بالفيديو : ثمانيني يتزوج من فتاة عمرها 15 عاماً

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حفل زواج سعودي يبلغ من العمر 85 عاماً من فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً كما أوضح مصور المقطع .

هذا وقد أثار الفيديو الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض .