بالفيديو : اعتقال القيادي الحوثي هاشم المؤيد

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر بأن الجيش الوطني اليمني اعتقل القيادي الحوثي هاشم المؤيد في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وفقاً لموقع العربية نت .
وكانت المناطق المحيطة بطريق مأرب – صنعاء في صرواح، قد شهدت معارك بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني ما أدى إلى قطع طرق الإمداد عن الميليشيات المتمركزة في سلسلة جبال هيلان شمال صرواح.
ويشكل طريق مأرب صنعاء أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للجيش الوطني، خاصة أنه سيسهل عليهم استعادة مديرية بني حشيش، أحد أهم معاقل الحوثيين في صنعاء، إضافة إلى تأمين محافظة مأرب بشكل كامل ومقرات الحكومة اليمنية.
تعليقات ( 10 )
مسمارمجهودااات جباره رعاكم الله ونصركم بنصره المؤزر لكن احذرو الهدنه سيعودون غير ماتتوقعون لاتدعون لهم فرصه يلتقطون فيها انفاسهم فالهدنه استراحة محارب لهم
عدد التعليقات:10467
برق الحرم(((المقاتلات_الكواسر ....طيرت .... الحوثيين واضعفت شوكتهم... وقطعت الطرق والامدادات عليهم وباتوا لقمة صائغة .... للجيش _اليمني _الوطني متى ما اراد)))
عدد التعليقات:3199
ولدالشيوخاشغلونا الله يشغلهم..
قلتماشوف مفتاح الجنه في يدة يمكن بلعه علشان ومحد ياخذة
دروجباخنبوقه اتصل على القيادات في اليمن وأسالهم عن الرجال كيف وضعه لقد وقع في شر أعماله عقبالك انت مانكلبشك
عدد التعليقات:3199
ولدالشيوخحسبي الله عليكم يا ***..
ههههههههمااااااااهوووو
عدد التعليقات:3199
ولدالشيوخفي60 داهيه..
مدمرالى المزابل يا مفعن انت والي يدافع عنك