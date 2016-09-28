كيف ترد المملكة على مشروع “جاستا” الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاتها؟

صحيفة المرصد:تحذّر أوساط رسمية وغير رسمية في المملكة وحلفائها من أن القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية، حسب ما أكدت “أسوشيتد برس”.
وفي الواقع فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية وفقاً لموقع العربية نت .
وقال عبد الخالق عبدالله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات “ينبغي أن يكون واضحا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها”.
وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.
وقد أظهرت المملكة خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.
واعتبر مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك، مثل السماح وإجازات التحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعد ضرورية لعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسوريا.
وأوضح قائلاً “من الممكن أيضا أن يتسبب القانون في تجميع الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب”.
من جهته، قدّر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.
وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأميركية.
كما اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي-الأميركي إد بورتون أن هناك عددا من الصفقات التي قد يلحق قانون “جاستا” ضررا بها.
ومن جهته، حذّر رئيس غرفة التجارة الأميركية- العربية ديفيد هامون من أنه لدى المملكة العربية السعودية حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا معتبرا أّن الولايات المتحدة لم تعد وحدها “اللعبة الموجودة في المدينة.. ولا أحد يمكنه التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة العربية السعودية.
وحذّر الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر من أن ردود الفعل قد لا تأتي مباشرة من السعودية وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية.
وقال إن ثمانية عقود من العلاقات السعودية- الأميركية بصدد الدخول في عهد جديد، فيما أوضح عبد الخالق عبدالله أنّه يتوقع أن يرى “مجلس تعاون خليجيا يتصرف بحزم وباستقلالية عن الولايات المتحدة في مناطق مثل اليمن والبحرين ومصر، قائلا “الأمر لا يتعلق بمجرد تهديد. إنه واقع”.
تعليقات ( 94 )
( ريما Rima )🍎لعنه الله على اوباما🐒 هو رأس البلاء جذوره مجوسية من تحت الطاولة يؤيد مقضاتنا وحنا ابرياء ❗
إستشاري صحت 87 الرحااال كلامك مردود عليك ...إمريكا أكبر دولة إرهابية قتلت الملايين حول العالم من عرب وعجم بدون ذنب ...لماذا لم تذكر ذلك ؟!!
من حائللااعتقد ان كل دول الخليج ستقف ضدهذا القرار والدليل مقاطعة ايران ! ثانيا لاتستطيع سحب المليارات من امريكالانه سيتم تجميدها بصراحه نحتاج لذكاء سياسي قوي
عدد التعليقات:5303
الرحااالاهم مافي الموضوع..على المتشددين والمتلبسين بالدين ان يبعدوا عن هذا الموضوع الذي هم سببه..وان يتركوا الرجال تقوم بعملها..واذا فيك خير روح للحد الجنوبي
ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبةوتذكر ان الله يعلم السر واخفى
عدد التعليقات:5303
