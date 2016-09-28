الكونغرس الأمريكي يصوت بأغلبية لمشروع “جاستا” يسمح بمقاضاة السعودية

صحيفة المرصد: ألغى الكونغرس الأمريكي، الأربعاء، حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لعرقلة قانون 11 سبتمبر الذي يسمح بمقاضاة السعودية .
ويسمح قانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب” المعروف باسم “جاستا” لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، وهو القانون الذي استخدم أوباما حق النقض (الفيتو الرئاسي) لوقف تمريره، وكانت السعودية لوحت بأنها ستسحب استثماراتها التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات إذا أصبح المشروع قانونا نافذا.
وصوت أعضاء مجلس الشيوخ لصالح رفض الفيتو بأغلبية ساحقة بلغت 97 صوتا مقابل 1، وكان التصويت يحتاج فقط إلى 67 صوتا لتجاوز قوة الفيتو الرئاسي. وبعدها صوت مجلس النواب أيضا لتجاوز الفيتو الرئاسي وإقرار القانون بأغلبية 348 صوتا مقابل رفض 77، وهو ما يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر الحق القانوني في ملاحقة السعودية قضائياً.
CNN
تعليقات ( 16 )
زينب...إذا عندهم "فيتو"...فعندنا "الجهاد" ..بس يأشر الملك سلمان. والشعب تحت أمره.
عدد التعليقات:3919
العنيدفي حريقه لمجلسكم ولحكومتكم اذا انهار اقتصادكم بتعرفون وين ودكم استفزازتكم بالقرارات الفاشله !!!
عدد التعليقات:3199
ولدالشيوخنسأل الله العلي العظيم ان يجعل كيدهم في نحورهم ويجعل تدبيرهم تدميرا عليهم ويحفظ بلادنا من كل سوء..
السعوديةاستعنى بالله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه عدد ماأحصى كتابه
ترامبجايكم الخير لا تستعجلون , امريكا تجهز للسعودية بالاعذار الكاذبة والقضايا مثل ما فعلت مع صدام قبل غزو العراق . القادم مخيف للمنطقة
طير شلوىلاحول ولاقوة الا بالله اللهم انصر الاسلام والمسلمين
عدد التعليقات:5283
الرحااالجاء ماهو في وقته..حسبنا الله على بن لادن وشلته الفاسده..هذا الي خذناه من التشدد و الارهاب..
كفى كذبيا جبل ما يهزك ريح يبلوه ويشربوا ميتوه
اسمرعبرانا من ناحيتي بقاطع الآيفون من الآن وبحول للجالكسي وأي منتج أمريكي ممنوع أشتريه وبصير أتعالج طب شعبي وبسافر بالسيارة .. عنتالله عليكم
Aحسبنا لا اله الا هو و عليه توكلنا و هو رب العرش الكريم
كاتم جروحينتيجة متوقعه وقلناها سابقاً ... هؤلاء الخواجات لن يتعاطفون معنا .. فهم ليسو لنا شركاء لا في الدم ولا الدين ولا العروبه ولاالتارخ همهم ثرواتنا ونهبوها
اذكار الصباح والمساءحسبنا الله ونعم الوكيل
اذكار الصباح والمساءحسبنا الله ونعم الوكيل