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كيف ترد المملكة على مشروع “جاستا” الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاتها؟

28 سبتمبر, 2016 , 23:45 م
كيف ترد المملكة على مشروع “جاستا” الذي يسمح لعائلات ضحايا 11 سبتمبر بمقاضاتها؟
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صحيفة المرصد:تحذّر أوساط رسمية وغير رسمية في المملكة وحلفائها من أن القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 بمقاضاتها ستكون له تداعيات سلبية، حسب ما أكدت “أسوشيتد برس”.

وفي الواقع فإن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل من ضمنها تجميد الاتصالات الرسمية وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأميركي وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها واتباع سياستها التي قد تشمل تجميع التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والاستثمار والسماح للقوات المسلحة الأميركية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية وفقاً لموقع العربية نت .

وقال عبد الخالق عبدالله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات “ينبغي أن يكون واضحا لدى الولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بكيفية غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها”.

وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.

وقد أظهرت المملكة خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف في التعامل مع مواضيع إقليمية ودولية من ضمنها التعامل مع حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت استكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.

واعتبر مساعد وزير الدفاع الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك، مثل السماح وإجازات التحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعد ضرورية لعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسوريا.

وأوضح قائلاً “من الممكن أيضا أن يتسبب القانون في تجميع الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب”.

من جهته، قدّر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.

وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأميركية.

كما اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي-الأميركي إد بورتون أن هناك عددا من الصفقات التي قد يلحق قانون “جاستا” ضررا بها.

ومن جهته، حذّر رئيس غرفة التجارة الأميركية- العربية ديفيد هامون من أنه لدى المملكة العربية السعودية حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا معتبرا أّن الولايات المتحدة لم تعد وحدها “اللعبة الموجودة في المدينة.. ولا أحد يمكنه التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة العربية السعودية.

وحذّر الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر من أن ردود الفعل قد لا تأتي مباشرة من السعودية وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية.

وقال إن ثمانية عقود من العلاقات السعودية- الأميركية بصدد الدخول في عهد جديد، فيما أوضح عبد الخالق عبدالله أنّه يتوقع أن يرى “مجلس تعاون خليجيا يتصرف بحزم وباستقلالية عن الولايات المتحدة في مناطق مثل اليمن والبحرين ومصر، قائلا “الأمر لا يتعلق بمجرد تهديد. إنه واقع”.



تعليقات ( 94 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 94
    29 سبتمبر, 2016 , 1:06 ص

    ( ريما Rima )🍎

    لعنه الله على اوباما🐒 هو رأس البلاء جذوره مجوسية من تحت الطاولة يؤيد مقضاتنا وحنا ابرياء ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 93
    29 سبتمبر, 2016 , 1:05 ص

    إستشاري صح

    ت 87 الرحااال كلامك مردود عليك ...إمريكا أكبر دولة إرهابية قتلت الملايين حول العالم من عرب وعجم بدون ذنب ...لماذا لم تذكر ذلك ؟!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 92
    29 سبتمبر, 2016 , 1:04 ص

    اللهم من اراد بهذا البلد من قريب اوبعيد شرا ان تززل الارض به وان تجعل تدبيره تدميرا عليه يامن بيده ملكوت كل شي انصرنا على القوم الضالمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 91
    29 سبتمبر, 2016 , 1:03 ص

    من حائل

    لااعتقد ان كل دول الخليج ستقف ضدهذا القرار والدليل مقاطعة ايران ! ثانيا لاتستطيع سحب المليارات من امريكالانه سيتم تجميدها بصراحه نحتاج لذكاء سياسي قوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 90
    29 سبتمبر, 2016 , 1:03 ص
    عدد التعليقات:5303

    الرحااال

    اهم مافي الموضوع..على المتشددين والمتلبسين بالدين ان يبعدوا عن هذا الموضوع الذي هم سببه..وان يتركوا الرجال تقوم بعملها..واذا فيك خير روح للحد الجنوبي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  6. 89
    29 سبتمبر, 2016 , 1:01 ص