الرحااالالتشدد جعل العالم تنظر بسببهم الى دول العرب انها دول ارهابيه..التشدد هلك العرب سابقا..فسوف يهلك العرب الآن اءا ما اوقفوا المتلبسين بالدين
( ريما Rima )🍎الحمدلله السعودية آمنه إلي قرب قيام الساعة ■نواجهم بحزم 👍
محمدمخالف
تذكيربقراءة خواتيم سورة البقرة
علي..أميركا هي التي زرعت القاعدة ودربتهم وأمدتهم بالسلاح ضد الروس في افغانستان،وعندما قالت لهم أوقفوا الحرب رفضوا واستمروا في صراع الكل بما فيهم السعودية
بن ملجمهل امريكا في حاجة لمن يفهمها ويعلمها التعامل مع الغير او هل امريكا تخاف او تخوف او تنهر ياليت الكلام يكون بالانجليزي وموجه لامريكا وشعب امريكا لا لنا
تمام*لا نشى النقاش ان كان خلاف ولا هاربين من نصوص وقوانين وانما ان كان قانون ينص على حقافراد المجتمع االدعوى والمقضاة فامن قانوننا تكون الدعوى والمقاضاةبين عائلات وافراد المجتمع وباتمام الموافقه تكون اول دعوى ومقاضاة المتطرفين من مجتمعكم
( ريما Rima )🍎العهود طلع وافد محب للحوثي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونعلى الله توكلنا
( ريما Rima )🍎عهود هذه للأسف كفانا الله شرك
محمدالاجانب عندنا ما هم البلد اكلين شرابين نايمين ويجمعوا فلوس ولو حصل لنا شي راحوا بلدهم وتركونا علشان تعرف حكومتنا الله يحفظها انو المواطنين هم الي معاه
( ريما Rima )🍎صحيح يجب أن تأخذ السعودية أصدقاء جدد غير امريكا من ناحية الإقتصاد □سيجعل امريكا تتوسل بنا😂 لأنه سيتدمر اقتصادها تخاف من عصر الحزم ✔✅
ملاهيالحل الرد بالمثل اشخاص سعوديون يرفعون دعوي ضد الشركات الامريكيه الدخان وماقدونز وبيبسي ويوافق مجلس الشوري علي المقاضاة - بس كيف ترجع الاستثمارات
مسلم وكفىوقفت دول المجلس في وجه أصحاب مؤامرة جستا..بكلام واضح جلي و بدون أي سفسطة كلامية (كلمة صاملة) سوف يكون لها الوقع القوي على رؤوس المتأمرين
سياسي محنك لمدة دقيقةامريكا لم تقدم على صدام الا بعد ان تاكدت لن يقف معه احد لذلك رددوا حسبناالله ونعم الوكيل
عدد التعليقات:3203
ولدالشيوخماشاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله.. اخواني المعلقين تصلحون محللين سياسيين. راح اسميكم المحللين السياسيين العرب. ..I agree with you
اتمنىانهم يسحبونك بإذنك ياتعليق 55 حتى تعرف تتكلم . انت جالس تهذي للأسف .
اذكار الصباح والمساءتذكير بقراءة خواتيم سورة البقرة
.لن .ي.حيص بيص تور العرب بتاكلنا والبلد مليااان مندسين ومناففين وعملاء وحاقدين ومرضي في المعتقد اسبقوا الاحداث قبل ان نقول يا ليت والله من وراء القصد ...
عدد التعليقات:10325
إنسان منصفمن الردود ,,,المناسبه,,,1- العمل سريعا,,,,على سحب أموالنا من أمريكا,,,,ثانيا البدء بفك إرتباط الريال بالدولار,,,وجعل الريال أهم من الدولار,
ت 52توقف معك دول الخليج ويش تسو بك.تكلك بالملعقة ولا ايش .انت ويش تبي بضبط من دول الخليج . شوف الانهزامي دائما سبحان الله بفكر ان الناس كلهم انهزامين مثله
عدد التعليقات:10325
إنسان منصفصحيح الباكستانيين ,,خذلونا في حرب اليمن,,,لكن ,,نحن نتعلم ,,,,الحين سيقفون معنا أكيد لأن العدو مشترك,,,فلا تيأسوا أبدا أبدا أبدا
مسلم وكفىالى تعليق 47 الهمز هو ان تشكك دون ان تسمي..وانا واضح وأكرر للمرة الثانية كلام الامارات ما اعجبني...وأعلم ان الله مع الحق واهله..وان الله مع الصادقين..
