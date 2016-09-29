شاهد .. عامل يفاجىء جندي بالحد الجنوبي بسؤال غريب عندما حاول إعطاءه بقشيش!

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لجندي مرابط بالحد الجنوبي حاول إعطاء بائع شاي بقشيشاً زيادة عن حق الكوب .حيث سأله العامل : هل هذه الزيادة لي أم أعطيها الكفيل؟وعندما سأله ولماذا تعطيها الكفيل؟ قال لأني لا أريد أن آكل حرام فسألتك إذا كنت تمنحني هذه الزيادة خاصة بي ، أم أجعلها للكفيل.