    ربما ذنبا أفقدك نعمة فسارع للاستغفاروالتوبة

    وتذكر ان الله يعلم السر واخفى
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 88
    29 سبتمبر, 2016 , 1:00 ص

    ان شاءالله الحكومة فيها الخير والبركة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 87
    29 سبتمبر, 2016 , 0:59 ص
    عدد التعليقات:5303

    الرحااال

    التشدد جعل العالم تنظر بسببهم الى دول العرب انها دول ارهابيه..التشدد هلك العرب سابقا..فسوف يهلك العرب الآن اءا ما اوقفوا المتلبسين بالدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  9. 86
    29 سبتمبر, 2016 , 0:58 ص

    ( ريما Rima )🍎

    الحمدلله السعودية آمنه إلي قرب قيام الساعة ■نواجهم بحزم 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 85
    29 سبتمبر, 2016 , 0:57 ص

    محمد

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 84
    29 سبتمبر, 2016 , 0:56 ص

    تذكير

    بقراءة خواتيم سورة البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  12. 83
    29 سبتمبر, 2016 , 0:54 ص

    علي

    ..أميركا هي التي زرعت القاعدة ودربتهم وأمدتهم بالسلاح ضد الروس في افغانستان،وعندما قالت لهم أوقفوا الحرب رفضوا واستمروا في صراع الكل بما فيهم السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 82
    29 سبتمبر, 2016 , 0:52 ص

    بن ملجم

    هل امريكا في حاجة لمن يفهمها ويعلمها التعامل مع الغير او هل امريكا تخاف او تخوف او تنهر ياليت الكلام يكون بالانجليزي وموجه لامريكا وشعب امريكا لا لنا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  14. 81
    29 سبتمبر, 2016 , 0:52 ص

    تمام*لا نشى النقاش ان كان خلاف ولا هاربين من نصوص وقوانين وانما ان كان قانون ينص على حق

    افراد المجتمع االدعوى والمقضاة فامن قانوننا تكون الدعوى والمقاضاةبين عائلات وافراد المجتمع وباتمام الموافقه تكون اول دعوى ومقاضاة المتطرفين من مجتمعكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 80
    29 سبتمبر, 2016 , 0:52 ص

    ( ريما Rima )🍎

    العهود طلع وافد محب للحوثي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 79
    29 سبتمبر, 2016 , 0:51 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    على الله توكلنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 78
    29 سبتمبر, 2016 , 0:51 ص

    ( ريما Rima )🍎

    عهود هذه للأسف كفانا الله شرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 77
    29 سبتمبر, 2016 , 0:50 ص

    محمد

    الاجانب عندنا ما هم البلد اكلين شرابين نايمين ويجمعوا فلوس ولو حصل لنا شي راحوا بلدهم وتركونا علشان تعرف حكومتنا الله يحفظها انو المواطنين هم الي معاه
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  19. 76
    29 سبتمبر, 2016 , 0:49 ص

    ( ريما Rima )🍎

    صحيح يجب أن تأخذ السعودية أصدقاء جدد غير امريكا من ناحية الإقتصاد □سيجعل امريكا تتوسل بنا😂 لأنه سيتدمر اقتصادها تخاف من عصر الحزم ✔✅
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 75
    29 سبتمبر, 2016 , 0:48 ص

    ملاهي

    الحل الرد بالمثل اشخاص سعوديون يرفعون دعوي ضد الشركات الامريكيه الدخان وماقدونز وبيبسي ويوافق مجلس الشوري علي المقاضاة - بس كيف ترجع الاستثمارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 74
    29 سبتمبر, 2016 , 0:48 ص

    مسلم وكفى

    وقفت دول المجلس في وجه أصحاب مؤامرة جستا..بكلام واضح جلي و بدون أي سفسطة كلامية (كلمة صاملة) سوف يكون لها الوقع القوي على رؤوس المتأمرين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  22. 73
    29 سبتمبر, 2016 , 0:47 ص