.لن .المهم الوضع يجب ان يؤخذ بجدية ترو حنا تعبنا من انا ما نتصرف الا اذا وقع الفاس في الراس يعاد ٥٠℅ من العمالة وجميع اليمنيين وجميع السوريين قبل ما يصير
بدون مجاملاتهنا المحك الحقيقي وفي هذه المحنه .. سيتضح من هو معنا ومن سيتخلى عن دعمنا ... وعند الإمتحان يُكرم المرء أو يهان .. ولعل فيها خيره لكشف الأقنعه
عدد التعليقات:10325
إنسان منصفأكيد أشقائنا باليمن سيقفون معنا فنحن ضحينا من أجلهم بأبنائنا,,,وكذلك سيقف معنا مصر ولبنان,,,,كم صرفنا عليهم المليارات تلو المليارات,,,ووالأردن ومسقط
الوزيراللي مايعيل يجيةمن القوم عياله علينا بوقف التعاون معهم وسحب الطلبه وتحرير صنعاء فوراً ودعم الثوار في سوريا . لن يقف أحداً معنا حتى الخليج السلاح الشعب
حفتر وفلترالله يتولانا برحمته ... هذا اللي أقدر أقوله .... والله العلوم ماتبشر بخير نهائياً
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونتشوف كل شي طلعت عليه الشمس اموال قصور ذهب اراضي وغيرها كثير خير مما طلعت عليه الشمس سبحان الله.الحمدلله.لااله الاالله .الله اكبر.لاحول ولاقوة الابالله
تماملا يعتبر رد الفعل تهديد وانهاء وانما يعتبر قانون مقاضاة عائلات من افراد المجتمع استفزاز وتجاهل بحاكم وقائد دوله عربيه اسلامية معتدله تدعو لسلام ولامان
إستشاري صحهم الأمريكان لايعلمون من يطقطقون عليه. ..إمريكا تتخبط سياسيا كالناقة العشواء ...ثقوا بالله فله الأمر كله .
هذه هي الحقيقهسأذكركم بإذن الله ... دول الخليج لن تقف معنا وخذوا العلم مني ... لآنه ببساطه لايملكون الجرأة في إغضاب ماما أمريكا هذا عطفاً على بقية البلدان العربيه
مسلم وكفىانا اخاف من خذلان الصديق وبا الذات دول المجلس قبل الخوف من تبعات المؤامرة وهنا أستذكر دعوة يقولها ابي دائما يا الله عليك ولا على غيرك الاتكال
.لن .ي.ممن استخدموا الدين وجعلونا نحسب على مذهب جديد طبلو له سنين نحن سنة لا يجي احد ويقول الشيخ فلان والشيخ علان والتسامح معا الناس والعدل وبلاش هياط
.....مشكله على المبتعثين الله يكون في عونهم والمليارات الي عندهم مهي على كيف الدول تسحبها مالهم الى الكوري المحزم الي يجمل
وجوه النكبهاللي يقولون نسحب فلوسنا ؟ بصراحه مدري وين عايشين ؟ فلوسنا ستبقى محجور عليها إلى أن يتم سحب آخر دولار لمن يدعون أنهم ضحايا 11 سبتمبر .. وحلني عقبها
فيه مندسين بين التعليقاتهمز ولمز وتشكيك مثل تعليق 40 لذلك نقول لك استريح وحنا معنا الله ومن الله معه لن يضره شيء . لذلك شوي شوي على عمرك
.لن .مخالف
مديرة مياه الثرواتبسيطه ونحن نطالب امريكا بأضرار الدخان وجميع من توفى بسببه وكذلك وكذلك جميع الحروب التي حدثت في دول الخليج وكانت امريكا السبب مشروبات الطاقة والغازية
نجمالله يكفينا بلاهم
اسمرعبراللي يقول نسحب فلوسنا !! ترى اموالنا عبارة عن سندات بالأجل الطويل ماتقدر تسحبها لانها مربوطة بمدة زمنية محددة .. تقدر تبيعها على دولة ثانية بخسارة فقط
مسلم وكفى. ..كلام الامارات ما اعجبني ..يقول اذا استهدفت دولة خليجية ولم يحدد ويقول المملكة...وحين قال (بكيفية غير عادلة)...وهذا يعتبر في السياسة انسحاب مبكر
نافلة القولرساله لكل المستهينين بهذا القانون ستبين لكم الأيام أن هناك دول شقيقه وصديقه لهم دورفي التأمر علينا وللبعض اللي يقول فكو الأرتباط$أقول أنت من بيرح فيها
اسحب طلاب الابتعاث فورا راح يكبد الجامعات الامريكيه خسائر فادحه ورح يعرفون بان قيمه السعوديه
0004واضح ان الحاكم القادم جمهوري
إستشاري صحالحل نكشف للعالم ونثبت إن 11 سبتمبر كذبة ثانيا : نطالب بحق أبنائنا الذين زج بهم في هذا القضية .ثالثا :نطالب بحق العتيبي والزهراني المقتولين ظلم .
