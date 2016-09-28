البيت الأبيض يرد على رفض مجلس الشيوخ الأميركي لفيتو أوباما ضد مقاضاة السعودية بسبب اعتداءات 11 سبتمبر

صحيفة المرصد :قال البيت الأبيض الأربعاء، إن تجاوز مجلس الشيوخ الأميركي لحق النقض “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون “جاستا” يعتبر “الأكثر إحراجا للولايات المتحدة منذ سنوات”.
وجاء إعلان البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ساحقة، ضد حق النقض “الفيتو” للرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وصوت الكونغرس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو، وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذي سيصوت عليه الساعة 18 بتوقيت غرينتش اليوم.
وفي وقت سابق حذّر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في وقت متأخر الجمعة الماضي حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ “جاستا”.
تعليقات ( 18 )
كفى كذبياشاري الدون بالدون تحسبك غابن وطلعت مغبون قرارهم يبلوه ويشربوا ميتوه . انتهى
ترامبت 6 تتكلم وتعلق من تحت المكيف وشغال على السناب وتقول تقدر تعيش على التمر هذا اذا كان تعرف التمر !!! ،، كم انت سطحي وساذج
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابوعبدالرحمن""كنا نعيش تحت الخيام ونستطيع أن نعود إليها ، فلئن نخسر المال خير من أن نخسر الشرف )) .فيصل ابن عبدالعزيز
سلطانتعليق 8 المملكة العربية السعودية دوله قويه وتستطيع الدفاع عن نفسها عكس الدول التي لجأت لإيران أمثال العراق ولبنان وسوريا
سار888يحطون قانونهم في خلاط مع الفراوله ألمصريه ويشربونه عصير
عدد التعليقات:3919
العنيدليس لأمريكا حليف في منطقة الشرق الأوسط إلا إسرائيل. غلطان من يصدق أن أمريكا تعتبره حليف لها خصوصا إذا كان عربي. هي تتخذ العرب لتحقيق مشروعها الخاص !!!
منياذا المجلس وافق بالاغلبيه ستنقلب المعادله وابشركم
وينكم صوتوا و خلصوامايحتاج تعليق اكثر
Diplomatiqueمجلس النواب صوت ضد الڤيتو قبل قليل ب 348 صوت ضد الڤيتو مقابل 76 صوت ، أذن القانون سينال صفة النفاذ ! ماهي الخطوات التي ستتخذها الحكومة السعودية ؟
محسنامريكا شيكا بيكا. ما يقبلون اقصاد كل شهر 2000 ريال .؟
Diplomatiqueوبعد ذلك استخدم اوباما حق النقض ( ڤيتو ) ضد القانون ، وعاد مره اخرى ليعرض على المجلسين صوت الكونغرس على رفض الڤيتو وأحال القانون الى مجلس النواب
ابرار احمدالسعوديين مستعدون للرجوع للاعتياش على التمر إلا انهم ليسوا مستعدين للانصياع لأطماع ورغبات الدول الكبرى وإيران ..
المعلمالله يكفين شرهم ويرد كيدهم في نحورهم
Diplomatiqueمجلس الشيوخ الامريكي يتألف من مجلسين الكونغرس ومجلس النواب ، وأي مشروع قانون يتم التصويت عليه عبر المجلسين ، صوت الكونغرس على مشروع قانون جاستا
ابو يحيىحسبنا الله ونعم الوكيل. والله لاتوقع بأن هناك دول عربيه وخليجية داعمة لهذا التصويت ولكن نقول حسبنا الله.ولعل دول العالم تقاضي امريكا دوله الإرهابية.
بصراحهالله يعين يبدو ان امريكا تريد نصيبها