    سياسي محنك لمدة دقيقة

    امريكا لم تقدم على صدام الا بعد ان تاكدت لن يقف معه احد لذلك رددوا حسبناالله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  23. 72
    29 سبتمبر, 2016 , 0:46 ص
    عدد التعليقات:3203

    ولدالشيوخ

    ماشاء الله تبارك الله لا قوة الا بالله.. اخواني المعلقين تصلحون محللين سياسيين. راح اسميكم المحللين السياسيين العرب. ..I agree with you
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 71
    29 سبتمبر, 2016 , 0:46 ص

    نحمد الله ان أيدينا لم تلطخ بدماء الشعوب مثلهم ثانيا الله ماهو غافل عما يفعل الضالمين ثالثا الورقه الاخيره التي يهابها الشرق والغرب هوالجهاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 70
    29 سبتمبر, 2016 , 0:45 ص

    اتمنى

    انهم يسحبونك بإذنك ياتعليق 55 حتى تعرف تتكلم . انت جالس تهذي للأسف .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 69
    29 سبتمبر, 2016 , 0:45 ص

    اذكار الصباح والمساء

    تذكير بقراءة خواتيم سورة البقرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 68
    29 سبتمبر, 2016 , 0:45 ص

    .لن .

    ي.حيص بيص تور العرب بتاكلنا والبلد مليااان مندسين ومناففين وعملاء وحاقدين ومرضي في المعتقد اسبقوا الاحداث قبل ان نقول يا ليت والله من وراء القصد ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 67
    29 سبتمبر, 2016 , 0:44 ص
    عدد التعليقات:10325

    إنسان منصف

    من الردود ,,,المناسبه,,,1- العمل سريعا,,,,على سحب أموالنا من أمريكا,,,,ثانيا البدء بفك إرتباط الريال بالدولار,,,وجعل الريال أهم من الدولار,
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 66
    29 سبتمبر, 2016 , 0:41 ص

    امريكا لم تقدم على صدام الا بعد ان تاكدت لن يقف معه احد لذلك رددوا حسبناالله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  30. 65
    29 سبتمبر, 2016 , 0:41 ص

    ت 52

    توقف معك دول الخليج ويش تسو بك.تكلك بالملعقة ولا ايش .انت ويش تبي بضبط من دول الخليج . شوف الانهزامي دائما سبحان الله بفكر ان الناس كلهم انهزامين مثله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 64
    29 سبتمبر, 2016 , 0:41 ص
    عدد التعليقات:10325

    إنسان منصف

    صحيح الباكستانيين ,,خذلونا في حرب اليمن,,,لكن ,,نحن نتعلم ,,,,الحين سيقفون معنا أكيد لأن العدو مشترك,,,فلا تيأسوا أبدا أبدا أبدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 63
    29 سبتمبر, 2016 , 0:41 ص

    مسلم وكفى

    الى تعليق 47 الهمز هو ان تشكك دون ان تسمي..وانا واضح وأكرر للمرة الثانية كلام الامارات ما اعجبني...وأعلم ان الله مع الحق واهله..وان الله مع الصادقين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 62
    29 سبتمبر, 2016 , 0:41 ص

    .لن .

    المهم الوضع يجب ان يؤخذ بجدية ترو حنا تعبنا من انا ما نتصرف الا اذا وقع الفاس في الراس يعاد ٥٠℅ من العمالة وجميع اليمنيين وجميع السوريين قبل ما يصير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 61
    29 سبتمبر, 2016 , 0:40 ص

    بدون مجاملات

    هنا المحك الحقيقي وفي هذه المحنه .. سيتضح من هو معنا ومن سيتخلى عن دعمنا ... وعند الإمتحان يُكرم المرء أو يهان .. ولعل فيها خيره لكشف الأقنعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 60
    29 سبتمبر, 2016 , 0:40 ص
    عدد التعليقات:10325

