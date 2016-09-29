صحيفة المرصد: أكدت وزارة النقل، توجهها نحو إسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي، مع فرض رسوم على استخدام الطرق السريعة المنفذة بواسطة القطاع الخاص، لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها.
وبحسب صحيفة الاقتصادية فقد أوضح تركي الطعيمي؛ المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل، أن الوزارة تدرس حالياً الأسلوب الأمثل لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة.
وأكد أن مشاركة القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ستساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف. وأشار إلى أن وزارة النقل ستركز خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ الطرق المحورية الرابطة بين المناطق.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة النقل، أن الوزارة تدرس حالياً إعداد وثيقة لطرح مشروع مشاركة القطاع الخاص، لدعوة عدد من الاستشاريين إلى إعداد دراسة الجدوى المالية والمتطلبات النظامية لذلك.
وحول إمكان فرض رسوم مالية على استخدام الطرق السريعة بين المدن، قال الطعيمي: “من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل حسب المعايير المعتمدة”. وتشير بيانات وزارة النقل، إلى أن مجموع أطوال شبكات الطرق القائمة حالياً في المملكة يقدر بأكثر من 64 ألف كيلو متر، تنوعت بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة.
تعليقات ( 26 )
فؤاد********
عاديكل الدول مسوين كذا
ندىويعملوا طرق خاصة لشاحنات طفشونا في السفر زحمه في الطريق والمحطات // اهم شيء يهتموا في المحطات ومطاعمها اللي تسد النفس ومساجدها قسم في معانها لما نسافر
زائرهههه اهم شئ كثرو فيه ساهر. الشعب هو الي قام يطالب يبغي مثل الدول الاخرى والآن زعلانيين.
ندىاهم شيء ان الطرق تستحق هذه الرسوم لتصميمها الرائع وخدماتها المتوفرة على اكمل وجه .
آسرهذا نظام معمول به في دول كثيرة ، القطاع الخاص يستثمر في إنشاء الطرق وصيانتهامقابل رسوم بسيطة ، المهم أن نرى طرق محترمةوتتوفر بها خدمات لائقة للمسافرين
اهي اهيفي جميع دول العالم موجوده الرسوم بس موجود طريقين طريق برسوم وطريق بدون رسوم ولك الخيار
صلبوخرأيتها في دول عديدة عبارة عن كبائن مصنفة للسيارات الصغيرة والدينات والشاحنات
محمد 266اشوف نقاد يسبق النقد قبل التعليق مثل الغامدي ههههههه.
الدب العاقلمطبقة في أندونيسيا من 50 سنة شوف خطوطهم السريعة ومحطات البنزين !!!!!
عارفاش الكلام هذا ؟ اجل رسوم الرخصة والاستمارة وش فايدتها ؟
قال تكلفة تشغيلهاالعب غيرها ههههههههه
بقايا مشاعري.غامدي موشرط كل سنه تسافر الجنوب ي.اخي الي وفر حق الطريق للايجار
عدد التعليقات:6944
الحرمانمو مشكله المهم الرسم ثابت
عبداللهوبعدين ليكن في علمك هذا النظام مطبق في كثير من دول العالم وحتى دول الخليج ..
عدد التعليقات:3232
ولدالشيوخ*****
عبداللهيا غامدي واكبر المستفيدين انتم .لان الطرق التي لديكم انتهاء عمرها الافتراضي
عبداللهيا غامدي لنكن واقعيين اذا كانت هناك شركات على استعداد للاستثمار لانشاء طرق سريعة جديده مقابل ان تحصل رسوم على استخدام هذة الطرق ما المانع !!
الغامدي😭😭😭😭😭😭😭
عبداللهمع القرار اذا كان لانشاء طرق جديدة بشرط ان تكون سريعة ...وضده على الطرق القائمه حالياً
حلبوبشي جميل جدآ