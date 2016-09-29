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بالفيديو : ثمانيني يتزوج من فتاة عمرها 15 عاماً

29 سبتمبر, 2016 , 1:55 ص
بالفيديو : ثمانيني يتزوج من فتاة عمرها 15 عاماً
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حفل زواج سعودي يبلغ من العمر 85 عاماً من فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً كما أوضح مصور المقطع .

هذا وقد أثار الفيديو الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض .



تعليقات ( 42 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 42
    29 سبتمبر, 2016 , 3:04 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    هو غلط الزواج من القاصرات مو حرام.. لكن الورث لو كان هناك ورث يكون في بلدنا ولبنت بلدنا مو للغريب. ولا ننسى ان الزواج قسمه ونصيب الف مبروك للعروسين!!
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  2. 41
    29 سبتمبر, 2016 , 2:57 ص

    مخالف
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  3. 40
    29 سبتمبر, 2016 , 2:55 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    موجود يابني.. وتحت امرك. عايز حاقه..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 39
    29 سبتمبر, 2016 , 2:51 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    ما فيها غلط والله.. بس كلام مصري. او شي زي كده..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 38
    29 سبتمبر, 2016 , 2:48 ص

    نواف

    ولد الشيوخ رحت فين
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  6. 37
    29 سبتمبر, 2016 , 2:46 ص

    ناصر

    اتقوا الله في الصغيرات البلد مليان مطلقات وارامل وعوانس بالـ٤٠و٦٠ هذا إجرام شيبان وتحطيم وتدمير لفتاة في مقتبل العمر تحلم بمستقبل مشرق
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  7. 36
    29 سبتمبر, 2016 , 2:43 ص

    ليتني مكانها الشايب سهل التعامل معه كلمه تؤديه وكلمه تجيبه مو مثل العلل الشباب
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  8. 35
    29 سبتمبر, 2016 , 2:43 ص

    نواف

    خلونا نشوف تعليقات ولد شيوخ امبابه هههههه
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  9. 34
    29 سبتمبر, 2016 , 2:42 ص

    عادل

    لاحول ولا قوة الابالله، متى كانت البنات الصغار سلعه تباع بهذا الشكل اين حقوق الانسان عن القاصرات ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 33
    29 سبتمبر, 2016 , 2:39 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 32
    29 سبتمبر, 2016 , 2:37 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    **********
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  12. 31
    29 سبتمبر, 2016 , 2:32 ص
    عدد التعليقات:1853

    توووووونسية

    لا أعلم أجهل هوة أم العكس يعني اذا حابب تتزوج يا عم تزوج وحدة في الخمسينات أو الستينات لكن في عمر ال 15 بالأخير حين تموت ستكون لازالت في عز شبابها..!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  13. 30
    29 سبتمبر, 2016 , 2:30 ص

    الملح و القبلة

    ههههههههه ذكّرني بجدّي الله يرحمه ، كان يقولّي : ياحظ الّلي بياخذك ههههههه شيّاب
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  14. 29
    29 سبتمبر, 2016 , 2:30 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    ربنا يكون في عونك يا بنتي..
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  15. 28
    29 سبتمبر, 2016 , 2:28 ص

    عابر سبيل

    اتمنى نزع الولايه الذكورية منهم فمثل هؤلاء لايستحقونها
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  16. 27
    29 سبتمبر, 2016 , 2:28 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    ******
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  17. 26
    29 سبتمبر, 2016 , 2:27 ص

    ابن الوطن

    قاتل الله الجهل , الشعوب ترقي بالعلم و الناس مازالت تتفاخر بالجهل , واستغلال حاجة الناس و اللعب بأعراضهم , ومثل هذا الزواج قد يكون تصفية مستحقات .
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  18. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 2:25 ص

    واقعي

    رجال بِلا رحمة ينتهكون الطفولة مقابل ماذا .!؟ مقابل نقص لديهم وأب جاهل يبحث عن المال يبيع لمن يدفع أكثر .! واقعنا مؤلم وإن أنكرنا واقعنا .!
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  19. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 2:24 ص

    واقعي

    هذه الجرائم التي تٌرتكب في حق القاصرات يوميا ظلم لابد لها من رادع فـوجود جهات تحمي القاصرات في كل منطقه عامل مهم ليتم السيطره والحمايه قبل وقوع الحدث
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  20. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 2:24 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين..
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 2:22 ص

    يستاهل الطيب الله يبارك له

    ماشاء الله تبارك الله يعطيه الصحه والعافية قولوا ماشاء الله تبارك الله واتركوا عنكم الحسد واتركوا الرجال يأخذ نصيبه من الدنيا الحياة حلوة
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  22. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 2:22 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    الف مبروك ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 2:21 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 2:20 ص

    واقعي

    لماذا نتجاوز ونتجاهل حقوق الأطفال بالزج بهم في حياة لا يمكن أن تكون إلا لعاقل مؤهل .!
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  25. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 2:20 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    *******
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  26. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 2:18 ص

    واقعي

    متى ينتهي الرق بالسعودية ..؟! نعم إجبار الفتاة القاصر هو نوع من أنوع الرق ..! هل يعقل أن تقبل طفلة برجل أكبر من جدها .؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  27. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 2:17 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    دول كمان عايشين في الصحراء.. يعني البنت عنتر. بسم الله ماشاء الله..
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  28. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 2:15 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    فيه بنات صغار بس حجمها كبير قوي..
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  29. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 2:14 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    يمكن البت عايزه كده..
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  30. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 2:13 ص

    نفر من الناس

    بما انه متوافق مع الشريعه الاسلاميه فإننا نقول اللهم بارك لهم وبارك عليه واجمع بينهم في خير العمر ليس شرط من شروط الزواج أو أركانه وليس عيب من عيوبه
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  31. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 2:11 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    انت رحت مصر يا نواف..
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  32. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 2:10 ص

    مس .. تقر

    اللوم على البنت وأهلها.
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  33. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 2:09 ص

    ناقد

    شوفوا الظلم الي تعيشه الفتاة السعودية يا من تدعون انها ملكة واميرة ومدلله حسبنا الله ونعم الوكيل
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  34. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 2:09 ص

    نواف

    ولد الشيوخ شكلك من شيوخ طنطا
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  35. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 2:08 ص
    عدد التعليقات:1724

    عاشق الجورري

    مخالف
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  36. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 2:06 ص

    اسمرعبر

    لا اعتقد عيب او حرام اذا كان بالحلال ..
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  37. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 2:06 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    والعروسه ازيها وعامله ايه دلوقتي..
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  38. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 2:04 ص

    نواف

    العروسة في عمر احفاد أبناءه .
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  39. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 2:02 ص
    عدد التعليقات:1724

    عاشق الجورري

    مادام اسم وولده ابو دولتي أنشهد انه متحضر من هولاء الصحراوية ،، مشتري الفتاة بماله ،، يا ترى كم أدى والدي الفتاة من مال ؟ هل يعقل لازلنا نظلم بناتنا؟
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  40. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 2:01 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    دنا معارض للكلام ده..
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  41. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 1:59 ص
    عدد التعليقات:3231

    ولدالشيوخ

    ليه بس كده..
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  42. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 1:58 ص

    خالد المسند

    لاحول ولا قوة إلا بالله . الدنيا سارت بالمعكوس ..
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