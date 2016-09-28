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بالفيديو : لحظة ضبط فتيات حاولن سرقة محل إكسسوارات بالدمام

28 سبتمبر, 2016 , 23:22 م
بالفيديو : لحظة ضبط فتيات حاولن سرقة محل إكسسوارات بالدمام
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة ضبط فتيات متلبسات بسرقة محل إكسسوارات بالدمام .

كما بيّن الفيديو ردة فعل الفتيات بعد ضبطهن ، حيث انفجرن بالبكاء طالبين من اصحاب المحل عدم إبلاغ الشرطة .



تعليقات ( 27 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 27
    29 سبتمبر, 2016 , 1:04 ص

    رجل سحر ذهب يده شاهد
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  2. 26
    29 سبتمبر, 2016 , 1:03 ص

    الدوسي

    قولو الحمد لله والله الذي لااله الا هو انكم في نعمه تحسدون عليها انظرو شمال وجنوب وتذكر النعمه التي انت فيها يازهراني كبك التبطح والتعليق والاثاره
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  3. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 0:49 ص

    ندى

    اللي يقول جوع الأشياء اللي سارقينها مالها دخل في الفغر والجوع كلها كماليات // من وجهت نظري السبب التربية .
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  4. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 0:21 ص

    اسمرعبر

    الله يهديهم كيف يتلذذون بالسرقة
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  5. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 0:19 ص

    عاقل

    فلا يجتمع الفقر والجوع والحاجة مع الاخلاق والمثاليات الجوع كافر
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  6. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    عاقل

    اموت واعرف مادخل الدين والتربية في الفقر يقول المثل المصري الذي يحتاجه البيت يحرم على الجامع وفي مثل يقول اذا دخل الفقر من الباب خرج الدين من الشباك
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  7. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    جاسم

    ويش دراك ياتعليق ١٩ انهم سعوديات الله يكسر فمك يالكذاب مسوي محقق كانون
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  8. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    قلت

    ليش تفتيشهم بالطريقه المهينه من انت مهما كان جرمهم تاخذ الشنطه ماباقي الى تحاكمهم
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  9. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    قلت

    السارقه سعوديات والقابض عليهم وافدة وتتفلسف صارت العيشه لكم والفقر لبنت البلد طيب ليش تفتشهم انتظر ذات العلاقه
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  10. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    ابومحمد

    احياناً السرقه نتيجة مرض نفسي وشئ لا ارادي
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  11. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 0:01 ص

    ali انا اعترف انهم غلطوا غلطه كبيرة ولكن الرحمة حلوه ما احد يعرف ايش ظروفهم كلها ما تجي ب 50 ريال-والله مافيه مبرر وكمان معاهم فلوس ومش محتاجات
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  12. 16
    28 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    كيف هؤلاء سيصبحن زوجات وامهات؟واضح لاتربيه ولا اخلاق ولا دين مفلوتات لاحسيب ولا رقيب محرم معهن واللي يقول ماعندهن فلوس عندهن صرافه ومافيه مبرر لفعلهن
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  13. 15
    28 سبتمبر, 2016 , 23:51 م

    ali

    انا اعترف انهم غلطوا غلطه كبيرة ولكن الرحمة حلوه ما احد يعرف ايش ظروفهم كلها ما تجي ب 50 ريال
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  14. 14
    28 سبتمبر, 2016 , 23:51 م
    عدد التعليقات:3203

    ولدالشيوخ

    اللهم اغن كل فقير واشبع كل جائع واكـس كل عريان واقض دين كل مدين وفرج عن كل مكروب..
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  15. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 23:48 م

    فيصل

    دقو ع الشرطه هذي حتى وهي صادوها باقي تدلع
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  16. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 23:46 م

    عسى ايديهم القص ولا الشلل وأي شخص يسرق آمين
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  17. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 23:43 م

    بن ملجم

    محمد , الله يفتح عليك خايفة تبرر حرمة ضعيفة الرحمة حلوة لو تعرف معناها ياحمودي
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  18. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 23:42 م

    ابو مشعاب

    اصلا هم ليس جهه حكوميه يفتشون هكذه المفروض يبلغو الشرطة وهي تقوم بلازم
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  19. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 23:41 م

    بن ملجم

    ت-3-بقايا مشاعر الفديو قبل والا بعد((بعد طال عمرك اتوقع بتزيد السرقات حتى الاكل ممكن يسرق لان الجوع كافر علبة حليب الاطفال ب 50 ريال غير وغير وغير))
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  20. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 23:40 م

    مسمار

    ي تعليق 1 مة قلة مادة لاااا والله قلة الوازع الديني وقلة التربيه لاتبرر الجريمه بجريمه
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  21. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 23:38 م

    محمد

    بن ملجم في المقطع تقول معنا فلوس ليش ما تدفع وتترك السرقه
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  22. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 23:37 م

    جاسم يعقوب

    حسبي الله ونعم الوكيل يارجال استر عليهم ورجع بضاعتك وهم راح ياخذونها درس والله يقطع القلب وهم يطلبونه
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  23. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    خالد الزهراني

    والجاي اعظم
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  24. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 23:36 م

    محمد

    يابن ملجم السرقه سرقه ماهو قل ماده لا تختلق الاعذار ودينياً السرقه محرمه وانت تقول قل الماد الا قلة الدين والخوف من الله
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  25. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 23:35 م

    بقايا مشاعر

    الفديو قبل والا بعد ....
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  26. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 23:32 م

    طير شلوى

    لاحول ولاقوة الا بالله اعوذ بالله من الفضيحة اللهم استرنا بسترك
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  27. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 23:27 م

    بن ملجم

    قل المادة بيد الناس مشكلة
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