    إنسان منصف

    أكيد أشقائنا باليمن سيقفون معنا فنحن ضحينا من أجلهم بأبنائنا,,,وكذلك سيقف معنا مصر ولبنان,,,,كم صرفنا عليهم المليارات تلو المليارات,,,ووالأردن ومسقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 59
    29 سبتمبر, 2016 , 0:39 ص

    كم اتمنى ان يعلم البعض ان الاستثمار الحقيقي هو في (المواطن) وليس في غيره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 58
    29 سبتمبر, 2016 , 0:37 ص

    الوزير

    اللي مايعيل يجيةمن القوم عياله علينا بوقف التعاون معهم وسحب الطلبه وتحرير صنعاء فوراً ودعم الثوار في سوريا . لن يقف أحداً معنا حتى الخليج السلاح الشعب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 57
    29 سبتمبر, 2016 , 0:37 ص

    حفتر وفلتر

    الله يتولانا برحمته ... هذا اللي أقدر أقوله .... والله العلوم ماتبشر بخير نهائياً
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 56
    29 سبتمبر, 2016 , 0:36 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    تشوف كل شي طلعت عليه الشمس اموال قصور ذهب اراضي وغيرها كثير خير مما طلعت عليه الشمس سبحان الله.الحمدلله.لااله الاالله .الله اكبر.لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  40. 55
    29 سبتمبر, 2016 , 0:36 ص

    تمام

    لا يعتبر رد الفعل تهديد وانهاء وانما يعتبر قانون مقاضاة عائلات من افراد المجتمع استفزاز وتجاهل بحاكم وقائد دوله عربيه اسلامية معتدله تدعو لسلام ولامان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 54
    29 سبتمبر, 2016 , 0:35 ص

    إستشاري صح

    هم الأمريكان لايعلمون من يطقطقون عليه. ..إمريكا تتخبط سياسيا كالناقة العشواء ...ثقوا بالله فله الأمر كله .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 53
    29 سبتمبر, 2016 , 0:34 ص

    هذه هي الحقيقه

    سأذكركم بإذن الله ... دول الخليج لن تقف معنا وخذوا العلم مني ... لآنه ببساطه لايملكون الجرأة في إغضاب ماما أمريكا هذا عطفاً على بقية البلدان العربيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  43. 52
    29 سبتمبر, 2016 , 0:34 ص

    مسلم وكفى

    انا اخاف من خذلان الصديق وبا الذات دول المجلس قبل الخوف من تبعات المؤامرة وهنا أستذكر دعوة يقولها ابي دائما يا الله عليك ولا على غيرك الاتكال
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 51
    29 سبتمبر, 2016 , 0:33 ص

    .لن .

    ي.ممن استخدموا الدين وجعلونا نحسب على مذهب جديد طبلو له سنين نحن سنة لا يجي احد ويقول الشيخ فلان والشيخ علان والتسامح معا الناس والعدل وبلاش هياط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 50
    29 سبتمبر, 2016 , 0:32 ص

    نبيعها على روسيا او الصين ويصلحون مع بعض
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  46. 49
    29 سبتمبر, 2016 , 0:32 ص

    .....

    مشكله على المبتعثين الله يكون في عونهم والمليارات الي عندهم مهي على كيف الدول تسحبها مالهم الى الكوري المحزم الي يجمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 48
    29 سبتمبر, 2016 , 0:31 ص

    وجوه النكبه

    اللي يقولون نسحب فلوسنا ؟ بصراحه مدري وين عايشين ؟ فلوسنا ستبقى محجور عليها إلى أن يتم سحب آخر دولار لمن يدعون أنهم ضحايا 11 سبتمبر .. وحلني عقبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 47
    29 سبتمبر, 2016 , 0:30 ص

    فيه مندسين بين التعليقات

    همز ولمز وتشكيك مثل تعليق 40 لذلك نقول لك استريح وحنا معنا الله ومن الله معه لن يضره شيء . لذلك شوي شوي على عمرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 46
    29 سبتمبر, 2016 , 0:29 ص

    .لن .

