تعرف على أفضل 10 #جيوش في #العالم

صحيفة المرصد: نشر موقع “warrior”، الاثنين 26 سبتمبر/أيلول، تصنيفا لأفضل 10 جيوش في العالم استنادا لما يعرف بـ”مؤشر القوة النارية العالمي”، وهو مؤشر سنوي يتكون من 126 مرتبة لأقوى جيوش العالم.
وذكر الموقع الأمريكي أن التصنيف يعتمد على مؤشر من 50 نقطة لتحديد القوة العسكرية للبلاد، ويعتمد على تنوع أنظمة التسليح، وتجري به عملية إنقاص وزيادة نقاط بشأن بعض المسائل مثل الأسلحة النووية وتنوع هياكل القيادة والارتباط بتحالفات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسي.
وبحسب الموقع الأمريكي تتصدر الولايات المتحدة قائمة أقوى جيوش العالم، وهي توصف بأنها صاحبة أقوى الجيوش برا وبحرا وجوا، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية.
ويأتي الجيش الروسي في المرتبة الثانية، ويقول التقرير إن روسيا أكبر دولة في العالم من ناحية المساحة الجغرافية، ولذا تتمتع بميزة كبرى بالنسبة للحروب الدفاعية، وخصوصا عندما تتعرض البلاد إلى غزو خارجي.
وتحتل الصين المرتبة الثالثة لأقوى جيوش الأرض، وهي بالإضافة إلى تفوقها الكبير في القوى العاملة، تمتلك تريليونات من الدولارات والاحتياطات من العملات الصعبة الأخرى، وتتمتع ايضا بقوة شرائية.
ويضع التقرير الجيش الهندي في المرتبة الرابعة، مشيرا إلى أن منافس الهند الرئيس هو باكستان ، إلا أن الهند هي القوة العسكرية الرابعة في العالم، فيما تحتل باكستان المرتبة 13 .
وتتربع فرنسا على المرتبة الخامسة في هذا التصنيف الذي يقول عنها إنها على الرغم من شبح الفشل في الحرب العالمية الثانية، لكنها تبرز كقوة إقليمية بصورة جيدة جدا، بخاصة في مستعمراتها السابقة.
وتأتي بريطانيا بعد فرنسا في المرتبة السادسة، ويقول التقرير أن البلدين متشابهان وينحصر التفاوت الحقيقي في الطائرات ثابتة الجناح وقوة الاسطول والاقتصاد، مشيرا إلى أن الفرنسيين لديهم ديون خارجية اقل ويشغلون قوات عسكرية أكبر، على الرغم من أن ميزانيتهم الدفاعية أصغر بكثير.
وتلي اليابان بريطانيا في المرتبة السابعة، وعلى الرغم من تفوق هذا البلد الساحق على بريطانيا في مجال القوى العاملة المتاحة، ولديها تفوق اقتصادي كبير جدا على بريطانيا، إلا أن قوتها الدفاعية ترتكز على القوة البحرية والمدفعية.
ووضع التقرير تركيا في المرتبة الثامنة، والمانيا في المرتبة التاسعة، واحتلت إيطاليا المرتبة العاشرة والأخيرة في هذا التصنيف لأقوى جيوش العالم.
تعليقات ( 21 )
موفقمخالف للنشر
كلمه حقالمفروض مصر واليمن معا أفضل الجيوش القوية في العالم لأنهم متعودين على الحروب هذا من ناحيه الشجاعه....اما اقوى الدول من ناحيه الإمكانيات السعودية
Ymni mahbobمعقوله امريكا اقوى دوله في العالم ولا قدرو على قتل الدواعش الارهابين المفسدين في الارض ؟!؟!؟!؟!؟!؟!
Ymni mahbobنسو ايران ونسوا باكستان ونسو مصر ألعربيه.
الشريفغريبة كوريا الشمالية وافغانستان واليمن ماهي من ضمن اقوى الجيوش !
Ymni mahbobسبحان الله ألمانيا كانت في المركز الاول وأمريكا المركز الثالث دنيا غريبه
عدد التعليقات:1091
نبرااساغلب هذه الدول خاضت حروب طاحنه وتعرضت لقنابل ذريه وسحقت جيوشها ودمرت اوطانها وقتل وشرد شعوبها وعادت من تحت الصفر لتحتل القمه,,هذا هو الانتماء والحب.
انا لا اثق بالتصنيفات والتجارب تقول جماعات الافغان فككو الاتحاد السفيتي اقوى قوة بالعالمالقوة الحقيقية هي اراده الجيوش
اهداء تصنيف تركيا لقلم الخنبقهانظر لتركيا يمكنها اكل ايران بساعه
كلمه حقالسعوديه المرتبه الاولى في الصمله السعوديه ----------------------العقيدة السعوديه----------------------في حب الشهاده امريكا الاولى في الكذب والدجل
الحرفيسبحاب الله مغير الاحوال الدوله التي كانت مستعمره امريكاء رجعت من الصنف الغير جيد ( بريطانيا) والدوله التي كانت في يوم من الايام ان تكون شرطي العالم ( المانيا) هذه الدنيا يوم لك ويوم عليك سبحان مقلب الاحوال (غلبت الروم في ادنا الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنيين لله الامر من قبل ومن بعد) واظن التقرير غير صحيح تجاهلو كوريا الشماليه من شأن استفزازها انها غير قوه نواويه وهي تعد العده ان تكون قوه عظمى ( وسكتو عن الولأيه الامريكيه اسراييل من شأن الدول العربيه تبقى في السبات ونوم والله الموفق00
مس .. تقرالحرب العالمية الثالثه على الأبواب . وعلامات نهاية الكون تلوح في الأفق . وروسيا الإتحادية ستهزم أمريكا الشيطانية ثم تسود لبضع سنوات ويظهر الدجال
Nedهذا حساب القوة المادية، اهم منه القوة الإيمانية التي أعطت ٣٠٠٠ جندي يقف في وجه ٣٠٠ الف في غزوة تبوك، قوتنا بالله وعزنا بالله
Ymni mahbobأمريكا اقوى دوله في العالم ضروري تكون المركز الاول .....
العابد للهطيب جيش السيسي فين
Ymni mahbobتوقعت السعوديه المركز الرابع واليمن المركز السادس....المشكلة تركيا المركز الثامن وألمانيا المركز التاسع افا يالعلم وين ايام ((( هتلر)))
لله عظيم الحمد والثناءالقوة في هذا العقد من الزمان هي القوة العسكريه الخاليه من الديون ( لا تستطيع الجيوش خوض معارك في هذا العقد وهي مثقله بالديون ) التصنيف فضفاض ضعيف
صرخة صمتولا دولة عربية واحدة الي صدمني الهند اقوى من بريطانيا في المرتبة الرابعة علميآ انا اعلم ان الهند دولة قوية بس مش اقوى من بريطانيا
خيبة أملتوقعت جيشنا من العشر الأوائل ؟؟؟؟ لأن ميزانيته بمئات المليارات
himaشي جميل.