هههههههههههمصوتين الكونجرس 99% على القانون
هههههههههههمصوتين الكونجرس 99% على القانون
محمد الفضليلن يرضوا عنا ويجب ان نعد لهم القوة لردعهم ونحن نملك وسائل اقتصادية قويه بس يجب على دول الخليج ان تكون لها كلمة وسياسة واحدة الاتحاد قوة وامان للجميع
نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربيةانا اخوكم ابو محمد السيد - وبعد الحملة الشرسة ضدنا من قبل بعض المغاربة هداهم الله قررت تغيير اسم معرفي الى - نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية
لله عظيم الحمد والثناءالعالم قريه صغيرة فجميع الدول في حاره واحده ( خسارة دوله سيكون خسارة لجميع الدول ) صدق من قال ( العالم حاره واحده )
نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربيةاتغدى بيهم قبل مايتعشون بنا - يا ولي امرنا ابو فهد اسحب المليارات في امريكا - كضربة استباقية - ونحن شعبك الوفي وعصاك الى ماتعصاك -والشكر لدول الخليج
فوقوامن يتكلم بنرجسيه ولامبالاة أقول ياحليله هذا قانون شرعه الكونقرس وأصبح نافذ . يعني تتوقع أنهم بيتراجعون عن تنفيذه ؟ هذولي ماعندهم مجاملات همهم مصا لحهم
سبحان الله دائما تعليقات رقم 19 وقلم الخنبقهمستفزه انا مادري ويش دخل ام 11 سبتمبر في ايران وغيرها . المفروض تعلق على الخبر وتترك التشكي والتبكبك بطريقة خبيثة . اليمن تحت حماية الله ثم حمايتنا .
Jasta🌟WANTED 1000000$
مواطن محبفك الارتباط بالدولار يكفي أن يقضي على أي احلام أمريكية
بكل وضوحتعليق 10 ... خلك واقعي .. وأول من سيتخلى عنك جيرانك .... ماتعرف العرب والمثل المشهور فيهم ( أتفق العرب على أ لا يتفقوا ) نحن أمام واقع مؤلم ولزوم نفوق
كل مايحصل لنا بسبب ذنوبنا والبعد عن اللهيصنعون لنا تهمة مثل ماصنعوا الارهاب ثم ينفخون فيها حتى تكبر ثم يلبسوننا التهمةثم يبداء التهديد والابتزاز وتحريك الخونة والعملاء ثم يبداء التفاوض معهم
سوداني صررررررررريحالدول المتضررة من القانون هي (أمريكا و ايران) لأن كثير من الدول ستقاضيها ، بينما لم يثبت شئ على السعودية بل أنها تقود العالم في محاربة الارهاب .