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 45
    29 سبتمبر, 2016 , 0:29 ص

    اتحدو يادول الخليج الشعوب تريد الاتحاد الاتحاد قوه عمله واحده سموها كما تشاءون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 44
    29 سبتمبر, 2016 , 0:26 ص

    مديرة مياه الثروات

    بسيطه ونحن نطالب امريكا بأضرار الدخان وجميع من توفى بسببه وكذلك وكذلك جميع الحروب التي حدثت في دول الخليج وكانت امريكا السبب مشروبات الطاقة والغازية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 43
    29 سبتمبر, 2016 , 0:26 ص

    الله يسترمن تاليها لقد وقعوا فى كماشه لن يخرجوا منها وليتها تتوقف على الارصدة بل سوف تتعداها وان غدا لناظره لقريب وسوف تمرايام عصيبه شيب منها الولدان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 42
    29 سبتمبر, 2016 , 0:25 ص

    نجم

    الله يكفينا بلاهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 41
    29 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    اسمرعبر

    اللي يقول نسحب فلوسنا !! ترى اموالنا عبارة عن سندات بالأجل الطويل ماتقدر تسحبها لانها مربوطة بمدة زمنية محددة .. تقدر تبيعها على دولة ثانية بخسارة فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 40
    29 سبتمبر, 2016 , 0:23 ص

    مسلم وكفى

    . ..كلام الامارات ما اعجبني ..يقول اذا استهدفت دولة خليجية ولم يحدد ويقول المملكة...وحين قال (بكيفية غير عادلة)...وهذا يعتبر في السياسة انسحاب مبكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  56. 39
    29 سبتمبر, 2016 , 0:20 ص

    نافلة القول

    رساله لكل المستهينين بهذا القانون ستبين لكم الأيام أن هناك دول شقيقه وصديقه لهم دورفي التأمر علينا وللبعض اللي يقول فكو الأرتباط$أقول أنت من بيرح فيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  57. 38
    29 سبتمبر, 2016 , 0:19 ص

    ا

    سحب طلاب الابتعاث فورا راح يكبد الجامعات الامريكيه خسائر فادحه ورح يعرفون بان قيمه السعوديه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  58. 37
    29 سبتمبر, 2016 , 0:18 ص

    0004

    واضح ان الحاكم القادم جمهوري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 36
    29 سبتمبر, 2016 , 0:17 ص

    إستشاري صح

    الحل نكشف للعالم ونثبت إن 11 سبتمبر كذبة ثانيا : نطالب بحق أبنائنا الذين زج بهم في هذا القضية .ثالثا :نطالب بحق العتيبي والزهراني المقتولين ظلم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 35
    29 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    ههههههههههه

    مصوتين الكونجرس 99% على القانون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 34
    29 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    ههههههههههه

    مصوتين الكونجرس 99% على القانون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 33
    29 سبتمبر, 2016 , 0:16 ص

    محمد الفضلي

    لن يرضوا عنا ويجب ان نعد لهم القوة لردعهم ونحن نملك وسائل اقتصادية قويه بس يجب على دول الخليج ان تكون لها كلمة وسياسة واحدة الاتحاد قوة وامان للجميع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 32
    29 سبتمبر, 2016 , 0:12 ص

    نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية

    انا اخوكم ابو محمد السيد - وبعد الحملة الشرسة ضدنا من قبل بعض المغاربة هداهم الله قررت تغيير اسم معرفي الى - نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 31
    29 سبتمبر, 2016 , 0:11 ص

    لله عظيم الحمد والثناء

    العالم قريه صغيرة فجميع الدول في حاره واحده ( خسارة دوله سيكون خسارة لجميع الدول ) صدق من قال ( العالم حاره واحده )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 30
    29 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربية

