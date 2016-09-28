بالفيديو : لحظة ضبط فتيات حاولن سرقة محل إكسسوارات بالدمام

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة ضبط فتيات متلبسات بسرقة محل إكسسوارات بالدمام .
كما بيّن الفيديو ردة فعل الفتيات بعد ضبطهن ، حيث انفجرن بالبكاء طالبين من اصحاب المحل عدم إبلاغ الشرطة .
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة ضبط فتيات متلبسات بسرقة محل إكسسوارات بالدمام .
كما بيّن الفيديو ردة فعل الفتيات بعد ضبطهن ، حيث انفجرن بالبكاء طالبين من اصحاب المحل عدم إبلاغ الشرطة .
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 27 )
الدوسيقولو الحمد لله والله الذي لااله الا هو انكم في نعمه تحسدون عليها انظرو شمال وجنوب وتذكر النعمه التي انت فيها يازهراني كبك التبطح والتعليق والاثاره
ندىاللي يقول جوع الأشياء اللي سارقينها مالها دخل في الفغر والجوع كلها كماليات // من وجهت نظري السبب التربية .
اسمرعبرالله يهديهم كيف يتلذذون بالسرقة
عاقلفلا يجتمع الفقر والجوع والحاجة مع الاخلاق والمثاليات الجوع كافر
عاقلاموت واعرف مادخل الدين والتربية في الفقر يقول المثل المصري الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع وفي مثل يقول اذا دخل الفقر من الباب خرج الدين من الشباك
جاسمويش دراك ياتعليق ١٩ انهم سعوديات الله يكسر فمك يالكذاب مسوي محقق كانون
قلتليش تفتيشهم بالطريقه المهينه من انت مهما كان جرمهم تاخذ الشنطه ماباقي الى تحاكمهم
قلتالسارقه سعوديات والقابض عليهم وافدة وتتفلسف صارت العيشه لكم والفقر لبنت البلد طيب ليش تفتشهم انتظر ذات العلاقه
ابومحمداحياناً السرقه نتيجة مرض نفسي وشئ لا ارادي
aliانا اعترف انهم غلطوا غلطه كبيرة ولكن الرحمة حلوه ما احد يعرف ايش ظروفهم كلها ما تجي ب 50 ريال
عدد التعليقات:3203
ولدالشيوخاللهم اغن كل فقير واشبع كل جائع واكـس كل عريان واقض دين كل مدين وفرج عن كل مكروب..
فيصلدقو ع الشرطه هذي حتى وهي صادوها باقي تدلع
بن ملجممحمد , الله يفتح عليك خايفة تبرر حرمة ضعيفة الرحمة حلوة لو تعرف معناها ياحمودي
ابو مشعاباصلا هم ليس جهه حكوميه يفتشون هكذه المفروض يبلغو الشرطة وهي تقوم بلازم
بن ملجمت-3-بقايا مشاعر الفديو قبل والا بعد((بعد طال عمرك اتوقع بتزيد السرقات حتى الاكل ممكن يسرق لان الجوع كافر علبة حليب الاطفال ب 50 ريال غير وغير وغير))
مسماري تعليق 1 مة قلة مادة لاااا والله قلة الوازع الديني وقلة التربيه لاتبرر الجريمه بجريمه
محمدبن ملجم في المقطع تقول معنا فلوس ليش ما تدفع وتترك السرقه
جاسم يعقوبحسبي الله ونعم الوكيل يارجال استر عليهم ورجع بضاعتك وهم راح ياخذونها درس والله يقطع القلب وهم يطلبونه
خالد الزهرانيوالجاي اعظم
محمديابن ملجم السرقه سرقه ماهو قل ماده لا تختلق الاعذار ودينياً السرقه محرمه وانت تقول قل الماد الا قلة الدين والخوف من الله
بقايا مشاعرالفديو قبل والا بعد ....
طير شلوىلاحول ولاقوة الا بالله اعوذ بالله من الفضيحة اللهم استرنا بسترك
بن ملجمقل المادة بيد الناس مشكلة