aliقالى تعالى يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
قل خيرا او اصمتالوكاد انهم رايح يطبقون هالقانون ويوظفونه لتحقيق اهدافهم واتمنى ان نستبق الاحداث وان تكون اجرائاتنا استباقيه وخاصه لحماية الاحتياطي المستثمر عندهم
عدد التعليقات:1850
توووووونسيةخططو لهم اليهود والفرس وهم نفذو بتخطيط امريكي اسرائيلي ايراني واكبر دليل دمار العراق والان سوريا واليمن وطبعا حلمهم بلاد التوحيد حلم ابليس في الجنة
متابعتطمنوا والله بلدكم في خير وفي رخاء ولدينا قيادة حكيمة ولدينا بيوت خبرة دولية ومستشارين على قدر عالي من الحنكة الامر لا يعدو كونه سحابة صيف
رحيميتفجيرات ابراج امريكا مخطط صهيوني أمريكي بشهادتهم ولا يضر السعودية غباء أمريكا هي الخاسرة الوحيدة ويد ما سرقت ما تخاف
عدد التعليقات:1850
توووووونسيةالمشكلة في العرب يصدقو اي شي فمن فعل هجمات الحادي عشر من سبتمبر هم من كانو يوم الهجمات اجازة اليهود والفرس وطبعا هناك سذج من شبابنا صدقو الاعيبهم وخطط
حظيظالسلام عليكم انا جييييت
حظيظالسلام عليكم انا جييييت
💎⭐️عهود⭐️💎ايييه زين
عدد التعليقات:1850
توووووونسيةالعين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم على المملكة العربية السعودية ان لا تستجيب لهم وان تعلم ان هذا طعم حتى يزيد اطماعهم لو نفذ ما يطلبون لاقدر الله
مجرة التبانةكذلك لابد من فتح اتصالات مع كوريا الشمالية فالتعاون حتى مع الشيطان جائز لتمريغ انوف الامريكان وكوريا الشمالية دولة نوويه فعدو عدوي صديقي.
تعليق 1 نحن لا حب نبرت الضعيفونحن نعرف من نت . بلدنا قوي بالله ولدينا حلفاء ودول الخليج منا وفينا . ولا تنسى ياحبيبي اننا بلد نفطي . ولا زلت عند رائي أتمنى ان لا نرد بتسرع .
متابعالرد حازم وفي اطار جماعي من دول المجلس وان لا يقتصر على الاقتصاد بل على التعاون الاستخباراتي والعسكري لقد سبق ذلك مقدمات امريكاء تخلت عن حلفاءها
عدد التعليقات:1850
توووووونسيةالوسائل عديدة اهمها ان يلتف العالم العربي والمسلم الذي تضرر من حرب امريكا عليهم مع المملكة ورفع قضايا ضدها وتعويض اهالي من قتلو على يد امريكا العين
كل يوم نتأخر فيه سيكون مكلفا جداصدور أي حكم قضائي من شأنه أن يجمد تلك الإستثمارات وعندها سيكون من المستحيل التصرف بها وسيكون التأثير كارثيا على إقتصادما المحلي. متى نتحرك هنا الأهم.
مجرة التبانةلابد انهم توقعوا ذلك وان الخطوات درست والان التنفيذ ثقوا بالله ثم بالدولة وسيرتد قانونهم عليهم.
ظامي اليلالسعويه.لديها حلول كثيره.وولاة امرنا يعرفون ذلك.والسعوديه معروفه بالهدوء والتروي.وليست من الدول المتهوره والمستعجله في اتخاذ القرارت.حفظ الله بلدنا.بس
ام الغاليوش دخل السعوديه بهجمات ديسمبر بالقوه يلزقونها فينا هذا من ابن لادن وربعه وعايش برا حنا ماسلمنا منه هم يبون كذا تشويش اللهم اجعل هذا البلد امن مطمئن
سود الليالي قادمهأخبار وأحوال وأوضاع لاتبشر بالخير نهائياً . وبصراحه الله يستر من الأيام الجايه .. تكالبوا علينا الأعداء من كل مكان هذا غير ظروف الحرب والإقتصاد المنيل
زينب...قارعوها بالصين وكوريا. .
بكل وضوححسبي الله ونعم الوكيل ... خذوها مني ... لن يقف معنا احد لامن دول الخليج ولا ممن كنا نكت عليهم الارزاز والهبات والمعونات .. لسبب بسيط فلوس مافيش زي اول