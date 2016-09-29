تعيين “بتال القوس” رئيسا لتحرير صحيفة “الرياضية”

صحيفة المرصد: أصدر الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، قرارا بتعيين الإعلامي السعودي بتال بن ساير القوس رئيسا لتحرير صحيفة “الرياضية”، وذلك ابتداء من تاريخ 29 سبتمبر 2016.

وحول القرار، قال الأمير بدر: “التعيين ينسجم مع الرؤية المستقبلية للمجموعة السعودية الساعية لتمكين أفضل القيادات الصحافية السعودية الشابة للارتقاء بمطبوعاتنا كافة والاستمرار بريادتها بما يتناسب مع متطلبات وتطلعات الجيل الجديد الذي يشكل الشريحة الأعظم من مستهلكي الإعلام”.

وأضاف: بتال القوس اسم غني عن التعريف في مجال الإعلام الرياضي وله تجربة مميزة في المزج بين المرئي والمسموع والمكتوب، كما له تجربة إدارية مميزة.

وختم الأمير بدر بالقول: “ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نشكر رئيس تحرير (الرياضية) السابق عيد الثقيل على كل ما بذله من جهود مميزة خلال الفترة الماضية، وسوف يستمر في العمل مستشارا في الشركة السعودية للأبحاث والنشر وكاتبا بصحيفة (الرياضية)”.