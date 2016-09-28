بالفيديو : اعتقال القيادي الحوثي هاشم المؤيد

صحيفة المرصد: أوضحت مصادر بأن الجيش الوطني اليمني اعتقل القيادي الحوثي هاشم المؤيد في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب وفقاً لموقع العربية نت .

وكانت المناطق المحيطة بطريق مأرب – صنعاء في صرواح، قد شهدت معارك بين الحوثيين وقوات الجيش اليمني ما أدى إلى قطع طرق الإمداد عن الميليشيات المتمركزة في سلسلة جبال هيلان شمال صرواح.

ويشكل طريق مأرب صنعاء أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للجيش الوطني، خاصة أنه سيسهل عليهم استعادة مديرية بني حشيش، أحد أهم معاقل الحوثيين في صنعاء، إضافة إلى تأمين محافظة مأرب بشكل كامل ومقرات الحكومة اليمنية.