مجلة فوربس تكشف القيمة الصافية لثروة ترامب.. لماذا تراجعت هذا العام؟

صحيفة المرصد – رويترز: ذكرت مجلة فوربس الأربعاء 28 سبتمبر/أيلول 2016، أن القيمة الصافية لثروة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب تقدر بنحو 3.7 مليارات دولار أي أقل بواقع 800 مليون دولار من العام الماضي وعزت هذا التقلص إلى تراجع أداء سوق العقارات في نيويورك.

وفحصت المجلة 28 من الأصول التي يملكها رجل الأعمال وخلصت إلى أن 18 من هذه الأصول تراجعت قيمتها بما في ذلك برج ترامب في مانهاتن ونادي مارالاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

ووفقاً لفوربس التي قالت أنها تتبع ثروة ترامب على مدى 34 عاماً. فقد تراجعت أيضاً قيمة أملاك ترامب في 40 وول ستريت بوسط نيويورك.

وأضافت المجلة أنه في الوقت ذاته فقد ظل أحد الأصول ثابتاً بينما شهدت 7 أصول بينها ثاني أطول مبنى في مدينة سان فرانسيسكو زيادة في القيمة.

ولم يتسن على الفور الوصول إلى مندوبين من حملة ترامب للتعقيب.

ويأتي التقرير في الوقت الذي يتجه فيه ترامب نحو المرحلة الأخيرة من الدعاية لانتخابات الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.

ولا تعرف تفاصيل عن ثروة ترامب بشكل علني بسبب رفض المرشح الجمهوري الكشف عن عوائده الضريبية في مخالفة لتقليد عمل به مرشحون للرئاسة الأميركية على مدى عقود. وأظهر الملف الضريبي للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون وزوجها بيل كلينتون أنهما كسبا 10.75 ملايين دولار في 2015.