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فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن!

29 سبتمبر, 2016 , 4:01 ص
فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن!
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صحيفة المرصد: أكدت وزارة النقل، توجهها نحو إسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي، مع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة المنفذة بواسطة القطاع الخاص، لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها.

وبحسب صحيفة الاقتصادية فقد أوضح تركي الطعيمي؛ المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل، أن الوزارة تدرس حالياً الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة.

وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ستساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف. وأشار إلى أن وزارة النقل ستركز خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ الطرق المحورية الرابطة بين المناطق.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن الوزارة تدرس حالياً إعداد وثيقة لطرح مشروع مشاركة القطاع الخاص، لدعوة عدد من الاستشاريين إلى إعداد دراسة الجدوى المالية والمتطلبات النظامية لذلك.

وحول إمكان فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن، قال الطعيمي: “من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل حسب المعايير المعتمدة”. وتشير بيانات وزارة النقل، إلى أن مجموع أطوال شبكات الطرق القائمة حالياً في المملكة يقدر بأكثر من 64 ألف كيلو متر، تنوعت بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    29 سبتمبر, 2016 , 5:05 ص

    فؤاد

    ********
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  2. 25
    29 سبتمبر, 2016 , 5:02 ص

    ندى - اكثر من خرب الحمامات هم النساء تجيك الوحده ترمي حفائظ عيالها باي مكان
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  3. 24
    29 سبتمبر, 2016 , 4:57 ص

    عادي

    كل الدول مسوين كذا
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  4. 23
    29 سبتمبر, 2016 , 4:48 ص

    ندى

    ويعملوا طرق خاصة لشاحنات طفشونا في السفر زحمه في الطريق والمحطات // اهم شيء يهتموا في المحطات ومطاعمها اللي تسد النفس ومساجدها قسم في معانها لما نسافر
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  5. 22
    29 سبتمبر, 2016 , 4:45 ص

    زائر

    هههه اهم شئ كثرو فيه ساهر. الشعب هو الي قام يطالب يبغي مثل الدول الاخرى والآن زعلانيين.
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  6. 21
    29 سبتمبر, 2016 , 4:44 ص

    ندى

    اهم شيء ان الطرق تستحق هذه الرسوم لتصميمها الرائع وخدماتها المتوفرة على اكمل وجه .
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  7. 20
    29 سبتمبر, 2016 , 4:43 ص

    آسر

    هذا نظام معمول به في دول كثيرة ، القطاع الخاص يستثمر في إنشاء الطرق وصيانتهامقابل رسوم بسيطة ، المهم أن نرى طرق محترمةوتتوفر بها خدمات لائقة للمسافرين
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  8. 19
    29 سبتمبر, 2016 , 4:41 ص

    اهي اهي

    في جميع دول العالم موجوده الرسوم بس موجود طريقين طريق برسوم وطريق بدون رسوم ولك الخيار
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  9. 18
    29 سبتمبر, 2016 , 4:40 ص

    صلبوخ

    رأيتها في دول عديدة عبارة عن كبائن مصنفة للسيارات الصغيرة والدينات والشاحنات
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  10. 17
    29 سبتمبر, 2016 , 4:37 ص

    طيب والمليارات اللي شفطوها مقاولين الطرق والصيانه ليه ماتحاسبونهم على سوء تنفيذهم وعدم صيانتهم ليه المواطن يتحمل غشهم وسوء تنفيذهم؟ حاسبوهم وجروهم
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  11. 16
    29 سبتمبر, 2016 , 4:33 ص

    محمد 266

    اشوف نقاد يسبق النقد قبل التعليق مثل الغامدي ههههههه.
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  12. 15
    29 سبتمبر, 2016 , 4:33 ص

    الدب العاقل

    مطبقة في أندونيسيا من 50 سنة شوف خطوطهم السريعة ومحطات البنزين !!!!!
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  13. 14
    29 سبتمبر, 2016 , 4:28 ص

    وتوكم ما بعد شفتوا شيء
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  14. 13
    29 سبتمبر, 2016 , 4:22 ص

    عارف

    اش الكلام هذا ؟ اجل رسوم الرخصة والاستمارة وش فايدتها ؟
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  15. 12
    29 سبتمبر, 2016 , 4:17 ص

    قال تكلفة تشغيلها

    العب غيرها ههههههههه
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  16. 11
    29 سبتمبر, 2016 , 4:13 ص

    بقايا مشاعر

    ي.غامدي موشرط كل سنه تسافر الجنوب ي.اخي الي وفر حق الطريق للايجار
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  17. 10
    29 سبتمبر, 2016 , 4:11 ص
    عدد التعليقات:6944

    الحرمان

    مو مشكله المهم الرسم ثابت
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  18. 9
    29 سبتمبر, 2016 , 4:11 ص

    عبدالله

    وبعدين ليكن في علمك هذا النظام مطبق في كثير من دول العالم وحتى دول الخليج ..
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  19. 8
    29 سبتمبر, 2016 , 4:11 ص

    امور طبيعيه لابد ان تحدث .
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  20. 7
    29 سبتمبر, 2016 , 4:10 ص
    عدد التعليقات:3232

    ولدالشيوخ

    *****
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  21. 6
    29 سبتمبر, 2016 , 4:09 ص

    عبدالله

    يا غامدي واكبر المستفيدين انتم .لان الطرق التي لديكم انتهاء عمرها الافتراضي
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  22. 5
    29 سبتمبر, 2016 , 4:09 ص

    قبل مدة جاي من حفر الباطن لحائل سيارة صالون واكلت حفرة بمدخل احد المدن على الطريق واعدمت الدفرنس واصبح يهرب زيت المهم بهذلة وضياع وقت وخسائر واصلاح !!
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  23. 4
    29 سبتمبر, 2016 , 4:08 ص

    عبدالله

    يا غامدي لنكن واقعيين اذا كانت هناك شركات على استعداد للاستثمار لانشاء طرق سريعة جديده مقابل ان تحصل رسوم على استخدام هذة الطرق ما المانع !!
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  24. 3
    29 سبتمبر, 2016 , 4:05 ص

    الغامدي

    😭😭😭😭😭😭😭
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  25. 2
    29 سبتمبر, 2016 , 4:04 ص

    عبدالله

    مع القرار اذا كان لانشاء طرق جديدة بشرط ان تكون سريعة ...وضده على الطرق القائمه حالياً
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  26. 1
    29 سبتمبر, 2016 , 4:03 ص

    حلبوب

    شي جميل جدآ
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