    اتغدى بيهم قبل مايتعشون بنا - يا ولي امرنا ابو فهد اسحب المليارات في امريكا - كضربة استباقية - ونحن شعبك الوفي وعصاك الى ماتعصاك -والشكر لدول الخليج
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 29
    29 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    فوقوا

    من يتكلم بنرجسيه ولامبالاة أقول ياحليله هذا قانون شرعه الكونقرس وأصبح نافذ . يعني تتوقع أنهم بيتراجعون عن تنفيذه ؟ هذولي ماعندهم مجاملات همهم مصا لحهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 28
    29 سبتمبر, 2016 , 0:10 ص

    سبحان الله دائما تعليقات رقم 19 وقلم الخنبقه

    مستفزه انا مادري ويش دخل ام 11 سبتمبر في ايران وغيرها . المفروض تعلق على الخبر وتترك التشكي والتبكبك بطريقة خبيثة . اليمن تحت حماية الله ثم حمايتنا .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 27
    29 سبتمبر, 2016 , 0:09 ص

    Jasta🌟

    WANTED 1000000$
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 26
    29 سبتمبر, 2016 , 0:07 ص

    مواطن محب

    فك الارتباط بالدولار يكفي أن يقضي على أي احلام أمريكية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    بكل وضوح

    تعليق 10 ... خلك واقعي .. وأول من سيتخلى عنك جيرانك .... ماتعرف العرب والمثل المشهور فيهم ( أتفق العرب على أ لا يتفقوا ) نحن أمام واقع مؤلم ولزوم نفوق
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  71. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    الله الله ربي لا اشرك به شيئا
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  72. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 0:06 ص

    كل مايحصل لنا بسبب ذنوبنا والبعد عن الله

    يصنعون لنا تهمة مثل ماصنعوا الارهاب ثم ينفخون فيها حتى تكبر ثم يلبسوننا التهمةثم يبداء التهديد والابتزاز وتحريك الخونة والعملاء ثم يبداء التفاوض معهم
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  73. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 0:04 ص

    سوداني صررررررررريح

    الدول المتضررة من القانون هي (أمريكا و ايران) لأن كثير من الدول ستقاضيها ، بينما لم يثبت شئ على السعودية بل أنها تقود العالم في محاربة الارهاب .
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  74. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص

    ali

    قالى تعالى يُرِيدُونَ أَن يُطْفِؤُواْ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
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  75. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 0:03 ص

    قل خيرا او اصمت

    الوكاد انهم رايح يطبقون هالقانون ويوظفونه لتحقيق اهدافهم واتمنى ان نستبق الاحداث وان تكون اجرائاتنا استباقيه وخاصه لحماية الاحتياطي المستثمر عندهم
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  76. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص
    عدد التعليقات:1850

    توووووونسية

    خططو لهم اليهود والفرس وهم نفذو بتخطيط امريكي اسرائيلي ايراني واكبر دليل دمار العراق والان سوريا واليمن وطبعا حلمهم بلاد التوحيد حلم ابليس في الجنة
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  77. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 0:02 ص

    متابع

    تطمنوا والله بلدكم في خير وفي رخاء ولدينا قيادة حكيمة ولدينا بيوت خبرة دولية ومستشارين على قدر عالي من الحنكة الامر لا يعدو كونه سحابة صيف
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  78. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 0:01 ص

    رحيمي

    تفجيرات ابراج امريكا مخطط صهيوني أمريكي بشهادتهم ولا يضر السعودية غباء أمريكا هي الخاسرة الوحيدة ويد ما سرقت ما تخاف
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  79. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص
    عدد التعليقات:1850

    توووووونسية

    المشكلة في العرب يصدقو اي شي فمن فعل هجمات الحادي عشر من سبتمبر هم من كانو يوم الهجمات اجازة اليهود والفرس وطبعا هناك سذج من شبابنا صدقو الاعيبهم وخطط
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  80. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    حظيظ

    السلام عليكم انا جييييت
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  81. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 0:00 ص

