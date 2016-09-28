  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

البيت الأبيض يرد على رفض مجلس الشيوخ الأميركي لفيتو أوباما ضد مقاضاة السعودية بسبب اعتداءات 11 سبتمبر

28 سبتمبر, 2016 , 22:21 م
البيت الأبيض يرد على رفض مجلس الشيوخ الأميركي لفيتو أوباما ضد مقاضاة السعودية بسبب اعتداءات 11 سبتمبر
  • 2٬160
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد :قال البيت الأبيض الأربعاء، إن تجاوز مجلس الشيوخ الأميركي لحق النقض “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون “جاستا” يعتبر “الأكثر إحراجا للولايات المتحدة منذ سنوات”.

وجاء إعلان البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ساحقة، ضد حق النقض “الفيتو” للرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.
وصوت الكونغرس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو، وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذي سيصوت عليه الساعة 18 بتوقيت غرينتش اليوم.

وفي وقت سابق حذّر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.
واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في وقت متأخر الجمعة الماضي حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ “جاستا”.



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    28 سبتمبر, 2016 , 22:56 م

    كفى كذب

    ياشاري الدون بالدون تحسبك غابن وطلعت مغبون قرارهم يبلوه ويشربوا ميتوه . انتهى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    28 سبتمبر, 2016 , 22:54 م

    ترامب

    ت 6 تتكلم وتعلق من تحت المكيف وشغال على السناب وتقول تقدر تعيش على التمر هذا اذا كان تعرف التمر !!! ،، كم انت سطحي وساذج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 22:50 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 22:47 م

    ابوعبدالرحمن

    ""كنا نعيش تحت الخيام ونستطيع أن نعود إليها ، فلئن نخسر المال خير من أن نخسر الشرف )) .فيصل ابن عبدالعزيز
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 22:42 م

    سلطان

    تعليق 8 المملكة العربية السعودية دوله قويه وتستطيع الدفاع عن نفسها عكس الدول التي لجأت لإيران أمثال العراق ولبنان وسوريا
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 22:41 م

    سار888

    يحطون قانونهم في خلاط مع الفراوله ألمصريه ويشربونه عصير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 22:40 م
    عدد التعليقات:3919

    العنيد

    ليس لأمريكا حليف في منطقة الشرق الأوسط إلا إسرائيل. غلطان من يصدق أن أمريكا تعتبره حليف لها خصوصا إذا كان عربي. هي تتخذ العرب لتحقيق مشروعها الخاص !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 22:36 م

    وترحل صرختي تذبل في وادي ولا باقي أنين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 22:35 م

    مني

    اذا المجلس وافق بالاغلبيه ستنقلب المعادله وابشركم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 22:34 م

    وينكم صوتوا و خلصوا

    مايحتاج تعليق اكثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 22:34 م

    Diplomatique

    مجلس النواب صوت ضد الڤيتو قبل قليل ب 348 صوت ضد الڤيتو مقابل 76 صوت ، أذن القانون سينال صفة النفاذ ! ماهي الخطوات التي ستتخذها الحكومة السعودية ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 22:33 م

    محسن

    امريكا شيكا بيكا. ما يقبلون اقصاد كل شهر 2000 ريال .؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 22:32 م

    Diplomatique

    وبعد ذلك استخدم اوباما حق النقض ( ڤيتو ) ضد القانون ، وعاد مره اخرى ليعرض على المجلسين صوت الكونغرس على رفض الڤيتو وأحال القانون الى مجلس النواب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 22:32 م

    ابرار احمد

    السعوديين مستعدون للرجوع للاعتياش على التمر إلا انهم ليسوا مستعدين للانصياع لأطماع ورغبات الدول الكبرى وإيران ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  15. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 22:31 م

    المعلم

    الله يكفين شرهم ويرد كيدهم في نحورهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 22:30 م

    Diplomatique

    مجلس الشيوخ الامريكي يتألف من مجلسين الكونغرس ومجلس النواب ، وأي مشروع قانون يتم التصويت عليه عبر المجلسين ، صوت الكونغرس على مشروع قانون جاستا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 22:28 م

    ابو يحيى

    حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لاتوقع بأن هناك دول عربيه وخليجية داعمة لهذا التصويت ولكن نقول حسبنا الله.ولعل دول العالم تقاضي امريكا دوله الإرهابية.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 22:23 م

    بصراحه

    الله يعين يبدو ان امريكا تريد نصيبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم