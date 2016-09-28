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الكونغرس الأمريكي يصوت بأغلبية لمشروع “جاستا” يسمح بمقاضاة السعودية

28 سبتمبر, 2016 , 22:53 م
الكونغرس الأمريكي يصوت بأغلبية لمشروع “جاستا” يسمح بمقاضاة السعودية
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صحيفة المرصد: ألغى الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعرقلة قانون 11 سبتمبر الذي يسمح بمقاضاة السعودية .

ويسمح قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف باسم “جاستا” لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، وهو القانون الذي استخدم أوباما حق النقض (الفيتو الرئاسي) لوقف تمريره، وكانت السعودية لوحت بأنها ستسحب استثماراتها التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات إذا أصبح المشروع قانونا نافذا.

وصوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح رفض الفيتو بأغلبية ساحقة بلغت 97 صوتا مقابل 1، وكان التصويت يحتاج فقط إلى 67 صوتا لتجاوز قوة الفيتو الرئاسي. وبعدها صوت مجلس النواب أيضا لتجاوز الفيتو الرئاسي وإقرار القانون بأغلبية 348 صوتا مقابل رفض 77، وهو ما يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الحق القانوني في ملاحقة السعودية قضائياً.
CNN



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 23:02 م

    مسلسل لا نهايه له احس اللعبه مضبوطه الآن حسبي الله عليكم
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  2. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 23:02 م

    زينب...

    إذا عندهم "فيتو"...فعندنا "الجهاد" ..بس يأشر الملك سلمان. والشعب تحت أمره.
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  3. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 23:02 م
    عدد التعليقات:3919

    العنيد

    في حريقه لمجلسكم ولحكومتكم اذا انهار اقتصادكم بتعرفون وين ودكم استفزازتكم بالقرارات الفاشله !!!
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  4. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:3199

    ولدالشيوخ

    نسأل الله العلي العظيم ان يجعل كيدهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم تدميرا عليهم ويحفظ بلادنا من كل سوء..
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  5. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 23:01 م

    السعودية

    استعنى بالله
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  6. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 23:00 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد ماأحصى كتابه
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  7. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 22:59 م

    ترامب

    جايكم الخير لا تستعجلون , امريكا تجهز للسعودية بالاعذار الكاذبة والقضايا مثل ما فعلت مع صدام قبل غزو العراق . القادم مخيف للمنطقة
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  8. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 22:59 م

    طير شلوى

    لاحول ولاقوة الا بالله اللهم انصر الاسلام والمسلمين
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  9. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 22:58 م
    عدد التعليقات:5283

    الرحااال

    جاء ماهو في وقته..حسبنا الله على بن لادن وشلته الفاسده..هذا الي خذناه من التشدد و الارهاب..
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  10. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 22:58 م

    يمكن اول مرة يلغى فيتو رئيس امريكي يعني فيه مؤامرة والله اعلم
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  11. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 22:58 م

    كفى كذب

    يا جبل ما يهزك ريح يبلوه ويشربوا ميتوه
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  12. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 22:57 م

    اسمرعبر

    انا من ناحيتي بقاطع الآيفون من الآن وبحول للجالكسي وأي منتج أمريكي ممنوع أشتريه وبصير أتعالج طب شعبي وبسافر بالسيارة .. عنتالله عليكم
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  13. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 22:57 م

    A

    حسبنا لا اله الا هو و عليه توكلنا و هو رب العرش الكريم
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  14. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 22:57 م

    كاتم جروحي

    نتيجة متوقعه وقلناها سابقاً ... هؤلاء الخواجات لن يتعاطفون معنا .. فهم ليسو لنا شركاء لا في الدم ولا الدين ولا العروبه ولاالتارخ همهم ثرواتنا ونهبوها
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  15. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 22:55 م

    اذكار الصباح والمساء

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  16. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 22:54 م

    اذكار الصباح والمساء

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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