    حظيظ

    السلام عليكم انا جييييت
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  82. 13
    28 سبتمبر, 2016 , 23:59 م

    💎⭐️عهود⭐️💎

    ايييه زين
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  83. 12
    28 سبتمبر, 2016 , 23:59 م
    عدد التعليقات:1850

    توووووونسية

    العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم على المملكة العربية السعودية ان لا تستجيب لهم وان تعلم ان هذا طعم حتى يزيد اطماعهم لو نفذ ما يطلبون لاقدر الله
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  84. 11
    28 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    مجرة التبانة

    كذلك لابد من فتح اتصالات مع كوريا الشمالية فالتعاون حتى مع الشيطان جائز لتمريغ انوف الامريكان وكوريا الشمالية دولة نوويه فعدو عدوي صديقي.
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  85. 10
    28 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    تعليق 1 نحن لا حب نبرت الضعيف

    ونحن نعرف من نت . بلدنا قوي بالله ولدينا حلفاء ودول الخليج منا وفينا . ولا تنسى ياحبيبي اننا بلد نفطي . ولا زلت عند رائي أتمنى ان لا نرد بتسرع .
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  86. 9
    28 سبتمبر, 2016 , 23:58 م

    متابع

    الرد حازم وفي اطار جماعي من دول المجلس وان لا يقتصر على الاقتصاد بل على التعاون الاستخباراتي والعسكري لقد سبق ذلك مقدمات امريكاء تخلت عن حلفاءها
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  87. 8
    28 سبتمبر, 2016 , 23:57 م
    عدد التعليقات:1850

    توووووونسية

    الوسائل عديدة اهمها ان يلتف العالم العربي والمسلم الذي تضرر من حرب امريكا عليهم مع المملكة ورفع قضايا ضدها وتعويض اهالي من قتلو على يد امريكا العين
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  88. 7
    28 سبتمبر, 2016 , 23:57 م

    كل يوم نتأخر فيه سيكون مكلفا جدا

    صدور أي حكم قضائي من شأنه أن يجمد تلك الإستثمارات وعندها سيكون من المستحيل التصرف بها وسيكون التأثير كارثيا على إقتصادما المحلي. متى نتحرك هنا الأهم.
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  89. 6
    28 سبتمبر, 2016 , 23:55 م

    مجرة التبانة

    لابد انهم توقعوا ذلك وان الخطوات درست والان التنفيذ ثقوا بالله ثم بالدولة وسيرتد قانونهم عليهم.
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  90. 5
    28 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    ظامي اليل

    السعويه.لديها حلول كثيره.وولاة امرنا يعرفون ذلك.والسعوديه معروفه بالهدوء والتروي.وليست من الدول المتهوره والمستعجله في اتخاذ القرارت.حفظ الله بلدنا.بس
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  91. 4
    28 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    ام الغالي

    وش دخل السعوديه بهجمات ديسمبر بالقوه يلزقونها فينا هذا من ابن لادن وربعه وعايش برا حنا ماسلمنا منه هم يبون كذا تشويش اللهم اجعل هذا البلد امن مطمئن
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  92. 3
    28 سبتمبر, 2016 , 23:53 م

    سود الليالي قادمه

    أخبار وأحوال وأوضاع لاتبشر بالخير نهائياً . وبصراحه الله يستر من الأيام الجايه .. تكالبوا علينا الأعداء من كل مكان هذا غير ظروف الحرب والإقتصاد المنيل
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  93. 2
    28 سبتمبر, 2016 , 23:49 م

    زينب...

    قارعوها بالصين وكوريا. .
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  94. 1
    28 سبتمبر, 2016 , 23:49 م

    بكل وضوح

    حسبي الله ونعم الوكيل ... خذوها مني ... لن يقف معنا احد لامن دول الخليج ولا ممن كنا نكت عليهم الارزاز والهبات والمعونات .. لسبب بسيط فلوس مافيش زي اول
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