تعرف على أفضل 10 #جيوش في #العالم

صحيفة المرصد: نشر موقع “warrior”، الاثنين 26 سبتمبر/أيلول، تصنيفا لأفضل 10 جيوش في العالم استنادا لما يعرف بـ”مؤشر القوة النارية العالمي”، وهو مؤشر سنوي يتكون من 126 مرتبة لأقوى جيوش العالم.

وذكر الموقع الأمريكي أن التصنيف يعتمد على مؤشر من 50 نقطة لتحديد القوة العسكرية للبلاد، ويعتمد على تنوع أنظمة التسليح، وتجري به عملية إنقاص وزيادة نقاط بشأن بعض المسائل مثل الأسلحة النووية وتنوع هياكل القيادة والارتباط بتحالفات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي.

وبحسب الموقع الأمريكي تتصدر الولايات المتحدة قائمة أقوى جيوش العالم، وهي توصف بأنها صاحبة أقوى الجيوش برا وبحرا وجوا، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.

ويأتي الجيش الروسي في المرتبة الثانية، ويقول التقرير إن روسيا أكبر دولة في العالم من ناحية المساحة الجغرافية، ولذا تتمتع بميزة كبرى بالنسبة للحروب الدفاعية، وخصوصا عندما تتعرض البلاد إلى غزو خارجي.

وتحتل الصين المرتبة الثالثة لأقوى جيوش الأرض، وهي بالإضافة إلى تفوقها الكبير في القوى العاملة، تمتلك تريليونات من الدولارات والاحتياطات من العملات الصعبة الأخرى، وتتمتع ايضا بقوة شرائية.

ويضع التقرير الجيش الهندي في المرتبة الرابعة، مشيرا إلى أن منافس الهند الرئيس هو باكستان ، إلا أن الهند هي القوة العسكرية الرابعة في العالم، فيما تحتل باكستان المرتبة 13 .

وتتربع فرنسا على المرتبة الخامسة في هذا التصنيف الذي يقول عنها إنها على الرغم من شبح الفشل في الحرب العالمية الثانية، لكنها تبرز كقوة إقليمية بصورة جيدة جدا، بخاصة في مستعمراتها السابقة.

وتأتي بريطانيا بعد فرنسا في المرتبة السادسة، ويقول التقرير أن البلدين متشابهان وينحصر التفاوت الحقيقي في الطائرات ثابتة الجناح وقوة الاسطول والاقتصاد، مشيرا إلى أن الفرنسيين لديهم ديون خارجية اقل ويشغلون قوات عسكرية أكبر، على الرغم من أن ميزانيتهم الدفاعية أصغر بكثير.

وتلي اليابان بريطانيا في المرتبة السابعة، وعلى الرغم من تفوق هذا البلد الساحق على بريطانيا في مجال القوى العاملة المتاحة، ولديها تفوق اقتصادي كبير جدا على بريطانيا، إلا أن قوتها الدفاعية ترتكز على القوة البحرية والمدفعية.

ووضع التقرير تركيا في المرتبة الثامنة، والمانيا في المرتبة التاسعة، واحتلت إيطاليا المرتبة العاشرة والأخيرة في هذا التصنيف لأقوى جيوش العالم.