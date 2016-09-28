البيت الأبيض يرد على رفض مجلس الشيوخ الأميركي لفيتو أوباما ضد مقاضاة السعودية بسبب اعتداءات 11 سبتمبر

صحيفة المرصد :قال البيت الأبيض الأربعاء، إن تجاوز مجلس الشيوخ الأميركي لحق النقض “الفيتو” الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون “جاستا” يعتبر “الأكثر إحراجا للولايات المتحدة منذ سنوات”.

وجاء إعلان البيت الأبيض بعد تصويت مجلس الشيوخ الأميركي، بأغلبية ساحقة، ضد حق النقض “الفيتو” للرئيس باراك أوباما، لمشروع قانون يسمح لعائلات قتلى هجمات الحادي عشر من سبتمبر بمقاضاة دول ينتمي إليها المهاجمون.

وصوت الكونغرس بالرفض بأغلبية 97 مقابل 1 ضد الفيتو، وسيعرض المشروع بعدها على مجلس النواب الذي سيصوت عليه الساعة 18 بتوقيت غرينتش اليوم.

وفي وقت سابق حذّر وزير الدفاع آشتون كارتر من أن نقض القانون سيكون مضراً للقوات الأميركية، وسيفسح المجال لدول أخرى لمقاضاة أميركيين، بسبب أعمال خارجية تلقت الدعم من واشنطن.

واستخدم الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في وقت متأخر الجمعة الماضي حق النقض ضد مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، المعروف اختصاراً بـ “جاستا”.