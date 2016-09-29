المنتخب.. وإعلامهم!

بين حقيقة رياضة للوطن وأخرى نتضارب على هامشها يومياً من أجل نصرة قلب على عقل أسأل وماذا بقي في دواخلنا للمنتخب!

وفي ظني أن السؤال سهل لكن الإجابة هي المشكلة..

اليوم قد تجد الناقد والمشجع والإداري وعضو الشرف متوترا حينما يلعب ناديه المفضل ويزداد التوتر عندما يخسر، لكن هذا التوتر لا تراه ولا تستشعره حينما يلعب المنتخب!

ليس صعبا أن تعرف السبب لكن الأصعب أن نقبه أو نتقبله..

العلاقة بين المنتخب والجمهور ينبغي أن تكون علاقة سامية لا تخضع لهوى ناد أو نجم أو إعلامي ولا يمكن أن نربطها برضانا على الاتحاد وما حول الاتحاد..

المنتخب في ظل هذه الخلافات مع الاتحاد والهيئة وعدم الرضى عن المؤسسة الرياضية يفترض أن يظل معنى قيمة وطنية بعيداً عن كل خزعبلات إعلام (سرى الليل يا بوشرنقة) أو إعلام (طاق طاقية)!

نحن مقبلون على مرحلة تتطلب رفع المعنويات والتي فيها يجب أن يكون شعارنا معاً لدعم الأخضر وأن نعمل على العامل النفسي أكثر من عامل مارفيك وجهازه الفني..

جدة بملعبها الفخم وجمهورها المميز تستقبل المنتخب في مواجهة مهمة مع المنتخب الأسترالي الذي اسمه أكبر من حجمه الفني!

ولا شك أن الحضور سيكون الورقة الأهم، أعني حضور الجمهور الذي أعتقد أنه لا يحتاج إلى من يذكره ماذا تعني لنا نقاط أستراليا!

(2)

ما إن يهتز أي فريق إلا ونسمع حوله من الأخبار ما يقلق..

طرد مدرب، إقالة إداري دون المساس بأي لاعب، وهنا تبدو الحصانة في أقبح صورها..

أقول هذا، مع العلم أن التوقعات تشير إلى أن موسمنا الحالي سيكون مقصلة المدربين..

(3)

ضربتا جزاء احتسبهما الخضير للأهلي أمام الفيصلي وتم إقرارهما من المختصين، بل المتخصصين ورفضهما إعلام الحليفين، فمن نصدق الفودة ومطرف أم إعلاميين لو سألت أحدهم عن حدود خط الستة لقالوا كان برنامجا رائعا!

(4)

في البرامج، في الصحف، في مواقع التواصل الاجتماعي لا صوت يعلو على صوت القدم لدرجة ظننت معها أن كل الألعاب تم إلغاؤها وحلت اتحاداتها!

السؤال من الدائن في هذه الحالة ومن المدين، الاتحادات أم الأندية..

…ومضة

المحظوظ هو من أهدته الحياة شخصاً لم يتغير..

نقلا عن عكاظ