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شاهد .. عامل يفاجىء جندي بالحد الجنوبي بسؤال غريب عندما حاول إعطاءه بقشيش!

29 سبتمبر, 2016 , 0:57 ص
شاهد .. عامل يفاجىء جندي بالحد الجنوبي بسؤال غريب عندما حاول إعطاءه بقشيش!
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي مرابط بالحد الجنوبي حاول إعطاء بائع شاي بقشيشاً زيادة عن حق الكوب .حيث سأله العامل : هل هذه الزيادة لي أم أعطيها الكفيل؟وعندما سأله ولماذا تعطيها الكفيل؟ قال لأني لا أريد أن آكل حرام فسألتك إذا كنت تمنحني هذه الزيادة خاصة بي ، أم أجعلها للكفيل.



تعليقات ( 3 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 1:06 ص

    مسمار

    نحن شعب عاطفي جدا نتفاعل بسرعه الله يعطينا ع قد نيتنا
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  2. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 1:06 ص

    اقول انتبهو

    مخالف
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  3. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 1:01 ص

    ماشاء الله تبارك الله
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