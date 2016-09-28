  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : اعتقال القيادي الحوثي هاشم المؤيد

28 سبتمبر, 2016 , 22:37 م
بالفيديو : اعتقال القيادي الحوثي هاشم المؤيد
  • 1٬560
  • 10
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر بأن الجيش الوطني اليمني اعتقل القيادي الحوثي هاشم المؤيد في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وفقاً لموقع العربية نت .

وكانت المناطق المحيطة بطريق مأرب – صنعاء في صرواح، قد شهدت معارك بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني ما أدى إلى قطع طرق الإمداد عن الميليشيات المتمركزة في سلسلة جبال هيلان شمال صرواح.

ويشكل طريق مأرب صنعاء أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للجيش الوطني، خاصة أنه سيسهل عليهم استعادة مديرية بني حشيش، أحد أهم معاقل الحوثيين في صنعاء، إضافة إلى تأمين محافظة مأرب بشكل كامل ومقرات الحكومة اليمنية.



تعليقات ( 10 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 23:01 م

    مسمار

    مجهودااات جباره رعاكم الله ونصركم بنصره المؤزر لكن احذرو الهدنه سيعودون غير ماتتوقعون لاتدعون لهم فرصه يلتقطون فيها انفاسهم فالهدنه استراحة محارب لهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 22:58 م
    عدد التعليقات:10467

    برق الحرم

    (((المقاتلات_الكواسر ....طيرت .... الحوثيين واضعفت شوكتهم... وقطعت الطرق والامدادات عليهم وباتوا لقمة صائغة .... للجيش _اليمني _الوطني متى ما اراد)))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 22:48 م

    الرافضة الحوثية القذره يتمسكنون حتى يتمكنون فهم أهل خيانة وغدر لعنهم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 22:45 م
    عدد التعليقات:3199

    ولدالشيوخ

    اشغلونا الله يشغلهم..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 22:43 م

    قلت

    ماشوف مفتاح الجنه في يدة يمكن بلعه علشان ومحد ياخذة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 22:42 م

    دروجبا

    خنبوقه اتصل على القيادات في اليمن وأسالهم عن الرجال كيف وضعه لقد وقع في شر أعماله عقبالك انت مانكلبشك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  7. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 22:42 م
    عدد التعليقات:3199

    ولدالشيوخ

    حسبي الله عليكم يا ***..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 22:42 م

    هههههههه

    مااااااااهوووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:3199

    ولدالشيوخ

    في60 داهيه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 22:41 م

    مدمر

    الى المزابل يا مفعن انت والي يدافع عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم