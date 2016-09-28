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البنوك تتجه للتعامل مع القروض وفق الراتب الأساسي للموظف دون البدلات

28 سبتمبر, 2016 , 22:15 م
البنوك تتجه للتعامل مع القروض وفق الراتب الأساسي للموظف دون البدلات
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صحيفة المرصد:كشفت مصادر عن اتجاه عدد من البنوك السعودية إلى التعامل مع القروض حسب الراتب الأساسي للموظف، دون إضافة أيّ البدلات والحوافز المالية لجميع أنواع القروض، بما فيها التمويل الشخصي، والعقاري، والاستثماري، والبطاقات الائتمانية.

يأتي ذلك بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بتعليق أو إيقاف العلاوة، وبعض البدلات، والمزايا المالية.

فيما سرت مطالب من عدد من المواطنين الذين تستقطع البنوك منهم الحد الأعلى من الراتب وتتجاوز نسبة الاستقطاع نسبة 33% من إجمالي الراتب بأنّ يقوم البنك المقرض والممول بتخفيض القسط وزيادة مدة التقسيط، دون زيادة أرباح، ليعود القسط من جديد إلى 33%حسب الراتب بعد إلغاء البدلات، وإعادة جدولتها تبعًا لذلك وفقاً لموقع الوئام.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الماضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري 1438هـ، وأي زيادة مالية عند تجديد العقود، أو تمديدها، أو استمرارها، أو عند إعادة التعاقد، وإلغاء عدد من البدلات والمكافآت والمزايا المالية باستثناء المرابطين على الحد الجنوبي.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 23:04 م

    ليل

    كلنا فداء للوطن..اروحنا ترخص لأجل ذرة ترابة.
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  2. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    قاهرهم

    الي ولدالشيوخ انت تقول ازمه وتعدي بالله تعرف متي تعدي اتحداك
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  3. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 22:44 م

    راي عام

    بشاره الي قراء صحيفه المرصد انتظروا قريبا رؤيه 2040
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  4. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    مني

    مخالف
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  5. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 22:37 م

    خلك بعيد حبك يزيد

    غير لائق
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  6. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 22:37 م
    عدد التعليقات:3199

    ولدالشيوخ

    اللي عند الله واجد واكثر بكثير..
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  7. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 22:26 م

    عبدالله

    مخالف
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  8. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 22:25 م

    قلت

    الحمدلله ليس لدي وظيفه لا اعمل اعماا حرة ادخل احسن من الموظف1نقل طالبات بدون تصاريح ولا غثى المرور والنقل والاتصلات لاكن حجرت لنا الاتصلات وسعودتها
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  9. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 22:21 م
    عدد التعليقات:3199

    ولدالشيوخ

    ازمه وتعدي..
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  10. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 22:20 م

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    رؤبة 2030 بشائر خير للمواطنيين والقادم افطل
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