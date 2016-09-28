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بالفيديو : الاتحاد يقصي القادسية ويتأهل لدور الثمانية لكأس ولي العهد

28 سبتمبر, 2016 , 23:32 م
بالفيديو : الاتحاد يقصي القادسية ويتأهل لدور الثمانية لكأس ولي العهد
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صحيفة المرصد :تأهل فريق الاتحاد الأول لكرة القدم إلى ربع نهائي كأس ولي العهد بعد فوزه على القادسية بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتقدم القادسية أولا عن طريق نايف هزازي في الدقيقة 12، قبل أن يسجل فيلانويفا للاتحاد في الدقيقة 30، فيما استمر التعادل حتى احتكم الفريقان لوقت إضافي ظلت فيه النتيجة على حالها، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الاتحاد بـ8-7.



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 42
    29 سبتمبر, 2016 , 1:05 ص

    مفتاح علبة قشطه

    كيف ما أحبك ي مرعب منافسيك ... وكيف ما افتخر بيك نعم انت الفخر كله ي عميد. ....قشوووط 🌷
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  2. 41
    29 سبتمبر, 2016 , 1:03 ص

    مفتاح علبة قشطه

    الحصان الجيد عند انطلاق المضمار تراه في الأخير ... بس الموعد معه عند نقطت النهاية يقلب موازين كل المراهنين نعم ي آتي هو انت
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  3. 40
    29 سبتمبر, 2016 , 0:59 ص

    مفتاح علبة قشطه

    فعلأ أن أرد المتعه الرياضية ... كن اتحاديأ عميدأ نمرأ مع النمور. .......قشوووط 🌷
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  4. 39
    29 سبتمبر, 2016 , 0:56 ص

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    أحبك أحبك أحبك ي آتي آتي آتي ... ي عميد عميد عميد انت فعلأ أتحاد مع قلوب مشجعينك
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  5. 38
    29 سبتمبر, 2016 , 0:52 ص

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    فيني نوم ي آتي بس فرحة الفوز ... الذذذ من لذة النوووم .......قشوووط 🌷
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  6. 37
    29 سبتمبر, 2016 , 0:50 ص

    مفتاح علبة قشطه

    لااااا نتدخل في شئون الغير ... ولاااا نسمح للغير في التدخل في شؤوننا ي عميد. ......قشوووط 🌷
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  7. 36
    29 سبتمبر, 2016 , 0:48 ص

    مفتاح علبة قشطه

    أحبك أحبك أحبك ي أتحاد ... ي كهرباء موضيئه في أرض الملاعب. .......قشوووط 🌷
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  8. 35
    29 سبتمبر, 2016 , 0:46 ص

    مفتاح علبة قشطه

    أحبك أحبك أحبك ي عميد ... والفوز حليفك ي بطل .......قشوووط 🌷
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  9. 34
    29 سبتمبر, 2016 , 0:44 ص

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    حسسسادك والله مادرينا عنهم ي عميد ... العب وري الخلايق فنك ي فنان .....قشوووط 🌷
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  10. 33
    29 سبتمبر, 2016 , 0:42 ص

    مفتاح علبة قشطه

    من أراد أن يعشق نادي ... فل يعشق الاتحاد النمور الكاسره .......قشوووط 🌷
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  11. 32
    29 سبتمبر, 2016 , 0:41 ص

    صفخــه

    للامانه اللاعب عمر السومه يجبرك ان تحترمه من اخلاقه.... يسجد لله شاكرا بعد الهدف وغيره يتنطنط ... لاعب لمساته للكوره غير عاديه ..الجمهور كله يحترمه
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  12. 31
    29 سبتمبر, 2016 , 0:39 ص

    مفتاح علبة قشطه

    انا بعد اغيب عنك ي عميد ... من أجل تششتاق لي وتسر على الفوز بكل جدارة واجيك وقول لك أحبك أحبك أحبك ي أتي ........قشوووط
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  13. 30
    29 سبتمبر, 2016 , 0:37 ص

    مفتاح علبة قشطه

    سمعتم عن المثل اللي يقول من غاب جاب الغنائم ... هذا هو الاتحاد يغيب بس يجيك ب قوة صارمة. ......قشوووط 🌷
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  14. 29
    29 سبتمبر, 2016 , 0:35 ص

    شبابي

    تذكر الوطني زين اذا كنت اهلاوي صحيح 5. 3 انا اتذكرها اقولك سسو لها بحث وشوفها زين فاز عليكم في ركلات ترجيح تصبح على خير وجميع الاخوان
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  15. 28
    29 سبتمبر, 2016 , 0:34 ص

