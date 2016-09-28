بالفيديو : لحظة ضبط فتيات حاولن سرقة محل إكسسوارات بالدمام

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة ضبط فتيات متلبسات بسرقة محل إكسسوارات بالدمام .

كما بيّن الفيديو ردة فعل الفتيات بعد ضبطهن ، حيث انفجرن بالبكاء طالبين من اصحاب المحل عدم إبلاغ الشرطة .