واقعي والله القادسية افضل ولهم ٣ ضربات جزاء ماحسبها راح ياكلها الاتحاد المباريات الجايه واذكرك
عدد التعليقات:14041
عمر السميريتصبحون ع خير جميعا
عدد التعليقات:14041
عمر السميريخروووج
عدد التعليقات:14041
عمر السميريالمفروض الاتحاد يحسم المباراه في الوقت الاصلي ولكن. التحكيم كان له رأي اخر
عدد التعليقات:3203
ولدالشيوخالف مبروك لجماهير العميد..
عدد التعليقات:14041
عمر السميريحكم المباراه تسبب في تمديد المباراه حتى وصلت لركلات الترجيح
( Rima ريما ) 🍎مبروووووووك للفريق العالمي الإتحاد .
عدد التعليقات:14041
عمر السميرياسوأ ما في المباراه التحكيم
عدد التعليقات:14041
عمر السميريهااااردلك للقادسيه
عدد التعليقات:14041
عمر السميريولا عزاء للحاقدين
عدد التعليقات:14041
عمر السميريمبروووك لكبير جده
عدد التعليقات:14041
عمر السميريمبرووووك للموندياااالي
عدد التعليقات:14041
عمر السميريمبرووك للاتحااااد
جاسموالله يارصيف جده ماتستاهلون الفوز والقادسية افضل والحكم تغاضى عن ثلاث ضربات جزاء حسبنا الله ونعم الوكيل الدفع الرباعي شغال مع الخدم ايش رايك ياسمر غبر