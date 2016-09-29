بالفيديو : ثمانيني يتزوج من فتاة عمرها 15 عاماً

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حفل زواج سعودي يبلغ من العمر 85 عاماً من فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً كما أوضح مصور المقطع .
هذا وقد أثار الفيديو الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض .
صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حفل زواج سعودي يبلغ من العمر 85 عاماً من فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً كما أوضح مصور المقطع .
هذا وقد أثار الفيديو الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض .
صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام
تعليقات ( 42 )
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخهو غلط الزواج من القاصرات مو حرام.. لكن الورث لو كان هناك ورث يكون في بلدنا ولبنت بلدنا مو للغريب. ولا ننسى ان الزواج قسمه ونصيب الف مبروك للعروسين!!
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخموجود يابني.. وتحت امرك. عايز حاقه..
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخما فيها غلط والله.. بس كلام مصري. او شي زي كده..
نوافولد الشيوخ رحت فين
ناصراتقوا الله في الصغيرات البلد مليان مطلقات وارامل وعوانس بالـ٤٠و٦٠ هذا إجرام شيبان وتحطيم وتدمير لفتاة في مقتبل العمر تحلم بمستقبل مشرق
نوافخلونا نشوف تعليقات ولد شيوخ امبابه هههههه
عادللاحول ولا قوة الابالله، متى كانت البنات الصغار سلعه تباع بهذا الشكل اين حقوق الانسان عن القاصرات ؟
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخمخالف
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخ**********
عدد التعليقات:1853
توووووونسيةلا أعلم أجهل هوة أم العكس يعني اذا حابب تتزوج يا عم تزوج وحدة في الخمسينات أو الستينات لكن في عمر ال 15 بالأخير حين تموت ستكون لازالت في عز شبابها..!!
الملح و القبلةههههههههه ذكّرني بجدّي الله يرحمه ، كان يقولّي : ياحظ الّلي بياخذك ههههههه شيّاب
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخربنا يكون في عونك يا بنتي..
عابر سبيلاتمنى نزع الولايه الذكورية منهم فمثل هؤلاء لايستحقونها
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخ******
ابن الوطنقاتل الله الجهل , الشعوب ترقي بالعلم و الناس مازالت تتفاخر بالجهل , واستغلال حاجة الناس و اللعب بأعراضهم , ومثل هذا الزواج قد يكون تصفية مستحقات .
واقعيرجال بِلا رحمة ينتهكون الطفولة مقابل ماذا .!؟ مقابل نقص لديهم وأب جاهل يبحث عن المال يبيع لمن يدفع أكثر .! واقعنا مؤلم وإن أنكرنا واقعنا .!
واقعيهذه الجرائم التي تٌرتكب في حق القاصرات يوميا ظلم لابد لها من رادع فـوجود جهات تحمي القاصرات في كل منطقه عامل مهم ليتم السيطره والحمايه قبل وقوع الحدث
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين..
يستاهل الطيب الله يبارك لهماشاء الله تبارك الله يعطيه الصحه والعافية قولوا ماشاء الله تبارك الله واتركوا عنكم الحسد واتركوا الرجال يأخذ نصيبه من الدنيا الحياة حلوة
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخالف مبروك ..
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير..
واقعيلماذا نتجاوز ونتجاهل حقوق الأطفال بالزج بهم في حياة لا يمكن أن تكون إلا لعاقل مؤهل .!
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخ*******
واقعيمتى ينتهي الرق بالسعودية ..؟! نعم إجبار الفتاة القاصر هو نوع من أنوع الرق ..! هل يعقل أن تقبل طفلة برجل أكبر من جدها .؟
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخدول كمان عايشين في الصحراء.. يعني البنت عنتر. بسم الله ماشاء الله..
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخفيه بنات صغار بس حجمها كبير قوي..
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخيمكن البت عايزه كده..
نفر من الناسبما انه متوافق مع الشريعه الاسلاميه فإننا نقول اللهم بارك لهم وبارك عليه واجمع بينهم في خير العمر ليس شرط من شروط الزواج أو أركانه وليس عيب من عيوبه
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخانت رحت مصر يا نواف..
مس .. تقراللوم على البنت وأهلها.
ناقدشوفوا الظلم الي تعيشه الفتاة السعودية يا من تدعون انها ملكة واميرة ومدلله حسبنا الله ونعم الوكيل
نوافولد الشيوخ شكلك من شيوخ طنطا
عدد التعليقات:1724
عاشق الجورريمخالف
اسمرعبرلا اعتقد عيب او حرام اذا كان بالحلال ..
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخوالعروسه ازيها وعامله ايه دلوقتي..
نوافالعروسة في عمر احفاد أبناءه .
عدد التعليقات:1724
عاشق الجورريمادام اسم وولده ابو دولتي أنشهد انه متحضر من هولاء الصحراوية ،، مشتري الفتاة بماله ،، يا ترى كم أدى والدي الفتاة من مال ؟ هل يعقل لازلنا نظلم بناتنا؟
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخدنا معارض للكلام ده..
عدد التعليقات:3231
ولدالشيوخليه بس كده..
خالد المسندلاحول ولا قوة إلا بالله . الدنيا سارت بالمعكوس ..