    مفتاح علبة قشطه

    ألف مليوووووون ترليوووووون مبروووك للاتحاد ولجميع عشششاقة هذا الفوز الكبير
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  16. 27
    29 سبتمبر, 2016 , 0:28 ص

    جاسم

    متى ياشبابي ياضفعان يبدو انك لاتلم بالرياضة تذكر التعاون ٤/٠ ولا اذكرك يابو مكياج
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  17. 26
    29 سبتمبر, 2016 , 0:27 ص
    عدد التعليقات:3203

    ولدالشيوخ

    ماذا عن المبارات الاخرى..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 0:22 ص

    قدساوي شرقاوي

    تعليق ٢٢ انقلب النمر الى بسه قال نمور يارجال الله يخلي الحكم لو حسب بلنتيات القادسية كان برا انت وفريق الغفلة تهمدي تفوزي هرام اليكي تغششي هكم فلوسي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 0:19 ص

    شبابي

    21 جسومه تعرف نادي الوطني من تبوك يوم فاز عليكم ههههههه بس متى تحقق الاسيوية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    ابو عزوز

    برافو كوماندوز قادســيه ضييعو اكاشه وطفو الكهرباء والخواجى ولكن للأسف الشديد في غمضة عين حارس القادســيه ضييع مجهود زملائه رجله معطوبة يخلوه يشوت!!!
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  21. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 0:13 ص

    اتي 8

    متعة الكورة والرياضة في بلادي الاتحاد الف مبروك لكل اتحادي والى الامام يانمور وفالكم جميع البطولات باذن الله
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  22. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    جاسم

    تعليق ٢٠ يضل الملكي تاج راسك يالبروست يابو ١٠ نَفَر نادي المكياج نسيت الباطن يوم هزمكم الله يفشلكم توه جاي للممتاز هزأكم وخذاكم شوارع تعرف عايض
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  23. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    شبابي

    ت 1 ويش عرفك بالكورة تعرف الشباب زين متى تحققون الاسيوية
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  24. 19
    28 سبتمبر, 2016 , 23:56 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    عمر مبروك الفوز 🎉🎉🌷🎉🎉🌷🎉🎉🌷👍
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  25. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 23:55 م

    ظامي اليل

    القادسيه كان الاجدر باالفوز.
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  26. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    ( Rima ريما ) d

    عمر السميري مبروك الفوز
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  27. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 23:50 م

    deleted

    الاتحاد متصدر الدوري الى الان قوه قوه يا اتحاد
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  28. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 23:49 م

    deleted

    الاهلي فاز ببلنتيات غير صحيحه والاتحاد حرم اربعه بلنتيات صحيحه
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  29. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 23:45 م

    جاسم

    عمر السميري خليك واقعي والله القادسية افضل ولهم ٣ ضربات جزاء ماحسبها راح ياكلها الاتحاد المباريات الجايه واذكرك
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  30. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 23:42 م
    عدد التعليقات:14041

    عمر السميري

    تصبحون ع خير جميعا
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  31. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 23:41 م
    عدد التعليقات:14041

    عمر السميري

    خروووج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 23:41 م
    عدد التعليقات:14041

    عمر السميري

    المفروض الاتحاد يحسم المباراه في الوقت الاصلي ولكن. التحكيم كان له رأي اخر
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  33. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 23:40 م
    عدد التعليقات:3203

    ولدالشيوخ

    الف مبروك لجماهير العميد..
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  34. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 23:40 م
    عدد التعليقات:14041

    عمر السميري

    حكم المباراه تسبب في تمديد المباراه حتى وصلت لركلات الترجيح
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  35. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 23:39 م

    ( Rima ريما ) 🍎

    مبروووووووك للفريق العالمي الإتحاد .
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  36. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 23:39 م
    عدد التعليقات:14041

    عمر السميري

    اسوأ ما في المباراه التحكيم
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  37. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 23:38 م
    عدد التعليقات:14041

    عمر السميري

    هااااردلك للقادسيه
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  38. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 23:37 م
    عدد التعليقات:14041

    عمر السميري

    ولا عزاء للحاقدين
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  39. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 23:37 م
    عدد التعليقات:14041

    عمر السميري

    مبروووك لكبير جده
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  40. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 23:36 م
    عدد التعليقات:14041

    عمر السميري

    مبرووووك للموندياااالي
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  41. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 23:36 م
    عدد التعليقات:14041

    عمر السميري

    مبرووك للاتحااااد
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  42. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    جاسم

    والله يارصيف جده ماتستاهلون الفوز والقادسية افضل والحكم تغاضى عن ثلاث ضربات جزاء حسبنا الله ونعم الوكيل الدفع الرباعي شغال مع الخدم ايش رايك ياسمر غبر
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